Новосибирск с высоты - самый большой город Сибири

Новосибирск — самый молодой среди российских миллионников. Всего за 100 лет ему удалось вырасти из посёлка с двумя сотнями жителей до огромного мегаполиса. Новосибирск не может похвастаться многовековой историей, однако именно здесь можно встретить самый длинный крытый метромост, самый большой на континенте Театр оперы и балета, а также знаменитый на весь мир Академгородок.

1. В 2018 этом году Новосибирску исполнилось 125 лет. Город, который изначально назывался Ново-Николаевском, был основан в 1893 году благодаря развитию Транссибирской магистрали. Изначально здесь располагался посёлок, в котором жили строители железнодорожного моста через Обь. Постепенно небольшой населённый пункт разрастался, через 10 лет он получил статус города, а ещё через 60 лет — стал миллионником. 2. Сегодня численность населения Новосибирска составляет 1,6 млн жителей. 3. Он третий в России по этому показателю и уступает только Москве и Санкт-Петербургу. 4. Площадь Ленина на Красном проспекте — главная городская площадь. 5. Площадь делится на транспортную часть и театральную, к которой относятся сквер и памятник Ленину. 6. Купол Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. Это самый большой театр страны и континента, который иногда называют «Сибирским Колизеем». 7. 8. Сквер у площади Ленина, который в 2012 году благоустроила компания S7 Airlines. 9. Красный проспект — главная улица города. Её протяжённость — почти 7 километров. 10. Первомайский сквер. 11. Современный Новосибирск — это торговый, деловой, культурный, промышленный, транспортный и научный центр Сибири. 12. Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки. За пределами европейской части России это единственное учебное заведение, где можно получить высшее музыкальное образование. 13. Часовня Святого Николая на Красном проспекте. 14. Бизнес-центр «Бутон». Новосибирцы иногда называют его «Капуста». 15. Панорама города (увеличивается при нажатии). 16. Октябрьская магистраль — ещё одна крупная улица города. 17. 18. Архитектура Новосибирска очень разнообразна: здесь можно встретить деревянные усадьбы, каменные купеческие дома и современные высотки «из стекла и бетона». 19. «Бэтмен» в тумане. 20. Туман над центром города. 21. Ночной Новосибирск. 22. Площадь Свердлова. Справа — знаменитый Стоквартирный дом, построенный в 30-е годы прошлого века для работников Западно-Сибирского краевого исполкома. 23. Собор Александра Невского. Он стал первой каменной постройкой на территории Ново-Николаевска. Храм был освящен в декабре 1899 года. 24. Коммунальный мост через Обь, соединяющий Ленинский и Октябрьский районы города. 25. Новосибирск может похвастаться самым большим крытым метромостом в мире. Его длина — 2145 метров. 26. Михайловская набережная, реконструкция которой началась в 2017 году. Этим летом она стала главной площадкой празднования Дня города. 27. Пролёт первого железнодорожного моста через Обь в парке «Городское начало». Его сохранили в качестве памятника. 28. Первый железнодорожный мост через Обь построили в конце XIX века в рамках строительства Транссибирской магистрали. Он прослужил почти 100 лет. 29. Со временем мост обветшал, и в 1990-х годах сооружение демонтировали. На основаниях бывших ледорезов моста строители возвели семь железобетонных опор, соорудили две береговые опоры и смонтировали новые пролёты, предназначенные для более высоких нагрузок. 30. Бугринский мост.

Его построили в 2014 году. Он имеет уникальную конструкцию с арочным пролётом длиной 380 метров — самым большим на территории России и СНГ. Общая протяжённость моста составляет 2,1 километра (вместе с подходами 5,5 километра), а высота — 92 метра над водой. 31. Арочный пролёт подвешен на канатах из оцинкованной проволоки, их общая длина — 9 километров. 32. Имя мосту помогали выбирать новосибирцы. В проектной документации его название значилось как «Оловозаводский», но мэр города решил провести конкурс и узнать мнение горожан. В итоге мост назвали «Бугринским» — на левом берегу он проходит по Бугринской роще, также раньше здесь располагалось село Бугры. 33. В начале июля 2018 года эксперты аналитического агентства «Автостат» насчитали в Новосибирске около 800 тысяч легковых машин. Каждые полгода их количество увеличивается в среднем на 10 тысяч штук. 34. Пересечение улицы Ленина и проспекта Димитрова. Здесь сосредоточены многоэтажные бизнес-центры, поэтому этот район считается деловым. 35. Железнодорожный район. 36. Вокзальная магистраль — тянется от железнодорожного вокзала до площади Ленина. 37. Вокзал Новосибирск-Главный.

