«Так кто на кого напал, и кто с кем воевал?»

История в прямом ее смысле, а не в литературном.

22 июня 1941 года на СССР напали войска всей Европы (кроме Англии)

Фактически СССР выиграл войну у объединённой Европы, которая прилежно вносила свой вклад в укрепление гитлеровской армии, а не в ее разгром

Среди таковых "цивилизованных" европейцев были:

- Германия с Австрией,

- Италия и Румыния (целые армии под Сталинградом),

- Финляндия и Венгрия,

- французский легион и испанская голубая дивизия,

- Словакия и Хорватия.

На военную машину объединённой континентальной Европы во главе с Германией на полную мощь работала промышленность таких стран как:

- Чехия (танки, паровозы, оружие);

- Франция, Люксембург (металлургия, подводные лодки, паровозы, автотранспорт, оружие);

- Швеция (стандартизированные узлы и агрегаты для машиностроения, подшипники для самолётов, танков и для всего, где нужно);

- Румыния (нефть и её производные);

- Болгария, Франция, Италия, Греция, Дания, Бельгия (продовольствие);

- Швейцария (финансовая связь Германской банды с остальным миром, в частности с финансовым капиталом Британской империи и США, финансовые ресурсы);

- Норвегия и Испания (ценные руды для производства легирующих элементов в металлургии).

Но ни количество, ни эффективность военной техники без людей не могли обеспечить решение боевых задач. Вермахту нужна была живая сила. Ее предоставили страны-сателлиты Германии и не только они. Италия, Испания, Румыния, Венгрия, Финляндия, Словакия, Хорватия непосредственно направили свои воинские контингенты на Восточный фронт.

Кроме граждан этих стран, на стороне немцев — добровольцами — воевали голландцы, бельгийцы, датчане, французы, чехи, латыши, литовцы и эстонцы. Из них были сформированы легионы "Валлония", "Нидерланды", "Фландрия", "Дания", "Шарлемань", "Богемия и Моравия" и другие.

22 июня 1941 года, кроме немецких соединений, у границ Советского Союза было сосредоточено 29 дивизий и 16 бригад союзников Германии — Финляндии, Венгрии и Румынии. Войска сателлитов составляли 20 процентов армии вторжения. А к концу июля 1941 года, когда к немецким войскам присоединились итальянские и словацкие контингенты, иностранные силы возросли до 30 процентов!

22 июня 1941 г., вместе с Германией Италия объявила войну Советскому Союзу. Италия подготовила и направила три дивизии для вторжения в советские пределы. В период с августа 1941 г. до начала июля 1942 г. итальянский корпус потерял около 8 тыс. убитыми, ранеными и пропавшими без вести, 12 тыс. пленными. Летом 1942 года экспедиционный корпус был преобразован в армию. Она состояла из 10 дивизий, ряда других частей и насчитывала 229 тыс. чел., 2906 орудий и минометов, 4399 пулеметов, 74 танка и САУ, 16 700 автомобилей, 25 000 лошадей. В авиагруппе армии имелось около 100 самолетов. В результате действий войск Юго-Западного фронта до 30 декабря 1942 г. были полностью разгромлены: дивизии "Сфорцеска", "Коссерия", "Челере", "Торино", "Посубио", две пехотные бригады. Потери погибшими составили почти 94 тыс. солдат и офицеров.

Венгрия объявила войну СССР 27 июня 1941 г. Венгерские части вступили в войну в составе 5 бригад (44 тыс. чел., 200 орудий и минометов, 189 танков, 48 самолетов). В апреле 1942 г. на советско-германский фронт была направлена 2-я венгерская армия в составе 9 пехотных и 1 танковой дивизии (205 тыс. чел., 107 танков, 90 самолетов). В январе 1943 года венгерские части были наголову разбиты, с потерей 148000 человек убитыми, ранеными и пленными.

