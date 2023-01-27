У погибшего на Украине бойца Тоцкого гарнизона прадедушка – канонизированный святой

Когда Александр Нестеренко уехал из Оренбургской области на СВО, он оставил в своём дневнике, который вёл в телефоне, письмо четырёхлетнему сыну Ивану, где делится своими мыслями о главном в этой жизни, дает напутствия и напоминает о том, как сильно он любит его и супругу Аллу.

Александр Геннадьевич Нестеренко родился 8 мая 1995 года, накануне праздника Победы в Великой Отечественной войне, в небольшом посёлке Ковернино Нижегородской области, куда его отец с матерью переехали из Нижнего Новгорода. Детство его прошло в маленьком доме, где жили вчетвером: Саша, его родной брат Алексей и родители. Несмотря на скромные условия жизни, детство было счастливым, а семья крепкой и дружной.

Я ходила в сад и училась с Сашей Нестеренко в школе до его переезда в другой город. Мы жили рядом друг с другом, и когда были уже достаточно взрослыми, чтобы ходить одни в школу, ходили вместе. Я всегда удивлялась, как он тащит этот портфель по земле, а на нем ни вмятинки. Как у него всегда вываливалась из брюк с одного бока рубашка, и в тетради было грязно от ручки, зачеркано и смято, а какие забавные истории с дневником у него происходили. Он был особенным, заводилой, и, несмотря на неряшливость, за которую его часто ругали, он был очень умным и начитанным человеком, он всегда знал ответ на любой вопрос учителя, он помогал другим ребятам в классе, - вспоминает Александра, подруга детства Александра.

Саша рос смышлёным, подвижным и очень жизнерадостным мальчиком. Ещё в Ковернино, в свои семь лет он, вслед за старшим братом пришел в карате, а после - и его отец, который стал помощником тренера в секции. В 2005-м году семья переехала в город Гороховец Владимирской области, где отец и братья продолжали заниматься карате. Саша принимал участие в соревнованиях, занимал в них призовые места.

- Я плохо помню ранние детские годы, но и тогда он отличался добрым характером, преданностью и уверенностью в том, что его поступки - правильные. Можно даже сказать, что он был очень упертым малым. И дальнейшие события в его жизни только усилили эти его черты в положительном ключе. Спортом Саша интересовался еще в раннем детстве. Играл в футбол, причем не только со своими ровесниками, но и со старшими ребятами. Во время начальной школы он в первый раз пошел в секцию каратэ. Кёкусинкай – стиль, требующий жесткости и упёртости. С детства Саша интересовался армейской тематикой – будь то книги, игрушки или отношение. Полагаю, это тоже во многом определило его путь. В его жизни были и потери – еще в относительно раннем детстве мы потеряли родителей нашей матери и отца нашего отца. Будет справедливо полагать, что это тоже оказало свое влияние на его становление как человека и личность, - рассказывает Алексей, родной брат Александра.

Одноклассники помнят, что Саша всегда боролся с несправедливостью и старался защищать слабых.

Как-то раз мы пришли в школу, и увидели, что у охранника под глазом фингал. Пошли слухи, откуда он мог взяться, и среди этих слухов появился такой - мол, это "Нестер" ему его оставил. Кажется, бред - шестиклассник, пусть и занимался какими-то боевыми единоборствами, не мог побить здорового дядьку. Но слухи не утихали. Сам Саша молчал, но говорили, что охранник «наехал» на младшего школьника из-за того, что тот долго копался в раздевалке, и Саша вступился за него слишком рьяно. И вот если бы это случилось с кем-то еще, никто бы точно не поверил, но тут… - делится воспоминаниями одноклассник Александра.

Всегда стоял за справедливость Александр Нестеренко и в дальнейшем. Вот такую историю рассказал его друг детства Владимир, с которым он с малых лет встречался лицом к лицу на соревнованиях.

