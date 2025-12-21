Мы из Советског...
Мы из Советского Союза

14 002 подписчика

  Владимир Пилигрим
    Спасибо!!! Будем помнить! Может вернется этот ЧЕЛОЕК в наш мир, но в другом обличье и в другое время.
  Геннадий Исаков
    Грузинская земля в то время дала нам  великого человека, объединившего разные народы в один Союз, а теперь всё больше...
  Andchevh
    Я не пойму кто мешает ФСБ привлечь у Уголовной ответственности  это рассадник терроризма  и экстремизма??или как на к...

Москва дореволюционная

И снова перед нами сохранившиеся снимки дореволюционной Москвы, когда она не имела статуса столицыИсторические виды Лубянской площадиЗа 80 лет своей истории эта площадь потеряла множество достопримечательностей:
Владимирскую церковь;
Пантелеймоновскую часовню;
Гребневскую церковь;
Владимирские ворота Китай-города;
Безымянную башню Китай-города;
Крепостную стену Китай-города;
Доходный дом страхового общ.

«Россия»;
Питьевой фонтан Ивана Витали. Особенно сильные разрушения площади произошли в середине 1930-х годов.Воскресенская площадь, Москва. На фотографии можно еще увидеть здание, которое находилось на месте Московской городской думы, 1880 год.Ориентировочно эта фотография была сделана в 1856 году. На ней можно заметить Большой Каменный мост. В 1858 году его заменили на первый в Москве трехпролетный металлический мост. А в 1938 году его перестроили и передвинули с Ленивки до Боровицкой площади.Всероссийская промышленно-художественная выставка на Ходынском поле, 1882 год.
Всероссийская промышленно-художественная выставка 1882 года в Москве стала знаковым событием в истории Российской империи, отражающим достижения страны в области промышленности, науки, искусства и культуры. Это масштабное мероприятие было организовано с целью демонстрации успехов России перед мировым сообществом и укрепления её позиций как одной из ведущих экономических держав.Одна из самых старых фотографий Красной площади, Москва, 1856 год.Село Останкино. Московская губерния, 1913 г.
Перед нами развернется картина уникальных фотографий 1909 года. Эти снимки переносят нас на улицы дореволюционной столицы, где величественные купола церквей соседствуют с колоритной суетой городских кварталов.

