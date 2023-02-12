"Поднимай легким знаком смычка наше русское ЧВК"

У пацанов все по кайфу: воюют, противника гонят и днем и ночью.Артиллерия "Вагнера" работает на соледарском направлении. Бойцы используют в своей работе 152 мм гаубицу Д-1 1946 года - "орудие Победы". Несмотря на свой достопочтенный возраст, долбит врага четко, после первого выстрела достаточно небольших корректур. Затем орудие маскируют, а сами в укрытие.Кроме того, позиции украинских боевиков перемалываются из 120 мм миномета. Используются осколочно-фугасные снаряды - около 20 кг мины.Артиллеристы расчищают дорогу для штурмовиков. Штурмы указывают цели - артиллерия убирает тех, кто мешает двигаться вперед. Цели поражаются со второго выстрела.
https://t.me/orchestra_w/4477
Попасная, январь 2023.
https://t.me/orchestra_w/4485
"Мы защищаем интересы своей страны. Будьте на стороне добра".
ЧВК «Вагнер» готовится передать Французскому Иностранному легиону тело военнослужащего Евгения Кулика, воевавшего за Украину и погибшего в боях на Бахмутском направлении. Ранее представители Иностранного легиона обратились к «Вагнеру» с просьбой найти их бойца – и его тело было обнаружено на территории ДНР. В рамках процедуры обмена телами погибших тело Евгения Кулика будет передано одним из первых, с воинскими почестями.Ранее Евгений Пригожин сообщил, что Кулик, находясь в составе Французского Иностранного легиона, воевал в ДНР, где и был ликвидирован силами "Оркестра".К противнику - с уважением. "Музыкант" накрывает тело флагом легиона.
Перевод на русский:
"Каждый из нас много где воевал. Мы — защищаем интересы своей страны. Будьте на стороне добра. Мы отправляем бойца французского легиона домой".
Общий посыл подобных мероприятий - с покойниками мы не воюем.
Кстати, и обращается на хорошем французском. Так что в ЧВК Вагнер есть люди владеющие языками. И явно не одним французским! И да. Вспомните, как передали тела наших погибших летчиков.
https://t.me/orchestra_w/4488
В украинском сегменте интернета всё чаще стали появляться сообщения и видеоматериалы, которые указывают на то, что украинские вояки отказываются выдвигаться на те участки фронта, где воюет наша ЧВК «Вагнер». В нашем сегменте начинают смеяться над украми, хотя это не уместно. Конечно укры хотят воевать, а не самоубиваться об такую мясорубку, как наше подразделение. Поэтому офицеры ВСУ перед переброской на участки фронта где стоит Вагнер попросту дезертируют. На мой взгляд, кроме дисциплины и военного интеллекта вагнеров, важную роль в боеспособности подразделения играет тот факт, что они действуют одним организмом. Не смотря на жёсткую дисциплину и субординацию, командиры Вагнера прислушиваются к своим бойцам и не боятся менять план операции в случае поступления более разумного предложения от подчинённого. Это только то, что я заметил в сюжетах СМИ об этом подразделении. Думаю, что там ещё много новаторских методик ведения боя в современной войне.
https://t.me/NeoficialniyBeZsonoV/21484
ЧВК «Вагнер» отправит на Украину тела убитых военнослужащих ВСУ
Как рассказал один из командиров «музыкантов» Лотос, отправка проходит по согласованию с украинской стороной. Всего планируется 4-5 партий тел, которые перевезут на 20 машинах.В ходе ожесточенных боев за Соледар ВСУ понесли крупные потери.Однако даже к погибшим противникам «музыканты» проявляют человеческое отношение. Бизнесмен Евгений Пригожин отметил необходимость достойной отправки тел к родным.
https://t.me/riafan_everywhere/16252
Новая группа бойцов прибыла в центр реабилитации ЧВК «Вагнер» в АнапеФедеральное агентство новостей
Новая группа добровольцев, получивших ранения в зоне проведения спецоперации по защите мирных жителей Донбасса, прибыла в центр реабилитации ЧВК «Вагнер» в Краснодарском крае.
Корреспонденты ФАН встретили бойцов «оркестра» на аэродроме в Анапе и побывали в лечебном учреждении.
