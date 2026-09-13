Великая история России в атмосферных картинах Павла Рыженко

Был уже у нас об этом художнике рассказ, правда давно. Однако на мое восприятие это настолько сильные работы, настолько исторически образные, что решила еще раз о его творчестве немного рассказать. Мне бесконечно жаль, что до сих пор нет ни музея, ни хотя бы зала в каком-нибудь художественном музее, наполненное его картинами.

А они великолепны и образы могучие.

Неоднозначные полотна притягивают взгляд, заставляют задуматься, прислушаться к «зову крови». Большинство картин Павла Рыженко пропитаны атмосферой серой безысходности, боли, отчаяния. Художник сосредоточил творчество на трагических событиях далекого прошлого. Он неизменно возвращается к историческим корням великого русского народа. Герои его полотен – люди сильные духом с несгибаемой верой в правое дело. Картины Павла Рыженко заставляют взглянуть трагедию царской России под другим ракурсом. Живописец творит в стиле классического реализма, что не мешает создавать невероятно одухотворенные, «живые» полотна.

Рассказывая о своем творчестве, художник подчеркнул, что старается дать зрителям еще одну возможность всмотреться в неоднозначное прошлое великого народа.

Живописец искренне верит в существование альтернативы тиражированной культуре, главная задача которой – отвлечь человека от злободневных вопросов бытия. Еще он верит, что его полотна разбудят генетическую память современников. Прощание с конвоем. Победа Пересвета.

Павел Рыженко объединил полотна в серию под названием «От Вече к Престолу». Сохраняя хронологию, он повествует об Александре Невском, князе Владимире, князе Дмитрии Иоанновиче, который объединил народ на великую битву на Куликовом поле.



Гул колокола вече жил в сердцах людей, пока нравственно нездоровое общество не оборвало жизнь государя в 1917 году. Роковые выстрелы прозвучали в Ипатьевском доме. Последняя запись в дневнике монарха говорит о готовности государя принести искупительную жертву за грехи русского народа. Удар колокола.

Картины Павла Рыженко преподали необычный урок истории, отобразив непростые этапы национального выбора. Перед нами оживают судьбоносные моменты долгого путешествия от Вече к Престолу. Пути, который не завершился с убийством Государя, продолжается по сей день, пока жив великий русский дух.

Художник ушел из жизни в возрасте всего 44 лет.

Но, он успел сделать столько, сколько другие не успевают и за вдвое долгую жизнь.

На его счету ВОСЕМЬ исторических диорам!

Подумать только! Это же титаническая работа...

А кроме того множество полотен, написанных в лучших традициях русского искусства.

Во многих его работах мне почудилось влияние Нестерова и Корина.

Каждое полотно дышит жизнью, и у каждого можно стоять долго, открывая для себя все новые детали. Невская битва. Поле Куликово. Калка Иоанн Богослов. Остров Патмос. Преподобный Серафим. Левая часть триптиха Преподобный Серафим. Центральная часть триптиха Преподобный Серафим. Правая часть триптиха Александр III Госпиталь. Александровский дворец. Ипатьевский дом после цареубийства. Муравейник. Веночек Последний поход. 1905 год. Русско-Японская война. Сражение у болотистой украинской реки Стоход («Стоход. Последний бой лейб-гвардии Преображенского полка». Холст, масло, 2013 г.), произошедшее во время Брусиловского прорыва (3 июня — 22 августа 1916 года), сыграло роковую роль. По реке проходила фронтовая линия между российскими и австро-немецкими войсками, и Брусиловский прорыв также известен под названием «Стоходская мясорубка» во время которой погибло 1,5 миллиона человек. Живопись Павла Викторовича Рыженко — это талантливо написанные картины, не позволяющие остаться никому равнодушным. Они отражают внутренний дух художника, его горячее и бескомпромиссное стремление «видеть Россию сильной и свободной от греха». Изображение художником одного из самых трагичных периодов в истории нашей страны заставляют вспомнить, почему Первую мировую войну назвали «Великой войной за цивилизацию» (в качестве термина словосочетание было использовано маршалом Франции Фердинандом Фошем (Ferdinand Foch) на победных медалях. Полотно «Гренадер» (Холст, масло, 2013 г.) мы видим ноябрь 1917 года: в Петербурге насилие и варварство. Уже старый, покрытый сединами и, словно броней из наград, великан-гренадер не сходит со своего поста у памятника государю. Зонтик Реквием. Материнское благословение Новая жизнь. Афон Снятие блокады Ленинграда. Победитель 9 мая

Павел Викторович преподавал в Российской академии живописи, ваяния и зодчества

И. С. Глазунова с 1999 года, работал на кафедрах архитектуры, реставрации и композиции. Педагогическую работу он совмещал с творческой, и студенты использовали любой повод, чтобы заглянуть в его мастерскую и понаблюдать за живым творческим процессом. В течение нескольких часов картина могла измениться неузнаваемо, люди меняли позы, перемещались по холсту, как будто в кино.

Многие из студентов Павла Викторовича переняли его любовь к истории и жизненную философию, стали его последователями. Его ученики работают в разных уголках России и за рубежом, некоторые сами преподают. Из калужских художников у него учились Елена Алексеева, Максим Зеленский, Владимир Киреев.

