Запад объявил России ядерную войну. Пока – условно и ответный удар

Но если цель учений – категория этическая и, в общем, ожидаемая, то второе важное обстоятельство является, по мнению экспертов, нарушением основополагающих международных соглашений. В частности, одного из ключевых в системе таких договоров – о нераспространении ядерного оружия.

Это отработка первого удара

В манёврах принимают участие 14 стран Европы. Над полигонами мечутся десятки самолётов, представляющие собою весь спектр авиации НАТО – стратегические бомбардировщики, истребители-бомбардировщики, лёгкие истребители, самолёты-разведчики, заправщики.

В целом это явно представляет собою отработку реализации того, что стратеги НАТО считают своим несомненным преимуществом перед Россией, – преимущество в авиационной составляющей любых боевых действий с участием Запада. Этакая реализация доктрины Дуэ - достижения полного господства в воздухе для победы на земле.

Эта стратегия НАТО не только России касается; завоевание полного господства в воздухе считается там обязательным условием любой успешной войны. Как кажется этим стратегам, опыт Ирака и Афганистана это вполне доказал. А вот опыт Вьетнама и Кореи уже забыт. Хотя, в скобках отметим, даже относительно малое в сравнении с американской авиацией число советских лётчиков-добровольцев кратно поумерило тогдашний пыл американцев.

Сражаться с русскими – это не бомбить в полигонных условиях с безопасной высоты беззащитных корейцев.

В ходе учений, проходящих в пространстве над южным флангом НАТО, отрабатывается в том числе бомбометание с использованием ядерных бомб. Конкретно – новейших американских, типа B61-12. На их производство затрачено в общей сложности около 10 миллиардов долларов,

Один из видных русских военных экспертов Юрий Кнутов пояснил Царьграду особенности этого боевого устройства:

Особенность её в том, что можно менять боевую часть – от 0,3 килотонны до 50 килотонн. Это две с половиной Хиросимы. В этой бомбе также очень интересная хвостовая часть. Во-первых, она может пролететь планировании 30 километров. Во-вторых, она не просто планирует, а при этом управляется системой наведения через GPS. Это позволяет такой бомбе попасть в конкретную цель с высокой точностью. Кроме того, у неё повышенная проникающая способность, что позволяет её проникать в защищённые бункеры в глубине почвы и там подрываться. Для чего 0,3 килотонны с задержкой взрыва достаточно.

Когда отрабатывается задача по бомбометанию ядерных бомб, это видно по траектории полёта, указал эксперт. Сначала самолёт идёт на небольшой высоте, чтобы затруднить обнаружение себя радарами, затем делает "горку", сбрасывает бомбу и резко отваливает в сторону, чтобы не накрыло ударной волной от взрыва.

Мы такие манёвры видим - через нашу загоризонтную РЛС "Контейнер". Вплоть до Парижа и вплоть до самолёта,

- заверил Юрий Кнутов, работающий директором музея войск ПВО. Он отметил также, что в России планируется разворачивать такие станции по всему периметру наших границ, -

чтобы заранее видеть, что, собственно, наши "партнёры" в кавычках нам готовят.

То есть это уже не просто законные военные манёвры, это учения по применению тактического ядерного оружия по врагу. А враг – это мы. И в таком случае это ещё не объявление войны. Но это уже вызов и подготовка к её объявлению.

Нарушение базовых договоров

Ядерное оружие США, которое в случае войны должно оказаться в распоряжении НАТО, хранится в Европе в пяти странах: в Германии, Италии, Турции, Бельгии и Нидерландах. В частности, на военной авиабазе Геди на севере Италии, на базе в Бюхеле в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, на базе Инджирлик в Турции.

Тайна размещения была открыта хоть и случайно, но вполне официально – в докладе "Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль над вооружениями и ядерные силы союзников", который был представлен комитетом Парламентской ассамблеи стран-участниц НАТО. Поскольку ядерные боевые части и бомбы В61 хранились на складах под контролем американцев, эта информация была принята к сведению и не более. Там, где надо, об этом и так знали.

Но что происходит, когда эти бомбы подвешиваются к пилонам самолётов тех стран, которые не имеют ядерного оружия? Которым его вообще запрещено иметь, как той же Германии?

Это провокация против договора о нераспространении ядерного оружия. Получается, что на время учений страны, которые используют эту бомбу, сами становятся ядерными. То есть неядерные страны Германия и Италия отрабатывают применение ядерного оружия. В нарушение всех договоров,

- отвечает Юрий Кнутов.

На ежегодный учениях НАТО "Стойкий полдень" (Steadfast Noon) отрабатывается сценарий именно ядерной войны и именно против России. Фото: US Navy / Globallookpress

Более того, по его словам, проходила информация, что в тех же Германии и Италии тренировки проходили не на габаритно-весовых макетах, когда внешне изделие выглядит как бомба, но начинки соответствующей внутри нет, - но уже и на боевых бомбах. И тут, убеждён Юрий Кнутов, возникает чрезвычайно опасная ситуация, когда такая бомба может сработать на подрыв.

Даже согласно ядерной политике НАТО предусматривается, что дислоцированные в Европе боеголовки США передаются странам-партнёрам лишь в чрезвычайной ситуации. А сегодня у нас разве она? Или, по мнению Запада, - всё-таки она?

Что с того?

Самое опасное, считает военный эксперт Юрий Кнутов, что в учениях участвуют истребители F-35, F-16, "Торнадо", специально доработанные для того, чтобы они могли использовать бомбы В61-12. В связи с этим возникает ситуация, когда никто не знает, какое оружие несёт тот или иной самолёт.

Мы не знаем, с чем именно взлетел тот или иной F-35, F-16 или тот же B-1B Lancer, пара которых недавно отрабатывала бомбометание недалеко от наших границ в Крыму. А под видом учений они могут в любой момент на нас напасть. В новейшей истории Запад не раз начинал войны под видом учений. А значит, нашим военным приходится держать палец на кнопке. Потому что они не знают, учения ли это всё ещё или уже начало третьей мировой войны, когда по нам наносят превентивный ядерный удар с целью получения преимущества. В этом – самая большая опасность этих игрищ,

- говорит эксперт.

Между тем, сама география пролётов НАТОвских машин показывает, против кого они отрабатывают свои удары. ВВС НАТО отрабатывают сценарий ядерной войны именно с Россией. Ведь самолёты из США перебрасываются через Арктику, где, не скрываясь отрабатывают боевые действия вблизи наших границ. Сопровождают их норвежские истребители.

По действиям авиационных подразделений и группировок НАТО видно, что их операционные направления нацелены на Калининград, Крым и Новороссийск, Мурманск и Полярный, и даже на объекты на Новой Земле и в Тикси. Авиабаза Хмеймим и пункт базирования Тартус в Сирии также среди целей начального удара.

И вот теперь давайте оценим, как в этом свете выглядит "условный удар" по корабельной группировке ВМФ России, который на днях отработали стратегические бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США буквально рядом с Крымом. Причём летели они в сопровождении истребителей Румынии, Польши и Канады, а также двух воздушных заправщиков KC-135.

Иными словами, выглядело это как вполне сколоченная эскадрилья для нанесения ядерных ударов в глубине России. Конечно, в воздух были подняты истребители Су-30СМ морской авиации Черноморского флота, недвусмысленными манёврами они дали понять американцам, куда им дальше лететь не следует. Но, как говорится, осадочек остался.

Накипело: Россия отработала ядерный удар по авиабазе США