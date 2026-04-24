Главная «ночная ведьма» Евдокия Бершанская

Авиационное подразделение, которым руководила Евдокия Бершанская, свои ласково называли «дунькин полк», а гитлеровцы - «ночными ведьмами». Помнят ли её на Ставрополье, где она родилась и выросла?

Евдокия Карабут появилась на свет 6 февраля 1913 года в селе Добровольном Ипатовского района. Родители девочки погибли в Гражданскую войну, воспитанием занимался дядя.

Дом, в котором они жили, до сих пор цел, но так и не стал музеем: семья переехала, когда Дусе было около десяти лет, личных вещей не осталось.

«Той школы, где училась будущая лётчица, уже нет, поэтому мемориальная доска установлена на новом здании, - рассказал глава сельсовета Анатолий Шкурупей.

- В школе есть уголок славы, где хранятся связанные с ней материалы, в том числе письма дочери Евдокии, с которой ученики переписывались в советские годы».

В октябре 1924 года дядю Евдокии назначили председателем Благодарненского райисполкома, так что продолжать учёбу девочке пришлось на новом месте. Она успевала учиться, вести домашнее хозяйство и выполнять поручения сначала пионерской, а затем и комсомольской ячейки.

В 30-е годы шла кампания по ликвидации безграмотности, и Евдокию отправили учиться в ставропольский педагогический техникум.

Девушка хотела стать учительницей, но также интересовалась авиацией, поэтому после техникума поступила в школу пилотов. К 28 годам она уже имела 10-летний лётный стаж и в 1941 году возглавила 558-й ночной бомбардировочный полк: командиры обратили внимание на её организаторские способности.

Женские авиационные полки были смелым экспериментом советской армии. Сформировала их лётчица Марина Раскова, одна из первых женщин, удостоенная звания Героя Советского Союза.

Таких полков было всего три, и только полк Евдокии Бершанской (фамилию девушка сменила при замужестве) оставался чисто женским до конца войны.

«Дунькин полк» прибыл на фронт в мае 1942 года. В это время юг страны и Северный Кавказ были заняты врагом, а советская армия отступала под натиском неприятеля.

Лётчицы довольно быстро изменили расстановку сил: несколько месяцев они бомбили врага по ночам в Сальских степях и на Ставрополье, с августа по декабрь участвовали в обороне Владикавказа, а с января 1943 года вместе с советскими войсками прорвали оборону противника и заставили его отступать.

Они освобождали Крым, Белоруссию и Польшу, сражались на Кубани и в Восточной Пруссии.

Оснащение полка было невероятно допотопным: девушки летали на деревянных бипланах По-2 с открытыми кабинами. Эти самолёты создавались для обучения, а не для войны, на них не было ни прицелов, ни радиосвязи, ни бомбового отсека. Днём такая машина становилась лёгкой добычей, поэтому все операции проводились по ночам, каждый экипаж совершал по шесть-восемь вылетов за ночь с двумя сотнями килограммов бомб на борту.

Лётчицы сами сконструировали прицел и назвали его ППР («проще пареной репы»), вручную сбрасывали бомбы, а защитить себя в воздухе могли только пистолетами ТТ - до 1944 года пулемёты на борту не устанавливали.

Тем не менее авиационный полк Евдокии Бершанской наносил серьёзный урон противнику: уничтожал переправы, поезда, склады, станции, цистерны с горючим.

Бомбардировщицы действовали настолько быстро, точно и бесстрашно, что немцы прозвали их «ночными ведьмами».

В 1943 году полк был удостоен звания гвардейского и был переименован в 46-й гвардейский Таманский ночной бомбардировочный полк. Позднее был награждён орденом Красного Знамени и орденом Суворова.

Евдокия Бершанская имела огромный авторитет в полку, хоть сама летала сравнительно мало (к концу войны совершила 28 боевых вылетов). Однако она грамотно руководила и боевой работой и повседневной деятельностью полка, добиваясь безукоризненного содержания самолётов и постоянного повышения мастерства личного состава. Сама Евдокия Бершанская стала единственной женщиной, награждённой орденом Суворова.

