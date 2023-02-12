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"Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК"

"Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК""Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК"У пацанов все по кайфу: воюют, противника гонят и днем и ночью."Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК"Артиллерия "Вагнера" работает на соледарском направлении. Бойцы используют в своей работе 152 мм гаубицу Д-1 1946 года - "орудие Победы". Несмотря на свой достопочтенный возраст, долбит врага четко, после первого выстрела достаточно небольших корректур.  Затем орудие маскируют, а сами в укрытие."Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК""Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК"Кроме того, позиции украинских боевиков перемалываются из 120 мм миномета. Используются осколочно-фугасные снаряды - около 20 кг мины."Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК""Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК""Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК""Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК"Артиллеристы расчищают дорогу для штурмовиков. Штурмы указывают цели - артиллерия убирает тех, кто мешает двигаться вперед. Цели поражаются со второго выстрела.
https://t.me/orchestra_w/4477

"Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК"Попасная, январь 2023.
https://t.me/orchestra_w/4485

"Мы защищаем интересы своей страны. Будьте на стороне добра".
ЧВК «Вагнер» готовится передать Французскому Иностранному легиону тело военнослужащего Евгения Кулика, воевавшего за Украину и погибшего в боях на Бахмутском направлении. Ранее представители Иностранного легиона обратились к «Вагнеру» с просьбой найти их бойца – и его тело было обнаружено на территории ДНР. В рамках процедуры обмена телами погибших тело Евгения Кулика будет передано одним из первых, с воинскими почестями."Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК"Ранее Евгений Пригожин сообщил, что Кулик, находясь в составе Французского Иностранного легиона, воевал в ДНР, где и был ликвидирован силами "Оркестра"."Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК"К противнику - с уважением. "Музыкант" накрывает тело флагом легиона.
Перевод на русский:
"Каждый из нас много где воевал. Мы — защищаем интересы своей страны. Будьте на стороне добра. Мы отправляем бойца французского легиона домой".
Общий посыл подобных мероприятий - с покойниками мы не воюем.
Кстати, и обращается на хорошем французском. Так что в ЧВК Вагнер есть люди владеющие языками. И явно не одним французским! И да. Вспомните, как передали тела наших погибших летчиков.
https://t.me/orchestra_w/4488

В украинском сегменте интернета всё чаще стали появляться сообщения и видеоматериалы, которые указывают на то, что украинские вояки отказываются выдвигаться на те участки фронта, где воюет наша ЧВК «Вагнер». В нашем сегменте начинают смеяться над украми, хотя это не уместно. Конечно укры хотят воевать, а не самоубиваться об такую мясорубку, как наше подразделение. Поэтому офицеры ВСУ перед переброской на участки фронта где стоит Вагнер попросту дезертируют.  "Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК"На мой взгляд, кроме дисциплины и военного интеллекта вагнеров, важную роль в боеспособности подразделения играет тот факт, что они действуют одним организмом. Не смотря на жёсткую дисциплину и субординацию, командиры Вагнера прислушиваются к своим бойцам и не боятся менять план операции в случае поступления более разумного предложения от подчинённого. Это только то, что я заметил в сюжетах СМИ об этом подразделении. Думаю, что там ещё много новаторских методик ведения боя в современной войне.   
https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV/21484

ЧВК «Вагнер» отправит на Украину тела убитых военнослужащих ВСУ
Как рассказал один из командиров «музыкантов» Лотос, отправка проходит по согласованию с украинской стороной. Всего планируется 4-5 партий тел, которые перевезут на 20 машинах."Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК""Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК"В ходе ожесточенных боев за Соледар ВСУ понесли крупные потери."Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК"Однако даже к погибшим противникам «музыканты» проявляют человеческое отношение. Бизнесмен Евгений Пригожин отметил необходимость достойной отправки тел к родным.
https://t.me/riafan_everywhere/16252

Новая группа бойцов прибыла в центр реабилитации ЧВК «Вагнер» в АнапеНовая группа бойцов прибыла в центр реабилитации ЧВК «Вагнер» в АнапеФедеральное агентство новостей

Новая группа добровольцев, получивших ранения в зоне проведения спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, прибыла в центр реабилитации ЧВК «Вагнер» в Краснодарском крае.
Корреспонденты ФАН встретили бойцов «оркестра» на аэродроме в Анапе и побывали в лечебном учреждении.
«Вагнеровцы» продемонстрировали номера, в которых они будут проживать на период восстановления. Добровольцы обратили внимание на чистоту и аккуратность комнат, их просторность и наличие балконов.
Бойцы поблагодарили руководство ЧВК «Вагнер» за заботу об их здоровье и предоставление комфортных условий на время пребывания в причерноморском центре.Новая группа бойцов прибыла в центр реабилитации ЧВК «Вагнер» в АнапеФедеральное агентство новостей

