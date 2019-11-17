Маннергейм говорите? А как вот это?

Говорят, что пара досадных случаев вроде памятной доски союзнику Гитлера Густаву Маннергейму, которую благословляли министр культуры и глава администрации президента - лишь досадное недоразумение.

Однако этот случай - звено длинной цепи, которая с каждым годом становится всё длиннее.Мы просто этого не замечаем. Вот как раз тут будет собрано подобное... и нен думаю, что это еще и всё! Я, честно говоря, в ступоре! Вот, судите сами, уважаемые читатели. Ну про атамана Краснова я ставила даже отдельную тему.

1. "Над станицею туман - це зигует атаман" Памятник Краснову в ст. Еланская Шолоховского района

Знакомьтесь, Петр Николаевич Краснов, атаман Всевеликого Войска Донского. Отметился борьбой с большевиками и ставкой на кайзеровскую Германию во время Гражданской войны. После поражения бежал в в Берлин, где в начале Великой Отечественной войны стал начальником Главного управления казачьих войск имперского министерства восточных оккупированных территорий Германии.

В 45-том году, во время отступления, был взят за жабры британцами в Лиенце и передан НКВД. В 47-ом году Краснову отключили газ при помощи двух перпендикулярных балок и верёвки. Думаете просто постамент? Как бы не так. Это действующий музей М.С. Краснову и мемориал "Донские казаки в борьбе с большевиками" После распада СССР в ст. Еланская Ростовской области, Краснову был установлен памятник. Позже, после многочисленных жалоб, проблема памятника пособника нацистов Краснова была "решена": памятник ПЕРЕИМЕНОВАЛИ. И теперь это всего лишь памятник в составе "мемориального комплекса, посвящённого памяти донских казаков, погибших в борьбе против Советской власти".

А эта табличка стояла на Соколе. У Храма Всех Святых. Поставленный на церковной земле, не являющийся с точки зрения Закона, памятником, и находившийся ВНЕ правомочности нашей судебной системы, как и монумент Краснову, воздвигнутый придурком на СВОЕМ ОГОРОДЕ.

И наше право не позволило снести этого истукана, стоящего на ЛИЧНОЙ земле придурка. На фотографии легендарный казачий атаман Андрей Григорьевич Шкуро (слева) и Гельмут фон Паннвиц (справа). А.Г. Шкуро, генерал-лейтенант Белой армии во время второй мировой войны занимался формированием казачьих частей и в сентябре 1944 года возглавил Резерв казачьих войск. На фотографии Андрей Григорьевич Шкуро и Гельмут фон Паннвиц во время казачьего праздника.



Москвичи же, судились с попами, долго и безрезультатно, потом плюнули, перелезли через забор с кувалдой и навели порядок. Лет 10 назад как минимум.

Памятник в Москве у храма Всех Святых на Соколе установлен 1994, разрушен в 2007

На этом маленьком пятачке, стоят кресты и памятные доски русским воинам, что головы сложили в войнах начиная с Балкан и кончая Чечней. В 1994-том году имя Краснова, среди прочих, было увековечено в памятнике на территории храма Всех Святых в Москве. Сам монумент посвящён "Воинам русского общевоинского союза, русского корпуса, казачьего стана, казакам 15 казачьего кавалерийского корпуса СС, павшим за веру и отечество». Помимо Краснова на плите были фамилии нацистских пособников фон Паннвица, Шкуро и прочих. В 2007 году перед Днём Победы памятник был разбит неравнодушными гражданами, за что им вечная честь и хвала. Тем не менее, одна плита, с именами Краснова и Шкуро до сих пор "украшает" ограду московского храма Всех Святых. Ох уж эти "святые" и их склонность к всепрощению... А что говорить о таких вот радетелях? Москва, Лубянская площадь 17 ноября 1988. Портреты Семёна Николаевича Краснова, Васильева Леонида Васильевича, Дмитрия Алексеевича Силкина, Гельмута фон Панвица В 90-е Гельмут фон Паннвиц был реабилитирован.

