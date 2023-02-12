"Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК"

Новая группа добровольцев, получивших ранения в зоне проведения спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, прибыла в центр реабилитации ЧВК «Вагнер» в Краснодарском крае. Корреспонденты ФАН встретили бойцов «оркестра» на аэродроме в Анапе и побывали в лечебном учреждении. «Вагнеровцы» продемонстрировали номера, в которых они будут проживать на период восстановления. Добровольцы обратили внимание на чистоту и аккуратность комнат, их просторность и наличие балконов. Бойцы поблагодарили руководство ЧВК «Вагнер» за заботу об их здоровье и предоставление комфортных условий на время пребывания в причерноморском центре. Федеральное агентство новостей

Ранее в реабилитационный центр прибыла большая группа врачей. Представители разных специальностей занимаются вопросами, связанными с восстановлением «вагнеровцев».

Многие бойцы ЧВК «Вагнер», успешно прошедшие лечение на Черном море, изъявляют желание вернуться в зону СВО как можно скорее. В случае если требуется более серьезная помощь при восстановлении, пациентов направляют в Санкт-Петербург на дополнительную диагностику или протезирование.

https://riafan.ru/23855621-novaya_gruppa_boitsov_pribila_v_t...

Вроде на эту тему много пишут, но ускользает главное… В Соледаре

Немного по теме – до 2022 года в ЧВК «Вагнер» официально не брали даже просто судимых. В 2022 стали брать, но не со всякой судимостью. А потом, относительно недавно, у граждан, находящихся в местах лишения свободы, появилась возможность подписать контракт и отбыть в зону проведения Специальной военной операции на территории бывшей Украины. Не так давно группа бывших заключённых после 6-месячного контракта обрела свободу и снятие судимостей (так везде написали, инсайда у меня нет).

Что называется – искупили кровью.

И знаете, что самое интересное в этой истории? А то, из-за чего некоторые люди оказываются в тюрьме. Понятно, что есть лица, совершившие по сути случайное преступление и не являющиеся частью преступного мира. В Соледаре

Но есть и те, для кого противоправная деятельность является собственно жизнью. Это – «лихие люди», очень специфический тип личности, которому крайне сложно найти себя в обычной жизни. Тут и переизбыток жизненной энергии, и авантюрный склад характера и многое другое. К военной карьере они такой человек тоже скорее всего не годится – годами жить гарнизонной службой ему просто не подходит. А вот формат ЧВК «Вагнер», которая -

1. Создана для боевых действий. Туда не идут для построения карьеры и раннего выхода на хорошую пенсию.

2. Судя по тому, что есть в открытых источниках, заточена на результат, а не на отчётность и тд, - как раз подходит.

Отмечу – я никого не идеализирую. Вообще и прям совсем. Понятно, что «лихие люди» - контингент ещё тот, и это – трудная задача для командиров. Кроме того, среди заключённых есть просто люди с такими патологиями личности, что они опасны для сослуживцев и гражданского населения. Полагаю, с этим фактором тоже работают и вычисляют его на этапах подписания контракта и последующей подготовки. В Соледаре

НО! Люди не одинаковые уже с рождения. И данный тип личности – факт. И использовать его в боевых действиях – самое разумное. Мы пока не знает, что даст этот эксперимент. Но мне как-то раз в ДНР рассказали, что в одном подразделении есть мужик слегка за 50, сидевший… 9 раз. Он – лучший боец. Видимо, человек бОльшую часть жизни искал себя и наконец нашёл. С большой вероятностью нечто подобное происходит и с бывшими заключёнными, подписавшими контракт с ЧВК «Вагнер».



В любом обществе есть мужчины, родившиеся для войны, настоящие воины. И когда всё спокойно, они, как раньше говорили «вступают на скользкую дорожку». Естественно, с ними надо работать ещё в школе, в младших классах. Как правило, таких детей видно. Лучше всего, чтобы такие дети не успели связать себя с преступностью. Варианты – военные училища, спецподготовка, не дожидаясь совершеннолетия и тд. Но даже если время упущено, выход, как видим, есть.

Уверена, что государство обязано учитывать этот фактор и правильно таких людей использовать. Что, собственно, сейчас и наблюдаем, ведь понятно, что работа с заключенными ведётся с ведома руководства страны. Хорошая тенденция.

