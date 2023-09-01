Прогулки по Питеру продолжаются

Несколько интересных фактов о реке МойкаДлина — 4,67 км, ширина до 40 м, наибольшая глубина до 3,2 м. Берёт начало из реки Фонтанки. В начале XVIII века вытекала из болота, находившегося вблизи Марсова поля. В 1711 году соединена с Фонтанкой.Верхняя часть набережной – это одно из самых удивительных мест Петербурга, и прогулка здесь будет интересна для гостей Северной столицы. Здесь расположены исторические здания и прекрасные уголки – Летний сад, Марсово поле и Михайловский сад.Всего через Мойку перекинуто 15 мостов, среди них много очень интересных.
Мойка — единственная водная артерия Санкт-Петербурга, через которую переброшены цветные мосты.Древнее название реки – Мья, происходящее от финского «мую», что переводится как «грязь».По одной из версий, имя Мойка ей дали по той причине, что в давние времена на ее берегах было несколько общественных бань.
Красота ПетербургаВ 1905 г. бельгийский подданный Эсдерс и нидерландский купец Схейфальс подали прошение о разрешении построить пятиэтажное с мансардой здание для их торгового дома. Дом возвели в 1906-1907 г. по проекту архитекторов Владимира Липского и Константина де Рошефора. Основу здания составлял металлический каркас, вес которого достигал 70 000 пудов. Каркас изготовлен заводом Э.Тильманса. В здании разместился универсальный магазин, получивший наименование «Au pont rouge» — «У Красного моста».
Самые красивые и старые лифты Петербурга.
«Подниматься на верхние этажи многоэтажных домов составляет истинное мучение для квартирантов, особенно же страдающих одышкой.
Поэтому во всех подобных заведениях, а также и в больших гостиницах, устраиваются подъемные машины»
Наука и жизнь, 1891 г.
Первый в Петербурге лифт был установлен в 1891 г. Подъемные кабины, как их тогда называли, стали появляться в доходных домах и учреждениях.
Некоторые из них можно увидеть и сейчас:
1. Лифт в доме Елисеевых. ул. Ломоносова, 14
2. Лифт в доме «Пассаж», Невский пр-т., 48 3. Лифт в доме Мертенса. Невский пр-т., 21 4. Лифт в доме журналиста. Невский пр-т., 70 5. Лифтовый комплекс Витебского вокзала. Загородный пр-т., 52 6. Лифт в доме Муяки. ул. Восстания , 18 7. Лифт в доме Зингера. Невский пр-т., 28
Я как-то ставила тему о витражах в некоторых зданиях Санкт-Петербурга, но тут мне попались изумительные снимки витражей и я не смогла пройти мимо.
Витражи в доме дореволюционного страхового общества "Россия", который построили в 1907 г.Архитекторы: А. Гимпель и В. ИльяшевВ доме находится комплекс из 10 витражей: входные двери лицевого корпуса и внутреннее окно с декоративным остеклением.Витражи с древнерусскими сюжетами выполнены по рисункам художника Николая Рериха.Витражи уникальны по стеклянному набору – в них полностью отсутствует фактурное стекло, характерное для петербургских витражей этого периода и практически нет одноцветных стекол.
А вот витражи в доходном доме А.В.Кащенко.Постройка 1901 г.Работа архитектора А.В.КащенкоДом находится на Суворовский пр., 34.
Интерьеры здания Первого общества взаимного кредита (П.Ю. Сюзор, 1890) в Петербурге.
Дворец Елисеевых1755 г. постройкиИзначально здание было временным деревянным Зимним дворцом.В 1858 г. этот участок покупают братья Елисеевы.Для реконструкции нанимают архитектора Н. Гребенку.Парадное помещение сдавали в аренду Благородному Дворянскому собранию.Здесь регулярно проводили музыкальные и литературные вечера, на которых выступали Достоевский, Тургенев и др.В 1902-1904 гг. архитектор А. Гаммерштедт оформляет комнаты в различных стилях: ренессанс, барокко, рококо, французский ампир.
Легенда: семья купцов спрятала столовое серебро в стенах дворца, покидая страну, но до сих пор оно не было обнаружено.
Сейчас здесь располагается отель «Талион Империал».
