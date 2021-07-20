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Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. Кенозерье

"Там русской дух... там Русью пахнет!" Даже и не припомнить лучших слов для описания одного из самых интересных и самобытных национальных парков России - Кенозерского. Кусочек Руси... ммм... настоящей? Я не знаю, какая была Русь на самом деле, но мне кажется, что именно такая, как в Вершинино и других окрестных сёлах в этом озёрно-лесном краю. Островок законсервированной жизни, нетронутой преобразованиями постсоветской нации. Живая история, освещаемая православными крестами на покосившихся деревянных куполах и ночными всполохами баллистических ракет.
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Добраться до затерянного в архангельских лесах Кенозерского национального парка не сложно. Нужно просто сесть в Москве или Санкт-Петербурге на поезд, следующий в Архангельск, и выйти на станции Няндома. Далее рейсовыми автобусами Няндома - Каргополь, Каргополь - Морщихинская, либо на такси. Время в пути около 3 часов. Если у вас автомобиль, то просто ставьте точку в навигаторе в деревне Вершинино и наслаждайтесь дорогой, как мы. Скучать точно не придётся. Живописные деревянные мосты, древние церкви, понтонные переправы через Онегу, вроде той, что ждёт вас в Вознесенской.Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеДеревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеОдин только мост через реку Кену в деревне Измайловская чего стоит.

Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеПятницкая церковь Кенорецкого погоста. В каждом слове - Русь. Вы знали, что означает слово "погост"? Нет, это совсем не то, что вы всегда думали. Это административно-территориальная единица на Руси, кою ввела еще княгиня Ольга. Погост был местом остановки князя и его дружины во время сбора дани с новгородцев, своего рода постоялым двором, от слова погостить . Позже погост стал обозначать деревню с приходской церковью и кладбищем при ней. И только после этого появилось значение погоста как сельского кладбища.Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеДолгая, петляющая по таёжному лесу грунтовка наконец приводит в цивилизацию. Деревня Вершинино - главный перевалочный пункт для всех, кто приезжает в Кенозерье.Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеЗдесь можно остановиться пожить в одном из таких гостевых домиков . Баня во дворе, вода в озере, дрова в сенях.Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеВода, кстати, коричневого цвета от торфа. Она в озере вся такая. Местные пьют её так. Мы вскипятили, но цвет таким же и остался - готовый чай. Кстати, очень вкусная.Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеВ Вершинино, на холме у самого озера есть деревянная Никольская часовня.Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеРоспись "небес" часовни выполнил иконописец Фёдор Захарович Иок в период XIX—XX веков.Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. Кенозерье

 

Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеВ Вершинино для гостей периодически устраивают колоритнейшее представление «Кенозерская вечерка». Песни и частушки в исполнении самобытного фольклорного коллектива, состоящего из местных жителей и гармониста Алексея Тряпицына - главного героя фильма Андрея Кончаловского "Белые ночи почтальона Тряпицына", окончательно погружают в атмосферу той, "махровой", Руси.Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеИ да, это именно тот самый Алексей Тряпицын, если вы смотрели фильм. Фильм о реальной жизни в российской глубинке, без прикрас.Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. Кенозерье"Белые ночи..." получил главный режиссёрский приз «Серебряный лев» на 71-м Венецианском кинофестивале в 2014 году. Алексей Тряпицын так и работает почтальоном, соединяя собой все деревни Кенозерья.Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеДобраться до многих из них можно только по воде. В некоторых из них практически не осталось жителей. Читая про эти деревни на WiKi, вы часто будете видеть строки, вроде: "По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в селе Сысова проживало 0 человек".Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеГлавный транспорт жителей Кенозера - моторная лодка. Без неё тут никуда. Кража лодочного мотора у Тряпицына стала главной сюжетной линией фильма.Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеНеважно, какая у тебя лодка - важно, какой мотор.Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеВот так команда журналистов из Питера и Москвы, объединённая с командой нашей экспедиции "На Север!", переезжала от одной деревни к другой.Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеНезабываемую поездку по озеру для нас организовала Анастасия Скребцова, зам.директора Парка по экопросвещению и развитию туризма. Правда, в настоящее время Настя работает уже в другом нацпарке - Куршская коса:)Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеПервая остановка в деревне Зехнова.Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеИстория деревни начинается в XVI веке, когда, по одной из легенд, здесь поселился первый житель - Зех.Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеОдно из мест съёмок фильма.Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеВ центре деревни находится часовня апостола Ионна Богослова, построенная в конце XVIII века на склоне высокого холма - «Буй-горе». Это единственная в Архангельской области часовня с галереей на консолях.Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеХудожники - частые гости этих мест.Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеДеревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеРядом с часовней некогда выросла «святая» роща, от которой до сегодняшнего дня сохранилось несколько старых «заветных» елей и сосна, где Богом принимались заветы, т.е. просьбы (обычно об исцелении).Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеНа протяжении многих веков жители деревни Зехнова жили натуральным хозяйством, обеспечивая себя всем необходимым. Сейчас тут почти никого не осталось - лишь летом дачники на сезон приезжают, да пара бабушек.Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеОсновные занятия - земледелие, животноводство, лесозаготовка, рыбный промысел.Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеВ конце XIX века на пересечении ручья Безымянного и дороги, ведущей из деревни Зехнова в деревню Спицыно, была построена водяная мельница - «верхнебойка».Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеДля работы мельницы необходим был поток воды, поэтому вручную был прорыт водопроводящий канал - копанец длиной 390 метров. Жители деревни постоянно следили за исправностью мельницы и плотины.Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеВ конце 1970-х годов мельница пришла в негодность. В конце 1990-х годов была начата ее реставрация, закончившаяся в 2008 году.Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеИ всё-таки она вертится.Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеСледующая деревня - Тырышкино - одно из живописнейших мест на Кенозере. Название деревни связано, видимо, с первыми русскими поселенцами в крае. На Новгородчине и в заонежских погостах «тарышками» называли в XVI - XVII вв. служилых людей среднего звания - достатка, среди них встречались стрельцы и холопы, крестьяне и дьячки, бобыли, ремесленники и писцы. Ими и была, видимо, основана деревня.Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеМестное население Тырышкино работало на промыслах в Пудожском уезде, в Олонце, Петербурге и других городах. Оттуда и были принесены Кенозерскими мастерами художественные приемы украшения домов. Один из таких домов расположен на самом высоком месте холма, с которого открывается лучший в округе вид. Крестьянин Максимов постарался особенным образом украсить резьбой свой дом - так родился Дом с резным балконом".Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеПридорожная часовенка, называемая Крест, - настолько мала, что внутри может поместиться только один человек, и то коленопреклоненно. Часовня считается самой маленькой в России.Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеЧасовня Параскевы Пятницы находится там же, неподалёку от Креста, скрытая густыми лапами елей.Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеДеревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеДеревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеВ России осталось не так уж и много мест, где культурное и природное наследие сохранилось бы наиболее полно и многогранно. Одним из таких мест, несомненно, является Кенозерский национальный парк, один из последних островков исконно русского жизненного уклада, культуры, традиций, сохранивший богатство и чистоту своего внутреннего мира, обращенного к истокам.

Как-то публицист «Русской службы BBC» Владимир Пастухов высказался по поводу фильма Кончаловского:

«Расхожее мнение состоит в том, что Кончаловский снял фильм о русской деревне. В действительности он снял фильм о России в целом. Потому что вся Россия, по его мнению, была и остаётся в этическом и гуманитарном отношении деревней, несмотря на все свои космодромы и ракеты. Более того, в последние десятилетия деревенская ментальность лишь укрепила в ней свои позиции. Русский мир по Кончаловскому — это крестьянский мир со всеми его плюсами и минусами. Так было четыреста лет назад и так продолжает быть сейчас».Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеРусь деревянная никуда не исчезла - она осталась внутри нас.

