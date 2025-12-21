Москва дореволюционная

И снова перед нами сохранившиеся снимки дореволюционной Москвы, когда она не имела статуса столицы Исторические виды Лубянской площади За 80 лет своей истории эта площадь потеряла множество достопримечательностей:

Владимирскую церковь;

Пантелеймоновскую часовню;

Гребневскую церковь;

Владимирские ворота Китай-города;

Безымянную башню Китай-города;

Крепостную стену Китай-города;

Доходный дом страхового общ.

«Россия»;

Питьевой фонтан Ивана Витали. Особенно сильные разрушения площади произошли в середине 1930-х годов. Воскресенская площадь, Москва. На фотографии можно еще увидеть здание, которое находилось на месте Московской городской думы, 1880 год. Ориентировочно эта фотография была сделана в 1856 году. На ней можно заметить Большой Каменный мост. В 1858 году его заменили на первый в Москве трехпролетный металлический мост. А в 1938 году его перестроили и передвинули с Ленивки до Боровицкой площади. Всероссийская промышленно-художественная выставка на Ходынском поле, 1882 год.

Всероссийская промышленно-художественная выставка 1882 года в Москве стала знаковым событием в истории Российской империи, отражающим достижения страны в области промышленности, науки, искусства и культуры. Это масштабное мероприятие было организовано с целью демонстрации успехов России перед мировым сообществом и укрепления её позиций как одной из ведущих экономических держав. Одна из самых старых фотографий Красной площади, Москва, 1856 год. Село Останкино. Московская губерния, 1913 г.

Перед нами развернется картина уникальных фотографий 1909 года. Эти снимки переносят нас на улицы дореволюционной столицы, где величественные купола церквей соседствуют с колоритной суетой городских кварталов. Триумфальная арка Рынок Уличный сапожник Уличные продавцы клубники Уличные продавцы клубники Московские коробейники Московские уличные торговцы Мальчишки-торговцы Московские уличные торговцы Уличный торговец огурцами Храм Христа Спасителя Дом Пашкова Императорский Большой театр Солдаты у храма Василия Блаженного Храм Василия Блаженного Особняк Арсения Морозова Московская босота Московские уличные торговцы с телегой Московский приют Бродяга, интеллигент и носильщики Царь-пушка у Кремля Царь-колокол у Кремля Речной Кремлинский мост, Ворота, Троицкая башня Гувернантка у Московского Кремля Дворцы и церкви Московского Кремля Вид на Кремль через реку Кремлевская стена, Большой Кремлевский дворец, колокольня Ивана Великого Московские Кремлевские дворцы и церкви Вид на реку и город Вид на Москву Вид на Москву через Кремль Кремль, вид через реку Красная площадь и Кремлевские стены Третьяковский проезд в Китай-Городе Ходячие рекламы на Красной площади Красная площадь, Лобное место Красный кремль Московский литейный цех

Городовой и батюшка возле Кремля Кочующие священники Московская фондовая биржа, дрожки Рынок с торговцами и клиентами Московский овощной рынок Придорожный овощной рынок Московский рынок скобяных товаров на открытом воздухе Московские крестьяне Рыночная площадь Московская Ильинка, здание фондовой биржи Московский мост над Москвой-рекой Рынок воров Московские аристократы на ипподроме Имперский ипподром Зрители на московском ипподроме и военные Московские конюшни Лошадь Лу Диллон на ипподроме Ипподром Московский ипподром Императорский клуб рысистых бегов, главный вход Трибуны ипподрома Ипподром Вход в Императорский клуб рысистых бегов Столики для женщин на ипподроме Московский империальный клуб рысаков Московские конюшни, обезьяны и собака Конюшни, лошадь Темпус Фугит Русская скаковая Крепыш Фрэнк Катон Прием в Москве Московский пустырь