Конца и края нет

Киргизов уговаривают поехать в Россию учиться бесплатно, пока другие иностранные студенты насилуют наших девушек

В Киргизской Республике пытаются найти недостающих кандидатов на бесплатную (точнее, за счет бюджета и наших налогов) учебу в университетах и институтах России. Квота для этой бывшей советской республики, не имеющей общих границ с Россией, увеличена до 700 мест.

В списке — самые престижные вузы страны, включая московские.

Надо успеть подать документы до 15 января. Помимо бесплатного обучения этим иностранцам предоставят общежитие и будут платить стипендию.

Мы-то всё надеемся, что приехавший в Россию мигрант адаптируется и интегрируется, но криминальные сводки говорят об обратном. Мигранты насаждают в России свою культуру, свои обычаи и порядки.

В Саратове вот такой «бюджетный студент» из Туркмении (на фото) изнасиловал русскую девушку в новогоднюю ночь. Как пишут местные паблики, жертву он просто подкараулил на улице, силой затащил в подвал и там надругался.

Ранее 22-летний туркмен уже не раз нарушал законы России, его привлекали по двум статьям УК: за нападение на полицейского и за воровство, но всё равно не депортировали.

Жертва иностранного насильника выжила, добралась до отделения полиции и написала заявление, хорошо описав изувера. Насильник задержан и сознался в преступлении. Наверняка уже записывает видео с извинениями, как обычно.

Что еще должен сделать этот студент, чтобы власти наконец-то задумались над необходимостью завоза в страну таких вот особей?

В Киргизии есть своё министерство работорговли, так и называется: «Министерство Труда, социального обеспечения и миграции»

Они публикуют список своих граждан, которые в России находятся нелегально, всего 71 949 иностранных специалистов. Но это не самое интересное. Оказывается, что это министерство работает по методичкам USAID и даже сайт их создан на американские деньги:

Данный вебсайт был разработан благодаря помощи американского народа, оказанной через Агентство США по международному развитию (USAID).

Получается, что тот самый мудрый план Васильева и методички USAID по завозу мигрантов в Россию как-то уж очень похожи.

История с USAID, которое спонсировало сайт для граждан Киргизии, склонявший их к переезду в РФ и инструктировавший как это лучше всего сделать, оказалась гораздо интереснее, чем на первый взгляд.

По утверждению некоторых СМИ, данный портал — один из самых популярных по миграции в Россию. Но, как говорится, это ещё полбеды: вторым «партнёром» этого сайта является фонд Winrock, который основал Уинтроп Рокфеллер, и действует он во всех странах Средней Азии, как уже отметил наш коллега @tasmanian_diablo.

Этот же фонд реализует, например, проект по безопасной миграции и предотвращению торговли людьми (SMICA), который также финансируется USAID и работает в странах Азии.

Основная задача SMICA заключалась, конечно, не в официальных целях, а в укреплении связей лоббистов из неправительственных организаций с государственными органами Узбекистана, в том числе с Министерством юстиции, а заодно и в формировании готового канала для миграции нелегалов.

Результатом такого содействия, к слову, стало принятие Бухарской декларации по борьбе с торговлей людьми, что дало доступ американским специалистам к законопроекту Узбекистана о внешней трудовой миграции.

Кроме того, эксперты из США смогли бесконтрольно получить доступ к обучению и связям с несколькими десятками тысяч человек, в том числе связанных не только с государственными структурами, но и с бизнесом.

В общем и целом, с реализацией только одной программы SMICA перспективы перед агентурой открывались ну очень завидные. - отмечает Борис Рожин

Прямо свежачок по киргизам. Правоохранители в Котельниках задержали очередного таджика-террориста.

Понаехавший из Киргизии дикарь (они и там есть), работавший поваром в одной из халяльных рыгаловок, купил СВУ, начинённое металлическими поражающими элементами с целью установки его на одном из пассажирских поездов. Свои планы выродок реализовать не успел и был задержан спецами. Сейчас ему вменяется обвинение по двум статьям - диверсия и незаконное приобретение взрывчатых веществ. Это отлтчно, что силовики сработали на упреждение, а если бы не успели?

В детском саду N 50 г. Новосибирска детям с малых лет пропагандируют культуру других государств Подписчик одного из правых сообществ, придя за ребенком в детский сад, обнаружил, что детям с малых лет прививают любовь к инородцам и иностранному государству Узбекистан. Он посчитал этот случай вопиющем, ведь в самом детском садике, большинство (186) детей - этнические русские. Но заведении не было ни одного мероприятия, посвященного русской культуре и русскому государству (откройте в самом конце, стр. 17) Парциальной программы).

Как полагается, за воспитание и образование детей в регионе несут ответственность классические новиковские персонажи: министр образования Новосибирской области Жафярова Мария Наильевна, глава департамента образования мэрии г. Новосибирска Ахметгареев Рамиль Мирназянович. В самом же детском садике главной является Волкова Светлана Михайловна.