ВЕРШИНИНО (Погост, Вершинино, Шишкина, Горы)

Расположено в северо-западном углу Кенорецкого плеса на полуострове.
Объединяет четыре деревни: Погост, Вершинино, Шишкина, Горы (на схеме Вершинино находится между деревнями Погост и Шишкина, деревня Горы расположена севернее Шишкиной на берегу Кенозера).Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеОсновные дома Национального парка и объекты культурного наследия в Вершинино показаны на Схеме размещения (из путеводителя Кенозерского национального парка)Административный центр Плесецкого сектора национального парка.
Офис Плесецкой части Кенозерского парка (гостиница на 2-ом этаже).
Деревянная часовня Николая Чудотворца с "небесами", кон.18 - нач. 19 вв. От часовни красивейший вид на Кенозеро.
Каменная Успенская церковь конца 19 в. Находится в процессе реставрации.
В Вершинино кроме Никольской часовни есть еще одна часовня Иоанна Богослова - совсем маленькая. Ее можно увидеть к востоку от Никольской часовни (слева от дороги, если ехать из Вершинино).
На окраине Вершинино за д.Шишкина - "Священная" роща, связанная с языческими временами Древней Руси. В роще тоже раньше была Тихвинская часовня.(не сохранилась), на ее месте стоит памятный деревянный крест. Рядом местные жители построили новую Тихвинскую часовню.
Мемориал жителям, погибшим в Великой Отечественной войне.
Поклонный крест погибшим в войне, установлен в 2003 г.
Визит-центр Парка.
Музей "Рухлядный амбар", открытый в 2006 г.
Музей народного эпоса "В Начале было Слово", открыт в августе 2016 г.
Мастерская древодела, открыта в 2007 г.
Гефестово подворье, открыто в 2009 г.
Китоврасово подворье.
Памятный знак "Перекресток".
Кафе-бар (он же трактир "Почтовая гоньба") - работает для групп гостей по договоренности.
Гостиница "Постоялый двор".

Вершинино, конечно, не деревня, а поселок (или селение), состоящий из нескольких деревень, расположенных рядом и уже слившихся в одно селение. В свое время малые деревни, которых много было на Кенозере, упразднили, а жителям предложили переехать в Вершинино, Морщихинскую, Усть-Почу или еще куда-нибудь. Так население Вершинино заметно увеличилось. Вершинино вытянулось вдоль берега Кенозера от Священной рощи около Шишкино до узкого пролива, соединяющего Кенозеро с Долгим озером. Ниже показана схема Вершинино (из книги Ю.С.Ушакова), на которой видны только три деревни, а четвертая - Горы - расположена дальше за Шишкино на берегу Кенозера.Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеДома в деревне расположены так, что они закрыты холмами и близлежащими лесами от сильных северных ветров.Глядя на схему Ю.С.Ушакова, отчетливо видишь, что дома всех деревень стоят вдоль линии наибольшего весеннего разлива озера. В дальнейшем при расширении поселка дома стали строить и вторым и третьим рядом от воды.Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. Кенозерье

На въезде в поселок слева от дороги на вершине холма расположен мемориал погибшим в Великой Отечественной войне "Холм Славы". Много знакомых фамилий, и как их много в этом скорбном списке... В 2015 году к 70-летию Победы мемориал обновлен и благоустроена его территория.Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеДеревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеДеревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеВ селе находятся также сельсовет, почта, школа, интернат, библиотека, фельдшерский пункт, пекарня, гаражи дорожной службы и Парка, несколько магазинов, в которых можно купить практически все ходовые продукты и товары. В Вершинино изучали народное творчество П.Н.Рыбников, Н.Н.Харузин и В.Н.Харузина. Здесь побывали А.Ф.Гильфердинг , И.Билибин и др. В Вершинино много старых домов, и при наличии свободного времени неплохо просто погулять по деревне, отклоняясь от уже пройденных дорожек.