Но в начале нулевых, после разгрома свободной прессы неравнодушные журналисты занялись «делом Панвица», развернув пропагандистскую кампанию, в которой яростно выступили против решения прокуратуры 90-х, направленного на “осквернение памяти советского солдата-победителя!”. 28 июня 2001 года было вынесено заключение: “фон Панвиц за совершенные преступные деяния осужден обоснованно, оснований для принесения протеста не усматривается и реабилитации он не подлежит. Одновременно признано, что справка о реабилитации фон Панвица Гельмута юридической силы не имеет, о чем письменно уведомлены заинтересованные лица, а также соответствующие государственные учреждения ФРГ”.

2. "А у нас в квартире Нжде, а у вас?"

Не так давно вся "патриотическая" общественность бурлила по причине установки в Ереване памятника Гарегину Нжде(он же Тер-Арутюнян, он же "армянский Гитлер"). Депутаты всех уровней писали гневные обращения, Мария Захарова (ака "Сталин хуже Гитлера") на нерадивых "братушек", а после выписанных сверху люлей, вежливо откатывала предъявы братскому народу назад. В общем было весело и интересно. Одна проблема. В славном Краснодарском крае, в не менее славном городе Армавире ещё с 2012-го года стояла мемориальная таблица ЭТОЙ САМОЙ НЖДЕ.

Вот эта памятная таблица рядом с армянской церковью в Армавире

На табличке написано, что без Нжде не было бы в Армении Зангезура, но не сказано, что для этого он истребил население 32 азербайджанских сел в этом азербайджанском регионе. Конечно, в табличке не сказано о том, что после геноцида над азербайджанцами он дослужился до генерала Вермахта и командовал армянскими легионами на стороне Гитлера. Вот его цитатник на русском языке. Нацисткая идеология Нжде под названием Цегакрон принимается в Армении в качестве общенациональной. В Ереване стоит его скульптура, а ТВ постоянно с перерывами на обед говорит только о бандеровцах.

Интересно, что доска до сих пор висит! Вопрос о немедленном демонтаже памятной доски пособнику нацистов Гарегину Тер-Арутюняну (Нжде) поднят на встрече депутата Армавирской городской думы Алексея Виноградова с представителями прокуратуры города Армавира, 7 ноября, буквально на днях. В ходе обсуждения Виноградовым было «обращено внимание на категорическую недопустимость тех отписок, которые имели место со стороны городской прокуратуры», в том числе тогда, когда из Генеральной прокуратуры и краевой прокуратуры поступили прямые указания в адрес городской прокуратуры провести прокурорскую проверку по заявлениям жителей города по поводу установки памятной доски Нжде. Читновничья нерасторопносьть или наплевателькое отношение?

Правда, депутат им пообещал, что " в случае дальнейшего бездействия со стороны местной и краевой власти и органов прокуратуры в вопросе демонтажа памятной доски Нжде, «это будет сделано без них, но отвечать придется и им»."

3. "Во тьме веков в горах Кавказа..."

Большой патриот России Рамзан Кадыров известен не только как президент, лидер или эксцентричный политик. Многим он известен как большой почитатель "знаковых" персон своего народа. В числе прочих почитаемых президентом Чечни персонажей мы можем найти Абдурахмана Авторханова. Оный гражданин, будучи давним дружбаном другого "гражданина" Хасана Исраилова, вместе с последним замыслил, ни много ни мало, поднять восстание по всему Кавказу и при помощи нацистов создать независимое горское государство. В 42-ом году Авторханов перешёл линию фронта и передал немцам письмо Исраилова с обещаниями помочь, в случае заброски десанта на Кавказ.

Линию Северо-Кавказского фронта Авторханов перешёл с помощью старого приятеля – предводителя антисоветского восстания и вождя прогитлеровской «Национал-социалистической партии северокавказских братьев» Хасана Терлоева - и почти сразу приступил к трудам во славу фюрера. Уговорить германские спецслужбы и министра по делам оккупированных восточных областей Альфреда Розенберга оказать достаточную помощь боевикам Терлоева перебежчик не сумел, сотрудничество с товарищем по борьбе генералом Андреем Власовым тоже не заладилось, и пришлось сосредоточиться на агитпропе. До самого конца войны Авторханов числился в подчинявшейся министру пропаганды Йозефу Геббельсу специальной службе «Винета», а в 1943–1944 гг. ещё и работал в Северо-Кавказском комитете, созданном при содействии министра по делам оккупированных восточных областей Альфреда Розенберга. Под псевдонимом Маниус Мансур Авторханов редактировал газету «Газават», выходившую под девизом «Allah ist über uns - Hitler mit uns» («Аллах над нами – Гитлер с нами»). И не только редактировал, но и публиковал в ней собственные тексты, неутомимо доказывающие скорую победу Третьего Рейха. Даже когда положение дел на фронте доказывало противоположное.

