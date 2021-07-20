Деревня Вершинино, кенозерский национальный парк. Кенозерье

"Там русской дух... там Русью пахнет!" Даже и не припомнить лучших слов для описания одного из самых интересных и самобытных национальных парков России - Кенозерского. Кусочек Руси... ммм... настоящей? Я не знаю, какая была Русь на самом деле, но мне кажется, что именно такая, как в Вершинино и других окрестных сёлах в этом озёрно-лесном краю. Островок законсервированной жизни, нетронутой преобразованиями постсоветской нации. Живая история, освещаемая православными крестами на покосившихся деревянных куполах и ночными всполохами баллистических ракет.

Оставь мобильник, всяк сюда входящий...

Добраться до затерянного в архангельских лесах Кенозерского национального парка не сложно. Нужно просто сесть в Москве или Санкт-Петербурге на поезд, следующий в Архангельск, и выйти на станции Няндома. Далее рейсовыми автобусами Няндома - Каргополь, Каргополь - Морщихинская, либо на такси. Время в пути около 3 часов. Если у вас автомобиль, то просто ставьте точку в навигаторе в деревне Вершинино и наслаждайтесь дорогой, как мы. Скучать точно не придётся. Живописные деревянные мосты, древние церкви, понтонные переправы через Онегу, вроде той, что ждёт вас в Вознесенской. Один только мост через реку Кену в деревне Измайловская чего стоит.

Пятницкая церковь Кенорецкого погоста. В каждом слове - Русь. Вы знали, что означает слово "погост"? Нет, это совсем не то, что вы всегда думали. Это административно-территориальная единица на Руси, кою ввела еще княгиня Ольга. Погост был местом остановки князя и его дружины во время сбора дани с новгородцев, своего рода постоялым двором, от слова

. Позже погост стал обозначать деревню с приходской церковью и кладбищем при ней. И только после этого появилось значение погоста как сельского кладбища.

Долгая, петляющая по таёжному лесу грунтовка наконец приводит в цивилизацию. Деревня Вершинино - главный перевалочный пункт для всех, кто приезжает в Кенозерье.

Здесь можно остановиться пожить в одном из таких гостевых домиков . Баня во дворе, вода в озере, дрова в сенях.

Вода, кстати, коричневого цвета от торфа. Она в озере вся такая. Местные пьют её так. Мы вскипятили, но цвет таким же и остался - готовый чай. Кстати, очень вкусная.

В Вершинино, на холме у самого озера есть деревянная Никольская часовня.

Роспись "небес" часовни выполнил иконописец Фёдор Захарович Иок в период XIX—XX веков.