Деревня ПОГОСТ

Начнем с самой дальней части Вершинино - деревни Погост.

Деревня Погост в конце 19 в. была центром Вершининской волости Пудожского уезда. В Погосте жили в основном служители каменных церквей.

Вот некоторые сведения о церквях, которыми славился Погост, но от которых осталась только каменная церковь Успения БогородицыДеревня Вершинино, кенозерский национальный парк. Кенозерье

Кенозерский погост, фото начала ХХ века

Вот, что говорит Путеводитель: "В 17 веке здесь на месте ранее существовавших были построены два шатровых храма: холодный Успенья Богородицы (1670) и теплый Петропавловский (1690), которые были соединены переходами с каменными колокольнями. В 1842 г. оба храма сгорели. Успенская церковь была заменена каменным пятиглавым собором, а на месте Петропавловской снова встал шатровый храм. Обе церкви и колокольня были обнесены оградой высотой 1,5 мДеревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеФото Н.З.Антонова, 1967 г.

На недавно обнаруженном фото 1967 г. за (с юга) Успенской каменной церковью стоит массивная деревянная постройка, по виду - церковь. Это, как выяснилось (Н.А.Макаров), деревянный трехпридельный храм в честь Св. Николая Чудотворца, заложенный в 1898 г. и освященный в конце 1902 года. Он погиб, как и все деревянное в ограде погоста, в новом пожаре 1972 (или 75) года."Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеФотографии Успенской церкви начало ХХ века.

Каменная Успенская церковь построена в 1868-1875 гг. по типовому проекту известного столичного архитектора Константина Тона. Средства на строительство пожертвовали торгующий крестьянин Алексей Нечаев и крестьяне Вершининского и Ряпусовского сельских обществ. А.Нечаев на свои средства построил также ограду вокруг погоста и приобрел главный колокол для колокольни массой почти две тонны (Н.Макаров). В Церкви два придела - Успенской Божьей Матери и придел во имя апостолов Петра и Павла.

В 30-50 гг. ХХ в. церковь переделана под клуб, а позже - под склад. Были утрачены стройная колокольня, пятиглавие, иконостас и убранство интерьера.Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. Кенозерье

Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. Кенозерье
В 20-х числах января 2017 г. освящены кресты для главок собора перед их установкой на крыше церкви. Летом 2018 г. завершены работы по перекрытию кровель храмовой части, трапезной и алтаря. Восстановлены главы с барабанами и крестами. На очереди ремонт стен и фундамента, восстановление внутреннего убранства. Предстоит огромный объем работ по воссозданию колокольни.С 2005 г. силами специалистов Парка и прихожан кенозерского прихода ведутся работы по восстановлению здания и сохранению его от дальнейшего разрушения. С 2006 г. Успенская церковь стала действующей. В приделе Успенской БМ проходят службы.Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеНедавно Успенская церковь со стороны Рухлядного амбара выглядела так (благодарим О.Чепурова за фото): Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеДеревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеНиже - две фотографии Успенской церкви, сделанные в августе 2018 г. Как видим, главки уже на месте, идет ремонт стен, предстоит ремонт и укрепление фундаментов и подготовка к воссозданию колокольни. По сообщению на сайте КНП от 25.07.2019 г., в интересах прихожан произведено подключение церкви к местной сети электроснабжения.Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеДеревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеВ 2005 г. при ремонте церкви под полом был найден подпрестольный крест с надписями о первоначальном освящении церкви.Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеДеревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеПроведенным исследованием установлено:
1) найденный крест является храмоздательным и представляет собой вещественный памятник освящения главного престола Кенозерской Успенской Церкви;
2) священники, имена и фамилии которых указаны на кресте, действительно служили в Успенской церкви в 1880 г., когда был освящен главный престол храма;
3) документально установлена дата освящения храма — 6 апреля (24 марта по ст. ст.) 1880 г., что говорит о том, что в 2015 г. Кенозерская Успенская церковь отметила 135-летний юбилей со дня освящения главного престола.