Как видите, дорогие друзья, человек со всех сторон уважаемый и заслуженный. Чего бы и не назвать его именем пару улиц, не заделать ему пару памятных табличек и не повесить его портретик себе в кабинет? Сказано - сделано: теперь столицу Чеченской республики "украшает" улица имени Авторханова.

До кучи, именем Авторханова была названа улица в его родном посёлке Надтеречном. Там же присутствует памятная таблица с его именем. А в 2008-ом году лично Кадыров вручил дочери Авторханова ключи от элитной трёхкомнатной квартиры в центре Грозного. Сия картина всеобщего умиления происходила на глазах одного из вице-премьеров республики Магомадова и министра образования Музаева. Комментарии излишни.

4. "Здавайся ведьма, Байрам-Навруз!.."

Не менее интересная и интригующая ситуация, дорогие друзья, сложилась на землях богоспасаемого Башкортостана, что в Поволжье.

Здесь уже много лет цветёт и пахнет культ настоящего народного героя, борца за всё хорошее против всего плохого Ахмет-Заки Валиди. Думаю, что мало кто знает о том, кто такой этот "замечательный гражданин" и чем он удостоился такого почёта в республике башкиров. А ларчик открывается просто: сей персонаж, на волне революционных событий 17-го года сперва вошёл в круги высшей республиканской власти, а когда поссорился с московским руководством, обиделся, послал всех... в общем куда Макар телят гонял и ушёл к басмачам. В движении последних также занимал высшие руководящие посты.

В середине 20-тых Валиди переехал в Европу, где активно сотрудничал с польской разведкой Потом предлагал свою помощь немецким нацистам, но, на первоначальном этапе, был послан в пеший эротический круиз.

Всё поменялось ко второй половине войны, когда Германия почуяла неладное и перед ней явственно замаячил северный пушной зверь с серпом и молотом на боку. Тогда то и вспомнили немцы(в лице обергруппенфюрера СС Артура Фелпса) о предложенной Валиди помощи. "Башкирский герой" срочно вызван из круиза и привлекается для создания "мусульманского проекта рейха". Он принял участие в формировании ряда мусульманских батальонов СС, в частности, занимался кадровым отбором в 13-тую горную дивизию СС "Ханджар", которую формировали из бошняков. Его привлекли потому, что собственно боснийские лидеры мусульман послали нацистов на три буквы, и немцам был нужен кто-то, кто "по понятиям" обосновал бы новобранцам, почему те должны умирать во имя "великой Германии". Помимо этого, Валиди принимал участие в создании СС-вского Туркестанского легиона, легиона "Идель-Урал", "Азербайджанского легиона" и боевой группы "Крым". Таков основной послужной список "героя" Башкортостана Заки Валиди.

Должны быть уверены и нет никаких сомнений, что подобная личность никогда не стала бы героем в государстве, которое всегда решительно осуждает героизацию пособников нацистов в Украине, Армении или Приблтике.

А вот фигушки!

В Уфе есть улица, которая по просьбе "патриотиШной" общественности была переименована в 2008-ом году с "Фрунзе" в "Заки Валиди".

Уфа, столица Башкирии. Улица Валиди

Но, как вы понимаете, было бы глупо надеяться, что ему посвящена одна только улица в Уфе.

23 июля 1992 года Национальной библиотеке Башкортостана было присвоено имя Ахмет-Заки Валиди. В городе Ишимбае его именем названы улица, Башкирская республиканская гимназия-интернат № 2, сквер и монумент. Памятник в Ишимбае

Памятник, открытый в 2000 году в Сибае, теперь украшает стилизованный свиток с текстом о заслугах Ахмет-Заки Валиди. В Стерлитамаке установлена памятная доска на фасаде здания УСЗН по г. Стерлитамак где в 1919—1922 гг. размещалось Башкирское правительство. 15 февраля 2010 года открыта мемориальная доска в Уфе. Но что делает памятник этого фашистика еще и в Питере? Памятник в Питере

В 2010 году учреждена памятная медаль «Ахмет-Заки Валиди Тоган» — общественная награда Академии наук Республики Башкортостан.

