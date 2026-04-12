История белорусской партизанки Варвары Петровны Вырвич (1922-1998) - это удивительный рассказ о мужестве, отваге и решимости простой девушки, которая стала грозой оккупантов и символом партизанского сопротивления на территории Белоруссии. Вырвич, известная как "бандит Катя", сумела сделать невероятное - организовать и возглавить партизанский отряд, который буквально парализовал работу оккупантов в Добрушском районе.Варвара Вырвич
В БОРЬБЕ ЗА РОДИНУ
Родившаяся в 1922 году в небольшом городке Речица, Варя мечтала о другой жизни, далекой от войны. Окончив школу, она поступила в Одесский политехнический институт. Однако планы изменить жизнь мирными средствами прервала война.
Добровольцем, оставив второй курс института, Варвара отправилась на фронт в составе санитарного поезда. Она видела раненых и павших в бою солдат, спасала жизни на передовой, и именно этот момент у нее и зародилась решимость бороться до конца.
После болезни, из-за которой вместе с подругой её сняли с санитарного поезда в Узбекистане, Варя попала в Бухару, где прошла подготовку в разведшколе. В 1943 году, по окончании обучения её отправили в родные места, в Добрушский район, чтобы она могла применить свои знания в партизанском отряде. Война уже тогда изменила девушку: она стала закаленной и решительной. Но тут существуют разночтения. По другим сведениям. когда началась война, Варя немедленно отправилась на курсы медицинских сестер. Прошла с сумкой санинструктора тысячи километров фронтовых дорог. А зимой решила переходить линию фронта, чтобы присоединиться к партизанам, которые в лесах родной Белоруссии устраивали диверсии, пускали под откос поезда, поджигали немецкие штабы, не давая врагу ни минуты покоя на захваченной земле.
Как бы там ни было, но в партизанском отряде Варя быстро завоевала уважение и авторитет своей храбростью, умением ориентироваться в лесу, читать карту.
Вскоре Варе поручили командовать отрядом молодежи. Районом действий молодых мстителей стали Добрушские леса, прилегающие к железной дороге Гомель-Брянск. Базу свою молодые партизаны устроили почти в ста километрах от железнодорожного полотна, в самой глухой чаще.
В Добрушском районе Варя взяла на себя нелегкую задачу. Она организовала комсомольскую диверсионную группу, в которой с каждым днем становилось все больше и больше бойцов. Деятельность отряда "Кати" (позывной Варвары Вырвич) была стремительной и успешной. Всего за несколько месяцев небольшой партизанский отряд разросся до 150 человек. "Катя" сумела наладить дисциплину и создать эффективную систему боевых операций, которые били по оккупантам с небывалой точностью.
Своему отряду комсомольцы присвоили имя Буденного. Произошло это так. На общем собрании один из партизан сказал: «Диверсия – это как удар саблей. Она стремительна, как казачья атака». Сравнение всем понравилось, и отряд получил имя легендарного кавалериста.
ОТРЯД ИМЕНИ БУДЕННОГО
Все ребята в отряде ездили верхом на отбитых у немцев лошадях.
Конники возникали из леса, совершали свою диверсию, и так же внезапно исчезали в густой чаще.
Приходилось часто менять место дислокации, покидать тайную базу в лесу, прятаться у верных людей в деревнях или даже в самом Добруше. В каждом из населенных пунктов у Вари были связные. И они звали ее Катей.
Для конспирации. Но есть еще версия, что в отряде всем ребятам очень нравилась песня «Катюша». Вот так и возник неуловимый «бандит Катя».
Отряд имени Буденного объединял в своих рядах множество отважных парней и девушек. Вот имена некоторых из них: Федя Кухарев, Женя Стецкий, Иван Панков – всего почти 150 человек. Отряд стал еще и центром координации деятельности подпольных комсомольских организаций, которые существовали в Добруше и в соседних селах. Из разных мест в отряд тянулась боевая молодежь. И скоро отряд имени Буденного стал настоящим кошмаром для немцев.
Одной из главных заслуг Вырвич и ее бойцов было уничтожение полиции на территории Добрушского района. Практически все местные полицаи были нейтрализованы партизанами, что оставило оккупантов без разведданных и усиления.
Деятельность Варвары и её группы вскоре стала серьезной угрозой для оккупантов. Немецкие власти обещали за её голову немалую награду - целых 25 гектаров земли, 5 пудов соли и 3 тысячи марок. Но даже эта награда не принесла оккупантам успеха - Вырвич и ее бойцы продолжали успешно воевать. При этом за весь период диверсионной деятельности отряд имени Буденного потерял только четверых товарищей, которые погибли в открытом бою с врагом. Отсюда и щедрое фашистское вознаграждение за голову «бандитки Кати». Однако, невзирая на это, поймать Вырвич так никому и не удалось.