На Погосте несколько раз в год (Благовещенье - 25 марта, Крещенье - 6 января, Петров день - 29 июня и Покров день - 1 октября) проходили торжки и ярмарки, а с 1857 г. на 25-28 марта официально была установлена Благовещенская ярмарка. Но престольным праздником для деревни Погост был день 28 августа - Успенье Пресвятой Богородицы. Поэтому в последние годы на кенозерском берегу между Погостом и Вершинино проводится в 20-х числах августа (в воскресенье) Успенская ярмарка. Вот как выглядела деревня Погост в Петров день в 1927 г. (с открытки того времени, переснятой О.Чепуровым).Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. Кенозерье
По данным Н.В.Ижиковой, в Вершинино на Кенозерском погосте торжками отмечались также праздник Св. Троицы (Троицкий торжок) и День Свв. Апостолов Петра и Павла, т.е. Петров день (Петропавловский торжок - 29 июня).

Сейчас деревня Погост - довольно населенная часть Вершинино. Здесь находятся библиотека им. А.Н.Нечаева, магазин.

Деревня ВЕРШИНИНО

Дома деревни расположены вдоль берегов и Кенозера и Долгого озера. Здесь сосредоточены основные учреждения поселка, магазины и кафе, которое обслуживает только организованные группы туристов или гостей Парка.Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеНикольская часовня и панорама д.Вершинино. Фото Е.Шелковникова, 2017 г. 

Название "Вершинино" для деревни впервые встречается не ранее XVIII века. Внизу в центре кадра на высоком холме расположена видная издалека часовня Николая Чудотворца конца XVIII-начала XIX века, ставшая символом Кенозерского национального парка.Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеОбширная поверхность холма раньше называлась "заповедное поле". Здесь в летние белые ночи собиралась на гуляния местная молодежь.

