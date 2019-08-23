Кто стоит за призывами "осудить преступления сталинизма"

В своей борьбе с соперниками Запад часто использует непрямые методы, к числу которых относятся юридические. Он закладывает в правовые системы своих противников противоречия. Затем, спустя время, начинает использовать эти коллизии для создания юридических прецедентов.

С помощью последних расшатывает правовые системы других государств, лишая их устойчивости и порождая правовой нигилизм. Сегодня эту технологию Запад пытается применить к России.

В 1991 году с подачи западных юристов Российская Федерация объявила себя продолжателем не только РСФСР, но и всего Советского Союза. Как следствие, "отцом-основателем" современной России оказался Иосиф Джугашвили. Человек, вошедший в историю под фамилией "Сталин", руководил подготовкой сначала Договора о создании СССР, а затем первых советских конституций и, таким образом, вошел в историю как создатель советского, а через него и современного российского государства. Создав такую ситуацию, Запад тут же принялся добиваться осуждения Сталина - за "преступления против человечества". Тем самым россиян стали подталкивать к признанию "преступности" их собственного государства. Ведь страна, основатель которой осуществлял геноцид, не может считаться правовой. К ней применяется так называемое "правосудие переходного периода". Оно предполагает возможность установления над страной, осуществлявшей геноцид, международного контроля – так, как это произошло с Германией в 1945 году.

При этом Запад не был бы самим собой, если бы не пытался добиться признания геноцида и "покаяния" от самих россиян.

Несколько дней назад западные СМИ организовали кампанию информационной поддержки действиям экс-главы отдела международно-правового сотрудничества Следственного комитета России Игоря Степанова. Бывший чиновник, сегодня являющийся сотрудником "Открытой России" Михаила Ходорковского (нежелательной в РФ организации), попытался добиться от Следственного комитета и Генпрокуратуры возбуждения уголовного дела против Сталина - "за геноцид". В качестве основания он назвал приказ НКВД СССР №00447 от 30 июля 1937 года. При этом Степанова не смутил тот факт, что этот документ был подписан наркомом Николаем Ежовым. В качестве аргумента он сослался на формулировку, которая содержится в постановлении Конституционного Суда РФ от 30.11.1992 № 9-П по так называемому "делу КПСС". Там, в частности, говорится: "В стране в течение длительного времени господствовал режим неограниченной, опирающейся на насилие власти узкой группы коммунистических функционеров, объединенных в политбюро ЦК КПСС по главе с генеральным секретарем ЦК КПСС". Еще один "аргумент" - решение Апелляционного суда города Киева от 13 января 2010 года, в котором Сталин объявлен "организатором геноцида украинского народа". Свои цели сотрудник Ходорковского не скрывает. Он хочет создать прецедент, чтобы добиться признания "виновности" нашей страны в "сталинском геноциде". На то, чтобы российское общество "покаялось", направлена инициатива его сторонников. Они хотят организовать "общественный трибунал над сталинизмом".

Оставим на совести инициаторов этой затеи ссылки на решение украинского суда. Организатором киевского процесса выступил глава СБУ Валентин Наливайченко, который позднее был уличен Генпрокуратурой Украины в государственной измене. Он был завербован ЦРУ в 2001 году.

Рассмотрим обоснованность ссылки на решение Конституционного суда РФ. Согласно признанию одного из судей, вынесших этот вердикт, Гадиса Гаджиева, постановление судебного органа "во многом было продиктовано политическими резонами — оно не родилось только из юридической логики". Не секрет, что перед этим Борис Ельцин официально пообещал конгрессу США "суд над коммунизмом". Судьи Конституционного суда РФ ориентировались на это его заявление. При этом судебный процесс 1992 года не рассматривал вопрос виновности или невиновности КПСС. Таким образом, ссылки на него в вопросе "виновности" Сталина неправомерны.

Если же подходить к вопросу объективно, то признание кого-либо виновным предполагает установление его индивидуальной вины. В этом заключается принцип презумпции невиновности. Сталин в период, за который его хотят судить, участвовал исключительно в коллегиальных органах.

Он входил в состав Президиума сначала ЦИК, а затем Верховного совета. Эти органы являлись коллективными главами советского государства. Помимо Сталина, в них входили 21, а затем 37 человек. У каждого из них было равноценное право голоса. Указы Президиума вообще подписывал его глава. Так, решение о назначении Ежова было за подписью Калинина.

Как правящая партия, ВКП(б), а затем КПСС имела право выдвигать своих членов на те или иные должности. Но так принято в любой парламентской демократии. Советская не составляла исключения. До 1936 года конституция СССР допускала существование нескольких партий, а после, до 1977 года, обязывала партию заручаться в обязательном порядке поддержкой избирателей. В ином случае она не имела права сохранять власть.

Сталин входил в Политбюро ЦК ВКП(б), которое утверждало проекты политических решений, выносившихся на рассмотрение высших органов власти. Но в Политическое бюро, как правило, входило 7-10 человек. У каждого было право голоса, равноценного с голосом Джугашвили. Также Сталин входил в состав секретариата партии, занимавшегося текущей организационной работой. В частности, в компетенцию этого органа входила кадровая работа в ВКП(б). Но до конца 1952 года секретариат подчинялся другому коллегиальному органу – Организационному бюро ЦК ВКП(б). Даже когда в 1922-1926 годах Сталин официально возглавлял секретариат, его деятельность все равно не являлась самостоятельной. Он должен был руководствоваться решениями Оргбюро. По ошибке его должность в качестве главы секретариата в этот период называют "генеральный секретарь". В действительности такого поста не было до 1966 года, когда он появился в уставе КПСС.

С мая 1941 года и до самой смерти Сталин занимал должность главы Совета народных комиссаров СССР. Но и тут его полномочия были крайне ограничены. Совнарком подчинялся Президиуму Верховного совета, который имел не только законодательные, но и распорядительные полномочия. Наркомов - и тех Сталин не имел права назначать.

Наконец, ставя вопрос о геноциде, Запад рискует сам попасть в ловушку. Он с завидным постоянством использует одни и те же манипуляции. Делает это на протяжении многих десятилетий. Так, изобретя еще в начале 1930-х годов термин "геноцид", тыкает его повсюду – по поводу и без. Тем самым буквально вынуждает других предъявить ему претензии за преступления против человечества.

ООН уже официально признала ответственность англосакских стран за трансатлантическую работорговлю. Идет процесс признания геноцида индейцев. На очереди преступления британцев против человечества в Индии и других бывших колониях Лондона. Если Запад еще немного постарается, то получит обвинения еще и в организации сталинских репрессий. Собственно говоря, это уже происходит. Недавно обнаружилось, что один из главных организаторов репрессий 1930-х годов Енох Ягода имел счет в швейцарском банке. Туда исправно перечислялись средства, в т.ч. из Англии.