Одним из самых крупных достижений партизан стала атака на склад в Новобелице, где фашисты потеряли тысячи артиллерийских снарядов, мин и гранат. Примечательно, что за все время действий отряда Варвары потери среди её бойцов были минимальными - всего четверо не вышли из боя.
За время оккупации бойцы под началом Вари пустили под откос 27 эшелонов, в которых немцы везли оружие, боеприпасы, снаряжение для своей армии. Они подорвали 85 рельсов, блокировав на длительное время движение по железнодорожным путям. Кроме того, комсомольцы разбрасывали листовки, в которых рассказывали о реальном положении дел на фронте, пробуждали в людях надежду на скорое освобождение, казнили предателей и полицаев.
К числу самых ярких диверсий отряда можно отнести взрыв склада боеприпасов в Ново-Белице при этом были уничтожены 4 тысячи артиллерийских снарядов, 3 тысячи противотанковых мин и 25 тысяч ручных гранат. Кроме того, там же, в Ново-Белице члены подпольной комсомольской организации сожгли интендантский склад. Погибли огромные запасы продовольствия для немецких частей.
За все время, пока действовал отряд имени Буденного, у ребят не было ни одного провала. Варя умело организовала разведку и систему связных, и всегда успевала увести людей в лесную чащу или в другое село, в зависимости от обстоятельств.
ЛЮБОВЬ И МИР
На войне Варвара встретила свою любовь - разведчика-подрывника Ивана Панькова. История их знакомства тоже удивительна. Иван, потерявший отца в первые дни оккупации, отправился в партизаны и вступил в отряд Вырвич. Они вместе планировали операции и делили тяготы подпольной жизни.
По воспоминаниям, встреча Вари и Ивана стала судьбоносной: их чувства не угасли даже после войны. После победы они поженились и не расставались до конца жизни.
После окончания войны Варвара и Иван жили тихой жизнью, вели скромное существование, без стремления к славе или вниманию. Они закончили институты, воспитали приемного сына – мальчика, которого Вырвич и Паньков однажды спасли. По рассказам родственников, одна из женщин оставила младенца, и Варя с Иваном не могли пройти мимо, взяв его под опеку.Указ о награждении Варвары Вырвич орденом Красного Знамени
При этом, несмотря на весь героизм и огромное боевое прошлое, Варвара Петровна и её супруг ничего не рассказывали о войне. Они не участвовали ни в каких памятных мероприятиях и не мечтали о какой-либо славе. Просто жили, не вспоминая о том, что пережито...
Награды сами говорили за них. Варвара Петровна была награждена орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны 2 степени, медалями "За боевые заслуги" и "Партизану Отечественной войны".
ПАМЯТЬ
Сегодня Варвара Вырвич является одним из символов партизанского движения на белорусской земле. Однако в память о ней не открыты музеи, не читаются лекции, не снимаются фильмы. В местных музеях не сохранилось экспозиций, и только в Гомельском историко-краеведческом музее хранится небольшой стенд с фотографиями Варвары и других партизан.Варвара Вырвич
Отчасти это наше упущение, что подвиг Варвары и других скромных героев забыт. Тем не менее её имя живёт в воспоминаниях и книгах, а её жизнь остаётся примером того, как человек с безграничной силой духа и любовью к Родине может изменить ход истории.
В годы фашистской оккупации в деревнях и селах вокруг города Добруша, и в самом городе на всех столбах были расклеены листовки такого содержания: «Объявление! За пойманного бандита «Катю» Германское командование вознаградит поймавшего: 3000 марок, 5 пудов соли, а так же земельным наделом в 25 гектар!
Кто же такой этот «бандит Катя»?
Думается, немцы были бы удивлены, повстречай они этого «бандита». Да что немцы, многие местные жители были потрясены, когда после освобождения Белоруссии от фашистов, из лесов и подполья появились отважные партизаны и диверсанты, и оказалось, что «бандит Катя» — это девушка по имени Варя Вырвич.
После того, как в 1944 году Белоруссия была освобождена от немцев, комсомольцы вышли из подполья. Варя Вырвич возглавила Добрушский райком комсомола.
