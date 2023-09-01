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Прогулки по Питеру продолжаются

Несколько интересных фактов о реке МойкаПрогулки по Питеру продолжаютсяДлина — 4,67 км, ширина до 40 м, наибольшая глубина до 3,2 м. Берёт начало из реки Фонтанки. В начале XVIII века вытекала из болота, находившегося вблизи Марсова поля. В 1711 году соединена с Фонтанкой.Прогулки по Питеру продолжаютсяВерхняя часть набережной – это одно из самых удивительных мест Петербурга, и прогулка здесь будет интересна для гостей Северной столицы. Здесь расположены исторические здания и прекрасные уголки – Летний сад, Марсово поле и Михайловский сад.Прогулки по Питеру продолжаютсяВсего через Мойку перекинуто 15 мостов, среди них много очень интересных. Прогулки по Питеру продолжаются
Мойка — единственная водная артерия Санкт-Петербурга, через которую переброшены цветные мосты.Прогулки по Питеру продолжаютсяДревнее название реки – Мья, происходящее от финского «мую», что переводится как «грязь».Прогулки по Питеру продолжаютсяПо одной из версий, имя Мойка ей дали по той причине, что в давние времена на ее берегах было несколько общественных бань.

Красота ПетербургаПрогулки по Питеру продолжаютсяВ 1905 г. бельгийский подданный Эсдерс и нидерландский купец Схейфальс подали прошение о разрешении построить  пятиэтажное с мансардой здание для их торгового дома.  Дом возвели в 1906-1907 г. по проекту архитекторов Владимира Липского и Константина де Рошефора.  Основу здания составлял металлический каркас, вес которого достигал  70 000 пудов. Каркас изготовлен заводом Э.Тильманса. В здании разместился универсальный магазин, получивший наименование «Au pont rouge»  — «У Красного моста». 

Самые красивые и старые лифты Петербурга. 

«Подниматься на верхние этажи многоэтажных домов составляет истинное мучение для квартирантов, особенно же страдающих одышкой. 
Поэтому во всех подобных заведениях, а также и в больших гостиницах, устраиваются подъемные машины»
Наука и жизнь, 1891 г.
Первый в Петербурге лифт был установлен в 1891 г. Подъемные кабины, как их тогда называли, стали появляться в доходных домах и учреждениях. 
Некоторые из них можно увидеть и сейчас:Прогулки по Питеру продолжаются
1. Лифт в доме Елисеевых. ул. Ломоносова, 14 

Прогулки по Питеру продолжаются2. Лифт в доме «Пассаж», Невский пр-т., 48 Прогулки по Питеру продолжаются3. Лифт в доме Мертенса. Невский пр-т., 21 Прогулки по Питеру продолжаются4. Лифт в доме журналиста. Невский пр-т., 70 Прогулки по Питеру продолжаются5. Лифтовый комплекс Витебского вокзала. Загородный пр-т., 52 Прогулки по Питеру продолжаются6. Лифт в доме Муяки. ул. Восстания , 18Прогулки по Питеру продолжаются 7. Лифт в доме Зингера. Невский пр-т., 28 

Я как-то ставила тему о витражах в некоторых зданиях Санкт-Петербурга, но тут мне попались изумительные снимки витражей и я не смогла пройти мимо.

Витражи в доме дореволюционного страхового общества "Россия", который построили в 1907 г.Прогулки по Питеру продолжаютсяАрхитекторы: А. Гимпель и В. ИльяшевПрогулки по Питеру продолжаютсяПрогулки по Питеру продолжаютсяВ доме находится комплекс из 10 витражей: входные двери лицевого корпуса и внутреннее окно с декоративным остеклением.Прогулки по Питеру продолжаютсяПрогулки по Питеру продолжаютсяПрогулки по Питеру продолжаютсяВитражи с древнерусскими сюжетами выполнены по рисункам художника Николая Рериха.Прогулки по Питеру продолжаютсяПрогулки по Питеру продолжаютсяПрогулки по Питеру продолжаютсяПрогулки по Питеру продолжаютсяВитражи уникальны по стеклянному набору – в них полностью отсутствует фактурное стекло, характерное для петербургских витражей этого периода и практически нет одноцветных стекол.