Фотография: Москва 1909 года №2 - BigPicture.ruТриумфальная арка Фотография: Москва 1909 года №3 - BigPicture.ruРынок Фотография: Москва 1909 года №4 - BigPicture.ruУличный сапожник Фотография: Москва 1909 года №5 - BigPicture.ruУличные продавцы клубники Фотография: Москва 1909 года №6 - BigPicture.ruУличные продавцы клубники Фотография: Москва 1909 года №7 - BigPicture.ruМосковские коробейники Фотография: Москва 1909 года №8 - BigPicture.ruМосковские уличные торговцы Фотография: Москва 1909 года №9 - BigPicture.ruМальчишки-торговцы Фотография: Москва 1909 года №10 - BigPicture.ruМосковские уличные торговцы Фотография: Москва 1909 года №11 - BigPicture.ruУличный торговец огурцами Фотография: Москва 1909 года №12 - BigPicture.ruХрам Христа Спасителя Фотография: Москва 1909 года №13 - BigPicture.ruДом Пашкова Фотография: Москва 1909 года №14 - BigPicture.ruИмператорский Большой театр Фотография: Москва 1909 года №15 - BigPicture.ruСолдаты у храма Василия Блаженного Фотография: Москва 1909 года №16 - BigPicture.ruХрам Василия Блаженного Фотография: Москва 1909 года №17 - BigPicture.ruОсобняк Арсения Морозова Фотография: Москва 1909 года №18 - BigPicture.ruМосковская босота Фотография: Москва 1909 года №19 - BigPicture.ruМосковские уличные торговцы с телегой Фотография: Москва 1909 года №20 - BigPicture.ruМосковский приют Фотография: Москва 1909 года №21 - BigPicture.ruБродяга, интеллигент и носильщики Фотография: Москва 1909 года №22 - BigPicture.ruЦарь-пушка у Кремля Фотография: Москва 1909 года №23 - BigPicture.ruЦарь-колокол у Кремля Фотография: Москва 1909 года №24 - BigPicture.ruРечной Кремлинский мост, Ворота, Троицкая башня Фотография: Москва 1909 года №25 - BigPicture.ruГувернантка у Московского КремляФотография: Москва 1909 года №26 - BigPicture.ruДворцы и церкви Московского Кремля Фотография: Москва 1909 года №27 - BigPicture.ruВид на Кремль через реку Фотография: Москва 1909 года №28 - BigPicture.ruКремлевская стена, Большой Кремлевский дворец, колокольня Ивана Великого Фотография: Москва 1909 года №29 - BigPicture.ruМосковские Кремлевские дворцы и церкви Фотография: Москва 1909 года №30 - BigPicture.ruВид на реку и город Фотография: Москва 1909 года №31 - BigPicture.ruВид на Москву Фотография: Москва 1909 года №32 - BigPicture.ruВид на Москву через Кремль Фотография: Москва 1909 года №33 - BigPicture.ruКремль, вид через реку Фотография: Москва 1909 года №34 - BigPicture.ruКрасная площадь и Кремлевские стены Фотография: Москва 1909 года №35 - BigPicture.ruТретьяковский проезд в Китай-Городе Фотография: Москва 1909 года №36 - BigPicture.ruХодячие рекламы на Красной площади Фотография: Москва 1909 года №37 - BigPicture.ruКрасная площадь, Лобное место Фотография: Москва 1909 года №38 - BigPicture.ruКрасный кремль Фотография: Москва 1909 года №39 - BigPicture.ruМосковский литейный цехФотография: Москва 1909 года №40 - BigPicture.ru
Городовой и батюшка возле КремляФотография: Москва 1909 года №41 - BigPicture.ruКочующие священники Фотография: Москва 1909 года №42 - BigPicture.ruМосковская фондовая биржа, дрожки Фотография: Москва 1909 года №43 - BigPicture.ruРынок с торговцами и клиентами Фотография: Москва 1909 года №44 - BigPicture.ruМосковский овощной рынок Фотография: Москва 1909 года №45 - BigPicture.ruПридорожный овощной рынок Фотография: Москва 1909 года №46 - BigPicture.ruМосковский рынок скобяных товаров на открытом воздухе Фотография: Москва 1909 года №47 - BigPicture.ruМосковские крестьяне Фотография: Москва 1909 года №48 - BigPicture.ruРыночная площадьФотография: Москва 1909 года №50 - BigPicture.ruМосковская Ильинка, здание фондовой биржи Фотография: Москва 1909 года №51 - BigPicture.ruМосковский мост над Москвой-рекой Фотография: Москва 1909 года №52 - BigPicture.ruРынок воров Фотография: Москва 1909 года №53 - BigPicture.ruМосковские аристократы на ипподроме Фотография: Москва 1909 года №54 - BigPicture.ruИмперский ипподром Фотография: Москва 1909 года №55 - BigPicture.ruЗрители на московском ипподроме и военные Фотография: Москва 1909 года №56 - BigPicture.ruМосковские конюшни Фотография: Москва 1909 года №57 - BigPicture.ruЛошадь Лу Диллон на ипподроме Фотография: Москва 1909 года №58 - BigPicture.ruИпподром Фотография: Москва 1909 года №59 - BigPicture.ruМосковский ипподром Фотография: Москва 1909 года №60 - BigPicture.ruИмператорский клуб рысистых бегов, главный вход Фотография: Москва 1909 года №61 - BigPicture.ruТрибуны ипподрома Фотография: Москва 1909 года №62 - BigPicture.ruИпподром Фотография: Москва 1909 года №63 - BigPicture.ruВход в Императорский клуб рысистых бегов Фотография: Москва 1909 года №64 - BigPicture.ruСтолики для женщин на ипподроме Фотография: Москва 1909 года №65 - BigPicture.ruМосковский империальный клуб рысаков Фотография: Москва 1909 года №66 - BigPicture.ruМосковские конюшни, обезьяны и собака Фотография: Москва 1909 года №67 - BigPicture.ruКонюшни, лошадь Темпус Фугит Фотография: Москва 1909 года №68 - BigPicture.ruРусская скаковая Крепыш Фотография: Москва 1909 года №69 - BigPicture.ruФрэнк Катон Фотография: Москва 1909 года №70 - BigPicture.ruПрием в Москве Фотография: Москва 1909 года №71 - BigPicture.ruМосковский пустырь

