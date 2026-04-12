История белорусской партизанки Варвары Петровны Вырвич (1922-1998) - это удивительный рассказ о мужестве, отваге и решимости простой девушки, которая стала грозой оккупантов и символом партизанского сопротивления на территории Белоруссии. Вырвич, известная как "бандит Катя", сумела сделать невероятное - организовать и возглавить партизанский отряд, который буквально парализовал работу оккупантов в Добрушском районе. Варвара Вырвич

В БОРЬБЕ ЗА РОДИНУ

Родившаяся в 1922 году в небольшом городке Речица, Варя мечтала о другой жизни, далекой от войны. Окончив школу, она поступила в Одесский политехнический институт. Однако планы изменить жизнь мирными средствами прервала война.

Добровольцем, оставив второй курс института, Варвара отправилась на фронт в составе санитарного поезда. Она видела раненых и павших в бою солдат, спасала жизни на передовой, и именно этот момент у нее и зародилась решимость бороться до конца.

После болезни, из-за которой вместе с подругой её сняли с санитарного поезда в Узбекистане, Варя попала в Бухару, где прошла подготовку в разведшколе. В 1943 году, по окончании обучения её отправили в родные места, в Добрушский район, чтобы она могла применить свои знания в партизанском отряде. Война уже тогда изменила девушку: она стала закаленной и решительной. Но тут существуют разночтения. По другим сведениям. когда началась война, Варя немедленно отправилась на курсы медицинских сестер. Прошла с сумкой санинструктора тысячи километров фронтовых дорог. А зимой решила переходить линию фронта, чтобы присоединиться к партизанам, которые в лесах родной Белоруссии устраивали диверсии, пускали под откос поезда, поджигали немецкие штабы, не давая врагу ни минуты покоя на захваченной земле. Но судя по действиям она действительно все-таки прошла подготовку в разведшколе. Варвара Вырвич со своими бойцами Как бы там ни было, но в партизанском отряде Варя быстро завоевала уважение и авторитет своей храбростью, умением ориентироваться в лесу, читать карту.

Вскоре Варе поручили командовать отрядом молодежи. Районом действий молодых мстителей стали Добрушские леса, прилегающие к железной дороге Гомель-Брянск. Базу свою молодые партизаны устроили почти в ста километрах от железнодорожного полотна, в самой глухой чаще.

В Добрушском районе Варя взяла на себя нелегкую задачу. Она организовала комсомольскую диверсионную группу, в которой с каждым днем становилось все больше и больше бойцов. Деятельность отряда "Кати" (позывной Варвары Вырвич) была стремительной и успешной. Всего за несколько месяцев небольшой партизанский отряд разросся до 150 человек. "Катя" сумела наладить дисциплину и создать эффективную систему боевых операций, которые били по оккупантам с небывалой точностью.

Своему отряду комсомольцы присвоили имя Буденного. Произошло это так. На общем собрании один из партизан сказал: «Диверсия – это как удар саблей. Она стремительна, как казачья атака». Сравнение всем понравилось, и отряд получил имя легендарного кавалериста.

ОТРЯД ИМЕНИ БУДЕННОГО

Все ребята в отряде ездили верхом на отбитых у немцев лошадях.

Конники возникали из леса, совершали свою диверсию, и так же внезапно исчезали в густой чаще.

Приходилось часто менять место дислокации, покидать тайную базу в лесу, прятаться у верных людей в деревнях или даже в самом Добруше. В каждом из населенных пунктов у Вари были связные. И они звали ее Катей.

Для конспирации. Но есть еще версия, что в отряде всем ребятам очень нравилась песня «Катюша». Вот так и возник неуловимый «бандит Катя».

Отряд имени Буденного объединял в своих рядах множество отважных парней и девушек. Вот имена некоторых из них: Федя Кухарев, Женя Стецкий, Иван Панков – всего почти 150 человек. Отряд стал еще и центром координации деятельности подпольных комсомольских организаций, которые существовали в Добруше и в соседних селах. Из разных мест в отряд тянулась боевая молодежь. И скоро отряд имени Буденного стал настоящим кошмаром для немцев.

Одной из главных заслуг Вырвич и ее бойцов было уничтожение полиции на территории Добрушского района. Практически все местные полицаи были нейтрализованы партизанами, что оставило оккупантов без разведданных и усиления.

Деятельность Варвары и её группы вскоре стала серьезной угрозой для оккупантов. Немецкие власти обещали за её голову немалую награду - целых 25 гектаров земли, 5 пудов соли и 3 тысячи марок. Но даже эта награда не принесла оккупантам успеха - Вырвич и ее бойцы продолжали успешно воевать. При этом за весь период диверсионной деятельности отряд имени Буденного потерял только четверых товарищей, которые погибли в открытом бою с врагом. Отсюда и щедрое фашистское вознаграждение за голову «бандитки Кати». Однако, невзирая на это, поймать Вырвич так никому и не удалось.

За время оккупации бойцы под началом Вари пустили под откос 27 эшелонов, в которых немцы везли оружие, боеприпасы, снаряжение для своей армии. Они подорвали 85 рельсов, блокировав на длительное время движение по железнодорожным путям. Кроме того, комсомольцы разбрасывали листовки, в которых рассказывали о реальном положении дел на фронте, пробуждали в людях надежду на скорое освобождение, казнили предателей и полицаев.

К числу самых ярких диверсий отряда можно отнести взрыв склада боеприпасов в Ново-Белице при этом были уничтожены 4 тысячи артиллерийских снарядов, 3 тысячи противотанковых мин и 25 тысяч ручных гранат. Кроме того, там же, в Ново-Белице члены подпольной комсомольской организации сожгли интендантский склад. Погибли огромные запасы продовольствия для немецких частей.

За все время, пока действовал отряд имени Буденного, у ребят не было ни одного провала. Варя умело организовала разведку и систему связных, и всегда успевала увести людей в лесную чащу или в другое село, в зависимости от обстоятельств.

ЛЮБОВЬ И МИР

На войне Варвара встретила свою любовь - разведчика-подрывника Ивана Панькова. История их знакомства тоже удивительна. Иван, потерявший отца в первые дни оккупации, отправился в партизаны и вступил в отряд Вырвич. Они вместе планировали операции и делили тяготы подпольной жизни.

По воспоминаниям, встреча Вари и Ивана стала судьбоносной: их чувства не угасли даже после войны. После победы они поженились и не расставались до конца жизни.

После окончания войны Варвара и Иван жили тихой жизнью, вели скромное существование, без стремления к славе или вниманию. Они закончили институты, воспитали приемного сына – мальчика, которого Вырвич и Паньков однажды спасли. По рассказам родственников, одна из женщин оставила младенца, и Варя с Иваном не могли пройти мимо, взяв его под опеку. Указ о награждении Варвары Вырвич орденом Красного Знамени

При этом, несмотря на весь героизм и огромное боевое прошлое, Варвара Петровна и её супруг ничего не рассказывали о войне. Они не участвовали ни в каких памятных мероприятиях и не мечтали о какой-либо славе. Просто жили, не вспоминая о том, что пережито...

Награды сами говорили за них. Варвара Петровна была награждена орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны 2 степени, медалями "За боевые заслуги" и "Партизану Отечественной войны".