Свой нынешний облик он обрёл к 1939 году. Изначально вокзал был деревянным и имел два пути направления. Сегодня это самый большой вокзал Сибири с 14 платформами и общей вместимостью до 4 тысяч пассажиров. 38. До середины XX века жители правого и левого берега Новосибирска жили в разных часовых поясах. На правом берегу утро начиналось на час раньше. В 1958 году, когда был построен первый автомобильный мост, город перешёл на единый часовой пояс. 39. Один из старейших храмов Новосибирска, собор в честь Вознесения Господня, был построен в 1913 году. Спустя 60 лет деревянное здание стало разрушаться. С 1974 года храм пережил несколько этапов реконструкции и к 1988 году и стал полностью каменным. 40. Вознесенский собор — главный храм города. В нём расположена кафедра архиерея, управляющего Новосибирской епархией. 41. Нарымский сквер находится между улицами Нарымской, 1905 года и Советской. Это одно из самых популярных мест для прогулок.

42. Новосибирск был внесён в Книгу рекордов Гиннесса как самый быстрорастущий город-миллионник: он достиг миллиона жителей менее чем за 70 лет. 43. Официальной датой начала деятельности театра «Глобус», первого стационарного театра Новосибирска, считается 1930 год. Однако в здание, напоминающее парусный корабль, труппа переехала лишь в 1984 году. До этого «Глобус» занимал Дом Ленина на Красном проспекте, где сегодня находится Новосибирская государственная филармония. 44. Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) носит звание самой крупной библиотеки за Уралом и крупнейшей в Азии. Её книжный фонд насчитывает более 14 миллионов 600 тысяч экземпляров. 45. В Новосибирске находится единственный в России музей Солнца. Основу его экспозиции составляет коллекция изображений солнечных богов древних цивилизаций, созданных по материалам археологических находок. 46. Площадь Калинина — транспортная развязка на пересечении улиц Красный проспект, Дуси Ковальчук и Перевозчикова. 47. Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС) ведёт свою историю с 1932 года. Главный корпус института построили в 1949—1955 годах по проекту московского архитектора В.С. Масленникова. 48. Ледовый дворец спорта «Сибирь» на 7,5 тысяч зрителей построили в 1964 году. Здесь проводит домашние матчи одноимённая хоккейная команда. К 2023 году планируется возвести новую многофункциональную ледовую арену, которая сможет вместить 12 тысяч зрителей. 49. Академгородок — научный и образовательный центр Новосибирска, расположенный в 20 километрах к югу от центра города. Здесь находятся десятки научно-исследовательских институтов. Население Академгородка составляет около 75 тысяч человек. 50. Технопарк Новосибирского Академгородка (Академпарк) считается самым крупным в России. Основные здания представляют две башни, соединённые переходом-галереей на уровне 13 этажа. Академпарк занимается разработкой и созданием опытных производств в высокотехнологичных областях: информационные технологии, биомедицина, электроника и приборостроение. 51. Верхняя зона — основной район Академгородка Здесь расположено большинство институтов и научно-учебных учреждений. 52. Музей железнодорожной техники «Сеятель». На его территории выставлены составы и вагоны с середины XIX века до наших дней. Музейная коллекция насчитывает более 100 экспонатов. 53. Новосибирская ГЭС на реке Обь. Она строилась для обеспечения области электричеством, но в основном служит защитой от паводковых наводнений. 54. Трёхкамерный шлюз пропускает суда в обход плотины ГЭС. Рядом с ним расположен микрорайон Правые Чёмы, который новосибирцы называют просто «микрорайон Шлюз». 55. Первомайский район расположен в южной части города на правом берегу Оби. Заметную часть его площади занимают лесные массивы и частный сектор. Своим появлением район обязан железной дороге — точнее, строительству сортировочной станции Инская. 56. Инская — один из крупнейших железнодорожных узлов в нашей стране и на всей территории бывшего СССР. Площадь сортировочной станции превышает 800 тысяч квадратных метров, суммарная длина 164 путей — почти 183 километра, ежесуточный оборот — более 27 тысяч вагонов. 