Территория Героев...(96)

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.. Взвод Малика Гаджиева оборонял стратегически важную высоту, сдерживая превосходящие силы украинских националистов. Находясь на передовой под плотным артиллерийским огнем противника, лейтенант Гаджиев руководил подразделением и координировал действия военнослужащих.

В ходе боя офицер получил тяжёлую контузию, но, несмотря на это, продолжил командовать своим взводом.

Благодаря мужеству и самоотверженности подразделения лейтенанта Гаджиева противник был остановлен на подступах к высоте и, понеся тяжелые потери, отступил.

https://t.me/mod_russia/27541

Старший лейтенант Алиев Рашид Командир взвода заграждений инженерно-саперной роты, старший лейтенант Рашид Алиев, командир взвода заграждений инженерно-саперной роты в условиях постоянных обстрелов в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, выполнял боевую задачу по минированию десантно-опасных участков и танкоопасных направлений, фортификационному оборудованию позиций российских войск и установки минно-взрывных заграждений на одном из тактических направлений.

Несмотря на угрозу жизни, Алиев со своим подразделением выдвинулся в назначенный район, произвел рекогносцировку рубежей минирования, путей вероятного выдвижения к ним противника, объектов.

Благодаря высоким профессиональным навыкам, своевременному и качественному выполнению должностных обязанностей Алиевым установлено более 300 мин различного класса.

Оборудованные старшим лейтенантом Рашидом Алиевым и его подчиненными минные поля, в первую очередь – противотанковые, в ходе попытки наступления противником на данном тактическом направлении нанесли существенный урон бронетехнике и автомобилям противника, значительно уменьшили пространство для маневра врага и способствовали удержанию обороны российскими подразделениями.

https://zpobeda.ru/rashid-aliev/

Капитан Плискачев Евгений Капитан Евгений Плискачев, находясь в составе тактической группы со своим экипажем радиостанции, выполнял задачи по организации бесперебойной, устойчивой связи и обмену информацией между подразделениями российских войск.

Плискачев, проявив мужество и отвагу, под непрекращающимся обстрелом артиллерии противника, продвигаясь по маршруту прокладки линии связи, обнаружил перебитый взрывом кабель и оперативно устранил повреждение подручными средствами.

Как только связь была восстановлена, артиллерийским расчетам были переданы координаты мест расположения подразделений противника, что способствовало уничтожению их военной техники и большого количества живой силы.

https://zpobeda.ru/evgenij-pliskachev/

Гвардии рядовой Лакеев Станислав Боец расчета самоходной артиллерийской батареи гвардии рядовой Станислав Лакеев выполнял боевую задачу по уничтожению артиллерийских и минометных расчетов, бронированной техники, противотанковых средств, украинских боевиков на важном стратегическом рубеже.

Националисты, стремясь прорвать оборону, предприняли попытку атаки российских войск. Находясь на огневой позиции, после получения от вышестоящего командования приказа на поражение выявленной цели, в кратчайшие сроки определил объем огневых задач и общий порядок огневого поражения противника с учетом возможного варианта его действий, безошибочно принял решение на порядок стрельбы и поражение целей.

В ходе выполнения задачи, несмотря на активное применение врагом беспилотной авиации, расчетом Станислава Лакеева был поражен командно-наблюдательный пункт противника и расположенная рядом с ним вражеская бронетехника.

Профессионализм и отвага гвардии рядового Лакеева заставили противника перейти от наступления к обороне.

https://zpobeda.ru/stanislav-lakeev/

Рядовой Алагов Заурбек Подразделение в составе которого действовал рядовой Заурбек Алагов, выполняло боевую задачу по обороне одного из освобожденных от украинских националистов населенного пункта.

Сориентировавшись в обстановке Заурбек под прикрытием товарищей и не прекращающимся огнем со стороны противника, лично вынес раненого товарища из-под обстрела в безопасный район, где оказал первую помощь, чем спас ему жизнь.

Убедившись, что жизни сослуживца ничего не угрожает, рядовой Заурбек Алагов заняв выгодную позицию, используя условия местности, продолжил вести бой с националистами.

По итогам боя попытка боевиков захватить поселок оказалась безуспешной. Понеся потери, противник отступил.

https://zpobeda.ru/zaurbek-alagov/

Рядовой Пашин Кирилл Колонна батальонной тактической группы, в состав которой входил механик-радиотелефонист рядовой Кирилл Пашин, совершала марш в район активного ведения боевых действий.

Противник, стремясь сорвать наступление российских войск, атаковал колонну, активно применяя при этом реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию.

В результате вражеского обстрела было повреждено оборудование аппаратной радиосвязи. Связь с командованием была утеряна, Кирилл незамедлительно приступил к устранению повреждений.

Несмотря на плотный огонь противника, проявляя профессионализм, рядовой Пашин оперативно восстановил работоспособность поврежденной техники и заново настроил станцию, восстановив связь с командованием, после чего приступил к отражению атаки.

https://zpobeda.ru/kirill-pashin/

Лейтенант Соколов Владислав Взвод гаубичной самоходно-артиллерийской батареи под командованием лейтенанта Владислава Соколова выполнял боевую задачу по поддержке российских войск в ходе наступательной операции на позиции противника. При смене огневой позиций взвод лейтенанта Соколова подвергся огневому поражению со стороны артиллерии противника.