«Вагнеровцы» продемонстрировали номера, в которых они будут проживать на период восстановления. Добровольцы обратили внимание на чистоту и аккуратность комнат, их просторность и наличие балконов.
Бойцы поблагодарили руководство ЧВК «Вагнер» за заботу об их здоровье и предоставление комфортных условий на время пребывания в причерноморском центре.Федеральное агентство новостей
В центре реабилитации ЧВК «Вагнер» защитникам Донбасса оказывают необходимую помощь и обеспечивают максимально комфортные условия для восстановления. Лечение проходит под надзором грамотных медицинских специалистов.Федеральное агентство новостей
Ранее в реабилитационный центр прибыла большая группа врачей. Представители разных специальностей занимаются вопросами, связанными с восстановлением «вагнеровцев».
Многие бойцы ЧВК «Вагнер», успешно прошедшие лечение на Черном море, изъявляют желание вернуться в зону СВО как можно скорее. В случае если требуется более серьезная помощь при восстановлении, пациентов направляют в Санкт-Петербург на дополнительную диагностику или протезирование.
https://riafan.ru/23855621-novaya_gruppa_boitsov_pribila_v_t...
Вроде на эту тему много пишут, но ускользает главное…В Соледаре
Немного по теме – до 2022 года в ЧВК «Вагнер» официально не брали даже просто судимых. В 2022 стали брать, но не со всякой судимостью. А потом, относительно недавно, у граждан, находящихся в местах лишения свободы, появилась возможность подписать контракт и отбыть в зону проведения Специальной военной операции на территории бывшей Украины. Не так давно группа бывших заключённых после 6-месячного контракта обрела свободу и снятие судимостей (так везде написали, инсайда у меня нет).
Что называется – искупили кровью.
И знаете, что самое интересное в этой истории? А то, из-за чего некоторые люди оказываются в тюрьме. Понятно, что есть лица, совершившие по сути случайное преступление и не являющиеся частью преступного мира.В Соледаре
Но есть и те, для кого противоправная деятельность является собственно жизнью. Это – «лихие люди», очень специфический тип личности, которому крайне сложно найти себя в обычной жизни. Тут и переизбыток жизненной энергии, и авантюрный склад характера и многое другое. К военной карьере они такой человек тоже скорее всего не годится – годами жить гарнизонной службой ему просто не подходит. А вот формат ЧВК «Вагнер», которая -
1. Создана для боевых действий. Туда не идут для построения карьеры и раннего выхода на хорошую пенсию.
2. Судя по тому, что есть в открытых источниках, заточена на результат, а не на отчётность и тд, - как раз подходит.
Отмечу – я никого не идеализирую. Вообще и прям совсем. Понятно, что «лихие люди» - контингент ещё тот, и это – трудная задача для командиров. Кроме того, среди заключённых есть просто люди с такими патологиями личности, что они опасны для сослуживцев и гражданского населения. Полагаю, с этим фактором тоже работают и вычисляют его на этапах подписания контракта и последующей подготовки.В Соледаре
НО! Люди не одинаковые уже с рождения. И данный тип личности – факт. И использовать его в боевых действиях – самое разумное. Мы пока не знает, что даст этот эксперимент. Но мне как-то раз в ДНР рассказали, что в одном подразделении есть мужик слегка за 50, сидевший… 9 раз. Он – лучший боец. Видимо, человек бОльшую часть жизни искал себя и наконец нашёл. С большой вероятностью нечто подобное происходит и с бывшими заключёнными, подписавшими контракт с ЧВК «Вагнер».
В любом обществе есть мужчины, родившиеся для войны, настоящие воины. И когда всё спокойно, они, как раньше говорили «вступают на скользкую дорожку». Естественно, с ними надо работать ещё в школе, в младших классах. Как правило, таких детей видно. Лучше всего, чтобы такие дети не успели связать себя с преступностью. Варианты – военные училища, спецподготовка, не дожидаясь совершеннолетия и тд. Но даже если время упущено, выход, как видим, есть.
Уверена, что государство обязано учитывать этот фактор и правильно таких людей использовать. Что, собственно, сейчас и наблюдаем, ведь понятно, что работа с заключенными ведётся с ведома руководства страны. Хорошая тенденция.
