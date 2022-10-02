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И снова о борзых

Предмет махинаций    И снова о борзых
Депутат ЗакСобрания Новосибирской области, глава застройщика ООО "Энергомонтаж" Иван Сидоренко подозревается  в махинациях с земельным участком площадью около 16 тыс. кв. м. в Калининском районе сибирской столицы. Ущерб оценивается на сумму более 160 млн рублей.
Иван Сидоренко был избран депутатом Совета депутатов города Новосибирска по округу №13 в 2010 году. В 2012 году он возглавил строительную компанию «Энергомонтаж», которую основал в 1992 году его отец. С 2007 года эта компания занимается застройкой микрорайона «Родники» в Калининском районе города.(https://ngs.ru/text/criminal/2022/09/14/71653709/)

Возврат долга   
И снова о борзыхБывшему владимирскому вице-губернатору Ренату Чагаеву оформили 8 лет и штраф на 30 млн руб. за 1,6 млн руб. взяток от подрядчика. Это третий осужденный за взятки заместитель экс-губернатора Светланы Орловой. 
В марте 2018 года он получил через посредника 1 млн руб. взятки от директора  "Облстройзаказчика" за помощь в подписании актов выполненных работ по госконтракту на реконструкцию недостроенного терапевтического корпуса Гусь-Хрустальной городской больницы. Кроме того, с декабря 2017 года по ноябрь 2018 года Чагаев на принадлежащие ему банковские карты получил от того же лица взятку в сумме 615 тыс.

рублей за общее покровительство и попустительство по службе, в том числе неприменение к последнему мер дисциплинарного воздействия. Бывший вице-губернатор не признал вину, пояснив, что полученные деньги были возвратом долга. https://tass.ru/proisshestviya/15752085

В Ленобласти  зашли к замначальника Госэкспертизы   
И снова о борзыхЗамначальника управления государственной экспертизы Ленобласти Евгений Бредихин задержан по подозрению в растрате более 330 млн рублей средств регионального фонда защиты прав граждан. 
В июле в рамках расследования дела о растрате и коммерческом подкупе были арестованы   экс-гендиректор регионального фонда защиты прав дольщиков Александр Горшенев и его заместитель Денис Чибисов, а также двое руководителей проектных и строительных организаций. https://lenoblast.bezformata.com/listnews/zahodili-k-zamnach...

Дружба не помогла? 
И снова о борзыхВ Москве арестовали бывшего гендиректора камчатской судоверфи "Комкон" (она же Петропавловская судоверфь) Андрея Обедина. Его обвинили в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями из-за конфликта при дележке ценного актива.
Обедина арестовали уже во второй раз (https://versia.ru/figuranty-ataki-na-petropavlovskuyu-sudove...). Но в первый -  он отделался домашним арестом , а теперь отправился в СИЗО. Его оппонент Николай Куйбида может праздновать победу, ему удалось захватить судоверфь для последующей перепродажи. Если сам не загремит за экологические преступления. https://kam24.ru/news/main/20220916/91833.html 

дорога в никуда
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