Действуя мужественно и решительно, не теряя самообладания, Владислав оперативно привел орудие к готовности нанесения ответного огня. Выявив цели и скорректировав огонь орудия, точным выстрелом лично уничтожил две артиллерийские установки и до 10 националистов.

Лишенные артиллерийской поддержки боевики не смогли удержать занимаемые рубежи и были вынуждены спешно покинуть свои позиции, понеся потери.

https://zpobeda.ru/vladislav-sokolov/

Полковник Бацев Артур Полковник Артур Евгеньевич Бацев.

Добровольческая ударная бригада.

https://t.me/rogozin_do/4320

Позывной "Корсар" Корсар и его бойцы 1-го Отряда Барс 70-полка - большие молодцы!

https://t.me/rogozin_do/4321 Военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа уничтожили опорный пункт, личный состав и бронеавтомобили иностранного производства «Бредли» в зоне проведения спецоперации.

Военнослужащие установили минное поле на маршруте выдвижения вражеской техники. Укронацисты предприняли попытку перейти в наступление на передний край обороны российских подразделений. По итогу две бронированные машины иностранного производства были уничтожены.

Направив заминированный трофейный легкобронированный гусеничный тягач с системой дистанционного подрыва на позиции ВСУ, военные инженеры уничтожили опорный и наблюдательный пункт противника.

За уничтоженную технику западного производства военнослужащие были поощрены денежной премией в размере пятидесяти тысяч рублей и представлены к государственным и ведомственным наградам. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/27502 В бой с медалью на груди: расчет РСЗО «Град» получил приказ на поражение цели во время награждения

Организованная работа артиллерийских расчетов «Западной» группировки войск позволила развить успех в наступлении на Купянском направлении.

Командованием группировки было принято решение наградить отличившихся военнослужащих. Бойцам вручили ведомственные награды: медали «За укрепление боевого содружества» и «Участнику специальной военной операции».

Во время награждения расчету РСЗО «Град» поступил приказ выдвинуться на боевую позицию и уничтожить «блуждающий» миномет противника. В бой артиллеристы отправились прямо из строя с наградами на груди. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/27076 «Без связи нет управления, без управления нет победы»: боевая работа специалистов подразделений связи ЮВО в зоне проведения спецоперации

Специалисты связи соединяют между собой в единую информационную сеть все подразделения различных звеньев управления. От их работы во многом зависит успех выполнения боевой задачи. Военнослужащие автономных комплексов связи могут работать в условиях даже самой сложной радиоэлектронной обстановки и воздействия радиопомех различной интенсивности. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/25184 Командир танковой роты Владислав получил медаль «За отвагу». В бою он проявил командирское мастерство и грамотно организовал оборону, благодаря чему удалось отразить многократные атаки противника. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/26903 Мобилизованный военнослужащий из Ростовской области Кирилл выполняет задачи командира орудия в составе расчета самоходной гаубицы «Мста-С».

Как отмечает артиллерист, в его работе нет ничего проблематичного, а за время участия в специальной военной операции Кирилл уже успел побыть в отпуске, потом поехал обратно «на работу».

«У меня даже друзья сюда приезжают. Лично привозят гуманитарку. Тоже не боятся ничего. Многие хотят попасть, звонят, спрашивают, как приехать», — рассказывает военнослужащий.

«Мысли такие: наши деды воевали, теперь я воюю. Все как полагается. За свою страну, за свою Родину, за землю, мать», — говорит Кирилл. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/25077 Российский летчик рассказал, как за один ночной боевой вылет уничтожил два украинских вертолета и самолет См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/25488 Медицинский специалист Сергей Нарыжный, добровольно отправившийся в зону СВО, рассказал, за что был удостоен Ордена Мужества.

В зоне спецоперации он оказывал помощь бойцам в медицинском пункте и принимал участие в эвакуации раненых с передовых позиций.

Во время одного из дежурств Сергей получил информацию, что несколько бойцов подорвались на минах. Офицер вместе с санитаром и сапером решили идти по минному полю, чтобы спасти товарищей. Но на обратном пути, неся на себе раненого, Сергей сам подорвался на мине.

Раненого медика долго не могли вынести с минного поля. «Я пролежал часа полтора-два, а может и больше, один в ожидании, когда закончится обстрел. Прямо надо мной висела «птица», и я фактически лежал и думал отбиваться каской», – рассказывает Сергей Нарыжный.

Сейчас офицер проходит лечение в военном госпитале. В зоне спецоперации старший лейтенант спас сотни жизней. За свою работу он получил Орден Мужества. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/27458 Военный связист по имени Андрей прикрепил на бронежилет маленькую игрушку — зайчика из бисера. Этот талисман прислала в открытке на фронт девочка из его родного города. Андрей был очень тронут. Даже позвонил в школу, откуда бойцам пришли письма, и просил поблагодарить ученицу за добрые слова. Дома у него два сына. Они знают, что папа — военный, защищает свою семью, страну, нашу свободу.

