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Вся Украина начинает праздновать майские праздники

Вся Украина начинает праздновать майские праздники

В Херсоне между сталинистами и националистами произошли стычки

Вся Украина начинает праздновать майские праздники

В частности, на площади Героев собралось более полсотни представителей левых сил, в том числе сталинистов, с красными знаменами, транспарантами и лозунгами против повышения тарифов и военных действий на Донбассе. У многих на одежде были красные ленты. С другой стороны площади стояло более 60 человек — бывших воинов АТО, представителей Правого сектора, других национально-патриотических организаций, которые держали государственные флаги Украины, флаги Правого сектора и лозунги в защиту Украины и против «Русского мира».

В какой-то момент противоположные стороны, которые митинговали одновременно, перекрикивая друг друга, сошлись впритык и начали драться. Сразу же в ситуацию вмешалась полиция, которая находилась на площади в большом количестве, и прекратила конфликт.

Через некоторое время после этого митинг левых закончился, и большинство его участников покинули площадь. Отдельные же представители левых остались и уже мирно общались с преставниками противоположной стороны.

Днепр

В Днепре тоже националисты. Все прошло спокойно

Вся Украина начинает праздновать майские праздники

В Виннице националисты в масках набросились на митингующих пенсионеров

Вся Украина начинает праздновать майские праздники

Киев

Социалисты собрались под разукрашенной аркой Дружы Народов

Вся Украина начинает праздновать майские праздникиВся Украина начинает праздновать майские праздникиВся Украина начинает праздновать майские праздникиВся Украина начинает праздновать майские праздники

Херсон

Вся Украина начинает праздновать майские праздники

Вся Украина начинает праздновать майские праздники

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