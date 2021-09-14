Прогуляемся по скверу Цветного бульвара

Не так давно, в середине августа, было день рождение у моей приятельницы. Решили с ней отпразновать в центре, поскольку сколько уж можно шляться на ВДНХ. И тут она предложила сходить в кафе "Пироги, вино и гусь". Наименование заинтриговало, а когда там побывали, то обе поняли, что выбор был очень правильным.

Оказалось, что заведение не новое, а по московским меркам так вообще почти долгожитель. Открылось оно весной 2016 года на Цветном бульваре в нескольких шагах от шума и пробок Садового кольца. Много рассказывать о самом кафе не буду, но вот кухня там меня поразила. Дело в том, что блюда являются авторской кухней шеф-повара Александра Журкина

Это только пироги. Мы взяли "Черный бык" Да, это он. Начинка. Конечно, был не только прирог, но не буду дразнить. Все надо пробовать. Причем, цены весьма бюджетные. Обстановка приятная и без вывертов. А меню весьма необычное и очень вкусная еда. Действительно авторское приготовление. Мне есть с чем сравнить. С кухней более 10 стран, уж точно, не говоря про нашу страну. Летом можно в хорошую погоду присесть за столики на улице. В общем, пообедав мы решили прогуляться по скверу Цветного бульвара. Немного истории. Да вот сами посмотрите часть меню с пирогами.Это только пироги. Мы взяли "Черный бык"Да, это он.Начинка. Конечно, был не только прирог, но не буду дразнить. Все надо пробовать. Причем, цены весьма бюджетные.Обстановка приятная и без вывертов. А меню весьма необычное и очень вкусная еда. Действительно авторское приготовление. Мне есть с чем сравнить. С кухней более 10 стран, уж точно, не говоря про нашу страну.Летом можно в хорошую погоду присесть за столики на улице.В общем, пообедав мы решили прогуляться по скверу Цветного бульвара. Немного истории.

Цветной бульвар располагается между Бульварным и Садовым кольцами Москвы, на территории Тверского и Мещанского районов Центрального округа. Он соединяет Трубную и Самотечную площади. Протяженность бульвара - 700 метров.

Ближайшие станции метрополитена - «Цветной бульвар» и «Трубная».

Идти до знаменитых скульптур клоунов от начала сквера близко. Метров 150. Там выступала какая-то музыкальная группа.

Первоначально, с 1830-х годов, бульвар назывался Трубным. Это название произошло от Трубной площади. А вот после появления в 1851 году на бульваре цветочного рынка он получил название Цветной бульвар. Дальше буду показывать фото, перемежая с краткой историей.

Ближе к этим фигурам не удалось подойти из-за музыкантов. Всё-таки работают люди. Разве вот так. Как я уже говорила в одной из тем, посвященных скульптурам, автор их Церетели.

Следующая группа клоунов в виде фонтана. В древности на месте будущего Цветного бульвара протекала река Неглинная.

В конце XVI века были построены каменные стены и башни Белого города. Там, где проходило русло реки, в башне было сделано отверстие, закрытое решеткой, прозванное в народе «трубой». Отсюда и произошло наззвание Трубной площади.

Помимо струй фонтана снизу, сверху с зонтика тоже сбегают маленькие ручейки, поэтому кажется, что клоун плачет.

Второй клоун вываливается из, внезапно открывшегося, чемодана с секретом. В XVII веке с внешней стороны стены Белого города располагался Лубяной торг - рынок, где продавались бревна, доски и даже целые срубы в разобранном виде. Второй клоун вываливается из, внезапно открывшегося, чемодана с секретом.В XVII веке с внешней стороны стены Белого города располагался Лубяной торг - рынок, где продавались бревна, доски и даже целые срубы в разобранном виде.

В конце XVIII века русло реки было превращено в канал с укрепленными камнем берегами. А в 1819 году Неглинная была заключена в подземный коллектор, и вскоре здесь был создан бульвар.

В 1851 году на бульваре возник рынок, где торговали цветами. Вскоре бульвар получил свое современное название - Цветной бульвар.

Следующий клоун. Тут даже видна табличка с именем скульптора.

Бульвар застраивался каменными зданиями, в которых в основном были дешевые квартиры, сдававшиеся внаем. Ну и последний клоун из скульптурной группы.Бульвар застраивался каменными зданиями, в которых в основном были дешевые квартиры, сдававшиеся внаем.

В XIX - начале XX веков Цветной бульвар был местом гуляний. Здесь устраивались различные развлечения, привлекавшие простых небогатых людей.

На бульваре было много дешевых питейных заведений, где собирались уголовники. Поэтому он имел славу одного из самых криминальных мест Москвы.

А это, как вы поняли, и есть Цирк на Цветном.

В 1880 году открылся цирк Саламонского - один из первых в Москве стационарных цирков. После национализации в 1919 году он стал государственным. Долгое время цирком руководил Юрий Никулин, чье имя он носит в настоящее время.

Тут тоже поет, но уже девушка.

В 1989 году цирк открылся после реконструкции, в ходе которой старое здание было снесено, и на его месте построено новое. В 2000 году на бульваре недалеко от цирка был установлен памятник Юрию Никулину.

В 1947 году Цветной бульвар был реконструирован.

В последующие годы на месте многих старых построек были возведены новые здания, в том числе Центральный рынок и кинотеатр «Мир». До наших дней сохранились отдельные постройки рубежа XIX - начала XX столетий.