А вот витражи в доходном доме А.В.Кащенко.Прогулки по Питеру продолжаютсяПостройка 1901 г.Прогулки по Питеру продолжаютсяПрогулки по Питеру продолжаютсяПрогулки по Питеру продолжаютсяРабота архитектора А.В.КащенкоПрогулки по Питеру продолжаютсяДом находится на Суворовский пр., 34. 

Интерьеры здания Первого общества взаимного кредита (П.Ю. Сюзор, 1890) в Петербурге.Прогулки по Питеру продолжаютсяПрогулки по Питеру продолжаютсяПрогулки по Питеру продолжаютсяПрогулки по Питеру продолжаются

Дворец ЕлисеевыхПрогулки по Питеру продолжаются1755 г. постройкиПрогулки по Питеру продолжаютсяИзначально здание было временным деревянным Зимним дворцом.Прогулки по Питеру продолжаютсяВ 1858 г. этот участок покупают братья Елисеевы.Прогулки по Питеру продолжаютсяДля реконструкции нанимают архитектора Н. Гребенку.Прогулки по Питеру продолжаютсяПарадное помещение сдавали в аренду Благородному Дворянскому собранию.Прогулки по Питеру продолжаютсяЗдесь регулярно проводили музыкальные и литературные вечера, на которых выступали Достоевский, Тургенев и др.Прогулки по Питеру продолжаютсяПрогулки по Питеру продолжаютсяПрогулки по Питеру продолжаютсяВ 1902-1904 гг. архитектор А. Гаммерштедт оформляет комнаты в различных стилях: ренессанс, барокко, рококо, французский ампир.
Легенда: семья купцов спрятала столовое серебро в стенах дворца, покидая страну, но до сих пор оно не было обнаружено.Прогулки по Питеру продолжаются
Сейчас здесь располагается отель «Талион Империал».
Месторасполдожение: Невский проспект, 15 

Первый трамвайПрогулки по Питеру продолжаютсяВ 1907 г. первый трамвай пошел по Невском проспекту по маршруту от Знаменской площади (площадь Восстания), далее Адмиралтейский проспект – Конногвардейский бульвар – Николаевский мост – Васильевский остров. 
Знаменская площадь стала мощным трамвайным узлом, самым крупным в городе. 
По ней можно было проехать по кругу, причем в оба направления, и повернуть на все четыре стороны света.
В 1951 г. Невский освободили от трамвайного движения, теперь по рельсам его можно только пересечь.

Дом МейснераПрогулки по Питеру продолжаютсяАрхитектор: Альберт СтюнкельПрогулки по Питеру продолжаютсяДом был построен для купца I гильдии Александра Эвальдовича Мейснера в 1904 году в стиле модерн.Прогулки по Питеру продолжаютсяМейснер торговал фотографическими принадлежностями,
был членом гоночной команды Невского Яхт-Клуба, Имераторского Российского общества рыболовов и рыбоводов и общества содействия промышленности и торговли.Прогулки по Питеру продолжаютсяЗачем понадобилось украсить фасад дома над четвертым этажом такими жуткими маскаронами горгоны Медузы да еще и в количестве четырех штук – неизвестно. Прогулки по Питеру продолжаютсяНо факт остается фактом: самые страшные горгоны в Петербурге прописаны на берегу Ждановки. ЖЭдановская набережная, д.9