Андрей поделился надеждой на то, что когда-нибудь в их семье появится ещё и дочка... См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/27545 Из предпринимателей — в стрелки. Боец с позывным «Ка» — мобилизованный. За время, проведенное в зоне спецоперации, он уже набрался военной мудрости, и считает, что делает важное дело. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/27059 Разбил позицию противника, подъехав прямо к его «носу». Мобилизованный «Наводчик» — умелый боец. И он очень мечтает о дуэли с националистами на БТР, чтобы доказать, что наши ребята — лучшие, и обязательно выйдут победителями.

«Наводчиа» уже наградили Георгиевским крестом. См. видео по ссылке

https://t.me/mod_russia/27303 В экипаже гвардии сержанта «Седого» служат исключительно добровольцы. При этом – это боевое трио одно из лучших в действующем на Марьинском направлении танковом батальоне. И не случайно. Ведь названный экипаж то и дело привлекают к решению наиболее сложных задач.

В недавнем бою нужно было сложную тактическую задачу решить очень нестандартным способом. Ночью Т-90 выдвинулся на стартовую позицию, а с утра – броневым кулаком двинул по врагу. По напором стали и огня противник бросил так долго удерживаемый и потому хорошо оборудованный опорный пункт и отошёл. В этот раз наша бронемашина выполнила сразу несколько задач: ликвидировала вражескую «мини-крепость» и проложила дорогу идущим следом штурмовикам.

Это хороший подарок для нашей пехоты, которая этими путями-дорожками заходят на свои позиции и возвращаются в тыловые районы. Так же осуществляется доставка всего необходимого: боеприпасов, питания, подкрепления.

Вместе с «Седым» в экипаже работают его земляки из Волгоградской области: наводчик-оператор гвардии сержант «Собачник» и механик-водитель гвардии сержант «Халк». В ряды защитников Отечества встали добровольно – не стали ждать приглашения от военкомата.

«Меня деды-фронтовики воспитывали. Не мог я иначе, когда фашисты снова на нашу страну полезли. Поэтому и пошёл добровольцем. Семья и близкие меня поняли и поддержали», - поясняет военнослужащий.

Долго планируемую и подготавливаемую задачу экипаж выполнил настолько успешно, что был отмечен командиром 20-й гвардейской мотострелковой дивизии. Наградой для «боевого трио» стал краткосрочный отпуск домой.

https://t.me/mod_russia/27265

Хаммуда Тарек История палестинского врача, который спасает жизни наших бойцов и считает Россию домом.

Врач из Палестины Тарек Хаммуда 9 лет лечит военных в Луганской народной республике. Травматолог не раз бывал на передовой и имеет множество наград за спасение жизней наших ребят. Работал в военном госпитале с красноярскими врачами.

Во время учебы в луганском мединституте он познакомился со своей супругой Оксаной. Месяц назад пара отметила девятую годовщину свадьбы.

Заветная мечта Тарека - стать гражданином России, потому что он по-настоящему любит нашу страну. См. видео по ссылке

https://t.me/strana_geroev/4537 Бывший военнослужащий армии США Джон Макинтайр целый год служил наёмником на Украине. Он собирал документы, данные, позиции и имена для того, чтобы потом передать их России. В эксклюзивном интервью корреспонденту RT Мураду Газдиеву Джон рассказал, как ему пришлось стать нацистом, о жестокости украинских военных и о том, с какими трудностями и опасностями он столкнулся, чтобы сбежать от ВСУ.

См. видео по ссылке:

Источник Рассел Бентли знал всего три русских слова, когда приехал сражаться на стороне ополченцев Донбасса. На тот момент ему было уже 54 года, за плечами служба в армии. В США он оставил работу, дом, машину и любимый мотоцикл.

На Донбассе ополченец принял крещение. А подтянусь русский язык помогла будущая супруга. Рассел влюбился в Людмилу, и это оказалось взаимно. Пара вместе шестой год и воспитывает сына. См. видео по ссылке

https://t.me/c/1524001401/6645

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Военнослужащий Шадрин Артур Во время специальной военной операции России на Украине погиб уроженец Орла Артур Шадрин.

Во время специальной военной операции России на Украине погиб уроженец Орла Артур Шадрин. Артуру было 20 лет. После девятого класса в 2017 году поступил в Орловский технический колледж на специальность «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей».