Я пригласил Сашу на свое совершеннолетие к себе в Муром. Поскольку возраст серьезный, собралось много друзей. Отмечали мы в местном клубе. Танцевали, пели песни, развлекались, отдыхали. Саша хоть и новый человек в компании, но очень быстро нашел общий язык со всеми. Наш отдых подходил к завершению. На танцполе танцевала девушка в одиночестве. К ней начал приставать посторонний мужчина в нетрезвом состоянии. Девушка всем видом показывала, что ей неприятно его внимание. Мы были неподалеку, и Саша решил заступиться за нее. Я подошел вслед за ним, и мы сделали попытку уладить все мирным путем – просто попросили мужчину не приставать к девушке, но реакция у него была неадекватная. Этот здоровый бугай оттолкнул Сашу, и далее уже я оказался у него под рукой. Всё было очевидно – нас двое, а он один, но как только этот громила пустил в ход кулаки, мужчина, смотревший за этой спланированной ситуацией, подтянулся в поддержку неадекватного человека. Тут в миллиметрах перед моим лицом прилетают один за другим мощные удары, благо реакция не подвела. Девушка, конечно, убежала. Еще буквально полминуты мы с Сашей сдерживали натиск, и на помощь подтянулась охрана заведения. Мы объяснили ситуацию и рассчитывали на поддержку, поскольку мы были трезвыми, но нас попросили уйти. Нам пояснили, что мы вступили в конфликт с непростыми людьми, бандитами из девяностых, но нас это не расстроило, потому что мы боролись за правое дело, - рассказал Владимир.

Александр Нестеренко увлекался не только спортом, но и книгами (любил фантастику), и историей своей семьи. Хотел знать, кем были и как жили его предки: бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки, чем они занимались и какой след оставили в жизни. Он участвовал в нескольких конференциях в рамках школы и района, посвящённых истории города и его жителей. В частности, рассказывал о своём прадедушке, который не отрёкся от веры в годы гонений на церковь и в последующем был канонизирован в лике святых. Александру очень откликались жизненные принципы прадедушки, отца Андрея Бенедиктова: стойкость, мужество, героизм и бесстрашие перед безбожной властью и самой смертью.

Когда парню было 17 лет, он встретил главного человека в своей жизни – будущую жену Аллу.

Наша с ним история началась в 2012-м году, 31 августа. Мы встретились взглядами друг с другом на местном рынке. После он расскажет мне, что тогда почувствовал, что это изменит всю его жизнь. Так и произошло. Начались наши отношения осенью, когда на улице шли проливные дожди, но на душе у нас была такая теплота и радость, которые перекрывали все серые будни. Можно сказать, что встретились две родственные души, которые обрели друг в друге всё, что так ждали сердцем, - рассказывает Алла Нестеренко.

Школьные будни и частые встречи сплочали молодых людей: Алла и Александр вместе переживали общие радости, проблемы и особенности тех дней, потому что учились в параллельных классах. Они вместе провели последний звонок, а потом и выпускной вечер. Через неделю после выпускного Алла проводила Александра в Рязань, куда он поехал поступать в училище (Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова), успешно поступил на факультет спецназа, именно туда, куда он и хотел.

- Саша с детства хотел стать спецназовцем. Он рассказывал мне, как в детстве друг спросил его: «Кем ты хочешь стать?», на что Саша ответил: «Я хочу стать бойцом спецназа». В ответ друг засмеялся и сказал: «А я - бизнесменом». Мечту свою Саша осуществил. Это было непросто, но если у Саши была цель, он шёл к ней, преодолевая трудности и преграды. Тренировался ночью, когда не хватало времени днём (последний год в школе был загруженным в силу выпускного года, ещё были тренировки и соревнования (куда ездили в другие города) по карате. И встречи со мной, которые не меньше 2-3 раз в неделю, как мы с ним договаривались. Но об этом Саша не рассказывал тогда, я узнала лишь потом, когда он вскользь упоминал… Не для красного словца, а по факту. И для меня это показатель. Силы духа. Намерения. Воли. Характера. Не уступать перед трудностями. Четко идти к намеченным целям. Присяга (7 сентября 2013 года), а потом и первые встречи стали для нас очень знаменательными и жизнеутверждающими, потому что с каждой встречей укреплялись наши отношения, и мы все больше приобретали доверие друг к другу и способность выдерживать трудности расстоянием. С каждой нашей встречей, даже порой такой редкой, из-за учебы в разных городах, мы становились все более родными друг для друга людьми. За годы службы и учёбы нашей (потому что я тоже была тогда студенткой), были свои трудности, проблемы, испытания, которые мы проходили вместе, и несмотря ни на что, преодолевали их, - рассказывает Алла Нестеренко.