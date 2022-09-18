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Удар ВСУ по центру Донецка

Удар ВСУ по центру Донецка

Репортаж с места трагедии Денис Григорюк

Террористическая война Украина с народом Донбасса продолжается и становится все хуже и хуже. Очередной обстрел центра Донецка. На этот раз снаряды западного вооружения легли на площади Ленина, где реет российский триколор. Несколько снарядов угодили в здания Ворошиловской районной администрации, главпочтамта и драматического театра. Несколько недель назад ВСУ уже отправляли сюда свои снаряды.  И тогда, и сейчас не удалось избежать жертв среди мирного населения ДНР.

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«К сожалению, есть информация о погибших мирных жителях, потому что субботний день, все занимались своими делами, которыми можно заниматься в воюющем городе, но люди стали жертвами очередного акта террора», — сообщил глава городской администрации Донецка Алексей Кулемзин.

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Как сообщили следователи СК Российской Федерации, в результате удара ВСУ погибло трое человек. Тело женщины лежало на бульваре Пушкина перед зданием драматического театра. «Прилетов» здесь было два. Один снаряд упал за бюст Александра Сергеевича Пушкина. Осколками повреждено здание музыкально-драматического театра Донецка. А второй — на пешеходный переход на одноименном бульваре. Один из осколков убил женщину.

Там же получил ранение еще один человек, которого доставили в больницу и оказывают помощь.

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Еще два трупа были в сгоревшей «ГАЗеле». Остовы автомобиля стояли на светофоре на площади Ленина. Когда я приехал на место, транспортное средство уже затушили. На месте работали следственные органы, сотрудники МЧС ДНР, а также коммунальщики, которые стали моментально убирать последствия обстрела - латать дорожное полотно. Украинский снаряд упал в метре от машины. Оба пассажира, которые находились в кабине «ГАЗели» сгорели заживо. Вокруг были разбросаны огромные, острые и горячие осколки от снаряда. По ним специалисты и определили, что это было вооружение, которое ВСУ получили от европейских государств.

https://asd.news/articles/genocide/udar-vsu-po-tsentru-donet...

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