погостить

В Вершинино для гостей периодически устраивают колоритнейшее представление «Кенозерская вечерка». Песни и частушки в исполнении самобытного фольклорного коллектива, состоящего из местных жителей и гармониста Алексея Тряпицына - главного героя фильма Андрея Кончаловского "Белые ночи почтальона Тряпицына", окончательно погружают в атмосферу той, "махровой", Руси. И да, это именно тот самый Алексей Тряпицын, если вы смотрели фильм. Фильм о реальной жизни в российской глубинке, без прикрас. "Белые ночи..." получил главный режиссёрский приз «Серебряный лев» на 71-м Венецианском кинофестивале в 2014 году. Алексей Тряпицын так и работает почтальоном, соединяя собой все деревни Кенозерья. Добраться до многих из них можно только по воде. В некоторых из них практически не осталось жителей. Читая про эти деревни на WiKi, вы часто будете видеть строки, вроде: "По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в селе Сысова проживало 0 человек". Главный транспорт жителей Кенозера - моторная лодка. Без неё тут никуда. Кража лодочного мотора у Тряпицына стала главной сюжетной линией фильма. Неважно, какая у тебя лодка - важно, какой мотор. Вот так команда журналистов из Питера и Москвы, объединённая с командой нашей экспедиции "На Север!", переезжала от одной деревни к другой. Незабываемую поездку по озеру для нас организовала Анастасия Скребцова, зам.директора Парка по экопросвещению и развитию туризма. Правда, в настоящее время Настя работает уже в другом нацпарке - Куршская коса:) Первая остановка в деревне Зехнова. История деревни начинается в XVI веке, когда, по одной из легенд, здесь поселился первый житель - Зех. Одно из мест съёмок фильма. В центре деревни находится часовня апостола Ионна Богослова, построенная в конце XVIII века на склоне высокого холма - «Буй-горе». Это единственная в Архангельской области часовня с галереей на консолях. Художники - частые гости этих мест. Рядом с часовней некогда выросла «святая» роща, от которой до сегодняшнего дня сохранилось несколько старых «заветных» елей и сосна, где Богом принимались заветы, т.е. просьбы (обычно об исцелении). На протяжении многих веков жители деревни Зехнова жили натуральным хозяйством, обеспечивая себя всем необходимым. Сейчас тут почти никого не осталось - лишь летом дачники на сезон приезжают, да пара бабушек. Основные занятия - земледелие, животноводство, лесозаготовка, рыбный промысел. В конце XIX века на пересечении ручья Безымянного и дороги, ведущей из деревни Зехнова в деревню Спицыно, была построена водяная мельница - «верхнебойка». Для работы мельницы необходим был поток воды, поэтому вручную был прорыт водопроводящий канал - копанец длиной 390 метров. Жители деревни постоянно следили за исправностью мельницы и плотины. В конце 1970-х годов мельница пришла в негодность. В конце 1990-х годов была начата ее реставрация, закончившаяся в 2008 году. И всё-таки она вертится. Следующая деревня - Тырышкино - одно из живописнейших мест на Кенозере. Название деревни связано, видимо, с первыми русскими поселенцами в крае. На Новгородчине и в заонежских погостах «тарышками» называли в XVI - XVII вв. служилых людей среднего звания - достатка, среди них встречались стрельцы и холопы, крестьяне и дьячки, бобыли, ремесленники и писцы. Ими и была, видимо, основана деревня. Местное население Тырышкино работало на промыслах в Пудожском уезде, в Олонце, Петербурге и других городах. Оттуда и были принесены Кенозерскими мастерами художественные приемы украшения домов. Один из таких домов расположен на самом высоком месте холма, с которого открывается лучший в округе вид. Крестьянин Максимов постарался особенным образом украсить резьбой свой дом - так родился Дом с резным балконом". Придорожная часовенка, называемая Крест, - настолько мала, что внутри может поместиться только один человек, и то коленопреклоненно. Часовня считается самой маленькой в России. Часовня Параскевы Пятницы находится там же, неподалёку от Креста, скрытая густыми лапами елей. В России осталось не так уж и много мест, где культурное и природное наследие сохранилось бы наиболее полно и многогранно. Одним из таких мест, несомненно, является Кенозерский национальный парк, один из последних островков исконно русского жизненного уклада, культуры, традиций, сохранивший богатство и чистоту своего внутреннего мира, обращенного к истокам.

Как-то публицист «Русской службы BBC» Владимир Пастухов высказался по поводу фильма Кончаловского:

«Расхожее мнение состоит в том, что Кончаловский снял фильм о русской деревне. В действительности он снял фильм о России в целом. Потому что вся Россия, по его мнению, была и остаётся в этическом и гуманитарном отношении деревней, несмотря на все свои космодромы и ракеты. Более того, в последние десятилетия деревенская ментальность лишь укрепила в ней свои позиции. Русский мир по Кончаловскому — это крестьянский мир со всеми его плюсами и минусами. Так было четыреста лет назад и так продолжает быть сейчас». Русь деревянная никуда не исчезла - она осталась внутри нас.

ВЕРШИНИНО (Погост, Вершинино, Шишкина, Горы)

Расположено в северо-западном углу Кенорецкого плеса на полуострове.

Объединяет четыре деревни: Погост, Вершинино, Шишкина, Горы (на схеме Вершинино находится между деревнями Погост и Шишкина, деревня Горы расположена севернее Шишкиной на берегу Кенозера). Основные дома Национального парка и объекты культурного наследия в Вершинино показаны на Схеме размещения (из путеводителя Кенозерского национального парка)Административный центр Плесецкого сектора национального парка.

Офис Плесецкой части Кенозерского парка (гостиница на 2-ом этаже).

Деревянная часовня Николая Чудотворца с "небесами", кон.18 - нач. 19 вв. От часовни красивейший вид на Кенозеро.

Каменная Успенская церковь конца 19 в. Находится в процессе реставрации.

