Сорок семь алых роз или повесть о бедном студенте

Жил-был художник один,

домик имел и холсты.

Но он актрису любил,

ту, что любила цветы.

Он тогда продал свой дом,

продал картины и кров.

И на все деньги купил

целое море цветов.

Небольшой рассказ, но не о бедном художнике, у которого хватило денег на то, чтобы купить миллион алых роз, а о бедном студенте, у которого хватило денег всего лишь на сорок семь.

У меня была девушка, которая через какое-то время знакомства пригласила меня вечером к себе домой на чашку чая. Стал я думать, что же такое купить, так как с пустыми руками приезжать не хотелось. Так уж случилось, но день свидания совпал с Международным женским днем 8 марта, а так как в этот день женщинам принято дарить цветы, то долго думать мне не пришлось. Хотелось купить море цветов, но в этом плане мне не повезло. В ту пору я был студентом и своего домика, чтобы его продать, как это сделал бедный художник, у меня не было, а так как я жил на стипендию, то не мог купить и целое море цветов.

Недалеко находился небольшой магазинчик «Цветы», и я сделал заказ, конечно, не на миллион алых роз, а на 47 с доставкой на дом, так как боялся, что по дороге мой букет помнут в транспорте. Не очень надеясь на доставку, в соседнем магазине купил ещё бутылку шампанского и шоколадку. Если доставка цветов подведет, так хоть не с пустыми руками приеду.

И вот приезжаю. Захожу в дом, поднимаюсь на лифте на 12 этаж, подхожу к квартире и вижу: на коврике около входной двери лежат три моих розочки, а где остальные сорок четыре?! Сразу же возникли нехорошие мысли об этой доставке цветов. И тут я перевожу взгляд на соседскую квартиру и вижу, что у двери тоже лежит роза - одна. И у второй, и у третьей. Как говорится в романах или детективах, страшная догадка озарила меня, и я спустился на этаж ниже. Почти у всех квартир на ковриках лежали мои розы, по одной. Я спустился еще на один этаж ниже. Та же история. И так до первого этажа. Все мои сорок четыре розы распределились по квартирам.

Возвращаюсь назад к нужной квартире, звоню, открывает дверь моя знакомая и на мой вопрос про доставку цветов смотрит на меня непонимающими глазами. Как оказалось, она не слышала звонка курьера (то ли была в ванной, то ли на балконе), и он просто положил цветы у порога. А дальше, мы так думаем, кто-то или решил подшутить, или устранить несправедливость (в эту квартиру целый букет, а другим ничего?!) и разложил у каждой квартиры по цветку.

Мы долго смеялись и, конечно, не стали забирать цветы назад. А шампанское оказалось очень кстати.