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Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири

Новосибирск с высоты - самый большой город СибириНовосибирск — самый молодой среди российских миллионников. Всего за 100 лет ему удалось вырасти из посёлка с двумя сотнями жителей до огромного мегаполиса. Новосибирск не может похвастаться многовековой историей, однако именно здесь можно встретить самый длинный крытый метромост, самый большой на континенте Театр оперы и балета, а также знаменитый на весь мир Академгородок.

1. В 2018 этом году Новосибирску исполнилось 125 лет. Город, который изначально назывался Ново-Николаевском, был основан в 1893 году благодаря развитию Транссибирской магистрали. Изначально здесь располагался посёлок, в котором жили строители железнодорожного моста через Обь. Постепенно небольшой населённый пункт разрастался, через 10 лет он получил статус города, а ещё через 60 лет — стал миллионником.Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири2. Сегодня численность населения Новосибирска составляет 1,6 млн жителей. Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири3. Он третий в России по этому показателю и уступает только Москве и Санкт-Петербургу.Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири4. Площадь Ленина на Красном проспекте — главная городская площадь.Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири5. Площадь делится на транспортную часть и театральную, к которой относятся сквер и памятник Ленину. Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири6. Купол Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. Это самый большой театр страны и континента, который иногда называют «Сибирским Колизеем».Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири7.Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири8. Сквер у площади Ленина, который в 2012 году благоустроила компания S7 Airlines.Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири9. Красный проспект — главная улица города. Её протяжённость — почти 7 километров.Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири10. Первомайский сквер.Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири11. Современный Новосибирск — это торговый, деловой, культурный, промышленный, транспортный и научный центр Сибири.Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири12. Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки. За пределами европейской части России это единственное учебное заведение, где можно получить высшее музыкальное образование.Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири13. Часовня Святого Николая на Красном проспекте.Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири14. Бизнес-центр «Бутон». Новосибирцы иногда называют его «Капуста».Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири15. Панорама города (увеличивается при нажатии).Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири16. Октябрьская магистраль — ещё одна крупная улица города.Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири17.Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири18. Архитектура Новосибирска очень разнообразна: здесь можно встретить деревянные усадьбы, каменные купеческие дома и современные высотки «из стекла и бетона».Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири19. «Бэтмен» в тумане.Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири20. Туман над центром города.Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири21. Ночной Новосибирск. Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири22. Площадь Свердлова. Справа — знаменитый Стоквартирный дом, построенный в 30-е годы прошлого века для работников Западно-Сибирского краевого исполкома.Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири23. Собор Александра Невского. Он стал первой каменной постройкой на территории Ново-Николаевска. Храм был освящен в декабре 1899 года. Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири24. Коммунальный мост через Обь, соединяющий Ленинский и Октябрьский районы города. Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири25. Новосибирск может похвастаться самым большим крытым метромостом в мире. Его длина — 2145 метров. Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири26. Михайловская набережная, реконструкция которой началась в 2017 году. Этим летом она стала главной площадкой празднования Дня города. Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири27. Пролёт первого железнодорожного моста через Обь в парке «Городское начало». Его сохранили в качестве памятника.Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири28. Первый железнодорожный мост через Обь построили в конце XIX века в рамках строительства Транссибирской магистрали. Он прослужил почти 100 лет. Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири29. Со временем мост обветшал, и в 1990-х годах сооружение демонтировали. На основаниях бывших ледорезов моста строители возвели семь железобетонных опор, соорудили две береговые опоры и смонтировали новые пролёты, предназначенные для более высоких нагрузок.Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири30. Бугринский мост.

Его построили в 2014 году. Он имеет уникальную конструкцию с арочным пролётом длиной 380 метров — самым большим на территории России и СНГ. Общая протяжённость моста составляет 2,1 километра (вместе с подходами 5,5 километра), а высота — 92 метра над водой. Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири31. Арочный пролёт подвешен на канатах из оцинкованной проволоки, их общая длина — 9 километров.Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири32. Имя мосту помогали выбирать новосибирцы. В проектной документации его название значилось как «Оловозаводский», но мэр города решил провести конкурс и узнать мнение горожан. В итоге мост назвали «Бугринским» — на левом берегу он проходит по Бугринской роще, также раньше здесь располагалось село Бугры.Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири33. В начале июля 2018 года эксперты аналитического агентства «Автостат» насчитали в Новосибирске около 800 тысяч легковых машин. Каждые полгода их количество увеличивается в среднем на 10 тысяч штук.Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири34. Пересечение улицы Ленина и проспекта Димитрова. Здесь сосредоточены многоэтажные бизнес-центры, поэтому этот район считается деловым.Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири35. Железнодорожный район.Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири36. Вокзальная магистраль — тянется от железнодорожного вокзала до площади Ленина.Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири37. Вокзал Новосибирск-Главный.

