Что побудило СССР начать войну с Финляндией

75 лет назад, 30 ноября 1939 года, началась Зимняя война (Советско-финская война). Зимняя война довольно долго была почти не известна жителям России. В 1980-1990-е годы, когда можно было безнаказанно хулить историю России-СССР, доминировала точка зрения, что «кровавый Сталин» хотел захватить «невинную» Финляндию, но малый, однако гордый северный народ дал отпор северной «империи зла». Новости СМИ2 75 лет назад, 30 ноября 1939 года, началась Зимняя война (Советско-финская война). Зимняя война довольно долго была почти не известна жителям России. В 1980-1990-е годы, когда можно было безнаказанно хулить историю России-СССР, доминировала точка зрения, что «кровавый Сталин» хотел захватить «невинную» Финляндию, но малый, однако гордый северный народ дал отпор северной «империи зла».Таким образом, на Сталина сваливали вину не только за Советско-финскую войну 1939-1940 гг., но и за то, что Финляндия была «вынуждена» вступить в союз с гитлеровской Германией, чтобы противостоять «агрессии» Советского Союза.

Множество книг и статей обличали советский Мордор, который напал на маленькую Финляндию. Называли совершенно фантастические цифры советских потерь, сообщали о героических финских автоматчиках и снайперах, глупости советских генералов и многое другое. Какие-либо разумные причины действий Кремля напрочь отрицались. Мол, всему виной иррациональная злоба «кровавого диктатора».

Для того, чтобы понять, почему Москва пошла на эту войну, необходимо вспомнить историю Финляндии. Финские племена долгое время находились на периферии русского государства и шведского королевства. Часть из них вошли в состав Руси, стали «русскими». Раздробление и ослабление Руси привело к тому, что финские племена были завоеваны и подчинены Швецией. Шведы проводили колонизационную политику в традициях Запада. Финляндия не имела административной и даже культурной автономии. Официальным языком был шведский, на нём говорили дворяне и весь образованный слой населения.

Россия, отняв Финляндию у Швеции в 1809 году, по сути, дала финнам государственность, позволила создать основные государственные институты, сформировать национальную экономику. Финляндия получила свои собственные органы власти, валюту и даже армию в составе России. При этом финны не платили общие налоги и не воевали за Россию. Финский язык, при сохранении статуса шведского языка, получил положение государственного. Власти Российской империи практически не вмешивались в дела Великого княжества Финляндского. Политика русификации в Финляндии долгое время не проводилась (некоторые элементы появились только в поздний период, но было уже поздно). Переселение русских в Финляндию было фактически запрещено. Более того, проживавшие в Великом княжестве русские были в неравноправном положении по отношению к местным жителям. Кроме того, в 1811 году в состав Великого княжества была передана Выборгская губерния, которая включала в себя земли, которые Россия отбила у Швеции в XVIII столетии. Причём Выборг имел большое военно-стратегическое значение по отношению к столице Российской империи — Петербургу. Таким образом, финнам в российской «тюрьме народов», жилось лучше самих русских, которые несли все тяготы созидания империи и её обороны от многочисленных врагов.

Развал Российской империи дал Финляндии независимость. Финляндия отблагодарила Россию тем, что сначала вступила в союз с кайзеровской Германией, а затем с державами Антанты (подробнее в серии статей — Как Россия создала финскую государственность; [/url]Часть 2; Финляндия в союзе с кайзеровской Германией против России; Часть 2; Финляндия в союзе с Антантой против России. Первая советско-финская война; Часть 2). В преддверии Второй мировой войны Финляндия занимала враждебное положение по отношению к России, склоняясь к союзу с Третьим рейхом.

У большинства граждан России Финляндия ассоциируется с «маленькой уютной европейской страной», с мирными и культурными жителями. Этому способствовала своеобразная «политкорректность» по отношению к Финляндии, которая царила в поздней советской пропаганде. Финляндия, после поражения в войне 1941-1944 гг., получила хороший урок и извлекала максимум выгод от соседства с огромным Советским Союзом. Поэтому в СССР не вспоминали о том, что финны трижды атаковали СССР в 1918, 1921 и 1941 гг. Об этом предпочли забыть в угоду хорошим отношениям.

Финляндия не была мирным соседом Советской России. Отделение Финляндии от России не было мирным. Началась Гражданская война между белыми и красными финнами. Белых поддерживала Германия. Советское правительство воздерживалось от масштабной поддержки красных. Поэтому с помощью немцев белые финны одержали верх. Победители создали сеть концлагерей, развязали белый террор, в ходе которого погибли десятки тысяч человек (в ходе самих боевых действий погибло всего несколько тысяч человек с обеих сторон). Помимо красных и их сторонников, финны «зачистили» русскую общину Финляндии. Причем большинство русских в Финляндии, в том числе беженцы из России, бежавшие от большевиков, не поддерживали красных и советскую власть. Истреблялись бывшие офицеры царской армии, их семьи, представители буржуазии, интеллигенции, многочисленные учащиеся, всё русское население без разбору, женщины, старики и дети. Значительные материальные ценности, принадлежавшие русским, были конфискованы.