В центре реабилитации ЧВК «Вагнер» защитникам Донбасса оказывают необходимую помощь и обеспечивают максимально комфортные условия для восстановления. Лечение проходит под надзором грамотных медицинских специалистов.Новая группа бойцов прибыла в центр реабилитации ЧВК «Вагнер» в АнапеФедеральное агентство новостей

Ранее в реабилитационный центр прибыла большая группа врачей. Представители разных специальностей занимаются вопросами, связанными с восстановлением «вагнеровцев»."Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК"
Многие бойцы ЧВК «Вагнер», успешно прошедшие лечение на Черном море, изъявляют желание вернуться в зону СВО как можно скорее. В случае если требуется более серьезная помощь при восстановлении, пациентов направляют в Санкт-Петербург на дополнительную диагностику или протезирование.
https://riafan.ru/23855621-novaya_gruppa_boitsov_pribila_v_t...

Вроде на эту тему много пишут, но ускользает главное…"Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК"В Соледаре
Немного по теме – до 2022 года в ЧВК «Вагнер» официально не брали даже просто судимых. В 2022 стали брать, но не со всякой судимостью. А потом, относительно недавно, у граждан, находящихся в местах лишения свободы, появилась возможность подписать контракт и отбыть в зону проведения Специальной военной операции на территории бывшей Украины. Не так давно группа бывших заключённых после 6-месячного контракта обрела свободу и снятие судимостей (так везде написали, инсайда у меня нет). 
Что называется – искупили кровью. 

И знаете, что самое интересное в этой истории? А то, из-за чего некоторые люди оказываются в тюрьме. Понятно, что есть лица, совершившие по сути случайное преступление и не являющиеся частью преступного мира."Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК"В Соледаре
Но есть и те, для кого противоправная деятельность является собственно жизнью. Это – «лихие люди», очень специфический тип личности, которому крайне сложно найти себя в обычной жизни. Тут и переизбыток жизненной энергии, и авантюрный склад характера и многое другое. К военной карьере они такой человек тоже скорее всего не годится – годами жить гарнизонной службой ему просто не подходит. "Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК"А вот формат ЧВК «Вагнер», которая -
1. Создана для боевых действий. Туда не идут для построения карьеры и раннего выхода на хорошую пенсию.  
2. Судя по тому, что есть в открытых источниках, заточена на результат, а не на отчётность и тд, - как раз подходит.

Отмечу – я никого не идеализирую. Вообще и прям совсем. Понятно, что «лихие люди» - контингент ещё тот, и это – трудная задача для командиров. Кроме того, среди заключённых есть просто люди с такими патологиями личности, что они опасны для сослуживцев и гражданского населения. Полагаю, с этим фактором тоже работают и вычисляют его на этапах подписания контракта и последующей подготовки."Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК"В Соледаре

НО! Люди не одинаковые уже с рождения. И данный тип личности – факт. И использовать его в боевых действиях – самое разумное. Мы пока не знает, что даст этот эксперимент. Но мне как-то раз в ДНР рассказали, что в одном подразделении есть мужик слегка за 50, сидевший… 9 раз. Он – лучший боец. Видимо, человек бОльшую часть жизни искал себя и наконец нашёл. С большой вероятностью нечто подобное происходит и с бывшими заключёнными, подписавшими контракт с ЧВК «Вагнер».  
 
В любом обществе есть мужчины, родившиеся для войны, настоящие воины. И когда всё спокойно, они, как раньше говорили «вступают на скользкую дорожку». Естественно, с ними надо работать ещё в школе, в младших классах. Как правило, таких детей видно. Лучше всего, чтобы такие дети не успели связать себя с преступностью. Варианты – военные училища, спецподготовка, не дожидаясь совершеннолетия и тд. Но даже если время упущено, выход, как видим, есть. 

Уверена, что государство обязано учитывать этот фактор и правильно таких людей использовать. Что, собственно, сейчас и наблюдаем, ведь понятно, что работа с заключенными ведётся с ведома руководства страны. Хорошая тенденция."Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК"
 Да, бывший заключённый может и погибнуть, и получить тяжёлое ранение. Это факт. А будучи преступником – разве не может? И будут ли им гордиться близкие, если он погибнет в разборке или при задержании?  Лучше ли, чтобы «лихой человек» гнил в тюрьме? 