Да, бывший заключённый может и погибнуть, и получить тяжёлое ранение. Это факт. А будучи преступником – разве не может? И будут ли им гордиться близкие, если он погибнет в разборке или при задержании? Лучше ли, чтобы «лихой человек» гнил в тюрьме?
Естественно, здесь я написала лишь об одном типе. Воинское сословие куда сложнее. В нём есть благородные воины, практически рыцари. Есть философы, есть даже, как это ни парадоксально, практически жрецы.
Просто мне очень не нравится ёрничество по поводу «зэков Пригожина». Оно – от полного непонимания сути происходящего.
Наталья Макеева
https://t.me/nmakeevaZ/1250
Миронов похвастался подарком от Пригожина. Это – кувалда.«Благодарю основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина за подарок. Это очень полезный инструмент. С его помощью все вместе мы пробьём брешь в нацистской идеологии», - написал Миронов.
Полезный инструмент представляет собой кувалду с выгравированными на бойке черепами и надписью ЧВК «Вагнер».
https://t.me/wagner_prigozhina/10752
«Бои шли буквально за каждый дом, были эпизоды, когда первый-второй этажи находятся под нашим контролем, на третьем — противник».По словам командира штурмовых групп с позывным Шеф, «музыканты» продолжают двигаться согласно плану в западном направлении. Основной задачей сейчас остаётся освобождение Артёмовска.
https://t.me/wagner_prigozhina/10772
В кадре в том числе комментарий дает командир штурмовой группы Айк «Абрек» Гаспарян, участник штурма Опытного и Соледара. 31 декабря в штабе ЮВО президент Владимир Путин вручил «Абреку» медаль «За отвагу». Несмотря на приближавшийся выход по УДО (должен был освободиться в июне), Гаспарян решил уйти в ЧВК и принять участие в СВО.
"Многие думают, что из колоний едут из-за больших сроков - это не так. Отношение со стороны руководства абсолютно одинаковое ко всем: и к бывшим заключенным, и к контрактникам с воли".Опытное по мнению Айка - это глубоко эшелонированная крепость. Здесь много многоэтажек, а это всегда сложео, потому что работают снайпера. Чтобы войти в жилой сектор, пришлось схитрить, поскольку необходимо было преодолеть 150 метров открытой местности.
"Был эффект неожиданности. Противник не ожидал, что четырнадцать человек могут зайти в н.п. и зайти нахрапом".
Предварительно не было работы артиллерии, чтобы не дать противнику возможности понять, что надвигается штурм поселка.
А наглость заключалась в том, что не было артподготовски и для противника их приход был полной неожиданностью. Они закрепились в первом доме практически без потерь, только легко ранило одного бойца. А дальше к ним подтянулись и другие. В итоге они начали метр за метром выдавливать противника уже общим фронтом.Еще Айк показал молитвенную комнату. Как он сказал: духовное состояние один из важных аспектов. Они сами организовали молитвенную комнату, "куда могут прийти бойцы, помолиться, пообщаться с Богом".Тут же организован уголок с погибшими их товарищами, которых они поминают в молитвах.https://t.me/ok_spn/22649
На Бахмутском направлении работают профессионалыСреди них есть, конечно, те, для кого это не первый боевой опыт и не первые боевые ранения.Этот молодой мужчина из штурмового отряда, воевал до этого в Сирии.Сейчас лечится в госпитале с множественными травмами: осколочные, пулевое и перелом предплечья.
https://t.me/orchestra_w/4510
Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли в плен под Соледаром «элитного коммандоса» из отряда морской пехоты США Майкла ВинтераВинтер участвовал в военных операциях США в Сирии, Ираке, Ливии, но по приезду на «инструктаж» ВСУ был схвачен.
Врио главы ДНР Денис Пушилин также подтвердил, что при взятии Соледара в плен попали иностранные наемники, но их количество не уточняется.
https://t.me/WAGNER_P18/10806
«Иностранные наёмники — это нечисть, которая будет уничтожена».«Оркестр» использует все доступные инструменты для уничтожения противника. «Тут местных почти не осталось — в основном работают поляки, американцы и по радиоперехвату слышна грузинская речь».)Обратите внимание, сколько отстрелянных гильз).Бои в городе не затихают, интенсивность огня зашкаливает. «Музыканты» своим огнём возвращают городу имя Артёмовск.
https://t.me/WAGNER_P18/10808
Наши в Африке. Вот поэтому америкосы и бесятся!Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа заявил, что власти страны намерены увеличить число российских инструкторов для подготовки вооруженных сил республики (FACA).