Румынские союзники Гитлера направили на Восточный фронт свои сухопутные войска, танковую дивизию «Великая Румыния» и специальную авиационную группировку. Румыны оставили о себе недобрую память расправами с мирным населением на территории СССР. Наиболее масштабной акцией такого рода стало истребление евреев в Одессе и Одесской области, находившихся в период оккупации под румынской «юрисдикцией». Только здесь румынами, немцами и местными пособниками оккупантов были уничтожены 200-250 тысяч евреев. Известны случаи массового уничтожения румынами славянского населения в Причерноморье и на Северном Кавказе.

В общем, румынские сухопутные войска в боях с Красной Армией потеряли на территории СССР более 600.000 солдат и офицеров убитыми, ранеными и пленными.

Финны мечтали о реванше за «зимнюю войну» с Советским Союзом и нападение Германии на СССР встретили в Хельсинки звоном колоколов и народными гуляньями. Вместе с тем память о короткой и жестокой войне была настолько сильна, что участие финской армии в боевых действиях носило ограниченный характер. Вместе с тем, дислоцированные к северу от Ленинграда финские части, по-существу были участниками блокады города. Батальон финских эсэсовцев – добровольцев также сражался на Восточном фронте. Нельзя забывать и о том, что еще 21 июня 1941 года немцы с использованием финской территории провели операции по минированию Финского залива и ленинградских гаваней, а финские войска на следующий день заняли Аландские острова.

Словакия направила на Восточный фронт две пехотные дивизии, три отдельных артиллерийских полка (гаубичный, противотанковый и зенитный), танковый батальон (30 LТ-35), авиационный полк в составе 41 истребителя и 30 легких бомбардировщиков.

Еще один союзник Гитлера – царская Болгария, непосредственного участия в боевых действиях на Восточном фронте не принимала, но как говорилось в заявлении правительства СССР, «фактически вела войну против Советского Союза уже с 1941 года», подчинив свою экономику интересам третьего рейха.

Испания также официально не находилась в состоянии войны с Советским Союзом, тем не менее, направила на Восточный фронт «добровольческую» “Голубую дивизию”. Против России воевала и эскадрилья испанских летчиков. Потери испанцев составили 4 тысячи погибшими и более полутора тысяч пленными.

Всего, по западным источникам, Италия, Венгрия, Румыния и Словакия потеряли на Восточном фронте около 800 тысяч убитыми. Это внушительная часть армии вторжения, перемолоть которую стоило нашему народу и армии огромных жертв и высочайшего напряжения сил. Кроме того, в советском плену оказалось около полумиллиона солдат из этих стран.

Не забываем, что Советская Армия за две недели порвала "как тузик грелку" 1,6 млн. Квантунскую армию - главную и самую мощную сухопутную группировку японских войск.

А союзники...

Англосаксы финансировали Гитлера и продвинули его во власть, что бы он втянулся в войну с СССР. Все помнят кто финансировал избирательную кампанию Гитлера, кто строил нефтеперерабатывающие заводы, кто давал Гитлеру кредиты, как он получал американские военные патенты. Даже после начала отечественной войны продолжались американские инвестиции в экономику Германии.

Американцам победа была не нужна и это не домыслы, а слова Трумэна. Пока тут гибли миллионы они успевали и той и другой стороне продавать в диких объемах оружие за золото, это своего рода клондайк. А затем по плану они должны восстановить свой приоритет над войной измотанной народами Германии и СССР. Но тут непруха пошла, И.В.Сталин даже сделал бомбу и англосаксы просто начали гадить.

Да и в войну то "союзники" вступили только после того, как стало ясно, что Советский Союз способен и сам полностью Европу освободить, что никак не устаивало англомассонский мир. Стоит добавить, союзники никогда не победили бы Германию со всем своим оружием. Достаточно посмотреть на американские и английские танки времен МВ2. А уж как немцы гоняли тех же американцев везде - просто сказка. Даже в Арденнах меньшими силами устроили тем блицкриг под конец войны.

Единственное, чем может "гордиться", к примеру, Америка и эти "почетные" лавры по праву действительно принадлежат этой стране, так это "удачным" испытанием ядерного оружия в Японии.... вот это их "победа" и главное "достижение" во Второй Мировой Войне и ещё - куча бабла, заработанного на крови... как говорят в России: "Кому война, а кому-мать родна".

https://www.anekdot.ru/last/story/#15