Естественно, здесь я написала лишь об одном типе. Воинское сословие куда сложнее. В нём есть благородные воины, практически рыцари. Есть философы, есть даже, как это ни парадоксально, практически жрецы.   

Просто мне очень не нравится ёрничество по поводу «зэков Пригожина». Оно – от полного непонимания сути происходящего.  
Наталья Макеева
https://t.me/nmakeevaZ/1250

Миронов похвастался подарком от Пригожина. Это – кувалда."Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК"«Благодарю основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина за подарок. Это очень полезный инструмент. С его помощью все вместе мы пробьём брешь в нацистской идеологии», - написал Миронов.
Полезный инструмент представляет собой кувалду с выгравированными на бойке черепами и надписью ЧВК «Вагнер».
https://t.me/wagner_prigozhina/10752

"Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК"«Бои шли буквально за каждый дом, были эпизоды, когда первый-второй этажи находятся под нашим контролем, на третьем — противник»."Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК"По словам командира штурмовых групп с позывным Шеф, «музыканты» продолжают двигаться согласно плану в западном направлении. Основной задачей сейчас остаётся освобождение Артёмовска.
https://t.me/wagner_prigozhina/10772

В кадре в том числе комментарий дает командир штурмовой группы Айк «Абрек» Гаспарян, участник штурма Опытного и Соледара. 31 декабря в штабе ЮВО президент Владимир Путин вручил «Абреку» медаль «За отвагу». "Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК"Несмотря на приближавшийся выход по УДО (должен был освободиться в июне), Гаспарян решил уйти в ЧВК и принять участие в СВО. 
"Многие думают, что из колоний едут из-за больших сроков - это не так. Отношение со стороны руководства абсолютно одинаковое ко всем: и к бывшим заключенным, и к контрактникам с воли"."Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК"Опытное по мнению Айка - это глубоко эшелонированная крепость. Здесь много многоэтажек, а это всегда сложео, потому что работают снайпера. Чтобы войти в жилой сектор, пришлось схитрить, поскольку необходимо было преодолеть 150 метров открытой местности.
"Был эффект неожиданности. Противник не ожидал, что четырнадцать человек могут зайти в н.п. и зайти нахрапом".
Предварительно не было работы артиллерии, чтобы не дать противнику возможности понять, что надвигается штурм поселка. 
"Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК"А наглость заключалась в том, что не было артподготовски и для противника их приход был полной неожиданностью. Они закрепились в первом доме практически без потерь, только легко ранило одного бойца. А дальше к ним подтянулись и другие. В итоге они начали метр за метром  выдавливать противника уже общим фронтом."Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК"Еще Айк показал молитвенную комнату. Как он сказал: духовное состояние один из важных аспектов. Они сами организовали молитвенную комнату, "куда могут прийти бойцы, помолиться, пообщаться с Богом"."Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК""Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК""Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК"Тут же организован уголок с погибшими их товарищами, которых они поминают в молитвах."Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК""Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК"https://t.me/ok_spn/22649

На Бахмутском направлении работают профессионалы"Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК"Среди них есть, конечно, те, для кого это не первый боевой опыт и не первые боевые ранения."Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК"Этот молодой мужчина из штурмового отряда, воевал до этого в Сирии."Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК"Сейчас лечится в госпитале с множественными травмами: осколочные, пулевое и перелом предплечья.
https://t.me/orchestra_w/4510

Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли в плен под Соледаром «элитного коммандоса» из отряда морской пехоты США Майкла Винтера"Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК"Винтер участвовал в военных операциях США в Сирии, Ираке, Ливии, но по приезду на «инструктаж» ВСУ был схвачен.
Врио главы ДНР Денис Пушилин также подтвердил, что при взятии Соледара в плен попали иностранные наемники, но их количество не уточняется.
https://t.me/WAGNER_P18/10806

«Иностранные наёмники — это нечисть, которая будет уничтожена»."Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК"«Оркестр» использует все доступные инструменты для уничтожения противника. «Тут местных почти не осталось — в основном работают поляки, американцы и по радиоперехвату слышна грузинская речь»."Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК""Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК")Обратите внимание, сколько отстрелянных гильз)."Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК""Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК""Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК"Бои в городе не затихают, интенсивность огня зашкаливает. «Музыканты» своим огнём возвращают городу имя Артёмовск.
https://t.me/WAGNER_P18/10808

Наши в Африке. Вот поэтому америкосы и бесятся!"Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК"Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа заявил, что власти страны намерены увеличить число российских инструкторов для подготовки вооруженных сил республики (FACA).
Партнерство с РФ уже принесло много пользы африканскому государству.
Российские инструкторы занимаются обучением личного состава FACA, благодаря чему армия республики стала одной из лучших в Африке, значительно увеличив собственный боевой потенциал.
https://t.me/orchestra_w/4526

"Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК""Оркестр" освободил село Краснополье к северу от Соли.
https://t.me/orchestra_w/4530

Несколько штурмовиков, отличившихся в ходе операции по освобождению Соледара, получили высшую награду компании - Платиновую Звезду.
Церемонию награждения провел командир с позывным "Лотос", который руководил штурмом города. Он поблагодарил бойцов за доблесть, проявленную в сражении за город, а также отметил их храбрость и мужество.Бойцы ЧВК «Вагнер» получили за взятие Соледара высшую награду организации — Платиновую ЗвездуСведения о взятии города появились в Сети 11 января. Эту информацию уже подтвердил петербургский предприниматель Евгений Пригожин.
Церемонию награждения провел один из командиров ЧВК «Вагнер» с позывным Лотос, который руководил штурмом Соледара. Он поблагодарил бойцов за доблесть, проявленную в сражении за город, а также отметил их храбрость и мужество."Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК"«Ребята, спасибо вам за ваш нелегкий труд. За то, что не дали заднюю. Большое спасибо вам за Соледар. Вы все достойны этой высокой награды. Надеюсь, вы дальше с честью будете нести звание Героя ЧВК «Вагнер», а также приумножать успехи и славу нашей компании в борьбе с врагами Родины. Поздравляю».Бойцы ЧВК «Вагнер» получили за взятие Соледара высшую награду организации — Платиновую ЗвездуОдин из бойцов поделился воспоминаниями сражения за Соледар. Он сообщил, что враг отчаянно оборонялся, однако «музыканты» все же сломили сопротивление врага.

«На подступах по нам со всех сторон работали крупнокалиберные пулеметы, снайперы и гранатометы. Вокруг падали мины. Наши ребята никто не отступил. Все прошли вперед», — рассказал «музыкант».
https://riafan.ru/23857270-boitsi_chvk_vagner_poluchili_za_v...

Хочу передать привет всей России! Скоро мы победим эту войну! Слава ЧВК "Вагнер"!"Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК"Бойцы ЧВК "Вагнер", освободившие и зачистившие Соледар, передают приветы родным и близким: на Сахалин, в Пермь, Башкирию и другие регионы России."Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК""Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК""Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК"Парни побеждают и подчеркивают, что воюют не против украинского народа - они борятся с нацизмом.
https://t.me/orchestra_w/4574

Новые фотографии в рамках рубрики: лики войны"Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК""Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК""Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК""Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК""Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК"Штурмовики ЧВК "Вагнер" явно заслуживают того, чтобы о них говорили, ими гордились, их видели. Пусть даже с масками на лицах.
https://t.me/zCephei/224

Большая коллекция шевронов, нашивок и медалей снятых с уничтоженных иностранных наемников и ВСУшников бойцами ЧВК "Вагнер"."Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК"Канада, Британия, Италия, Грузия, Америка, Над ними щеврон либо турки либо какие-то мусульмане, но боец говорит, что видел такие в роликах именно у турок. Эио все за один бой в районе Бахмута."Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК"Каких тут только нет"Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК"В сети, говорит боец, горевали, что пропали грузины с этого батальона. Ну так вот они..."Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК"https://t.me/boris_rozhin/76060

Расчет ПТУР "Оркестра" выкуривает украинских боевиков из многоэтажек Бахмута. "Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК""Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК"Ракета ударила точно в цель, уничтожив не только ПТРК "Корнет" врага, но и около пятнадцати человек личного состава."Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК""Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК""Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК""Цель поражена. Северный торец здания, третий этаж. Все четко, все отлично. Ликвидация группы пехоты, 15 человек", - делится боец подразделения "музыкантов".
https://t.me/orchestra_w/4566

Публикуем заявление Евгения Викторовича:
«В волгоградских телеграм-каналах появилась критика моего заявления и сравнения Соледара со Сталинградом. С уважением отношусь к истории предков, но вот несколько видео, которые я снял из окон машины на подъезде к Соледару (звук убрал, чтобы никого не шокировать)»."Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК"
"Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК""Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК""Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК""Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК""Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК"https://t.me/concordgroup_official/324

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Несколько рисунков музыкантам от Артподдержки"Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК""Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК""Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК"https://t.me/ARTpodderjka/101
https://t.me/ARTpodderjka/100

Дополнительно ответы Пригожина Евгения Викторовича можно посмотреть тут, поскольку тема без рассылки: Пригожин Евгений Викторович отвечает
Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок:  Обновляемая библиотека ссылок


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