Кто-нибудь, передайте мне патроны...

5. "Других народных героев у меня для вас нет.."

А теперь давайте перенесемся на Кубань, в природную среду обитания экзотического животного вида т.н. "кубаноидов". В местах особо плотного скопления представителей данного вида, мы можем наблюдать крайне забавные ситуации. Например, в прошлом году, в детском саде №221 города Краснодара, на одном из стендов, призванном воспитывать в детках чувство патриотизма и любви к Родине, была размещёна вот такая вот картинка:

Вот сей "шедевр" Она же на общем плане

Да, да, дорогие друзья, вы не ошиблись, воспитанникам детского сада, в качестве героя и примера для подражания навязывают группенфюрера СС Андрея Шкуро. Как вам надпись: "Популярность Шкуро на Кубани набирает обороты, Андрей Григорьевич Шкуро становится настоящим народным героем Кубани."?

Там же, чуть ниже: "В годы Второй Мировой Войны Шкуро занимался формированием казачьих частей в составе Германской армии. Был предательски выдан англичанами Советской власти, несмотря на то, что был кавалером ордена Бани и находился под защитой английской короны".

Передача советской стороне казаков

Добавлю, что вместе с остальными пособниками нацистов(вроде Краснова и Ко) был доставлен в советский суд и приговорён к смерти через повешение. И этот приговор никем не отменялся (хотя попытки были). То есть Шкуро был и остаётся осуждённым военным преступником и коллаборационистом.

Думали это всё? А как же мемориальная плита в Москве(на фото чуть выше), где фамилия Шкуро "красуется" среди прочих "героев" борьбы с красными?

Или может вспомним историю с улицей имени Шкуро в пригороде Новороссийска - Борисовке?..

В поселке Борисовка, что под Новороссийском, эту маленькую улочку сразу и не найдешь. На картах она не обозначена. Сама же располагается на окраине населенного пункта. Даже почтальоны иногда плутают. Но, несмотря на отдаленность района от центра города-героя, здесь сейчас идет активная стройка. По обеим сторонам разбитой, не заасфальтированной дороги - десятка два новеньких коттеджей. Причем практически все они двухэтажные. Таблички с адресами на особняках отсутствуют. О том, где находишься, можно узнать лишь по надписи на зеленом мусорном контейнере возле новенького дома. Указатель на баке гласит – "улица Шкуро". И хотя улица в Борисовке носит имя изменника родины уже много лет, скандал вокруг ее названия начинает разгораться только сейчас. Как получилось, что в честь нацистского генерала в городе-герое назвали улицу? Причем внесен топонимический объект в Госреестр налоговой службы России. И даже имеет свой собственный индекс.

Кстати, по поводу Борисовки!

Шкуро - не единственный "бриллиант" в короне казачьего коллаборационизма. Был у нас ещё один "деятель", звали его Науменко Вячеслав Григорьевич. Послужной список типичный для многих белых казачьих атаманов: воевал в Гражданскую против большевиков, был войсковым атаманом в Зарубежье, в годы Великой Отечественной присоединился к казачьим формированиям вермахта. Позднее примкнул к власовскому КОНРу. Сдался американцам. Умер в США. Жизнь, можно сказать, удалась. И удалась она настолько, что матёрого коллаборанта и пособника нацистов было решено увековечить, назвав улицу в злополучной Борисовке его именем.

Помимо этого, в родном городе Науменко, в Славянске-на-Кубани, были открыты барельеф и памятная доска в его честь.

Картина маслом: 2011 год, не бомжи с окраин, а, на минуточку, губернатор края Ткачев и атаман кубанского казачьего войска Долуда(призывавший к переименованию на Кубани всех улиц, названных в честь советских деятелей) решили увековечить память человека, служившего нацистам в годы войны. Барельеф и памятная доска находились под охраной государства до февраля 2016 года, когда городской суд принял решение о демонтаже. Номер РАЗ Номер ДВА

Иъх, к счастью, демонтировали, но лишь по решению суда в 2016 году! Славянский районный суд и Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда удовлетворили иск Краевой рокуратуры в полном объеме. Попытки местной администрации оспорить решение не увенчались успехом.