Лица предателей нужно знать в лицо.

И в то же время четыре тысячи таджиков подали заявки на БЮДЖЕТНОЕ обучение в российских ВУЗах. По словам главы представительства Россотрудничества в РТ Андрей Патрушева, к отборочным испытаниям, которые начались в образовательных центрах РТ, сейчас допущены более 2,5 тыс. человек. Чинуша уверен, что большинство участников получат возможность бесплатно обучаться в российских ВУЗах. Нужно понимать, что каждое занятое чужаком место в учебных заведениях - это минус одно высшее образование представителю коренных народов России. Зато мы гордимся

И к действительно хорошим новостям. Жаль по стопам талибов не идут власти Таджикистана и Узбекистана:

"За последние три года талибы не только лишили афганских девочек и женщин всех аспектов социальной, образовательной и академической жизни, но и ввели множество ограничений для мужчин. Группировка помешала сотням студентов выехать в Россию, утверждая, что студенты "уезжают в Россию мусульманами, а возвращаются домой коммунистами".

Вообще это очень странно. Обычно в Россию контингент из тех краёв приезжает мусульманами той или иной степени светскости, а уже здесь становится упоротыми ваххабитами.

Пиши в гугле НАЦИЯ КОТОРЫЙ ДАЛ РОССИЯ В АРЕНДА СВОЙ ЗЕМЛЯ. Там будет КАЗАХ. Эта хоть прикрылась из опасения, что может прилететь, Но распоясываются все больше и больше.

https://t.me/tvjihad/15286

«Проще ещё один миллион завезти»: глава профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов (да, в многонациональной державе и такие есть) заявил, что в России выгоднее замещать коренное население приезжими, потому что растить местных «дорого и долго».

Чтобы заместить трудовую миграцию даже в объеме одного миллиона человек, в РФ нужно этот один миллион человек родить, вырастить, построить детские сады, построить школы, платить заработную плату медицинским работникам, воспитателям детских садов, строителям, которые будут возводить эти здания, учителям, пособия мамочкам, и так далее. Вот это все мы подсчитали, получилось два миллиона рублей. Но пусть будет один миллион – для того, чтобы новый российский человечек, достигнув 18 лет, вышел на рынок труда и заместил такого же молодого человека из Украины, Молдовы, государств Средней Азии.

Мы даже не удивимся, если узнаем, что большинство российских чинуш примерно такими категориями и мыслят , потому и!

Тем временем...

Рособрнадзор разработал проект приказа, который устанавливает, что для успешной сдачи тестирования на знание русского языка при приеме в школы детям мигрантов необходимо получить 30% от максимального числа баллов.

30 (тридцать)%!

USAID точно перестал работать в России?! Судя по тому, что делает Рособрнадзор, он даже увеличил финансирование, потому что иначе такое антирусское и антироссийское решение объяснить нельзя. - иронизирует Алехин

Думали никто не заметит, но тут даже Володин возмутился и Рособрнадзор спешно убрал проект. «Произошла техническая ошибка»: мигранты-двоечники все-таки не смогут сдать тест по русскому языку на "льготных условиях". Ну теперь это называется "технической ошибкой".

Рособрнадзор удалил свой проект приказа, по которому дети мигрантов должны набрать лишь 30% от максимального балла по русскому языку. В ведомстве сообщили, что опубликование недоработанного текста произошло по техническим причинам.

К слову, не прошло и нескольких часов, как спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался против таких «поблажек» для приезжих:

«Задумайтесь, при 10-балльной шкале 30% — это в лучшем случае "двойка". Получается формализм, фикция»,

— заявил спикер Госдумы на заседании.

Он подчеркнул: дети мигрантов должны знать русский язык и не испытывать стресс на уроках, не создавать трудности для обучения другим детям. Именно для этого и вводилась система экзаменов на знание языка. В итоге получается, что норма минимума баллов противоречит духу и норме закона.

Вячеслав Володин допустил, что Рособрнадзор в ближайшее время скорректирует своё решение. Если нет, тогда депутаты Госдумы должны будут обратиться к премьер-министру Михаилу Мишустину, указав на недопустимость подобного подхода. Кроме того, Володин предложил главе комиссии Госдумы по миграционной политике Ирине Яровой продумать меры реагирования.

"Вчера эту «техническую ошибку» почему-то никто в ведомстве не замечал — хорошо хоть, теперь Рособрнадзор сразу её признал и не стал запираться (хотя было бы концептуально: в школы берём не знающих русский; автомобильные права выдаём имеющим зрение на 30%; в хлеб кладём 30% теста — действительно, что не так-то?)" - отметил журналист Эдвард Чесноков.

Бастрыкин рассказал, что за 2024 год жалоб на мигрантов стало больше в 7 раз

«Серьезная угроза общественной безопасности обозначилась все более дерзкими проявлениями экстремизма со стороны иностранных граждан», — заявил Бастрыкин на заседании расширенной коллегии СК РФ.