Журналисты издания "Беларусь сегодня" разыскали внучатого племянника Варвары Петровны Вырвич, ставшей после замужества Паньковой. Игорь Кузьменок, проживающий ныне в Речице, бережно хранит память о своих героических предках:
«Я по крупицам собирал и продолжаю собирать историю тети Вари и дяди Вани. Я горжусь их подвигами и причастностью к их славным родам. Они поженились сразу после войны, но Господь не дал им детей. Сказались суровые партизанские условия, когда им приходилось в промозглую слякоть и лютый холод ночевать где придется. Но вся послевоенная жизнь тети Вари была связана с детками».
СЕРДЦЕ ТЯНУЛОСЬ К ДЕТЯМ
Когда Красная армия освободила Гомельскую область, 150 комсомольцев из 15 организаций, созданных Катей, вышли из подполья и стали восстанавливать разрушенную врагом страну. Во главе райкома комсомола Добрушского района по праву встала Варвара Вырвич. Но еще долгое время миловидную девушку звали Катей. В начале 1950-х Варвара Петровна Панькова стала заведующей детским садом-яслями в деревне Озерщина, что возле Речицы. Больше всего на свете она любила детей, которые озаряли ее израненные войной сердце и душу. В 1964 году в семье Паньковых появился сын. Вот как об этом рассказывает Игорь Кузьменок:
«Одна из мам однажды, бросив своего ребенка, уехала из деревни в неизвестном направлении. Тетя Варя с дядей Ваней думали недолго: в апреле 1964-го девятимесячного Вовку они усыновили.
Тетя Варя рассказывала, что все было как в кино, они пришли проведать малыша, а он протянул ручки и пошел к ним, прижался к тете — и она больше не расставалась с ним, пока тот не вырос. Владимир стал моряком, окончив мореходное торговое училище, ходил помощником капитана на многих сейнерах по всему миру. Пришвартовался, что называется, в городе Холмске, на Сахалине. Сейчас на пенсии, работает в порту заместителем директора по безопасности судовождения. Пару лет назад я у него гостил».
ВЕРНУТЬ ИМЯ ИСТОРИИ
Высшее образование Варвара Петровна Панькова получила в Белорусском государственном университете. После его окончания на протяжении многих лет трудилась в управлении предприятия «Речица-нефть», занимавшегося добычей газа и нефти. Когда вышла на пенсию, стала заведующей пионерским лагерем имени Марата Казея. Умерла партизанка-буденовка в августе 1998 года. Ее верный боевой друг и супруг Иван Михайлович ушел из жизни спустя три года. Сегодня они покоятся на Речицком кладбище за одной оградкой.
За подвиги, организацию и выполнение серьезнейших подпольных и партизанских операций Варвара Вырвич награждена орденами Красного Знамени (01.01.1944 г.) и Отечественной войны II степени (06.04.1985 г.), а также медалью «Партизану Отечественной войны» I степени.
На сайте partizany.by есть наградной лист на Варвару Вырвич:
«Тов. Вырвич В. П. в марте 1943 года направлена ЦК ЛКСМБ во вражеский тыл. Находилась в партизанской бригаде им. Сталина в должности помощника комиссара по комсомолу и секретарем подпольного Добрушского РК ЛКСМБ. На этой работе проявила себя хорошим организатором молодежи, поднимающим ее на борьбу против немецко-фашистских захватчиков. Участвовала в боях с оккупантами, проявляла смелость и отвагу».
Варя Вырвич отличалась не только храбростью и отвагой, но и беспримерной скромностью. Об этом вспоминает и Игорь Кузьменок:
«Тетя Варя не любила рассказывать о своем боевом и героическом прошлом.
Многие и не догадывались, что эта миловидная и спокойная женщина в юности наводила ужас на фашистов и полицаев. Но получилось так, что ее забыли.
Я как-то Добрушскому музею предлагал кое-какую информацию дать о тете Варе, но они не проявили особой инициативы и интереса».
В Речицком краеведческом музее о Варваре Вырвич знают, но материалов о ней нет. То же самое можно сказать о Добрушском районном краеведческом музее. Лишь в Гомельском историко-краеведческом музее нашлась небольшая фотография-коллаж, на которой изображена партизанка Катя и объявление фашистов о награде за ее голову. И все. Пусть простят меня историки и краеведы Гомельщины, но это ничтожно мало.
О героическом прошлом Варвары Вырвич можно снимать полнометражные киноленты, воспитывая на них молодежь. Если даже российская пресса называет Варвару самой успешной диверсанткой Великой Отечественной войны, то почему так мало о ней знают ее земляки? Сама она была скромной…
Но разве это дает нам право забывать о ней?