Бандера, говорите? Шухевич? Латышские ветераны СС? В чужом глазу нацистов видим, в своём - в упор не замечаем...

6. "Балы, кадеты, юнкера и хруст нацистской булки..."

А я продолжу наш перечень "единичных" недоразумений. Следующим на очереди является благотворительный фонд содействия кадетским корпусам имени Алексея Йордана. Фонд занимается возрождением кадетских корпусов, и оказывает регулярную поддержку кадетским образовательным учреждениям.

Есть только одно НО! Фонд назван в честь человека, который в годы войны воевал на стороне нацистов и служил в небезызвестном "Русском охранном корпусе". Одной из особенностей этого воинского формирования было то, что личный состав формирования присягал непосредственно Гитлеру.

Единичный случай? Это не тенденция? Это случайность? Тогда вот вам ещё один кадет: Бялковский Николай Петрович, выпускник Омского кадетского корпуса. По совместительству лейтенант вермахта и РОА. С 1 апреля 1942 года назначен командиром 4-й роты 2-го полка, в 1943 году — заведующим оружием 3-го батальона, затем — в 7-й роте того же полка в чине лейтенанта, с марта 1945 года — в РОА. Колонна казаков из состава Русского корпуса в Югославии.1942 год. Строевой смотр одного из артиллерийских подразделений Русского корпуса. Николай Бялковский в форме лейтенанта Вермахта.



Увековечен на мемориальной плите Омского кадетского корпуса: Что и говорить, достойный пример для омских кадетов.

7. "Пособник нацистов... помним, любим, гордимся.."

Примерно так выглядел бы заголовок на сайте школы №4 города Ставрополя, если бы администрация и педагогический коллектив были честны и имели смелость открыто признать, кого они предлагают детям в качестве примера для подражания. Речь идёт о почитаемом ныне в Ставропольском крае писателе Илье Дмитриевиче Сургучёве. Кстати, сама школа теперь "гордо" носит имя этого самого Сургучёва. И всё бы ничего, да вот только снова есть одно неприятное НО! "Писатель, прозаик, драматург, публицист, литературный критик и мемуарист" Илья Сургучёв - очередной пособник нацистов, который сперва работал в пропагандистских органах белых в Гражданскую, а потом, когда свалил в Париж и туда пришли нацисты - стал работать у них под крылом на ниве журналистской и писательской деятельности в оккупационном издании "Парижский вестник".

Вот, кстати, одна из цитат Сургучёва о Великой Отечественной войне: При этом на Ставрополье ежегодно в феврале проводят мероприятие под названием «Сургучёвские чтения». Какая неожиданность.

Вы всё ещё удивлены, мои дорогие? Добавить?

8. "Я- русский фашист. Не Ильиным единым.."

Очередным "светочем" на поле крайне правой, фашистской идеологии, увековеченным на территории России, является Василий Витальевич Шульгин, политик, общественный деятель, депутат трёх государственных дум, один из идеологов белого движения и один из тех, кто лично принимал отречение последнего российского царя Николая Второго. Шульгин в составе Комитета Государственной думы

Помимо своей деятельности в белом движении, известен тем, что являлся одним им из первых убеждённых русских фашистов. Его знаменитое "Я - русский фашист", произнесённое им в 1927-ом году, во время участия Шульгина в работе Евразийского союза и "Школе фашизма" при союзе монархистов, а также труд "Пояс Ориона" 36-го года, в котором автор (очень уважаемый в эмигрантских кругах) обосновывает необходимость союза антибольшевистской России с Нацистской Германией и Японией (три звезды как в созвездии Ориона), наверно и стало причиной увековечивания Шульгина на памятной плите в городе Гороховец Владимирской области. После ареста НКВД и доставки в СССР, Василий Витальевич провёл во Владимирском централе 12 лет и откинулся по амнистии. Некоторое время жил в Гороховце, в доме инвалидов, на месте которого ныне и размещена памятная плита. Правда те, кто устанавливал сей памятный знак, к надписи "выдающийся политический и общественный деятель, мыслитель и публицист" забыли добавить "идеолог русского фашизма и пособник нацистов". Собирались да забыли наверное.

Мы просто забыли...

9. "Ростов-папа, это зашквар..."

