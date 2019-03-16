17 марта 1991 года состоялся Всесоюзный референдум о сохранении СССР!

78% граждан Советского Союза твердо и однозначно высказались ЗА сохранение СССР! Конституция СССР Статья 5

Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а также ставятся на всенародное голосование (референдум). Реерендум в Советском Союзе 17 марта 1991 года однозначно показал желание советского народа сохранить СССР. Вот уже более четверти века коллаборанты пытаются очернить нашу общую Советскую Родину и наш социалистический строй навязывая нам капиталистические режимы… В референдуме, состоявшемся 17 марта 1991 года 77,43% граждан СССР с правом голоса высказались за сохранение обновленного СССР! Результаты по республикам: Российская СФСР (РСФСР) - 71,3% высказались ЗА сохранение СССР!

Украинская ССР (УССР) - 70,2% высказались ЗА сохранение СССР!

Белорусская ССР (БССР) - 82,7% высказались ЗА сохранение СССР!

Узбекская ССР (УзССР) - 93,7% высказались ЗА сохранение СССР!

Казахская ССР (КазССР) - 94,1% высказались ЗА сохранение СССР!

Азербайджанская ССР (АзССР) - 93,3% высказались ЗА сохранение СССР!

Киргизская ССР (КирССР) - 96,4% высказались ЗА сохранение СССР!

Таджикская ССР (ТадССР) - 96,2% высказались ЗА сохранение СССР!

Туркменская ССР (ТурССР) - 97,9% высказались ЗА сохранение СССР!

Органы власти ГССР (Грузинской Советской Социалистической Республики), ЛатССР (Латвийской Советской Социалистической Республики), ЛитССР (Литовской Советской Социалистической Республики), МССР (Молдавской Советской Социалистической Республики), АрССР (Армянской Советской Социалистической Республики) и ЭССР (Эстонской Советской Социалистической Республики) воспрепятствовали проведению референдума на территории своих республик и центральные республиканские комиссии референдума там не были созданы. Тем не менее, на части этих территорий голосование было проведено - на территории воинских частей, куда приходили голосовать сознательные граждане Советского Союза.

Референдум также состоялся в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье и Гагаузии.

Когда вам скажут, больше нет Советской Родины,

Не верьте тем, кто от бабла совсем ослеп.

Какие славные этапы нами пройдены,

Каких великих добивались мы Побед!



Не верьте тем, кто на беде народной выгадал

Себе дворцы и миллионные счета,

Им ничего не надо, кроме личной выгоды,

И ваши жизни не нужны им ни черта.



Когда вам скажут, больше нет Советской Родины,

Героев наших станут грязью поливать,

Вы приглядитесь к ним - уродам и уродинам,

На лбу у каждой твари Каина печать.



Не верьте тем, кто говорит, что надо каяться

За наше прошлое, что будущего нет...

Ввели в России отношенья новомодные -

Российский барин и российский потреблять.



Когда вам скажут, больше нет Советской Родины,

Готовьте выродкам ее такой ответ:

«Еще не все этапы славы нашей пройдены,

Еще добьемся самой главной из Побед!».

Референдум - форма непосредственного волеизъявления граждан, выражающаяся в голосовании по наиболее значимым вопросам общегосударственного, регионального или местного значения.

Референдум - важнейший институт прямой демократии. Представляет собой непосредственное правотворчество народа. Референдум - это один из способов участия общественности в принятии решений, важных для государства и для каждого отдельного гражданина.



Конституция СССР Статья 5

Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а также ставятся на всенародное голосование (референдум).