Рядом с холмом находится Визит-центр Плесецкого сектора Парка, размещенный в осовременном доме купца Кожевникова. В XVIII веке, как стало известно недавно, здесь находилась почтовая контора.Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеЗдесь, в туристско-информационном центре, гости получают всю информацию о туристических предложениях Парка, о правилах поведения на заповедной территории; здесь можно заказать проживание и питание, экскурсии и программы. Визит-центр - это и постоянная выставка крестьянского быта Кенозерья, где можно посмотреть экспонаты, послушать заранее заказанную экскурсию, купить книги, сувениры, буклеты о Парке. Боевому и трудовому подвигу кенозеров в годы Великой Отечественной войны посвящена передвижная выставка «Война. Непридуманные строки», расположенная на втором этаже Визит-центра. Здесь же и библиотека, в которой собрано много литературы о Севере: его культуре, истории. этнографии и быте.Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеВ деревне Вершинино - административном центре Плесецкого сектора Парка, создана экспозиция«Кенозерье. Хроники памятного и обыкновенного» . Экспозиция, посвящённая истории Кенозерья в конце XIX - начале XXI века, построена на основе воспоминаний местных жителей и фотографий из семейных архивов. XX век - один из самых сложных и противоречивых периодов в истории страны. Об этом в экспозиции рассказывают сами кенозёры.Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеС 2013 года в поселке работает новая гостиница Парка "Постоялый двор" (фото из газеты "Кенозерье", № 3-4, 2012).Рядом с Визит-центром - музейный комплекс "Амбарный ряд". Здесь размещаются тематические экспозиции.
В Мастерской древодела можно увидеть инструменты для обработки дерева, образцы готовых изделий, например, наличники, варианты сборки бревен в сруб и многое другое.
В Гефестовом подворье выставлены образцы кузнечного промысла, которым славились местные кузнецы.
В третьем амбаре разместилась выставка "Китоврасово подворье", посвященная гончарному промыслу. Название музея возникло благодаря сведениям о гончарах деревни , создававших фигурки с изображением древних мифических китоврасов полулюдей-полуконей. В музее представлены реконструированные сосуды по образцу изделий ямочно-гребенчатой керамики III—IV веков до н.э., фигуры китоврасов, выполненные известным каргопольским мастером Валентином Шевелевым и гончаром Кенозерского национального парка Еленой Калитиной. Ценные экспонаты «Китоврасова подворья» — ручной гончарный круг и макет, воссоздающий процесс изготовления и обжига архаической керамики, посуда, изготовленная карповскими мастерами.Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеНе доходя до деревни Погост у дороги стоит дом Правления Плесецкой части Парка. Здесь можно оформить разрешение на пребывание в Парке, оплатить стоянки и другие услуги. На втором этаже дома - гостиница для гостей Парка. У Правления в 2009 г. установлен столб - указатель удаленности Вершинино от Архангельска и некоторых мировых столиц.Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. Кенозерье"На окраине деревни со стороны д.Погост  20 августа 2003 г., в День Кенозерского национального парка, в березовой роще, посаженной в 1995 г. в честь 50-летия Победы советского народа над фашистской Германией, на месте старого кладбища был установлен и освящен 5-метровый деревянный поклонный крест.Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеАвтор поклонного креста - В.А.Титов при участии искусствоведа Т.М.Кольцовой. Сруб для поклонного креста выполнил С.П.Аникиев. Резьба на поклонном кресте была выполнена П.Бахаревым" (Н.А.Макаров). музейный фонд Кенозерского парка. Помимо предметов быта и изделий местных художественных промыслов здесь можно увидеть находящиеся на хранении расписные доски "небес " из различных часовен. Здесь же находится гончарная мастерская. Фотографии некоторых экспонатовДеревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеДеревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеДеревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеДеревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеДеревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеДеревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеДеревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеДеревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеИ работа гончараДеревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеДеревня Вершинино, кенозерский национальный парк. Кенозерье
В Вершинино изучали народное творчество Кенозерья П.Н.Рыбников , Николай и Вера Харузины.

Совсем новый туробъект в Вершинино - памятный знак"Перекресток", открытый 21 августа 2016 г. по инициативе Филиала почтовой службы по Архангельской обл. к 25-летию Кенозерского национального парка. Пока у нас нет приличной фотографии объекта.

Был еще один объект для осмотра в Вершинино - фотовыставка "Заповеданное Кенозерье". Она была размещена на артзаборе, окружающем пожарно-лесную станцию. На открытых стендах - отличные парковские фотографии, сделанные Игорем Шпиленком, Константином Кокошкиным, Вадимом Штриком и др. мастерами.Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеВ  Деревня ШИШКИНА

Деревня расположена широким полукругом на въезде в Вершинино. Дорога разрезает ее на две неравные части. Дуга большей части деревни упирается в берег Кенозера у Святой рощи, которая хорошо видна из многих уголков Кенозера. В конце XIX века в селении имелось девять крестьянских дворов.

Точная дата возникновения деревни неизвестна. Первое упоминание деревни в архивных документах относится к XVIII веку. Основными занятиями жмтелей     были земледелие и скотоводство.Святой роще стояла деревянная Тихвинская часовня XIX века. Она была похожа на лесную избушку и привезена сюда из уже несуществующей деревни Щейник (по другим сведениям, из д.Глущёво). В день Тихвинской иконы Божией Матери (9 июля) жители обходили крестным ходом все окрестные поля и угодья, а на берегу озера совершали водосвятные молебны.Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеТихвинская часовня. Фото из книги Г.ГуннаДеревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеПамятный крест на месте сгоревшей часовни

Часовня сгорела в 1980-е годы от молнии, и с тех пор на ее месте стоит памятный крест, который почитают местные жители (фото 2008 г.).

