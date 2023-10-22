Ну вот и первые ласточки!

В Кургане начали ликвидировать диаспоры! Под закрытие попали 2 этнические диаспоры, одна из которых "объединение азербайджанцев Зауралья".

То, о чём говорили многие, стало явью, всё благодаря губернатору Шумкову. Ранее он писал, что если приезжие не хотят жить по законам России, то их необходимо выгонять, потому что он хочет спокойной жизни для жителей региона, да и вообще всей страны.

https://t.me/wagner_group_pmc/42460

Несладко в эти дни азербайджанской диаспоре Санкт-Петербурга. Проводятся силовые мероприятия по фактам избиений местных жителей представителями диаспоры. Лидеры диаспоры пытаются решить вопрос о прекращении мероприятий с полицией Санкт-Петербурга, которую они хорошо знают. Успеха это не приносит, так как по бандитам работает Главное управление уголовного розыска из Москвы. Тут и Беглов не поможет.

https://t.me/wagner_group_pmc/42474

Кстати говоря, у половины предполагаемых участников банды – российское гражданство. У остальных – гражданство Азербайджана. В свете этих деталей хочется отметить, что буквально сегодня глава СКР Александр Бастрыкин предложил лишать мигрантов гражданства за отказ участвовать в СВО.

"Пока идёт специальная военная операция, я думаю, надо привлечь их к проведению специальной военной операции. Если ты не готов, будучи гражданином РФ, исполнять свой воинский долг, надо принимать решение о лишении такого человека гражданства", - сказал он.

Может быть сделать участникам банды предложение, от которого они не смогут отказаться?

https://tsargrad.tv/news/bespredel-azerbajdzhanskoj-mafii-v-...

Словно выполняя наказ Бастрыкина, а может и правда выполняя, в Котельниках ОМОНовцы забрали из мечети мигрантов, отвезли в тренировочный центр и заставили подписать контракт с Минобороны, отобрав все документы. Текст с аудиозаписи: «Кто вчера прибыл? Руки подняли. Все телодвижения, через дежурную часть, понятно? После всех построений. Записываемся у дежурного и выдвигаемся в штаб. Кому нужна медкомиссия, хуисия, залуписия. Понятно? Прибываем из штаба, отмечаемся у дежурного и идём на занятия. Занятия у нас проходят до обеда и два часа после обеда. Распорядок дня выучили? Выучить всем распорядок дня. Обязательные построения. С проверкой личного состава. В 13:00 вы должны быть все здесь на плацу. Понятно?»

Не можешь - научим! Не хочешь - заставим!

https://t.me/wagner_group_pmc/42528

Там у них забрали все документы и отправили на медицинский осмотр. Сейчас от них требуют подписать контракт с МО.

В противном случае их лишат гражданства, выкинут из страны и поставят запрет на вьезд!

Всех этих тунеядцев на фронт. Там наши парни научат их родину любить.

https://t.me/zloy_zhurnalist/8809

Болельщики питерского "Зенита" встали на защиту семьи участника СВО, бойца добровольческого батальона "Эспаньола" Михаила "Питбуля" Турканова.

После видео с осуждением и предупреждением азербайджанской банды в Санкт-Петербурге от «Питбуля» его близких засыпали угрозами расправы от членов азербайджанской диаспоры, считайте ОПГ. Однако, фаны пообещали защищать семью Михаила, пока он находится на передовой и защищает родину.

Красавцы, парни!

А Беглов пусть дальше спит.

https://t.me/zloy_zhurnalist/8804

И читая такие вот новости появляется надежда, что мастурбеков прижмут наконец-то!