Финны собирались посадить на трон Финляндии немецкого короля. Однако поражение Германии в войне привело к тому, что Финляндия стала республикой. После этого Финляндия стала ориентироваться на державы Антанты. Финляндия не удовлетворилась независимостью, финская элита хотела большего, претендуя на русскую Карелию, Кольский полуостров, а наиболее радикальные деятели строили планы построения «Великой Финляндии» с включением Архангельска, и русских земель вплоть до Северного Урала, Оби и Енисея (Урал и Западная Сибирь считаются прародиной финно-угорской языковой семьи).

Руководство Финляндии, как и Польши, не было удовлетворено сложившимися границами, готовясь к войне. Польша имела территориальные претензии к практически всем соседям — Литве, СССР, Чехословакии и Германии, польские паны мечтали о восстановлении великой державы «от моря до моря». Об этом в России более или менее знают. Но мало кто знает, что финская элита бредила схожей идеей, созданием «Великой Финляндии». Правящая верхушка тоже ставила целью создание Великой Финляндии. Со шведами финны связываться не хотели, но претендовали на советские земли, которые превышали по размерам саму Финляндию. У радикалов аппетиты были беспредельны, простираясь вплоть до Урала и далее до Оби и Енисея.

А для начала хотели захватить Карелию. Советскую Россию раздирала Гражданская война, этим и хотели воспользоваться финны. Так, в феврале 1918 года генерал К. Маннергейм заявил, что «не вложит меч в ножны, пока не будет освобождена от большевиков Восточная Карелия». Маннергейм планировал захватить русские земли по рубежу Белое море — Онежское озеро — река Свирь — Ладожское озеро, что должно было облегчить оборону новых земель. В состав Великой Финляндии планировали включить также область Печенги (Петсамо) и Кольский полуостров. Петроград хотели отделить от Советской России и сделать «вольным городом», вроде Данцига. 15 мая 1918 г. Финляндия объявила войну России. Ещё до официального объявления войны финские добровольческие отряды приступили к завоеванию Восточной Карелии.

Советская Россия была занята борьбой на других фронтах, поэтому у неё не было сил, чтобы разгромить наглого соседа. Однако финское наступление на Петрозаводск и Олонец, поход на Петроград через Карельский перешеек провалились. А после разгрома белой армии Юденича финнам пришлось пойти на мир. С 10 по 14 июля 1920 г. в Тарту прошли мирные переговоры. Финны требовали передать им Карелию, советская сторона отказала. Летом Красная Армия выбила последние финские отряды с карельской территории. Финны удержали только две волости — Ребола и Поросозеро. Это сделало их сговорчивее. Не было надежды и на помощь Запада, державы Антанты уже поняли, что интервенция в Советскую Россию провалилась. 14 октября 1920 года был подписан Тартуский мирный договор между РСФСР и Финляндией. Финны смогли получить Печенгскую волость, западную часть полуострова Рыбачий, и большую часть полуострова Средний и острова, к западу от ограничительной линии в Баренцевом море. Ребола и Поросозеро были возвращены России.

Это не удовлетворило Хельсинки. От планов строительства «Великой Финляндии» не отказались, их только отложили. В 1921 году Финляндия снова попыталась решить карельский вопрос силой. Финские добровольческие отряды, без объявления войны, вторглись на советскую территорию, началась Вторая советско-финская война. Советские силы в феврале 1922 года полностью освободили территорию Карелии от захватчиков. В марте было подписано соглашение о принятии мер по обеспечению неприкосновенности советско-финляндской границы.

Но и после этой неудачи финны не остыли. Ситуация на финской границе постоянно была напряженной. Многие, вспоминая СССР, представляют себе огромную могучую державу, победившую Третий рейх, взявшую Берлин, отправившую первого человека в космос и заставлявшую трепетать весь западный мир. Мол, как маленькая Финляндия могла угрожать огромной северной «империи зла». Однако СССР 1920-1930-гг. был великой державой только по территории и своему потенциалу. Реальная политика Москвы тогда была сверхосторожной. По сути, довольно долго Москва, пока не окрепла, проводила крайне гибкую политику, чаще всего уступая, не лезла на рожон.

К примеру, японцы довольно долго грабили наши воды у Камчатского полуострова. Под защитой своих боевых кораблей японские рыбаки не только подчистую вылавливали всю живность из наших вод на миллионы золотых рублей, но и свободно высаживались на наши берега для ремонта, переработки рыбы, получения пресной воды и т. д. До Хасана и Халкин-гола, когда СССР окреп благодаря успешной индустриализации, получил мощный ВПК и сильные вооруженные силы, красные командиры имели строгий приказ сдерживать японские войска только на своей территории, не переходя границы. Схожая ситуация была и на Русском Севере, где норвежские рыбаки ловили рыбу во внутренних водах СССР. А когда советские пограничники пытались протестовать, Норвегия выводила боевые корабли в Белое море.