Первые книжные лавкиПрогулки по Питеру продолжаютсяСамая первая книжная лавка в Петербурге появилась в 1714 году.  Она находилась на Троицкой площади в Гостином дворе, рядом с первой типографией. Торговали там календарями, азбуками, военной и морской литературой.Прогулки по Питеру продолжаютсяВ январе 1813 года на Садовой улице открылась книжная лавка В. А. Плавильщикова. 
Книжную лавку Плавильщикова можно назвать первым клубом петербургских писателей, учёных и художников. 
В том же  году начал торговать книгами Иван Васильевич Слёнин. 
Постоянными гостями книготорговца были известные петербургские литераторы. 
Об этом оставил стихотворное свидетельство Александр Ефимович Измайлов, известный в то время баснописец:
У Слёнина в лавке на креслах сижу,
На книги, портреты уныло гляжу —
Вот бард наш Державин, вот Дмитрев, Крылов!
А вот Каталани, под нею Хвостов.
Тимковского-цензора тут же портрет.
Есть даже Гераков — Измайлова-ж нет!
Авось доживу я до светлого дня!
Авось в книжной лавке повесят меня!
Чу! Чу! колокольчик в сенях зазвенел;
Хозяин с улыбкой к дверям полетел…
Приходит Рылеев, Бестужев и Греч,
Язык бы последнему надо пресечь.
Вот Сомов вбегает, вот входит Козлов,
А вот из Сената заехал Хвостов…Прогулки по Питеру продолжаются

Особняк Половцова «Дом Архитектора»Прогулки по Питеру продолжаютсяДата постройки 1835 г. Архитектор: Александр ПельПрогулки по Питеру продолжаютсяСвою историю дом начинает, когда существующее на том участке здание покупает князь Сергей Гагарин. После он был выкуплен бароном Штиглицем.Прогулки по Питеру продолжаютсяУ барона родных детей не было. Точнее был родной сын, но он умер в младенчестве. И вот однажды в кустах сирени была найдена девочка. Её оставили в семье и воспитывали как родную.Прогулки по Питеру продолжаютсяШтиглиц в качестве свадебного подарка для приемной дочери, которая вышла замуж за А. Половцова. преподносит этот дом. Отсюда и название особняка.Прогулки по Питеру продолжаютсяПрогулки по Питеру продолжаютсяПрогулки по Питеру продолжаютсяПрогулки по Питеру продолжаютсяУбранство каждого зала поражало роскошью и красотой. Особняк можно было смело назвать королевским дворцом. Оригинальное оформление залов сохранилось.Прогулки по Питеру продолжаютсяПрогулки по Питеру продолжаютсяС 1934 г. помещения занял Союз архитекторов. Эта организация, давшая второе название старинному особняку, находится здесь и сейчас на ул., Большая Морская, д. 52 

Особняк И. К. МясниковаПрогулки по Питеру продолжаются1859 г.  Архитектор: А.П. ГемилианПрогулки по Питеру продолжаютсяДо 86 г. домом владел купец Мясников.Прогулки по Питеру продолжаютсяА в 1886г. особняк приобрел богатый промышленник К. А. Варгунин, один из владельцев известной мануфактуры "Невская писчебумажная фабрика братьев Варгуниных".Прогулки по Питеру продолжаютсяПрогулки по Питеру продолжаютсяВ 1907 г. Варгунин формально подарил особняк своей дочери Ольге, которая проживала в нем с супругом – известным петербургским адвокатом Карабчевским.Прогулки по Питеру продолжаютсяПрогулки по Питеру продолжаютсяИменно при Н. П. Карабчевском особняк стал одним из главных культурных центров Петербурга, в домашнем театре которого выступали Шаляпин, Кшесинская, Мейерхольд.Прогулки по Питеру продолжаютсяПрогулки по Питеру продолжаютсяФасад здания был декорирован в стиле необарокко. Сейчас в особняке сохранилось несколько интерьеров: вестибюль, парадная лестница и большой зал.Прогулки по Питеру продолжаютсяСейчас особняк Мясникова - новое культурное пространство. На ул. Восстания, 45Прогулки по Питеру продолжаютсяВот такая на этот раз получилась прогулка

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