В 18 лет ушел на срочную службу в армию. Сначала был в учебной части автобатальона в Острогожске Воронежской области, затем в мотострелковые войсках в Брянской области. Служил водителем-гранатометчиком. Дважды раненный, он погиб 21 марта при эвакуации от осколков противотанкового снаряда. Посмертно награжден Орденом мужества. В школе №45, где учился Артур Шадрин, в его честь появилась первая в Орле «Парта героя». На фасаде школы №45 расположили мемориальную доску. https://www.kommersant.ru/doc/5653955 Военнослужащий Подымкин Денис Проводили в последний путь Подымкина Дениса Александровича, 01.12.1987 г.р., участника СВО, героически погибшего 20.03.2023 г. при исполнении воинского долга, по защите мирного населения Луганской и Донецкой народных Республик. https://vk.com/wall-153541180_2445 Военнослужащий Голицин Андрей Голицын Андрей Николаевич 15.06.1996 - 10.11.2022 Уроженец Орловской обл. Погиб в ДНР, подорвавшись на мине https://ok.ru/knigapamya52108110004436/topic/155645336370644 Военнослужащий Ногин Дмитрий Ногин Дмитрий Сергеевич 13 апреля 1996г - 19.января 2023г., погиб в Запорожской области с. Малые Щербаки при выполнение боевой задачи попали под минометный обстрел. Награждён орденом Мужества посмертно. У Дмитрия остались жена и двое маленьких детей. https://zpobeda.ru/dmitrij-nogin/ Ефрейтор Циммерман Петр Петр родился в селе Прихолмье Минусинского района. Обучался в Минусинском сельскохозяйственном колледже. С 2016 по 2017 год служил в танковых войсках в Нижнем Новгороде в должности старшего механика-водителя. После возвращения домой работал в крестьянско-фермерском хозяйстве. 1 августа 2022 года Петр заключил контракт, служил снайпером мотострелкового отделения. Погиб 17 февраля 2023 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории ДНР. Ефрейтор Циммерман Петр Сергеевич способствовал удержанию важного опорного пункта, необходимого для дальнейшего наступления бригады. Ценой собственной жизни спас своих боевых товарищей, закрыв входной проем в ДЗОТ своим телом и приняв все осколки разорвавшихся гранат на себя. Похоронен в Минусинске 6 марта 2023 года со всеми воинскими почестями. Ему было 24 года. https://zpobeda.ru/petr-cimmerman/ Младший сержант Евсеев Антон Евсеев Антон Александрович 24.12.1995 - 01.01.2023 г. Сызрань Работал в АО Сызранская Керамика. В сентябре 2022 был мобилизован в ряды ВС РФ. Погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО 1 января 2023 в Макеевке. https://ok.ru/knigapamya52108110004436/topic/155721408855508 Военнослужащий Гришаков Роман Курянин Роман Гришаков погиб в ходе СВО Пулемётчик мотострелкового батальона из Рыльского района. Роман Викторович родился 24 сентября 1988 года в многодетной семье. У него остались жена, сын, родители, братья и сёстры. https://zpobeda.ru/roman-grishakov/ Рядовой Тимошин Максим При выполнении задач в ходе специальной военной операции погиб Тимошин Максим Александрович, 07 апреля 1998 года рождения. Максим учился в 5 общеобразовательной школе, затем в агротехническом колледже, где получил профессию автомеханик. Работал в ООО "Лакто-Новгород". В октябре прошлого года по мобилизации был призван на воинскую службу в зону проведения специальной военной операции. Погиб 12 мая. Максим Александрович награжден Орденом Мужества, посмертно. https://vk.com/wall-6750970_128377 Доброволец Крапивницкий Иван На территории Украины в ходе специальной военной операции погиб Крапивницкий Иван Андреевич, 18.12.1995 года рождения. Иван родился в Киргизии. Затем семья переехала в Благовещенск. С 1 по 9 класс обучался в БСОШ №1. Затем была армия, служба по контракту 3 года, работа. У Ивана была не простая судьба.. Он прожил короткую жизнь, перенес трудности и испытания. В суровое же для страны время он не побоялся стать добровольцем. С декабря 2022 года находился на территории Украины в рамках СВО. https://zpobeda.ru/ivan-krapivnickij/ Младший сержант Коркин Денис В ходе специальной военной операции при исполнении воинского долга погиб житель Чановского района Денис Олегович Коркин. Денис родился 15 мая 1996 года в Красноярском крае, Енисейском районе, п. Подтесово. Позже переехал в Покровский сельсовет Чановского района. После окончания колледжа Денис был призван в ряды Вооруженных сил РФ. Вернулся домой младшим сержантом. В марте 2023 года заключил контракт для участия в спецоперации. https://vk.com/wall-55075776_609805 Рядовой Романов Владимир 10 апреля в поселке Новый Воткинского района похоронили Владимира Александровича Романова, погибшего на Украине. Погиб 7 апреля. Представлен к Ордену Мужества посмертно за героизм и образцовое исполнение боевых задач. https://www.d-kvadrat.ru/novosti/25468 Военнослужащий Вахрушев Даниил В поселке Якшур-Бодья в последний путь с воинскими почестями проводили 22-летнего Даниила Леонидовича Вахрушева. Военнослужащий зенитного ракетного дивизиона погиб в ходе продолжающейся военной операции. Даниил Вахрушев посмертно награжден орденом Мужества. https://zpobeda.ru/daniil-vahrushev/ Младший сержант Первухин Юрий 31-летний мобилизованный из Новосибирской области Юрий Первухин погиб в зоне СВО Родился Юрий в с.Новочановское Барабинского района Новосибирской области. Закончил 9 классов Новочановской средней общеобразовательной школы. Выучился в ПУ-82 на водителя. В 18 лет был призван на срочную службу в ряды Вооруженных сил РФ. Службу проходил в ВВС РФ, водителем. В сентябре 2022 года мужчину призвали на военную службу в ходе мобилизации. 7 мая 2023 года погиб. У него остались родители, два брата, жена. https://zpobeda.ru/jurij-pervuhin/ Военнослужащий Кайгородов Вячеслав Состоялась церемония прощания с Кайгородовым Вячеславом Викторовичем 1988 г.р., погибшим в ходе СВО. Вячеслав Викторович - участник боевых действий, служил по контракту в Российской армии с 2010 года и отдал свою жизнь, защищая Отечество. https://zpobeda.ru/vyacheslav-kajgorodov/ Военнослужащий Луценко Сергей В Освободительном похода, сражаясь за возвращение русских земель и воссоединение русского народа, погиб Сергей Луценко, житель села Васильево-Шамшево Кагальницкого района Ростовской области. Воина призвали по мобилизации. Сергей награждён Орденом Мужества (посмертно). https://zpobeda.ru/sergej-lucenko/ Военнослужащий Остапенко Анатолий 7 мая, во время штурма, геройски погиб Остапенко Анатолий Сергеевич, батальон Барс -16, из Закамска. Анатолию было 42 года. https://zpobeda.ru/anatolij-ostapenko/ Доброволец Иванов Василий В Старой Торопе простились с