В 2006-2007 годах рядом с крестом местными жителями построена новая Тихвинская часовня.Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеНовая Тихвинская часовня. Фото 2010 г.Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеЗа широкими фасадами домов деревни Шишкино на склоне холма стоит маленькая часовня апостола Иоанна Богослова. Ее почти не видно. Часовня была построена в первой половине XIX в., а впервые она упомянута в архивных документах за 1846 г. Облик часовни мало изменился во времени. Вот фотографии 1962 г.(автор Э.С.Смирнова) и 1972 г.(Автор Н.А.Быковская).Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеИ фотографии последнего времени:Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеДеревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеЧасовня состоит из сруба, двухскатной крыши, врезанного в нее тонкого барабана с главкой и крестом. По размерам она близка часовням "Крест" в Тыр-Наволоке и Тырышкино. Другие снимки часовни -Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеДеревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеДеревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеВ 1984 г. силами студотряда "Атеист"(!) с архитектором В.М.Лопатько перебраны венцы, полы, заменены кровля и главка. Виды от часовни:Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. Кенозерье
Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеА ниже - новостройка Вершинино. В доме, который еще недавно стоял на этом месте, как недавно выяснилось, в начале ХХ в. останавливался А.Ф.Гильфердинг, когда собирал и записывал песни и былины. Вот фотография этого дома 1927 г. (из архива Парка).Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеОн был построен в 1861 г., о чем свидетельствовала дата, вырезанная на кронштейне. Хозяева дома давно уехали из Вершинино, и он разрушался. В последние годы он выглядел вот так:Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. Кенозерье2001 годДеревня Вершинино, кенозерский национальный парк. Кенозерье2009 годДеревня Вершинино, кенозерский национальный парк. Кенозерье2010 год

В 2009 г. уехавшие владельцы дома О.А. и Э.В.Шишкины передали его в дар Кенозерскому национальному парку.
Теперь дом воссоздан для музея народного эпоса "В Начале было Слово".Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеМузей народного эпоса открылся 21 августа 2016 года, как завершение мероприятий к 25-летию создания Кенозерского национального парка. В залах музея представлено более 600 предметов из коллекции музейного фонда ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» иконы, предметы крестьянского быта, книги, рукописи, фотографии. Для экспозиции собраны рукописи крестьянских заговоров, полевые записи былин фольклористов, фотографии кенозерских исполнителей из семейных архивов жителей Кенозерья и личных собраний исследователей.
За сезон 2019 г. в нем побывало около 2000 чел.

Девятиклассница Сабина Подосёнов из деревни Вершинино Плесецкого района стала победителем конкурса «Лучший гид России» в номинации «Лучший гид до 18 лет»

А теперь просто еще несколько фото этого прекрасного места.Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеДеревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеДеревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеДеревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеДеревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеДеревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеДеревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеДеревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеДеревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеДеревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеДеревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеДеревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеДеревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеДеревня Вершинино, кенозерский национальный парк. КенозерьеДеревня Вершинино, кенозерский национальный парк. Кенозерье

По дорогам много за красотами не наездишься, только в Вершинино да Усть-Почу и можно добраться. В самые интересные далекие места нужно плыть на лодке.
Дороги в парке везде хорошие, по российским меркам, а вот участок от Каргополя до Онеги очень плохой, ехать по нему нужно медленно.

https://aquamarine-moscow.ru/franciya/derevnya-vershinino-ke...

http://kenozerjelive.ru/kalitin-uspkrest.html

http://kenozerjelive.ru/vershinino4.html

http://kenozerjelive.ru/ponomarev-07.htm

http://kenozerjelive.ru/kenchas1.htm

природафото сегоднягорода Советского СоюзаСветлана Митленко
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