В Вершинино кроме Никольской часовни есть еще одна часовня Иоанна Богослова - совсем маленькая. Ее можно увидеть к востоку от Никольской часовни (слева от дороги, если ехать из Вершинино).

На окраине Вершинино за д.Шишкина - "Священная" роща, связанная с языческими временами Древней Руси. В роще тоже раньше была Тихвинская часовня.(не сохранилась), на ее месте стоит памятный деревянный крест. Рядом местные жители построили новую Тихвинскую часовню.

Мемориал жителям, погибшим в Великой Отечественной войне.

Поклонный крест погибшим в войне, установлен в 2003 г.

Визит-центр Парка.

Музей "Рухлядный амбар", открытый в 2006 г.

Музей народного эпоса "В Начале было Слово", открыт в августе 2016 г.

Мастерская древодела, открыта в 2007 г.

Гефестово подворье, открыто в 2009 г.

Китоврасово подворье.

Памятный знак "Перекресток".

Кафе-бар (он же трактир "Почтовая гоньба") - работает для групп гостей по договоренности.

Гостиница "Постоялый двор".

Вершинино, конечно, не деревня, а поселок (или селение), состоящий из нескольких деревень, расположенных рядом и уже слившихся в одно селение. В свое время малые деревни, которых много было на Кенозере, упразднили, а жителям предложили переехать в Вершинино, Морщихинскую, Усть-Почу или еще куда-нибудь. Так население Вершинино заметно увеличилось. Вершинино вытянулось вдоль берега Кенозера от Священной рощи около Шишкино до узкого пролива, соединяющего Кенозеро с Долгим озером. Ниже показана схема Вершинино (из книги Ю.С.Ушакова), на которой видны только три деревни, а четвертая - Горы - расположена дальше за Шишкино на берегу Кенозера. Дома в деревне расположены так, что они закрыты холмами и близлежащими лесами от сильных северных ветров.Глядя на схему Ю.С.Ушакова, отчетливо видишь, что дома всех деревень стоят вдоль линии наибольшего весеннего разлива озера. В дальнейшем при расширении поселка дома стали строить и вторым и третьим рядом от воды.

На въезде в поселок слева от дороги на вершине холма расположен мемориал погибшим в Великой Отечественной войне "Холм Славы". Много знакомых фамилий, и как их много в этом скорбном списке... В 2015 году к 70-летию Победы мемориал обновлен и благоустроена его территория. В селе находятся также сельсовет, почта, школа, интернат, библиотека, фельдшерский пункт, пекарня, гаражи дорожной службы и Парка, несколько магазинов, в которых можно купить практически все ходовые продукты и товары. В Вершинино изучали народное творчество П.Н.Рыбников, Н.Н.Харузин и В.Н.Харузина. Здесь побывали А.Ф.Гильфердинг , И.Билибин и др. В Вершинино много старых домов, и при наличии свободного времени неплохо просто погулять по деревне, отклоняясь от уже пройденных дорожек.

Деревня ПОГОСТ

Начнем с самой дальней части Вершинино - деревни Погост.

Деревня Погост в конце 19 в. была центром Вершининской волости Пудожского уезда. В Погосте жили в основном служители каменных церквей.

Вот некоторые сведения о церквях, которыми славился Погост, но от которых осталась только каменная церковь Успения Богородицы.

Кенозерский погост, фото начала ХХ века

Вот, что говорит Путеводитель: "В 17 веке здесь на месте ранее существовавших были построены два шатровых храма: холодный Успенья Богородицы (1670) и теплый Петропавловский (1690), которые были соединены переходами с каменными колокольнями. В 1842 г. оба храма сгорели. Успенская церковь была заменена каменным пятиглавым собором, а на месте Петропавловской снова встал шатровый храм. Обе церкви и колокольня были обнесены оградой высотой 1,5 м Фото Н.З.Антонова, 1967 г.

На недавно обнаруженном фото 1967 г. за (с юга) Успенской каменной церковью стоит массивная деревянная постройка, по виду - церковь. Это, как выяснилось (Н.А.Макаров), деревянный трехпридельный храм в честь Св. Николая Чудотворца, заложенный в 1898 г. и освященный в конце 1902 года. Он погиб, как и все деревянное в ограде погоста, в новом пожаре 1972 (или 75) года." Фотографии Успенской церкви начало ХХ века.