Василием Владимировичем Ивановым, добровольцем ЧВК «Вагнер», погибшим 17 марта в боях за г. Артёмовск Донецкой Народной Республики РФ. Родился Василий в Старой Торопе в 1976 году в многодетной семье. Окончил 8 классов местной школы. Все эти годы проживал на своей малой родине. В ноябре 2022 года подписал контракт с ЧВК «Вагнер», в рядах которого находился начиная с декабря прошлого года. Он погиб, как настоящий герой, освобождая Артёмовск. Полученные им награды: медаль «За отвагу» и наградной медальный крест ЧВК «Вагнер». Похоронен с воинскими почестями под звуки гимна Российской Федерации. Источник Доброволец Шишков Владимир В Кимрах простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Владимиром Шишковым. Владимир Иванович родился 9 июля 1981 года в деревне Филиппово Кимрского района. После окончания школы прошел обучение в Кимрском механико-технологическом техникуме по специальности техник. Срочную службу в армии с 2001 по 2003 год проходил в должности стрелка. В ходе СВО командовал стрелковым отделением в составе ЧВК "Вагнер". Погиб в боях за Артемовск (Бахмут) ДНР 17 апреля 2023 года. https://www.tver.kp.ru/online/news/5295352/ Доброволец Фотин Алексей В ходе проведения специальной военной операции при выполнении боевых задач погиб житель Вытегры Вологодской обл. Алексей Фотин. Известно, что Алексей воевал в составе ЧВК «Вагнер». https://zpobeda.ru/aleksej-fotin/ Доброволец Лехман Александр Александр Леонидович Лехман родился 10.06.1977г. Окончил Тоболовскую среднюю школу. Был ответственным и исполнительным учеником. Всегда принимал участие в творческой жизни школы и села. Всегда был готов прийти на помощь тем, кто нуждался. Срочную службу проходил на Дальнем Востоке в г.Находка, в пограничных войсках. Добросовестно и профессионально относился к выполнению воинского долга и решению поставленных задач. После армии вернулся в родное село. В ноябре 2022г Александр Леонидович принял осознанное решение пойти добровольцем в ЧВК «Вагнер» бороться за свободу и независимость Луганской и Донецкой Народных республик. Мужественно выполнял поставленные боевые задачи. Был истинным патриотом своей Родины! Погиб 8 мая 2023 года при выполнении боевого задания. Женат, имеет сына и маленькую дочку. https://zpobeda.ru/aleksandr-lehman/ Доброволец Долбилов Михаил Простились с воином - героем Михаилом Алексеевичем Долбиловым. Михаил родился 24 февраля 1987 года в Брянской области, потом с родителями переехал в ст. Старомышастовскую. В начале 2023 года Михаил отправился в зону СВО добровольцем, подписав контракт с ЧВК «Вагнер». При выполнении боевого задания в городе Артёмовск погиб 2 апреля 2023 года. https://vk.com/wall34402018_896 Доброволец Чувашов Александр Простились с погибшим в спецоперации на Украине Чувашовым Александром Леонидовичем. Награжден знаком отличия за мужество и отвагу, проявленные в боях за г. Артемовск. ЧВК "Вагнер" https://zpobeda.ru/aleksandr-chuvashov/ Доброволец Емельянов Сергей 4 мая 2023 года под Бахмутом погиб Емельянов Сергей Николаевич 04.06.1976 г.р. На пенсию ушел в звании майора. Женат. Имеет взрослого сына. Сергей Николаевич прошел Чеченскую войну, имеет государственные награды. В апреле 2023 года пошел добровольцем на СВО в ЧВК «Вагнер», участвуя в боевых действиях, погиб смертью храбрых защищая нашу Родину и всех нас. https://zpobeda.ru/sergej-emelyanov/ Доброволец Горносталёв Денис 18 февраля 2023 года погиб под Бахмутом Горносталев Денис 1983 г.р. героически защищая жителей и детей Донецкой и Луганской областей, а так же Россию от нацистов и западных наемников. г.Нея, Костромская область ЧВК "Вагнер" https://zpobeda.ru/denis-gornostalev/ Доброволец Широких Игорь 24.04.2023 года в Донецкой Народной Республике в городе Артемовск, в ходе СВО, при выполнении воинского долга, погиб житель села Раздорное - Широких Игорь Николаевич. ЧВК "Вагнер" https://ok.ru/group/70000002232404/topics Доброволец Белов Илья 9 мая в с.Лычково Новгородской области простились с участником СВО Ильёй Беловым, посмертно награждённым орденом Мужества. Илья Олегович Белов родился 17 декабря 1992 года в с.Лычково. После прохождения военной службы в рядах Российской армии в п.Лебяжий под Питером во внутренних войсках на должности стрелка молодой человек работал строителем в Санкт-Петербурге. В декабре 2022 года Илья уехал для участия в СВО, и по март 2023 года боец добровольческого отряда участвовал в тяжёлых боях с нацистами на Донбассе. 14 марта 2023 года воин погиб в бою от массивной кровопотери, вызванной взрывом артиллерийского снаряда.