Свой нынешний облик он обрёл к 1939 году. Изначально вокзал был деревянным и имел два пути направления. Сегодня это самый большой вокзал Сибири с 14 платформами и общей вместимостью до 4 тысяч пассажиров. Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири38. До середины XX века жители правого и левого берега Новосибирска жили в разных часовых поясах. На правом берегу утро начиналось на час раньше. В 1958 году, когда был построен первый автомобильный мост, город перешёл на единый часовой пояс.Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири39. Один из старейших храмов Новосибирска, собор в честь Вознесения Господня, был построен в 1913 году. Спустя 60 лет деревянное здание стало разрушаться. С 1974 года храм пережил несколько этапов реконструкции и к 1988 году и стал полностью каменным. Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири40. Вознесенский собор — главный храм города. В нём расположена кафедра архиерея, управляющего Новосибирской епархией.Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири41. Нарымский сквер находится между улицами Нарымской, 1905 года и Советской. Это одно из самых популярных мест для прогулок.
Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири42. Новосибирск был внесён в Книгу рекордов Гиннесса как самый быстрорастущий город-миллионник: он достиг миллиона жителей менее чем за 70 лет. Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири43. Официальной датой начала деятельности театра «Глобус», первого стационарного театра Новосибирска, считается 1930 год. Однако в здание, напоминающее парусный корабль, труппа переехала лишь в 1984 году. До этого «Глобус» занимал Дом Ленина на Красном проспекте, где сегодня находится Новосибирская государственная филармония.Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири44. Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) носит звание самой крупной библиотеки за Уралом и крупнейшей в Азии. Её книжный фонд насчитывает более 14 миллионов 600 тысяч экземпляров. Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири45. В Новосибирске находится единственный в России музей Солнца. Основу его экспозиции составляет коллекция изображений солнечных богов древних цивилизаций, созданных по материалам археологических находок.Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири46. Площадь Калинина — транспортная развязка на пересечении улиц Красный проспект, Дуси Ковальчук и Перевозчикова. Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири47. Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС) ведёт свою историю с 1932 года. Главный корпус института построили в 1949—1955 годах по проекту московского архитектора В.С. Масленникова. Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири48. Ледовый дворец спорта «Сибирь» на 7,5 тысяч зрителей построили в 1964 году. Здесь проводит домашние матчи одноимённая хоккейная команда. К 2023 году планируется возвести новую многофункциональную ледовую арену, которая сможет вместить 12 тысяч зрителей. Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири49. Академгородок — научный и образовательный центр Новосибирска, расположенный в 20 километрах к югу от центра города. Здесь находятся десятки научно-исследовательских институтов. Население Академгородка составляет около 75 тысяч человек.Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири50. Технопарк Новосибирского Академгородка (Академпарк) считается самым крупным в России. Основные здания представляют две башни, соединённые переходом-галереей на уровне 13 этажа. Академпарк занимается разработкой и созданием опытных производств в высокотехнологичных областях: информационные технологии, биомедицина, электроника и приборостроение.Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири51. Верхняя зона — основной район Академгородка Здесь расположено большинство институтов и научно-учебных учреждений.Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири52. Музей железнодорожной техники «Сеятель». На его территории выставлены составы и вагоны с середины XIX века до наших дней. Музейная коллекция насчитывает более 100 экспонатов.Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири53. Новосибирская ГЭС на реке Обь. Она строилась для обеспечения области электричеством, но в основном служит защитой от паводковых наводнений.Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири54. Трёхкамерный шлюз пропускает суда в обход плотины ГЭС. Рядом с ним расположен микрорайон Правые Чёмы, который новосибирцы называют просто «микрорайон Шлюз». Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири55. Первомайский район расположен в южной части города на правом берегу Оби. Заметную часть его площади занимают лесные массивы и частный сектор. Своим появлением район обязан железной дороге — точнее, строительству сортировочной станции Инская. Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири56. Инская — один из крупнейших железнодорожных узлов в нашей стране и на всей территории бывшего СССР. Площадь сортировочной станции превышает 800 тысяч квадратных метров, суммарная длина 164 путей — почти 183 километра, ежесуточный оборот — более 27 тысяч вагонов. Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири57. Детско-юношеский астрофизический центр «Планетарий». Кроме звёздного зала с купольным экраном здесь есть обсерватория и даже собственная киностудия. На площадке перед зданием разместился тематический ландшафтный парк, где установлены солнечные часы — одни из самых больших в России. Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири58. За счёт маятниковой миграции в дневное время население Новосибирская прирастает не менее чем на 100 тысяч человек — примерно столько людей ежедневно ездят из пригородов в областной центр на работу или учёбу. Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири59. ТРЦ «Аура» — один из самых больших торгово-развлекательных комплексов Новосибирска. Его общая площадь составляет 150 000 квадратных метров. Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири60. Один из конкурентов «Ауры» — 4-этажный ТРЦ «Галерея Новосибирск».Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири61. Один из 14-ти торговых центров «МЕГА», открытых на территории России.Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири62. В Новосибирске ТРЦ «МЕГА» появился в 2007 году. Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири63. Монумент и сквер Славы. Мемориальный комплекс в память о подвиге сибиряков, участвовавших в Великой Отечественной войне, был открыт в 1967 году. Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири64. Троице-Владимирский собор, построенный в 1999–2008 годах, считается одним из самых больших православных храмов за Уралом. Его высота до верхней точки креста составляет 60 метров. Здание, выполненное в традициях русского зодчества, разделено на два этажа и способно вместить 1500 прихожан. Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири65. Новосибирский Экспоцентр — крупнейший за Уралом выставочный комплекс.Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири66. Климат Новосибирска — континентальный, с долгими суровыми зимами и сравнительно коротким, но достаточно жарким летом. Самая низкая температура была зафиксирована в январе 1915 года и составила –51,2°C. Летний рекорд был установлен в июле 1953-го, когда столбик термометра поднялся до отметки в +37,2°С.Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири67. С 24 июля 2016 года разница во времени с Москвой здесь составляет +4 часа. До этого Новосибирск находился в часовой зоне МСК+3. Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири68. ТЭЦ-5 — главный поставщик энергии в регионе. Она снабжает электричеством 600 тысяч квартир и сотни предприятий, а также обеспечивает несколько районов Новосибирска теплом и горячей водой.Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири69. 260-метровая дымовая труба ТЭЦ-5 — самое высокое сооружение в городе. Для сравнения: высота новосибирской телебашни вместе с антенной составляет 192 метра. Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири70. Золоотвал, куда поступают отходы горения с ТЭЦ-5. Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири71. Осенью 2018 года ТЭЦ-5 перешла с каменного угля на бурый. Как утверждают энергетики, несмотря на больший расход такого вида топлива, объём выбросов и концентрация вредных веществ в дымовых газах заметно снизятся. Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири72. Лесопарк имени академика И.И. Синягина был заложен в 1973 году в Краснообске — посёлке, расположенном между Кировским и Советским районами Новосибирска. Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири73. Эта рукотворная зелёная зона со сложным сочетанием закрытых и открытых пространств считается памятником ландшафтного искусства. Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири74. Современный облик Новосибирска во многом формируют новые жилые комплексы и быстро застраивающиеся микрорайоны. Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири75. Микрорайон «Берёзовое» в Первомайском районе. Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири76. Микрорайон «Просторный».Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири77. Сейчас в Новосибирске три автомобильных моста через Обь, но в 2019 году планируется начать работы по возведению четвёртого. Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири78. Северный обход Новосибирска — федеральная автодорога Омск–Новосибирск. Этот объездной путь соединяет трассы М-51 и М-53 за пределами города, уменьшая поток транзитных грузовых автомобилей в его черте. Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири79. Индустриальный парк «ПНК-Толмачево» на территории промышленно-логистического парка Новосибирской области. Он расположен в 12 километрах от города рядом с федеральной трассой М-51. Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири80. Бугринский мост.Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири81. Протяжённость города с севера на юг — 43 километра, а с востока на запад — 25. Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири82. Закат над Новосибирском (панорама кликабельна).Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири83.Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири84. Фейерверк во время празднования Дня города. Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири85. Новосибирск одним из первым среди российский городов (после Москвы) подключили к сети Интернет. Это произошло в 1990 году. Скорость подключения тогда составляла 8 кбит/с.Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири86. Электронный справочник «ДубльГИС» придумали в Новосибирске в 1999 году. Сегодня карты-справочники включают 368 городов в 9 странах.Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири87.Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири88.Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири
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