Каменная Успенская церковь построена в 1868-1875 гг. по типовому проекту известного столичного архитектора Константина Тона. Средства на строительство пожертвовали торгующий крестьянин Алексей Нечаев и крестьяне Вершининского и Ряпусовского сельских обществ. А.Нечаев на свои средства построил также ограду вокруг погоста и приобрел главный колокол для колокольни массой почти две тонны (Н.Макаров). В Церкви два придела - Успенской Божьей Матери и придел во имя апостолов Петра и Павла.

В 30-50 гг. ХХ в. церковь переделана под клуб, а позже - под склад. Были утрачены стройная колокольня, пятиглавие, иконостас и убранство интерьера.



В 20-х числах января 2017 г. освящены кресты для главок собора перед их установкой на крыше церкви. Летом 2018 г. завершены работы по перекрытию кровель храмовой части, трапезной и алтаря. Восстановлены главы с барабанами и крестами. На очереди ремонт стен и фундамента, восстановление внутреннего убранства. Предстоит огромный объем работ по воссозданию колокольни.С 2005 г. силами специалистов Парка и прихожан кенозерского прихода ведутся работы по восстановлению здания и сохранению его от дальнейшего разрушения. С 2006 г. Успенская церковь стала действующей. В приделе Успенской БМ проходят службы. Недавно Успенская церковь со стороны Рухлядного амбара выглядела так (благодарим О.Чепурова за фото): Ниже - две фотографии Успенской церкви, сделанные в августе 2018 г. Как видим, главки уже на месте, идет ремонт стен, предстоит ремонт и укрепление фундаментов и подготовка к воссозданию колокольни. По сообщению на сайте КНП от 25.07.2019 г., в интересах прихожан произведено подключение церкви к местной сети электроснабжения. В 2005 г. при ремонте церкви под полом был найден подпрестольный крест с надписями о первоначальном освящении церкви. Проведенным исследованием установлено:

1) найденный крест является храмоздательным и представляет собой вещественный памятник освящения главного престола Кенозерской Успенской Церкви;

2) священники, имена и фамилии которых указаны на кресте, действительно служили в Успенской церкви в 1880 г., когда был освящен главный престол храма;

3) документально установлена дата освящения храма — 6 апреля (24 марта по ст. ст.) 1880 г., что говорит о том, что в 2015 г. Кенозерская Успенская церковь отметила 135-летний юбилей со дня освящения главного престола.

На Погосте несколько раз в год (Благовещенье - 25 марта, Крещенье - 6 января, Петров день - 29 июня и Покров день - 1 октября) проходили торжки и ярмарки, а с 1857 г. на 25-28 марта официально была установлена Благовещенская ярмарка. Но престольным праздником для деревни Погост был день 28 августа - Успенье Пресвятой Богородицы. Поэтому в последние годы на кенозерском берегу между Погостом и Вершинино проводится в 20-х числах августа (в воскресенье) Успенская ярмарка. Вот как выглядела деревня Погост в Петров день в 1927 г. (с открытки того времени, переснятой О.Чепуровым).

По данным Н.В.Ижиковой, в Вершинино на Кенозерском погосте торжками отмечались также праздник Св. Троицы (Троицкий торжок) и День Свв. Апостолов Петра и Павла, т.е. Петров день (Петропавловский торжок - 29 июня).

Сейчас деревня Погост - довольно населенная часть Вершинино. Здесь находятся библиотека им. А.Н.Нечаева, магазин.

Деревня ВЕРШИНИНО

Дома деревни расположены вдоль берегов и Кенозера и Долгого озера. Здесь сосредоточены основные учреждения поселка, магазины и кафе, которое обслуживает только организованные группы туристов или гостей Парка. Никольская часовня и панорама д.Вершинино. Фото Е.Шелковникова, 2017 г.

Название "Вершинино" для деревни впервые встречается не ранее XVIII века. Внизу в центре кадра на высоком холме расположена видная издалека часовня Николая Чудотворца конца XVIII-начала XIX века, ставшая символом Кенозерского национального парка. Обширная поверхность холма раньше называлась "заповедное поле". Здесь в летние белые ночи собиралась на гуляния местная молодежь.