Илью не дождались живым с войны дочь, сестра и родная тётя. ЧВК Вагнер https://zpobeda.ru/ilya-belov/ Доброволец Толстихин Сергей Толстихин Сергей Федорович родился 25.12.1995 года в поселке Усть-Баргузин. После окончания школы поступил в Иволгинский колледж на повара. В 2013 году Сергей был призван в ряды Российской армии. Срочную службу проходил в Онохое. После службы вернулся в родной поселок, где жил и работал. В январе 2023 г. Сергей принял решение участвовать в специальной военной операции и встал в ряды добровольцев штурмовых отрядов. Погиб 2 апреля 2023 года в Артемовске. https://t.me/infpolru/36085 Военнослужащий Бабуленко Виктор В ходе специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины 15 мая 2023 года погиб житель поселка Восток Бабуленко Виктор Сергеевич. https://zpobeda.ru/viktor-babulenko/ Военнослужащий Козлов Александр На спецоперации погиб отец троих детей из Каменска-Уральского Свердловской области. Александру Козлову было 45 лет. Александр окончил школу №28 и училище по направлению «сварщик», 18 лет трудился на металлургическом предприятии, а в последние годы работал в Екатеринбурге. Срочную службу мужчина проходил в Северной Осетии. В конце сентября он отправился на СВО. Служил в стрелковом батальоне. Смерть наступила в результате взрыва 4 мая возле станции Кременная в ЛНР — от попавшего в автомобиль дрона-камикадзе. Отмечается, что он прикрыл своим телом других военных. Дома отца ждали трое детей — два сына и дочь. Посмертно награждён орденом Мужества. https://zpobeda.ru/aleksandr-kozlov-2/ Доброволец Толкач Виктор При исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции погиб житель Муравленко Виктор Толкач. Это печальное известие 26 мая сообщили в пресс-службе горадминистрации. «Он был одним из тех, кто добровольно встал в ряды защитников отечества и безопасности граждан России от неонацизма. Виктор проявил храбрость, самоотверженность и до последней минуты своей жизни был предан воинской чести и мужскому слову», — написали представители власти. Бойца посмертно наградили орденом Мужества. Источник Военнослужащий Балакирев Александр При выполнении боевого задания в зоне спецоперации геройски погиб житель села Голубковского Балакирев Александр Викторович. Александр окончил 11 классов Голубковской средней школы. Был примерным учеником, ко всем относился хорошо. Всегда на улыбке, к старшим относился с уважением. Осенью 2004 года был призван в армию. Отслужив, вернулся домой. Выучился в Алапаевске на газоэлектросварщика и уехал работать в г. Ирбит. Но каждый выходной приезжал повидаться с мамой. Женился, но не удалось им прожить долгую счастливую жизнь. 23 октября 2022 года Александра призвали на службу Родине. 16 апреля 2023 года сын, муж, брат, племянник Александр Викторович геройски погиб. https://m.ok.ru/aiskra/topic/156517407076397 Военнослужащий Ким Александр 25 февраля 2023 года в ходе специальной военной операции по освобождению Донбасса от нацизма героически погиб Александр Ким. Александр родился и вырос в Южно-Сахалинске. В 90-х годах поступил в Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет. С первых дней специальной военной операции на Украине Александр Ким говорил, что не может находиться в стороне от происходящих в стране событий. И уже в октябре, после объявления мобилизации, сменил деловой костюм на военную форму. Александр Бокконович погиб 25 февраля 2023 года в бою в окрестностях города Кременная Луганской Народной Республики, прикрывая своих сослуживцев.