Да, бывший заключённый может и погибнуть, и получить тяжёлое ранение. Это факт. А будучи преступником – разве не может? И будут ли им гордиться близкие, если он погибнет в разборке или при задержании? Лучше ли, чтобы «лихой человек» гнил в тюрьме?

Естественно, здесь я написала лишь об одном типе. Воинское сословие куда сложнее. В нём есть благородные воины, практически рыцари. Есть философы, есть даже, как это ни парадоксально, практически жрецы.

Просто мне очень не нравится ёрничество по поводу «зэков Пригожина». Оно – от полного непонимания сути происходящего.

Наталья Макеева

https://t.me/nmakeevaZ/1250

Миронов похвастался подарком от Пригожина. Это – кувалда. «Благодарю основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина за подарок. Это очень полезный инструмент. С его помощью все вместе мы пробьём брешь в нацистской идеологии», - написал Миронов.

Полезный инструмент представляет собой кувалду с выгравированными на бойке черепами и надписью ЧВК «Вагнер».

https://t.me/wagner_prigozhina/10752

«Бои шли буквально за каждый дом, были эпизоды, когда первый-второй этажи находятся под нашим контролем, на третьем — противник». По словам командира штурмовых групп с позывным Шеф, «музыканты» продолжают двигаться согласно плану в западном направлении. Основной задачей сейчас остаётся освобождение Артёмовска.

https://t.me/wagner_prigozhina/10772

В кадре в том числе комментарий дает командир штурмовой группы Айк «Абрек» Гаспарян, участник штурма Опытного и Соледара. 31 декабря в штабе ЮВО президент Владимир Путин вручил «Абреку» медаль «За отвагу». Несмотря на приближавшийся выход по УДО (должен был освободиться в июне), Гаспарян решил уйти в ЧВК и принять участие в СВО.

"Многие думают, что из колоний едут из-за больших сроков - это не так. Отношение со стороны руководства абсолютно одинаковое ко всем: и к бывшим заключенным, и к контрактникам с воли". Опытное по мнению Айка - это глубоко эшелонированная крепость. Здесь много многоэтажек, а это всегда сложео, потому что работают снайпера. Чтобы войти в жилой сектор, пришлось схитрить, поскольку необходимо было преодолеть 150 метров открытой местности.

"Был эффект неожиданности. Противник не ожидал, что четырнадцать человек могут зайти в н.п. и зайти нахрапом".

Предварительно не было работы артиллерии, чтобы не дать противнику возможности понять, что надвигается штурм поселка.

А наглость заключалась в том, что не было артподготовски и для противника их приход был полной неожиданностью. Они закрепились в первом доме практически без потерь, только легко ранило одного бойца. А дальше к ним подтянулись и другие. В итоге они начали метр за метром выдавливать противника уже общим фронтом. Еще Айк показал молитвенную комнату. Как он сказал: духовное состояние один из важных аспектов. Они сами организовали молитвенную комнату, "куда могут прийти бойцы, помолиться, пообщаться с Богом". Тут же организован уголок с погибшими их товарищами, которых они поминают в молитвах. https://t.me/ok_spn/22649

На Бахмутском направлении работают профессионалы Среди них есть, конечно, те, для кого это не первый боевой опыт и не первые боевые ранения. Этот молодой мужчина из штурмового отряда, воевал до этого в Сирии. Сейчас лечится в госпитале с множественными травмами: осколочные, пулевое и перелом предплечья.

https://t.me/orchestra_w/4510

Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли в плен под Соледаром «элитного коммандоса» из отряда морской пехоты США Майкла Винтера Винтер участвовал в военных операциях США в Сирии, Ираке, Ливии, но по приезду на «инструктаж» ВСУ был схвачен.

Врио главы ДНР Денис Пушилин также подтвердил, что при взятии Соледара в плен попали иностранные наемники, но их количество не уточняется.

https://t.me/WAGNER_P18/10806

«Иностранные наёмники — это нечисть, которая будет уничтожена». «Оркестр» использует все доступные инструменты для уничтожения противника. «Тут местных почти не осталось — в основном работают поляки, американцы и по радиоперехвату слышна грузинская речь». )Обратите внимание, сколько отстрелянных гильз). Бои в городе не затихают, интенсивность огня зашкаливает. «Музыканты» своим огнём возвращают городу имя Артёмовск.

https://t.me/WAGNER_P18/10808

Наши в Африке. Вот поэтому америкосы и бесятся! Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа заявил, что власти страны намерены увеличить число российских инструкторов для подготовки вооруженных сил республики (FACA).

