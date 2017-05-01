Вся Украина начинает праздновать майские праздники

В Херсоне между сталинистами и националистами произошли стычки

В частности, на площади Героев собралось более полсотни представителей левых сил, в том числе сталинистов, с красными знаменами, транспарантами и лозунгами против повышения тарифов и военных действий на Донбассе. У многих на одежде были красные ленты. С другой стороны площади стояло более 60 человек — бывших воинов АТО, представителей Правого сектора, других национально-патриотических организаций, которые держали государственные флаги Украины, флаги Правого сектора и лозунги в защиту Украины и против «Русского мира».

В какой-то момент противоположные стороны, которые митинговали одновременно, перекрикивая друг друга, сошлись впритык и начали драться. Сразу же в ситуацию вмешалась полиция, которая находилась на площади в большом количестве, и прекратила конфликт.

Через некоторое время после этого митинг левых закончился, и большинство его участников покинули площадь. Отдельные же представители левых остались и уже мирно общались с преставниками противоположной стороны.

Днепр