Рядом с холмом находится Визит-центр Плесецкого сектора Парка, размещенный в осовременном доме купца Кожевникова. В XVIII веке, как стало известно недавно, здесь находилась почтовая контора. Здесь, в туристско-информационном центре, гости получают всю информацию о туристических предложениях Парка, о правилах поведения на заповедной территории; здесь можно заказать проживание и питание, экскурсии и программы. Визит-центр - это и постоянная выставка крестьянского быта Кенозерья, где можно посмотреть экспонаты, послушать заранее заказанную экскурсию, купить книги, сувениры, буклеты о Парке. Боевому и трудовому подвигу кенозеров в годы Великой Отечественной войны посвящена передвижная выставка «Война. Непридуманные строки», расположенная на втором этаже Визит-центра. Здесь же и библиотека, в которой собрано много литературы о Севере: его культуре, истории. этнографии и быте. В деревне Вершинино - административном центре Плесецкого сектора Парка, создана экспозиция«Кенозерье. Хроники памятного и обыкновенного» . Экспозиция, посвящённая истории Кенозерья в конце XIX - начале XXI века, построена на основе воспоминаний местных жителей и фотографий из семейных архивов. XX век - один из самых сложных и противоречивых периодов в истории страны. Об этом в экспозиции рассказывают сами кенозёры. С 2013 года в поселке работает новая гостиница Парка "Постоялый двор" (фото из газеты "Кенозерье", № 3-4, 2012).Рядом с Визит-центром - музейный комплекс "Амбарный ряд". Здесь размещаются тематические экспозиции.

В Мастерской древодела можно увидеть инструменты для обработки дерева, образцы готовых изделий, например, наличники, варианты сборки бревен в сруб и многое другое.

В Гефестовом подворье выставлены образцы кузнечного промысла, которым славились местные кузнецы.

В третьем амбаре разместилась выставка "Китоврасово подворье", посвященная гончарному промыслу. Название музея возникло благодаря сведениям о гончарах деревни , создававших фигурки с изображением древних мифических китоврасов полулюдей-полуконей. В музее представлены реконструированные сосуды по образцу изделий ямочно-гребенчатой керамики III—IV веков до н.э., фигуры китоврасов, выполненные известным каргопольским мастером Валентином Шевелевым и гончаром Кенозерского национального парка Еленой Калитиной. Ценные экспонаты «Китоврасова подворья» — ручной гончарный круг и макет, воссоздающий процесс изготовления и обжига архаической керамики, посуда, изготовленная карповскими мастерами. Не доходя до деревни Погост у дороги стоит дом Правления Плесецкой части Парка. Здесь можно оформить разрешение на пребывание в Парке, оплатить стоянки и другие услуги. На втором этаже дома - гостиница для гостей Парка. У Правления в 2009 г. установлен столб - указатель удаленности Вершинино от Архангельска и некоторых мировых столиц. "На окраине деревни со стороны д.Погост 20 августа 2003 г., в День Кенозерского национального парка, в березовой роще, посаженной в 1995 г. в честь 50-летия Победы советского народа над фашистской Германией, на месте старого кладбища был установлен и освящен 5-метровый деревянный поклонный крест. Автор поклонного креста - В.А.Титов при участии искусствоведа Т.М.Кольцовой. Сруб для поклонного креста выполнил С.П.Аникиев. Резьба на поклонном кресте была выполнена П.Бахаревым" (Н.А.Макаров). музейный фонд Кенозерского парка. Помимо предметов быта и изделий местных художественных промыслов здесь можно увидеть находящиеся на хранении расписные доски "небес " из различных часовен. Здесь же находится гончарная мастерская. Фотографии некоторых экспонатов И работа гончара

В Вершинино изучали народное творчество Кенозерья П.Н.Рыбников , Николай и Вера Харузины.

Совсем новый туробъект в Вершинино - памятный знак"Перекресток", открытый 21 августа 2016 г. по инициативе Филиала почтовой службы по Архангельской обл. к 25-летию Кенозерского национального парка. Пока у нас нет приличной фотографии объекта.