Партнерство с РФ уже принесло много пользы африканскому государству.

Российские инструкторы занимаются обучением личного состава FACA, благодаря чему армия республики стала одной из лучших в Африке, значительно увеличив собственный боевой потенциал.

https://t.me/orchestra_w/4526

"Оркестр" освободил село Краснополье к северу от Соли.

https://t.me/orchestra_w/4530

Несколько штурмовиков, отличившихся в ходе операции по освобождению Соледара, получили высшую награду компании - Платиновую Звезду.

Церемонию награждения провел командир с позывным "Лотос", который руководил штурмом города. Он поблагодарил бойцов за доблесть, проявленную в сражении за город, а также отметил их храбрость и мужество. Сведения о взятии города появились в Сети 11 января. Эту информацию уже подтвердил петербургский предприниматель Евгений Пригожин.

Церемонию награждения провел один из командиров ЧВК «Вагнер» с позывным Лотос, который руководил штурмом Соледара. Он поблагодарил бойцов за доблесть, проявленную в сражении за город, а также отметил их храбрость и мужество. «Ребята, спасибо вам за ваш нелегкий труд. За то, что не дали заднюю. Большое спасибо вам за Соледар. Вы все достойны этой высокой награды. Надеюсь, вы дальше с честью будете нести звание Героя ЧВК «Вагнер», а также приумножать успехи и славу нашей компании в борьбе с врагами Родины. Поздравляю». Один из бойцов поделился воспоминаниями сражения за Соледар. Он сообщил, что враг отчаянно оборонялся, однако «музыканты» все же сломили сопротивление врага.



https://riafan.ru/23857270-boitsi_chvk_vagner_poluchili_za_v...

«На подступах по нам со всех сторон работали крупнокалиберные пулеметы, снайперы и гранатометы. Вокруг падали мины. Наши ребята никто не отступил. Все прошли вперед», — рассказал «музыкант». Хочу передать привет всей России! Скоро мы победим эту войну! Слава ЧВК "Вагнер"! Бойцы ЧВК "Вагнер", освободившие и зачистившие Соледар, передают приветы родным и близким: на Сахалин, в Пермь, Башкирию и другие регионы России. Парни побеждают и подчеркивают, что воюют не против украинского народа - они борятся с нацизмом.

https://t.me/orchestra_w/4574 Новые фотографии в рамках рубрики: лики войны Штурмовики ЧВК "Вагнер" явно заслуживают того, чтобы о них говорили, ими гордились, их видели. Пусть даже с масками на лицах.

https://t.me/zCephei/224

Большая коллекция шевронов, нашивок и медалей снятых с уничтоженных иностранных наемников и ВСУшников бойцами ЧВК "Вагнер". Канада, Британия, Италия, Грузия, Америка, Над ними щеврон либо турки либо какие-то мусульмане, но боец говорит, что видел такие в роликах именно у турок. Эио все за один бой в районе Бахмута. Каких тут только нет В сети, говорит боец, горевали, что пропали грузины с этого батальона. Ну так вот они... https://t.me/boris_rozhin/76060

Расчет ПТУР "Оркестра" выкуривает украинских боевиков из многоэтажек Бахмута. Ракета ударила точно в цель, уничтожив не только ПТРК "Корнет" врага, но и около пятнадцати человек личного состава. "Цель поражена. Северный торец здания, третий этаж. Все четко, все отлично. Ликвидация группы пехоты, 15 человек", - делится боец подразделения "музыкантов".

https://t.me/orchestra_w/4566

Публикуем заявление Евгения Викторовича:

«В волгоградских телеграм-каналах появилась критика моего заявления и сравнения Соледара со Сталинградом. С уважением отношусь к истории предков, но вот несколько видео, которые я снял из окон машины на подъезде к Соледару (звук убрал, чтобы никого не шокировать)».

https://t.me/concordgroup_official/324

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Несколько рисунков музыкантам от Артподдержки https://t.me/ARTpodderjka/101

https://t.me/ARTpodderjka/100

Дополнительно ответы Пригожина Евгения Викторовича можно посмотреть тут, поскольку тема без рассылки: Пригожин Евгений Викторович отвечает

Все темы можно посмотреть в обновляемой библиотеке ссылок: Обновляемая библиотека ссылок



