Великое прощание с генералиссимусом И.В. Сталиным. 1953 г.

5 марта День памяти И.В.СТАЛИНА https://t.me/SpicynEY/795

Знайте, Советские люди, что вы потомки воинов бесстрашных!

Знайте, Советские люди, что кровь в вас течет великих героев,

Отдавших за Родину жизни, не помыслив о благах!

Знайте и чтите, Советские люди, подвиги дедов, отцов! 5 марта в 9 часов 50 минут после тяжелой болезни скончался Председатель Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик, секретарь Центрального Комитета коммунистической партии СССР, генералиссимус Иосиф Виссарионович Сталин.

«Утро 9 марта 1953 года. Серый, печальный день. Низко плывут над кремлёвскими башнями облака. Москва, столица нашей Родины, город, который так любил и лелеял товарищ Сталин, город, который неузнаваемо вырос, похорошел и возмужал, — эта Москва замерла в торжественной скорби. Страна провожает своего отца и вождя. От самого Колонного зала, вдоль здания Совета Министров, Исторического музея, вдоль седой Кремлёвской стены — бесконечное множество венков. Все они — в траурных лентах, на лентах написано:"Дорогому, любимому Иосифу Виссарионовичу Сталину".Венки из живых цветов. Даже морозный воздух не может умертвить цветы — цветы безграничной любви. Миллионы людей, обнажив головы, застыли в скорбном молчании: на улицах и площадях, на заводах и фабриках, на строительстве Иртышской гидроэлектростанции, в нефтяном Баку; стоят, обнажив головы, строители Мингечаурского гидроузла в Азербайджане; шахтёры Донбаса, трудящиеся Алма-Аты, колхозники Таджикистана, жители Минска, Ленинграда, Сталинграда, Челябинска, Свердловска, Еревана, — народы всех стран мира прощаются с великим Сталиным.На многочисленных митингах и собраниях трудящиеся дают клятву завершить великое дело строительства коммунизма, завещанное товарищем Сталиным.Для жизни, для будущих поколений работал и трудился товарищ Сталин. Имя его будет сиять в веках, как символ любви к своей Родине и к своему народу!»

Когда сообщили о смерти Сталина, весь Советский народ безутешно рыдал. Вся страна вышла на улицу. Предлагаю вашему вниманию фильм, снятый в Советском Союзе и рассказывающий о похоронах И. В. Сталина. Вы всё можете увидеть своими глазами. Описание:

Великое прощание с великим человеком — генералиссимусом И. В. Сталиным. 1953 г. (см. видео по ссылке)

https://vk.com/video61207156_456244754

Хроника великого прощания с Великим Сталиным (см. видео по ссылке)

https://vk.com/video61207156_456244932 Траурная церемония по смерти генералиссимуса Сталина на Вацлавской площади в Праге. Чехословакия, 9 марта 1953 года. На траурной церемонии в Будапеште по смерти генералиссимуса Сталина 9.03.1953 года. На трибуне заместитель ген.секретаря Венгерской рабочей партии Эрно Геро и премьер-министр Имре Надь. Траурный митинг в Ленинграде на Дворцовой площади в час похорон генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина. 5 марта 1953 год Траурный митинг в Праге в час похорон генералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталина. 5 марта 1953 года Церемония прощания после смерти И. В. Сталина, 1953 год, Нидерланды. Траур в Лейпциге по Сталину, во время похорон Сталина в Москве. 9 марта 1953 09.03.1953 Похороны И. В. Сталина на Красной площади. Трудящие столицы на траурном митинге. Чернов/РИА Новости Рабочие завода Динамо слушают сообщение о смерти И.Сталина. Фото Д. Бальтерманца. СССР. Март 1953 г. 5 марта 1953 год. Видео похорон Сталина, снятое из посольства США (см. видео по ссылке)

https://vk.com/video61207156_456247826 Гардероб Сталина Немецкие женщины с портретом Сталина, 1951 год

Illus-Martin 09.08.1951 Die grояe Demonstration am «Tag der jungen Мдdchen» am 09.08.1951 zum Friedrichshain. Junge FDJlerinnen tragen das Portrtдt des grояen Stalin. Открытие памятника И. В. Сталина в Ереване. В ознаменовании тридцатилетия советской Армении. 29 ноября 1950 г. Самый большой памятник Сталину в мире. Высота 15 метров. Гранит. Прага. 1955 год. (был демонтирован в 1962 году). Памятник Сталину на ВСХВ (ныне ВДНХ), 1947 год http://artyushenkooleg.ru/wp-oleg/archives/6588 Сталин имел колоссальный авторитет, и не только в России. Он умел «приручать» своих врагов, не паниковать при проигрыше и не наслаждаться победами. А побед у него больше, чем поражений.

Сталинская Россия — это не прежняя Россия, погибшая вместе с монархией. Но сталинское государство без достойных Сталину преемников обречено…

Генерал Шарль де Голль

https://t.me/oper_goblin/28478 Сегодня день памяти Иосифа Виссарионовича Сталина.

Буржуазный класс и его пропагандисты хотели бы, чтобы у всякого рядового труженика имя Сталина ассоциировалось исключительно с ужасом и страхом.

Либералы любят лить крокодиловы слёзы по поводу якобы попранной большевиками свободы. Но любые разговоры о свободе без уточнения, свобода какого класса имеется в виду и в чём именно эта свобода заключается, яйца выеденного не стоят.

Свобода капиталистов эксплуатировать и грабить трудящихся, свобода паразитов жить чужим трудом действительно очень сильно пострадала во всём мире из-за товарища Сталина.

После гражданской войны молодое советское государство считали колоссом на глиняных ногах, а в итоге первая успешная пролетарская революция стала источником мощного коммунистического движения в мировом масштабе, «от Китая и Кореи до Чехословакии и Венгрии». На политической карте мира возник целый блок социалистических государств.

Сталин действительно олицетворение диктатуры, только это диктатура не отдельной личности, а диктатура всего пролетарского класса. 72 года прошло со дня его смерти, но буржуям всей планеты до сих пор страшно, боятся, что подобное повторится, что их «свобода», свобода угнетателей, вновь будет попрана. До сих пор клокочут от страха и ненависти, и через пропаганду проецируют эти чувства миллионам обывателей.

https://t.me/dumai_sam_i_sei4as/2533 Похороны И. В. Сталина. Художник Георгий Сатель. 1953 год.

https://t.me/vatnikstan/9638 В рамках традиционной акции «2 гвоздики товарищу Сталину» в прошлом году в годовщину смерти Иосифа Виссарионовича Сталина на его могилу у Кремлевской стены было возложено 6 300 алых гвоздик закупленных на средства неравнодушных граждан.

Мероприятие как обычно было согласовано с комендатурой Кремля.

https://t.me/boris_rozhin/115398

5 марта 1953 года скончался Иосиф Сталин (см. видео по ссылке)

https://vk.com/video-212450475_456243417

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