Ему было 47 лет. Дома у него остались жена, 19-летняя дочь и родители. https://zpobeda.ru/aleksandr-kim/ Военнослужащий Ваченков Егор В Ханты-Мансийске простились с воином, павшим в зоне проведения специальной военной операции. В последний путь проводили 24-летнего Егора Ваченкова. Он был призван в рамках частичной мобилизации. Егор учился в технолого-педагогическом колледже по специальности технической эксплуатации электрического и механического оборудования. Еще на первом курсе Егор говорил, что собирается переехать в Санкт-Петербург. Егор действительно переехал и некоторое время прожил в северной столице. Там он встретил свою будущую супругу. У пары родилась дочка. Спустя некоторое время молодой человек вернулся в родной Ханты-Мансийск. Он занимался художественной татуировкой. Вёл стримы про компьютерные игры. У него был и собственный аккаунт, и в популярной социальной сети Tik-Tok, куда он выкладывал забавные юмористические ролики. Но продолжить свой творческий путь Егор Ваченков не успел — погиб в бою на СВО. https://vk.com/wall-131987485_32432 Военнослужащий Акентьев Юрий 29 мая 2023 г. во время выполнения боевой задачи на территории Луганской Народной Республики погиб житель Охи — Акентьев Юрий Иванович. Юрию было 35 лет. https://zpobeda.ru/jurij-akentev/ Военнослужащий Богидаев Алексей Алексей Сергеевич Богидаев родился 2 октября 1990 года в с. Малая Кудара Кяхтинского района Республики Бурятия в многодетной семье. В 1997 году пошел в 1-й класс Малокударинской общеобразовательной школы, обучался в которой до 2006 года. В школе показал себя как трудолюбивый, скромный, добрый по характеру ученик. С 10 ноября 2008 года по 15 декабря 2009 года проходил срочную службу в ракетных войсках в г. Новосибирске. После демобилизации вернулся на Малую Родину. В сентябре прошлого года призвался вновь на военную службу в рамках мобилизации. Вместе с нашими земляками принимал участие в специальной военной операции, защищая мирных жителей Республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, отстаивая национальные интересы нашей страны. Погиб, выполнив воинский долг. https://zpobeda.ru/aleksej-bogidaev/ Военнослужащий Иваненко Данила Проводили в последний путь участника боевых действий в СВО, Иваненко Данила. Погиб геройски, за что награждён медалью «За отвагу» (посмертно). Ему было 23 года. https://zpobeda.ru/danila-ivanenko/ Ефрейтор Оксиненко Евгений 25 мая 2023 года героически погиб Евгений Оксиненко. Женя был ефрейтором-разведчиком и погиб под обстрелом, вытаскивая раненых с поля боя. Он из тех людей, о ком думаешь и улыбаешься. Очень отзывчивый, добрый, чуткий. Неравнодушный. https://zpobeda.ru/evgenij-oksinenko/ Ефрейтор Сидоркин Виталий Сидоркин Виталий Александрович 29.11.1998г.р. Уроженец Республики Мордовия Ковылкинского района с.Сутягино. Жизнь свою отдал в ходе СВО 5.04.2023. Посмертно награжден Орденом мужества. https://zpobeda.ru/vitalij-sidorkin/ Старший лейтенант Никитин Константин При выполнении воинского долга в зоне специальной военной операции погиб командир взвода Константин Юрьевич Никитин. Константин более 10 лет был начальником производства ООО «Нелидовский завод бронеконструкций». 30 сентября 2022 года его вновь призвали на службу в рамках частичной мобилизации. Он был офицером – старшим лейтенантом, поэтому в зону СВО отправился в статусе командира взвода. 9 мая в ходе выполнения боевых задач он погиб. У него осталась жена, с которой он провел в браке 22 года и взрослые сыновья. Источник Военнослужащий Фёдоров Алексей При выполнении воинского долга в зоне специальной военной операции погиб Федоров Алексей Валерьевич с. Турмыши, Чувашская Республика https://zpobeda.ru/aleksej-fedorov-2/ Военнослужащий Перов Павел В ходе специальной военной операции погиб житель Ноябрьска Павел Перов — позывной «Пас» Герой погиб от осколочного ранения. https://zpobeda.ru/pavel-perov/ Ефрейтор Осипов Вячеслав В Орске простились с Вячеславом Осиповым Он погиб в ходе специальной военной операции на Украине Служил старшим оператором войсковой части Южного военного округа. Одноклассники и педагоги запомнили Вячеслава скромным, уравновешенным и дисциплинированным парнем, на которого всегда можно было положиться. Он был ответственным и трудолюбивым. Часто участвовал в школьных акциях и спортивных соревнованиях. После школы поступил в орский техникум транспорта, где получил профессию слесаря по обслуживанию и ремонту подвижного состава. Позже он отправился исполнять свой воинский долг по защите Родины. У Вячеслава не было жены и детей. Дома его ждали отец, сестра и бабушки. https://orsk.ru/news/123104 Военнослужащий Миронов Сергей При исполнении служебного долга 11 мая погиб уроженец Алтайского района Сергей Викторович Миронов. Сергей окончил школу №1, Алтайский механико-технологический техникум. После срочной службы в рядах Российской армии связал свою жизнь со службой в силовых структурах. https://zpobeda.ru/sergej-mironov/ Младший сержант Майстренко Александр Простились с принимавшим участие в специальной военной операции. Александр Майстренко, военнослужащий одной из частей Знаменска, погиб, защищая интересы России в ходе СВО.