57. Детско-юношеский астрофизический центр «Планетарий». Кроме звёздного зала с купольным экраном здесь есть обсерватория и даже собственная киностудия. На площадке перед зданием разместился тематический ландшафтный парк, где установлены солнечные часы — одни из самых больших в России. 58. За счёт маятниковой миграции в дневное время население Новосибирская прирастает не менее чем на 100 тысяч человек — примерно столько людей ежедневно ездят из пригородов в областной центр на работу или учёбу. 59. ТРЦ «Аура» — один из самых больших торгово-развлекательных комплексов Новосибирска. Его общая площадь составляет 150 000 квадратных метров. 60. Один из конкурентов «Ауры» — 4-этажный ТРЦ «Галерея Новосибирск». 61. Один из 14-ти торговых центров «МЕГА», открытых на территории России. 62. В Новосибирске ТРЦ «МЕГА» появился в 2007 году. 63. Монумент и сквер Славы. Мемориальный комплекс в память о подвиге сибиряков, участвовавших в Великой Отечественной войне, был открыт в 1967 году. 64. Троице-Владимирский собор, построенный в 1999–2008 годах, считается одним из самых больших православных храмов за Уралом. Его высота до верхней точки креста составляет 60 метров. Здание, выполненное в традициях русского зодчества, разделено на два этажа и способно вместить 1500 прихожан. 65. Новосибирский Экспоцентр — крупнейший за Уралом выставочный комплекс. 66. Климат Новосибирска — континентальный, с долгими суровыми зимами и сравнительно коротким, но достаточно жарким летом. Самая низкая температура была зафиксирована в январе 1915 года и составила –51,2°C. Летний рекорд был установлен в июле 1953-го, когда столбик термометра поднялся до отметки в +37,2°С. 67. С 24 июля 2016 года разница во времени с Москвой здесь составляет +4 часа. До этого Новосибирск находился в часовой зоне МСК+3. 68. ТЭЦ-5 — главный поставщик энергии в регионе. Она снабжает электричеством 600 тысяч квартир и сотни предприятий, а также обеспечивает несколько районов Новосибирска теплом и горячей водой. 69. 260-метровая дымовая труба ТЭЦ-5 — самое высокое сооружение в городе. Для сравнения: высота новосибирской телебашни вместе с антенной составляет 192 метра. 70. Золоотвал, куда поступают отходы горения с ТЭЦ-5. 71. Осенью 2018 года ТЭЦ-5 перешла с каменного угля на бурый. Как утверждают энергетики, несмотря на больший расход такого вида топлива, объём выбросов и концентрация вредных веществ в дымовых газах заметно снизятся. 72. Лесопарк имени академика И.И. Синягина был заложен в 1973 году в Краснообске — посёлке, расположенном между Кировским и Советским районами Новосибирска. 73. Эта рукотворная зелёная зона со сложным сочетанием закрытых и открытых пространств считается памятником ландшафтного искусства. 74. Современный облик Новосибирска во многом формируют новые жилые комплексы и быстро застраивающиеся микрорайоны. 75. Микрорайон «Берёзовое» в Первомайском районе. 76. Микрорайон «Просторный». 77. Сейчас в Новосибирске три автомобильных моста через Обь, но в 2019 году планируется начать работы по возведению четвёртого. 78. Северный обход Новосибирска — федеральная автодорога Омск–Новосибирск. Этот объездной путь соединяет трассы М-51 и М-53 за пределами города, уменьшая поток транзитных грузовых автомобилей в его черте. 79. Индустриальный парк «ПНК-Толмачево» на территории промышленно-логистического парка Новосибирской области. Он расположен в 12 километрах от города рядом с федеральной трассой М-51. 80. Бугринский мост. 81. Протяжённость города с севера на юг — 43 километра, а с востока на запад — 25. 82. Закат над Новосибирском (панорама кликабельна). 83. 84. Фейерверк во время празднования Дня города. 85. Новосибирск одним из первым среди российский городов (после Москвы) подключили к сети Интернет. Это произошло в 1990 году. Скорость подключения тогда составляла 8 кбит/с. 86. Электронный справочник «ДубльГИС» придумали в Новосибирске в 1999 году. Сегодня карты-справочники включают 368 городов в 9 странах. 87. 88.

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