Месторасполдожение: Невский проспект, 15
Первый трамвайВ 1907 г. первый трамвай пошел по Невском проспекту по маршруту от Знаменской площади (площадь Восстания), далее Адмиралтейский проспект – Конногвардейский бульвар – Николаевский мост – Васильевский остров.
Знаменская площадь стала мощным трамвайным узлом, самым крупным в городе.
По ней можно было проехать по кругу, причем в оба направления, и повернуть на все четыре стороны света.
В 1951 г. Невский освободили от трамвайного движения, теперь по рельсам его можно только пересечь.
Дом МейснераАрхитектор: Альберт СтюнкельДом был построен для купца I гильдии Александра Эвальдовича Мейснера в 1904 году в стиле модерн.Мейснер торговал фотографическими принадлежностями,
был членом гоночной команды Невского Яхт-Клуба, Имераторского Российского общества рыболовов и рыбоводов и общества содействия промышленности и торговли.Зачем понадобилось украсить фасад дома над четвертым этажом такими жуткими маскаронами горгоны Медузы да еще и в количестве четырех штук – неизвестно. Но факт остается фактом: самые страшные горгоны в Петербурге прописаны на берегу Ждановки. ЖЭдановская набережная, д.9
Первые книжные лавкиСамая первая книжная лавка в Петербурге появилась в 1714 году. Она находилась на Троицкой площади в Гостином дворе, рядом с первой типографией. Торговали там календарями, азбуками, военной и морской литературой.В январе 1813 года на Садовой улице открылась книжная лавка В. А. Плавильщикова.
Книжную лавку Плавильщикова можно назвать первым клубом петербургских писателей, учёных и художников.
В том же году начал торговать книгами Иван Васильевич Слёнин.
Постоянными гостями книготорговца были известные петербургские литераторы.
Об этом оставил стихотворное свидетельство Александр Ефимович Измайлов, известный в то время баснописец:
У Слёнина в лавке на креслах сижу,
На книги, портреты уныло гляжу —
Вот бард наш Державин, вот Дмитрев, Крылов!
А вот Каталани, под нею Хвостов.
Тимковского-цензора тут же портрет.
Есть даже Гераков — Измайлова-ж нет!
Авось доживу я до светлого дня!
Авось в книжной лавке повесят меня!
Чу! Чу! колокольчик в сенях зазвенел;
Хозяин с улыбкой к дверям полетел…
Приходит Рылеев, Бестужев и Греч,
Язык бы последнему надо пресечь.
Вот Сомов вбегает, вот входит Козлов,
А вот из Сената заехал Хвостов…
Особняк Половцова «Дом Архитектора»Дата постройки 1835 г. Архитектор: Александр ПельСвою историю дом начинает, когда существующее на том участке здание покупает князь Сергей Гагарин. После он был выкуплен бароном Штиглицем.У барона родных детей не было. Точнее был родной сын, но он умер в младенчестве. И вот однажды в кустах сирени была найдена девочка. Её оставили в семье и воспитывали как родную.Штиглиц в качестве свадебного подарка для приемной дочери, которая вышла замуж за А. Половцова. преподносит этот дом. Отсюда и название особняка.Убранство каждого зала поражало роскошью и красотой. Особняк можно было смело назвать королевским дворцом. Оригинальное оформление залов сохранилось.С 1934 г. помещения занял Союз архитекторов. Эта организация, давшая второе название старинному особняку, находится здесь и сейчас на ул., Большая Морская, д. 52
Особняк И. К. Мясникова1859 г. Архитектор: А.П. ГемилианДо 86 г. домом владел купец Мясников.А в 1886г. особняк приобрел богатый промышленник К. А. Варгунин, один из владельцев известной мануфактуры "Невская писчебумажная фабрика братьев Варгуниных".В 1907 г. Варгунин формально подарил особняк своей дочери Ольге, которая проживала в нем с супругом – известным петербургским адвокатом Карабчевским.Именно при Н. П. Карабчевском особняк стал одним из главных культурных центров Петербурга, в домашнем театре которого выступали Шаляпин, Кшесинская, Мейерхольд.Фасад здания был декорирован в стиле необарокко. Сейчас в особняке сохранилось несколько интерьеров: вестибюль, парадная лестница и большой зал.Сейчас особняк Мясникова - новое культурное пространство. На ул. Восстания, 45Вот такая на этот раз получилась прогулка
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