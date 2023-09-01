Прогулки по Питеру продолжаются

Несколько интересных фактов о реке Мойка Длина — 4,67 км, ширина до 40 м, наибольшая глубина до 3,2 м. Берёт начало из реки Фонтанки. В начале XVIII века вытекала из болота, находившегося вблизи Марсова поля. В 1711 году соединена с Фонтанкой. Верхняя часть набережной – это одно из самых удивительных мест Петербурга, и прогулка здесь будет интересна для гостей Северной столицы. Здесь расположены исторические здания и прекрасные уголки – Летний сад, Марсово поле и Михайловский сад. Всего через Мойку перекинуто 15 мостов, среди них много очень интересных.

Мойка — единственная водная артерия Санкт-Петербурга, через которую переброшены цветные мосты. Древнее название реки – Мья, происходящее от финского «мую», что переводится как «грязь». По одной из версий, имя Мойка ей дали по той причине, что в давние времена на ее берегах было несколько общественных бань.

Красота Петербурга В 1905 г. бельгийский подданный Эсдерс и нидерландский купец Схейфальс подали прошение о разрешении построить пятиэтажное с мансардой здание для их торгового дома. Дом возвели в 1906-1907 г. по проекту архитекторов Владимира Липского и Константина де Рошефора. Основу здания составлял металлический каркас, вес которого достигал 70 000 пудов. Каркас изготовлен заводом Э.Тильманса. В здании разместился универсальный магазин, получивший наименование «Au pont rouge» — «У Красного моста».

Самые красивые и старые лифты Петербурга.

«Подниматься на верхние этажи многоэтажных домов составляет истинное мучение для квартирантов, особенно же страдающих одышкой.

Поэтому во всех подобных заведениях, а также и в больших гостиницах, устраиваются подъемные машины»

Наука и жизнь, 1891 г.

Первый в Петербурге лифт был установлен в 1891 г. Подъемные кабины, как их тогда называли, стали появляться в доходных домах и учреждениях.

Некоторые из них можно увидеть и сейчас:

1. Лифт в доме Елисеевых. ул. Ломоносова, 14

2. Лифт в доме «Пассаж», Невский пр-т., 48 3. Лифт в доме Мертенса. Невский пр-т., 21 4. Лифт в доме журналиста. Невский пр-т., 70 5. Лифтовый комплекс Витебского вокзала. Загородный пр-т., 52 6. Лифт в доме Муяки. ул. Восстания , 18 7. Лифт в доме Зингера. Невский пр-т., 28

Я как-то ставила тему о витражах в некоторых зданиях Санкт-Петербурга, но тут мне попались изумительные снимки витражей и я не смогла пройти мимо.

Витражи в доме дореволюционного страхового общества "Россия", который построили в 1907 г. Архитекторы: А. Гимпель и В. Ильяшев В доме находится комплекс из 10 витражей: входные двери лицевого корпуса и внутреннее окно с декоративным остеклением. Витражи с древнерусскими сюжетами выполнены по рисункам художника Николая Рериха. Витражи уникальны по стеклянному набору – в них полностью отсутствует фактурное стекло, характерное для петербургских витражей этого периода и практически нет одноцветных стекол.

А вот витражи в доходном доме А.В.Кащенко. Постройка 1901 г. Работа архитектора А.В.Кащенко Дом находится на Суворовский пр., 34.

Интерьеры здания Первого общества взаимного кредита (П.Ю. Сюзор, 1890) в Петербурге.

Дворец Елисеевых 1755 г. постройки Изначально здание было временным деревянным Зимним дворцом. В 1858 г. этот участок покупают братья Елисеевы. Для реконструкции нанимают архитектора Н. Гребенку. Парадное помещение сдавали в аренду Благородному Дворянскому собранию. Здесь регулярно проводили музыкальные и литературные вечера, на которых выступали Достоевский, Тургенев и др. В 1902-1904 гг. архитектор А. Гаммерштедт оформляет комнаты в различных стилях: ренессанс, барокко, рококо, французский ампир.

Легенда: семья купцов спрятала столовое серебро в стенах дворца, покидая страну, но до сих пор оно не было обнаружено.

Сейчас здесь располагается отель «Талион Империал».