Майстренко сражался за Родину, за своих соотечественников, за каждого из нас. https://zpobeda.ru/aleksandr-majstrenko/ Военнослужащий Калинин Роман 10 марта 2023 года при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции по освобождению Луганской Народной Республики героически погиб​ Калинин Роман Петрович. Боец 31-ой отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Роман Калинин сразу после объявления о специальной военной операции стал рваться на Украину.​ Отправился добровольцем в зону СВО в октябре 2022 года. Нес службу добросовестно, был на очень хорошем счету в подразделении. Для молодых​ ребят в подразделении был как отец. Всегда​ ​ везде был самый первый. Ребята​ говорили что, он «прет как танк» самый первый.​ Указом президента за самоотверженность и отвагу, проявленные при выполнении боевых задач, Калинин Роман Петрович​ награжден орденом Мужества посмертно. https://zpobeda.ru/roman-kalinin/ Военнослужащий Харин Олег В ходе специальной военной операции на Украине, проявив мужество и героизм, погиб уроженец п. Афанасьево Харин Олег Иванович, 1972 года рождения. Бывший кадровый военный, майор в отставке Пограничного управления ФСБ по Оренбургской области, Харин Олег Иванович погиб в боях при освобождении г. Артемовска. https://zpobeda.ru/oleg-harin/ Подполковник Кулагин Василий 28 мая в пос. Стрижи Кировской области состоится траурная церемония прощания с подполковником Российской армии Кулагиным Василием Игоревичем, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Василий Игоревич отец троих детей, гордость родителей, сестры и брата. Родился Василий в Ташкенской области 23 июня 1978 года. После окончания Тужинской средней школы поступил в Казанское танковое училище. В 2005 году в звании младшего лейтенанта уехал служить в Читу, далее в Улан-Удэ. В 2014 году поступил в Общевойсковую академию Вооруженных Сил Российской Федерации в г. Москва. Во время учёбы в академии в 2015 году участвовал в военном параде на красной площади, посвященному Дню Победы. После успешного окончания академии продолжил службу в г. Воронеж. В 2020 и 2021 годах выполнял боевые задачи в Сирийской Арабской Республике. С февраля 2022 года являлся участником специальной военной операции на Украине. Героически погиб 1 октября 2022 года,в возрасте 44 лет, при выполнении боевого задания сражаясь за мир и благополучие нашего Отечества. Как настоящий офицер, он до конца исполнил свой воинский долг, проявив мужество, профессионализм и верность Родине. https://zpobeda.ru/vasilij-kulagin/ Гвардии лейтенант Шишкалеев Самрат Сакмарцы простились с Самратом Амангельдыевичем Шишкалеевым, геройски погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Десантник, командир разведывательного взвода. Самрат родился в селе Григорьевка Сакмарского района, окончил Центральную среднюю общеобразовательную школу. Был отличником и душой класса, участвовал в олимпиадах и школьных мероприятиях. Восемь лет обучался на отделении вольной борьбы Сакмарской ДЮСШ, заслужил звание кандидата в мастера спорта по вольной борьбе, мастера спорта по рукопашному бою. Самрат по окончанию Центральной средней школы решил связать свою судьбу с профессией защитника Отечества. По окончании Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища по распределению попал в г. Ульяновск. С прошлого года принимал участие в специальной военной операции Российской Федерации на Украине. 17 мая, выполняя боевую задачу и исполняя свой священный долг, Самрат Шишкалеев погиб от смертельного ранения в боях за освобождение Артемовска. Источник Военнослужащий Молинов Дмитрий 9 мая у Ветлужской школы №1 состоялось открытие мемориальной доски выпускнику школы Молинову Дмитрию Александровичу, погибшему при исполнении служебного долга в ходе специальной военной операции на территории Украины. На Украину Дмитрий Александрович был направлен с первых дней спецоперации. При жизни в числе своих сослуживцев был награжден медалью «За отвагу», орденом Мужества посмертно. Погиб 1 октября 2022 года на территории Луганской народной республики. Ему было 30 лет. https://vk.com/wall-166556567_2935

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Покинув Киев, постою в Швейцарии

седым напоминаньем о войне,

когда мы с Альп лавиной, а не армией

свалились им как на голову снег. Нет, монумент убрать — не главный стыд ещё.

Печальней, что средь киевских мужчин,

воспитанных в Суворовском училище,

на помощь мне не вышел ни один. У тех, кто выкорчёвывал историю,

нет никакого права, хоть убей,

на мой редут в Крыму под Евпаторией,

Очаков, Измаил и Хаджибей. Без нас из вас уже однажды выросла

дивизия СС «Галичина».

Пусть там, где нерусь погоняет вырусью,

бесславье и позор не имут дна. Ольга Старушко.

Из сборника "ПоэZия русского лета", 2023 г. Предыдущие выпуски:

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