Кирилл Черников родом из Курска, сейчас живет в Калуге, поддерживает своих воюющих земляков. Он рассказал о том, что на территории ЛНР для бойцов Курского батальона «Сейм» построена и недавно освящена блиндажная часовня во имя Божией Матери «Знамение». Возникла идея украсить часовню репродукциями картин Павла Рыженко. При участии семьи художника напечатаны баннеры, и теперь его произведения помогают укреплять боевой дух русских воинов. В 2025 году в честь юбилея художника (ему исполнилось бы 55 лет) Инфопортал "Калужская Неделя" был опубликовано небольшое интервью с дочерью художника.

Юбилейный каталог

Кристина Рыженко представила собравшимся юбилейный каталог, который родные художника издали на собственные средства.

– Мы пошли навстречу многочисленным пожеланиям поклонников творчества Павла Рыженко, – рассказывает Кристина.

– Идея выпустить каталог появилась два года назад, сложность была в том, чтобы соблюсти законодательство об авторском праве. Нас поддержали друг Павла Сергей Плотников, руководитель ресурсного центра «Инициатива» –

один из обладателей прав на воспроизводство изображений его работ, а также Студия военных художников им. М. Б. Грекова во главе с директором Татьяной Самарской.

Оказалось, что в коллекции Студии Грекова есть работы Павла Рыженко, которые неизвестны широкой публике. Среди них картина «Освобождение Вторым народным ополчением Минина и Пожарского Москвы от польско-литовских интервентов», написанная в 2013 году – менее чем за год до того, как мастер ушел из жизни.

Картину «Протоиерей Василий Васильчиков. 1812 год» Рыженко написал к 200-летию победы над Наполеоном. Прототип главного героя – георгиевский кавалер, военный священник Василий Васильковский, который непосредственно участвовал во многих сражениях. Параллели с событиями наших дней очевидны.

– Определить, сколько всего работ принадлежат кисти Павла Рыженко, не представляется возможным, – говорит Кристина Рыженко.

– Он много работал на заказ, и время от времени ранее неизвестные его картины появляются в продаже на интернет-площадках. Совсем недавно я случайно узнала о существовании работы, посвященной обороне Козельска от татаро-монгольских войск.

Художник создал порядка 60 работ на историческую тематику, около 40 из них вошли

в юбилейный каталог. Большое внимание издатели уделили точности цветопередачи. Вводная статья –

автобиография художника, сопроводительный текст к большинству картин также написан им самим. Творчество уходит в народ

Художник жив, пока его работы видят люди. Произведения Павла Рыженко знают и любят во всех уголках нашей необъятной страны. О том, что его творчество сегодня востребовано как никогда, красноречиво свидетельствуют цифры. В 2011 году первую калужскую выставку художника посетили более пяти тысяч зрителей. В 2024 году на выставке в Полотняном Заводе побывали более 14,5 тысячи человек.

– Картины Павла Рыженко в буквальном смысле ушли в народ. Образ скачущего на коне Пересвета можно встретить повсюду – на стенах домов и бортах комбайнов, на плакатах и даже на татуировках. Особенно его любят в Брянской области, на родине героя. Студенты, будущие художники и иконописцы, смело берутся за учебные копии картин Рыженко, а это большой труд, требующий мастерства и вдохновения. Дань памяти

Художник не раз высказывал пожелание передать свои произведения в дар России и открыть на малой родине, в Калуге, музей или галерею, где они будут выставлены. Возможно, трудами родных и друзей Павла Рыженко эта мечта осуществится.

– Шаг за шагом мы к этому идем, – говорит Кристина Рыженко.

– Чудесным образом находятся все новые контакты людей, с которыми Павел дружил и общался, неизвестные ранее фотографии, картины. Недавно один из друзей Павла подарил нам его работу – возможно, самую первую, написанную на простыне, с которой он поступал в академию Ильи Глазунова. Это настоящее чудо! Сейчас картина находится на реставрации. Появилась надежда постепенно собрать уникальный фонд работ Павла Рыженко. Наряду с подлинниками в музее можно было бы представить качественные репродукции в натуральную величину, организовать их передвижную выставку. Планов и идей много, надеюсь, мы сможем их воплотить. Живопись Рыженко - это не просто талантливо написанные картины. Это бронебойные снаряды, разрушающие насаждаемое ныне равнодушие к великой истории России. Это тяжелые колокола, пробуждающее в нас стремление сделать себя лучше. Картины Рыженко – выражение его внутреннего мощного духа, горячего и безкомпромиссного стремления, как он сам говорит, «видеть Россию сильной и свободной от греха».

«Я себя отождествляю не с культурой европейской общечеловеческой, но с культурой, нить которой тянется от веков апостольских, через Византию к Руси», – говорил мастер.

Вот три диорамы мастера Крещение войска князя Владимира в Херсонесе Великое стояние на реке Угре Брусиловский прорыв

Конечно их надо видеть вживую, чтоб оценить, но даже в таком масштабе чувствуется мощь Мастера.

Сайт Павла Рыженко: https://xn----7sbgmbf3aevlbr7l.xn--p1ai/

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