Каждую ночь, когда лётчицы вылетали на боевые задания, она лично руководила полётами, и по утрам производила тщательный их разбор. Дисциплина в полку была «железной». Она была очень требовательным командиром, но больше всего требовала с самой себя.

Когда полк не смог вылететь на боевое задание из-за распутицы, организовала изготовление сборной деревянной взлётно-посадочной полосы.

В 1981 году в СССР киностудия им. Горького выпустила фильм «В небе «Ночные ведьмы»», режиссёром которого была бывшая лётчица полка Евгения Жигуленко.

23 лётчицы полка были удостоены звания Героя Советского Союза, 2 — Героя России, 1 — Героя Казахстана. До своего расформирования в октябре 1945 года полк оставался полностью женским, на всех должностях в части служили только женщины.

Еще до войны Евдокия вышла замуж за Петра Бершанского, от которого родила сына. Однако брак скоро распался. Под фамилией Бершанская Евдокия Давыдовна прошла всю войну, в ходе которой познакомилась со своим вторым мужем и после войны она второй раз вышла замуж - за лётчика Константина Бочарова и переехала с ним в Москву.

Боевые пути 46-го гвардейского и 889-го ночного легкобомбардировочного авиаполка постоянно были рядом, они входили в одну авиадивизию, летали на одинаковых самолётах, располагались часто на соседних аэродромах.

После расформирования полка сыграли свадьбы не только командиры полков Евдокия Бершанская и Константин Бочаров, но и многие из лётчиков обоих полков.

Работала в комитете советских женщин и комитете ветеранов войны. 16 сентября 1982 года скончалась от инфаркта в возрасте 69 лет. Похоронена была на Новодевичьем кладбище

Однополчанки вспоминают о ней на своих ежегодных встречах в сквере Большого театра в Москве.

В Ставрополе, напротив здания, где располагался техникум, в котором училась главная «ночная ведьма», в декабре 2017 года установили памятник ей.

Бюст Бершанской планируют поставить и в сквере возле Вечного Огня в селе Добровольном, где она родилась. В микрорайоне Пашковский города Краснодара (бывшая станица Пашковская) есть улица Евдокии Бершанской, а в школе № 7, носящей ее имя и расположенной на этой же улице, создан её музей.

В 1975 году Евдокии Бочаровой было присвоено звание почётного гражданина Краснодара.

7 мая 1988 года в аэропорту Краснодара ей был открыт памятник. В 2005 году авиакомпания «Кубань» назвала один из своих самолётов «Бершанская».

На территории краснодарского аэропорта возле памятника легендарному командиру полка Евдокии Бершанской установили точную копию бомбардировщика ПО-2. Именно на таком летала в годы Великой Отечественной войны Бершанская.

На Привокзальной площади аэропорта макет самолета устанавливают уже третий год подряд. Акцию приурочили к годовщине победы в Великой Отечественной войне. Автором идеи по созданию точной копии ПО-2 выступил работник краснодарского аэропорта Сергей Кирсанов. В 2011 году средняя школа № 1 города Благодарный Ставропольского края, в которой училась Дуся Карабут, отмечала свое 100-летие. Вспоминали её выдающихся учеников. На здании школы открыта мемориальная доска Е. Д. Бершанской. В апреле 2017 года перед школой установлен бюст.

В 2015 году Евдокии Давыдовне присвоено звание «Почётный гражданин города Благодарный».

В 2017 году портрет Евдокии Бершанской нанесён на фасад жилого пятиэтажного дома в Краснодаре (ул. Лузана, 41).

В 2017 году памятник Е. Д. Бершанской открыт в Ставрополе, у здания бывшего педагогического техникума, где она училась (ул. Морозова, 8). Фото бюста выше.

В г. Геленджик открыли школу № 6 им. Бершанской с её портретом на фасаде.

В селе Мысхако Краснодарского края есть улица Евдокии Бершанской. Мурал в 2023 году появился в ЖК «Самолет» г.Краснодара

Забывать наших Героев нельзя. Необходио чтить их память.