Месторасполдожение: Невский проспект, 15

Первый трамвай В 1907 г. первый трамвай пошел по Невском проспекту по маршруту от Знаменской площади (площадь Восстания), далее Адмиралтейский проспект – Конногвардейский бульвар – Николаевский мост – Васильевский остров.

Знаменская площадь стала мощным трамвайным узлом, самым крупным в городе.

По ней можно было проехать по кругу, причем в оба направления, и повернуть на все четыре стороны света.

В 1951 г. Невский освободили от трамвайного движения, теперь по рельсам его можно только пересечь.

Дом Мейснера Архитектор: Альберт Стюнкель Дом был построен для купца I гильдии Александра Эвальдовича Мейснера в 1904 году в стиле модерн. Мейснер торговал фотографическими принадлежностями,

был членом гоночной команды Невского Яхт-Клуба, Имераторского Российского общества рыболовов и рыбоводов и общества содействия промышленности и торговли. Зачем понадобилось украсить фасад дома над четвертым этажом такими жуткими маскаронами горгоны Медузы да еще и в количестве четырех штук – неизвестно. Но факт остается фактом: самые страшные горгоны в Петербурге прописаны на берегу Ждановки. ЖЭдановская набережная, д.9

Первые книжные лавки Самая первая книжная лавка в Петербурге появилась в 1714 году. Она находилась на Троицкой площади в Гостином дворе, рядом с первой типографией. Торговали там календарями, азбуками, военной и морской литературой. В январе 1813 года на Садовой улице открылась книжная лавка В. А. Плавильщикова.

Книжную лавку Плавильщикова можно назвать первым клубом петербургских писателей, учёных и художников.

В том же году начал торговать книгами Иван Васильевич Слёнин.

Постоянными гостями книготорговца были известные петербургские литераторы.

Об этом оставил стихотворное свидетельство Александр Ефимович Измайлов, известный в то время баснописец:

У Слёнина в лавке на креслах сижу,

На книги, портреты уныло гляжу —

Вот бард наш Державин, вот Дмитрев, Крылов!

А вот Каталани, под нею Хвостов.

Тимковского-цензора тут же портрет.

Есть даже Гераков — Измайлова-ж нет!

Авось доживу я до светлого дня!

Авось в книжной лавке повесят меня!

Чу! Чу! колокольчик в сенях зазвенел;

Хозяин с улыбкой к дверям полетел…

Приходит Рылеев, Бестужев и Греч,

Язык бы последнему надо пресечь.

Вот Сомов вбегает, вот входит Козлов,

А вот из Сената заехал Хвостов…

Особняк Половцова «Дом Архитектора» Дата постройки 1835 г. Архитектор: Александр Пель Свою историю дом начинает, когда существующее на том участке здание покупает князь Сергей Гагарин. После он был выкуплен бароном Штиглицем. У барона родных детей не было. Точнее был родной сын, но он умер в младенчестве. И вот однажды в кустах сирени была найдена девочка. Её оставили в семье и воспитывали как родную. Штиглиц в качестве свадебного подарка для приемной дочери, которая вышла замуж за А. Половцова. преподносит этот дом. Отсюда и название особняка. Убранство каждого зала поражало роскошью и красотой. Особняк можно было смело назвать королевским дворцом. Оригинальное оформление залов сохранилось. С 1934 г. помещения занял Союз архитекторов. Эта организация, давшая второе название старинному особняку, находится здесь и сейчас на ул., Большая Морская, д. 52

Особняк И. К. Мясникова 1859 г. Архитектор: А.П. Гемилиан До 86 г. домом владел купец Мясников. А в 1886г. особняк приобрел богатый промышленник К. А. Варгунин, один из владельцев известной мануфактуры "Невская писчебумажная фабрика братьев Варгуниных". В 1907 г. Варгунин формально подарил особняк своей дочери Ольге, которая проживала в нем с супругом – известным петербургским адвокатом Карабчевским. Именно при Н. П. Карабчевском особняк стал одним из главных культурных центров Петербурга, в домашнем театре которого выступали Шаляпин, Кшесинская, Мейерхольд. Фасад здания был декорирован в стиле необарокко. Сейчас в особняке сохранилось несколько интерьеров: вестибюль, парадная лестница и большой зал. Сейчас особняк Мясникова - новое культурное пространство. На ул. Восстания, 45 Вот такая на этот раз получилась прогулка