Был еще один объект для осмотра в Вершинино - фотовыставка "Заповеданное Кенозерье". Она была размещена на артзаборе, окружающем пожарно-лесную станцию. На открытых стендах - отличные парковские фотографии, сделанные Игорем Шпиленком, Константином Кокошкиным, Вадимом Штриком и др. мастерами. В Деревня ШИШКИНА



Деревня расположена широким полукругом на въезде в Вершинино. Дорога разрезает ее на две неравные части. Дуга большей части деревни упирается в берег Кенозера у Святой рощи, которая хорошо видна из многих уголков Кенозера. В конце XIX века в селении имелось девять крестьянских дворов.

Точная дата возникновения деревни неизвестна. Первое упоминание деревни в архивных документах относится к XVIII веку. Основными занятиями жмтелей были земледелие и скотоводство.Святой роще стояла деревянная Тихвинская часовня XIX века. Она была похожа на лесную избушку и привезена сюда из уже несуществующей деревни Щейник (по другим сведениям, из д.Глущёво). В день Тихвинской иконы Божией Матери (9 июля) жители обходили крестным ходом все окрестные поля и угодья, а на берегу озера совершали водосвятные молебны. Тихвинская часовня. Фото из книги Г.Гунна Памятный крест на месте сгоревшей часовни

Часовня сгорела в 1980-е годы от молнии, и с тех пор на ее месте стоит памятный крест, который почитают местные жители (фото 2008 г.).

В 2006-2007 годах рядом с крестом местными жителями построена новая Тихвинская часовня. Новая Тихвинская часовня. Фото 2010 г. За широкими фасадами домов деревни Шишкино на склоне холма стоит маленькая часовня апостола Иоанна Богослова. Ее почти не видно. Часовня была построена в первой половине XIX в., а впервые она упомянута в архивных документах за 1846 г. Облик часовни мало изменился во времени. Вот фотографии 1962 г.(автор Э.С.Смирнова) и 1972 г.(Автор Н.А.Быковская). И фотографии последнего времени: Часовня состоит из сруба, двухскатной крыши, врезанного в нее тонкого барабана с главкой и крестом. По размерам она близка часовням "Крест" в Тыр-Наволоке и Тырышкино. Другие снимки часовни - В 1984 г. силами студотряда "Атеист"(!) с архитектором В.М.Лопатько перебраны венцы, полы, заменены кровля и главка. Виды от часовни:

А ниже - новостройка Вершинино. В доме, который еще недавно стоял на этом месте, как недавно выяснилось, в начале ХХ в. останавливался А.Ф.Гильфердинг, когда собирал и записывал песни и былины. Вот фотография этого дома 1927 г. (из архива Парка). Он был построен в 1861 г., о чем свидетельствовала дата, вырезанная на кронштейне. Хозяева дома давно уехали из Вершинино, и он разрушался. В последние годы он выглядел вот так: 2001 год 2009 год 2010 год

В 2009 г. уехавшие владельцы дома О.А. и Э.В.Шишкины передали его в дар Кенозерскому национальному парку.

Теперь дом воссоздан для музея народного эпоса "В Начале было Слово". Музей народного эпоса открылся 21 августа 2016 года, как завершение мероприятий к 25-летию создания Кенозерского национального парка. В залах музея представлено более 600 предметов из коллекции музейного фонда ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» иконы, предметы крестьянского быта, книги, рукописи, фотографии. Для экспозиции собраны рукописи крестьянских заговоров, полевые записи былин фольклористов, фотографии кенозерских исполнителей из семейных архивов жителей Кенозерья и личных собраний исследователей.

За сезон 2019 г. в нем побывало около 2000 чел.

Девятиклассница Сабина Подосёнов из деревни Вершинино Плесецкого района стала победителем конкурса «Лучший гид России» в номинации «Лучший гид до 18 лет»

А теперь просто еще несколько фото этого прекрасного места.

По дорогам много за красотами не наездишься, только в Вершинино да Усть-Почу и можно добраться. В самые интересные далекие места нужно плыть на лодке.

Дороги в парке везде хорошие, по российским меркам, а вот участок от Каргополя до Онеги очень плохой, ехать по нему нужно медленно.

https://aquamarine-moscow.ru/franciya/derevnya-vershinino-ke...

http://kenozerjelive.ru/kalitin-uspkrest.html

http://kenozerjelive.ru/vershinino4.html

http://kenozerjelive.ru/ponomarev-07.htm

http://kenozerjelive.ru/kenchas1.htm