По словам Бастрыкина, резонансные преступления иностранных специалистов вызывают справедливый запрос общественности на установление порядка в сфере миграции.

По данным СМИ, суммарный рост преступлений мигрантов против половой неприкосновенности за 2023 и первую половину 2024 года — по всем частям 131 УК РФ «Изнасилование» рост составил 28%, а рост развратных действий в отношении несовершеннолетних составил рекордные 50%. Кроме того, за 1,5 года рост количества преступлений среди мигрантов по статьям «экстремизм» составил рекордные 283%.

Кроме того, глава СК предложил снизить с 16 до 14 лет возрастной порог для привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков, т.к. наркоторговцы стали привлекать всё больше подростков школьного возраста, особенно детей мигрантов.

Ну угроза, А что делать-то будут?

Роман Юшков пишет:

ЧЁРНЫЙ КОШМАР БЕЛЫХ СИЛОВИКОВ

"Раз за разом встречаю в дискуссиях вокруг случаев беспредела пришельцев и бездействия наших правоохранителей мысль о том, что "всё у них проплачено", "диаспоры им занесли". Очень наивный и благодушный взгляд. Всё гораздо страшнее.

Я 15 лет плотно занимаюсь проблематикой "чёрного" беспредела и сопутствующей деятельностью диаспор у нас в Пермском крае. Так вот, никто в наших силовых кабинетах никаких "чёрных" денег не получает. Наши силовики, как правило, запуганы диаспорами и находятся под их давлением. Как минимум, под кавказскими и всё чаще под таджикскими. С узбеками и киргизами пока что как-то с горем пополам ещё справляются.

Особенно ярко это проявляется в сельской местности и в малых городах. "У меня дочка 14-летняя, они мне намекали уже не раз и к ней подходили на улице", - говорил мне какой-нибудь участковый, отводя затравленные глаза, когда я подходил с вопросами о том, что творят наши "чёрные братья" на его участке. "У меня дом деревянный… сжечь могут…", - объяснял мне опер, которого я пристыдил за предательство русских. Не только угрозы, но и жестокие и безнаказанные избиения пришельцами местных полицейских - это обычное дело.

Если кавказские иноагенты уже проникли в состав силового подразделения, то всё ещё проще - отношения с диаспорами выстраиваются через них, вне зависимости от их должностей. В городах процесс чуть запаздывает и принимает чуть более закамуфлированные формы, но тоже зашёл уже очень далеко и, я уверен, необратимо.

А одна из главных причин того, почему средний русский опер боится и пасует перед местной диаспорой, состоит в том, что, местное население, наши русские люди, его, если что, всегда предадут. Помню, как бегал по селу Карагай и пытался созвать народ прийти в суд. Там судили дагестанца Рустама Эфендиева за то, что жестоко, с двойным осколочным переломом челюсти и носа избил инспектора ДПС Антона Мальцева. Тот посмел остановить его на дороге. Я звал, просил проявить солидарность с молодым полицейским, а народ смотрел на меня и лыбился. Им сама постановка вопроса о том, чтобы поддержать своего, да ещё и мента, была в диковинку. В итоге полный зал заседаний набился местным "чёрным" интернационалом. Вся семья полицейского Мальцева была к тому времени уже затерроризирована и запугана. Но для верности брат подсудимого Руслан Эфендиев в перерыве ещё раз подошёл к матери Антона и пообещал, что если Рустам сядет, то её Антон ляжет уже навсегда.

Доведённая до отчаяния мать здесь же вызвала полицию, наряд приехал, выслушал её, неловко потоптался в судейском коридоре, поговорил с ухмыляющимся дагестанцем и уехал восвояси. Естественно, на суде Антон всё "простил", примирился со своим истязателем и подписал мировое соглашение о денежной компенсации. Которая, конечно же, никогда не была выплачена.

Как выглядит со стороны полиции картина какого-нибудь очередного происшествия, когда очередные джигиты покалечили и порезали белых аборигенов или снова схватили на улице и изнасиловали русских девчонок? Вы думаете, что в полицию спешат гонцы с пачками денег для русских полицейских баев? Как бы не так! Полиция стоит на ушах, большие и маленькие начальники в кабинетах полиции, прокуратуры, СледКома перезваниваются и лихорадочно придумывают, как отмазать абреков, под каким предлогом их выпустить, как любой ценой избежать тяжёлых статей, что наврать прессе и как спустить дело на тормозах. И ещё, конечно же, как объясниться перед серьёзными смуглыми парнями, которые уже шлют свои требовательные СМС-ки и выражают возмущение тем, что совсем невиновные и просто защищавшие себя рафики всё ещё задержаны. Некоторые колебания в ситуацию могут внести распоряжения сверху, например, от какого-нибудь Бастрыкина, но чаще всего и эти колебания тоже быстро улягутся.

Так что не злитесь на наших несчастных затравленных силовиков. В нынешнем положении их можно только пожалеть. И нас вместе с ними".