Последним на сегодня, но не последним вообще, является фигура ростовского пособника нацистов, члена множества коллаборационистских административных органов, созданных нацистами в оккупированном Ростове-на-Дону, Краснянского Михаила Борисовича.

Краснянский, в отличие от своих донских и кубанских коллег, почти не был замечен в контреволюционной деятельности в период Гражданской войны и после неё (за исключением пары обвинений в черносотенной пропаганде). Его "звёздный час" наступил, когда войска нацистской Германии оккупировали Ростов-на-Дону. Была создана "Комиссия по казачьим делам" или, как её ещё называли, "Комиссия по подготовке малого войскового круга", в которую, помимо прочих, вошёл и Краснянский Михаил Борисович.

Он также состоял в группе представителей "Штаба Войска Донского", которая разъезжала по станицам Дона для вербовки добровольцев в казачьи сотни. Помимо этого, Краснянский во время оккупации сотрудничал с немецкими властями по своей специальности(он был инженером-геологом) - сообщал последним сведения о залежах полезных ископаемых в регионе. 5 июня 1943 г. военным трибуналом войск НКВД Ростовской области осужден по ст. 58-1а УК РСФСР к выс­шей мере наказания, замененной впоследствии 10 годами лишения свободы. Умер в ссылке.

В 1992-ом году Краснянский был реабилитирован. Якобы за отсутствием состава преступления и по причине "тогда пол страны сидело", а значит "Рафик нэувиновен".

Сегодня в Ростове есть переулок названный в его честь:

Без комментариев...

Итоги:

Вот такие "пироги", дорогие друзья. Нам очень удобно тыкать пальцАми в сторону всяких полоумных хохлов или трое..прибалтов, на тему того, как они там у себя восхваляют пособников нацистов, однако у нас самих дома происходят вещи не менее омерзительные.

Разве после всего вышеизложенного кажется вам, что памятная доска Маннергейму - это случайность, единичный случай или досадная ошибка? Разве удивляет нас теперь добавление "Архипелага ГУЛАГа" Солженицина в школьную программу? Разве кажется странным ТЕПЕРЬ драпировка Мавзолея Ленина на 9-тое мая?

Нет!

Как говорил мудрый чукча из анекдота: "тен-ден-ден-ден ТЕНДЕНЦИЯ ОДНАКО!"

И ещё одно.

Мы каждое 9-том мая поздравляем друг друга с Днём Победы, благодарим ветеранов Великой Отечественной войны, ходим Бессмертным полком, смотрим парад Победы и даже не задумываемся о том, что Парад Победы в Уфе, к примеру, может проходить по улице пособника нацистов Заки Валиди, а в Чечне Бессмертный полк, если там он есть, возможно пройдёт по улице Авторханова. Мы не задумываемся о том, что детки, дарящие цветы немногим оставшимся ветеранам Ставрополья, могут учиться в школе, названной в честь пособника нацистов Сургучёва. Вот такая вот идеологическая шизофрения.

Мы оправдываем себя тем, что памятники Краснову и Нжде стоят на частной территории, оправдываем себя тем, что Краснянского реабилитировали в 92-ом году, говорим себе, что не всё так однозначно, что не может быть прославления и героизации нацистов в стране, победившей нацизм 75 лет назад. Нет, друзья. Всё однозначно. Может. И мы дождёмся мемориала австрийскому писателю, если продолжим сидеть на жопе и ничего не делать.

https://cont.ws/@ramzan2016/1463216

https://liveinmsk.ru/places/monastyri-i-cerkvi/vsehsvyatskii-hram-na-sokole

https://drugoivzgliad.com/kelin_kazaki/

https://vk.com/@grazhdanka_spb-lubimyi-gitlerovec-ramzana-kadyrova

https://russianpulse.ru/continentalist/2018/08/25/1737917-iz-generala-ss-sdelali-geroya-kubani-v-krasnodarskom-nbsp-detsadu

https://www.kuban.kp.ru/daily/26487.7/3356181/

https://rossaprimavera.ru/news/c6ca65a9

https://newkuban.ru/news/sud-uzakonil-demontazh-barelefa-atamana-sotrudnichavshego-s-germaniey-v-slavyanskom-rayone/

https://omchanin.livejournal.com/1895392.html