Конечно, в Финляндии больше не хотели воевать с СССР в одиночку. Финляндия стала другом любой враждебной России державы. Как отмечал первый финский премьер-министр Пер Эвинд Свинхувуд: «Любой враг России должен всегда быть другом Финляндии». На этом фоне Финляндия свела дружбу даже с Японией. В Финляндию стали приезжать японские офицеры на стажировку. В Финляндии, как и в Польше, страшились любого усиления СССР, так как их руководство строило свои расчёты на то, что война какой-либо великой западной державы с Россией неизбежна (или война Японии с СССР), и они смогут поживиться за счёт русских земель. Внутри Финляндии пресса постоянно была враждебна СССР, вела практически открытую пропаганду за нападение на Россию и отторжению её территорий. На советско-финской границе постоянно происходили всевозможные провокации на земле, в море и в воздухе.

После того, как надежды на скорый конфликт Японии с СССР не оправдались, финское руководство взяло курс на тесный союз с Германией. Две страны связало тесное военно-техническое сотрудничество. С согласия Финляндии в стране был создан германский разведывательный и контрразведывательный центр («Бюро Целлариуса»). Его главной задачей было проведение разведывательной работы против СССР. В первую очередь немцев интересовали данные о Балтийском флоте, соединениях Ленинградского военного округа и промышленности северо-западной части СССР. К началу 1939 года Финляндия при помощи немецких специалистов построила сеть военных аэродромов, которая была способная принять в 10 раз больше самолетов, чем было в финских ВВС. Весьма показателен и тот факт, что ещё до начала войны 1939-1940 гг. опознавательным знаком финских ВВС и бронетанковых войск была финская свастика.

Таким образом, к началу большой войны в Европе мы имели на северо-западных рубежах явно враждебное, агрессивно настроенное государство, элита которого мечтала о построении «Великой Финляндии за счёт русских (советских) земель и готова была дружить с любым потенциальным противником СССР. Хельсинки были готовые воевать с СССР как в союзе с Германией и Японией, так и с помощью Англии и Франции.

Советское руководство всё отлично понимало и, видя приближение новой мировой войны, стремилось обезопасить северо-западные границы. Особое значение имел Ленинград — вторая столица СССР, мощный индустриальный, научный и культурный центр, а также основная база Балтийского флота. Финская дальнобойная артиллерия могла обстреливать город со своей границы, а сухопутные войска выйти к Ленинграду одним рывком. Флот потенциального противника (Германии или Англии и Франции) мог легко прорваться к Кронштадту, а затем и Ленинграду. Для защиты города необходимо было отодвинуть сухопутную границу на суше, а также восстановить дальний рубеж обороны у входа в Финский залив, получив место под укрепления на северном и южном берегах. Самый крупный флот Советского Союза — Балтийский, фактически был заблокирован в восточной части Финского залива. Балтфлот имел единственную базу — Кронштадт. Кронштадт и советские корабли могли поражаться дальнобойными орудиями береговой обороны Финляндии. Такое положение не могло удовлетворять советское руководство.

С Эстонией вопрос смогли решить мирно. В сентябре 1939 г. между СССР и Эстонией был заключен договор о взаимопомощи. На территорию Эстонии был введен советский военный контингент. СССР получил права на создание военных баз на острова Эзель и Даго, в Палдиски и Хаапсалу.

С Финляндией по-хорошему договориться не удалось. Хотя переговоры начали ещё в 1938 году. Москва испробовала буквально всё. Предлагала заключить договор о взаимопомощи и вместе оборонять зону Финского залива, дать СССР возможность создать базу на побережье Финляндии (полуостров Ханко), продать или передать в аренду несколько островов в Финском заливе. Также предлагалось отодвинуть границу у Ленинграда. В качестве компенсации Советский Союз предлагал гораздо большие по площади территории Восточной Карелии, льготные кредиты, экономические льготы и пр. Однако все предложения натолкнулись на категорический отказ финской стороны. Нельзя не отметить и подстрекательскую роль Лондона. Британцы сообщили финнам, что необходимо занимать твердую позицию и не поддаваться давлению Москвы. Это обнадежило Хельсинки.

В Финляндии начали всеобщую мобилизацию и эвакуацию гражданского населения из приграничных районов. Одновременно проводились аресты деятелей левого толка. На границе участились инциденты. Так, 26 ноября 1939 года произошёл пограничный инцидент у деревни Майнила. По советским данным, финская артиллерия провела обстрел советской территории. Финская сторона объявила виновником провокации СССР. 28 ноября советское правительство объявило о денонсации Договора о ненападении с Финляндией. 30 ноября началась война. Её итоги известны. Москва решила задачу обеспечения безопасности Ленинграда и Балтийского флота. Можно сказать, что только благодаря Зимней войне противник так и не смог во время Великой Отечественной войны захватить вторую столицу Советского Союза.

В настоящее время Финляндия снова дрейфует в сторону Запада, НАТО, поэтому стоит внимательно следить за ней. «Уютная и культурная» страна снова может вспомнить о планах «Великой Финляндии» вплоть до Северного Урала. Финляндия и Швеция думают о вступлении в НАТО, а Прибалтика и Польша буквально на глазах превращаются в передовые плацдармы НАТО для агрессии против России. А Украина становится инструментом для войны с Россией на юго-западном направлении.

Самсонов Александр

Источник: topwar.ru