Партнерство с РФ уже принесло много пользы африканскому государству.
Российские инструкторы занимаются обучением личного состава FACA, благодаря чему армия республики стала одной из лучших в Африке, значительно увеличив собственный боевой потенциал.
https://t.me/orchestra_w/4526
"Оркестр" освободил село Краснополье к северу от Соли.
https://t.me/orchestra_w/4530
Несколько штурмовиков, отличившихся в ходе операции по освобождению Соледара, получили высшую награду компании - Платиновую Звезду.
Церемонию награждения провел командир с позывным "Лотос", который руководил штурмом города. Он поблагодарил бойцов за доблесть, проявленную в сражении за город, а также отметил их храбрость и мужество.Сведения о взятии города появились в Сети 11 января. Эту информацию уже подтвердил петербургский предприниматель Евгений Пригожин.
Церемонию награждения провел один из командиров ЧВК «Вагнер» с позывным Лотос, который руководил штурмом Соледара. Он поблагодарил бойцов за доблесть, проявленную в сражении за город, а также отметил их храбрость и мужество.«Ребята, спасибо вам за ваш нелегкий труд. За то, что не дали заднюю. Большое спасибо вам за Соледар. Вы все достойны этой высокой награды. Надеюсь, вы дальше с честью будете нести звание Героя ЧВК «Вагнер», а также приумножать успехи и славу нашей компании в борьбе с врагами Родины. Поздравляю».Один из бойцов поделился воспоминаниями сражения за Соледар. Он сообщил, что враг отчаянно оборонялся, однако «музыканты» все же сломили сопротивление врага.
https://riafan.ru/23857270-boitsi_chvk_vagner_poluchili_za_v...
Хочу передать привет всей России! Скоро мы победим эту войну! Слава ЧВК "Вагнер"!Бойцы ЧВК "Вагнер", освободившие и зачистившие Соледар, передают приветы родным и близким: на Сахалин, в Пермь, Башкирию и другие регионы России.Парни побеждают и подчеркивают, что воюют не против украинского народа - они борятся с нацизмом.
https://t.me/orchestra_w/4574
Новые фотографии в рамках рубрики: лики войныШтурмовики ЧВК "Вагнер" явно заслуживают того, чтобы о них говорили, ими гордились, их видели. Пусть даже с масками на лицах.
https://t.me/zCephei/224
Большая коллекция шевронов, нашивок и медалей снятых с уничтоженных иностранных наемников и ВСУшников бойцами ЧВК "Вагнер".Канада, Британия, Италия, Грузия, Америка, Над ними щеврон либо турки либо какие-то мусульмане, но боец говорит, что видел такие в роликах именно у турок. Эио все за один бой в районе Бахмута.Каких тут только нетВ сети, говорит боец, горевали, что пропали грузины с этого батальона. Ну так вот они...https://t.me/boris_rozhin/76060
Расчет ПТУР "Оркестра" выкуривает украинских боевиков из многоэтажек Бахмута. Ракета ударила точно в цель, уничтожив не только ПТРК "Корнет" врага, но и около пятнадцати человек личного состава."Цель поражена. Северный торец здания, третий этаж. Все четко, все отлично. Ликвидация группы пехоты, 15 человек", - делится боец подразделения "музыкантов".
https://t.me/orchestra_w/4566
Публикуем заявление Евгения Викторовича:
«В волгоградских телеграм-каналах появилась критика моего заявления и сравнения Соледара со Сталинградом. С уважением отношусь к истории предков, но вот несколько видео, которые я снял из окон машины на подъезде к Соледару (звук убрал, чтобы никого не шокировать)».
https://t.me/concordgroup_official/324
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Несколько рисунков музыкантам от Артподдержкиhttps://t.me/ARTpodderjka/101
https://t.me/ARTpodderjka/100
Дополнительно ответы Пригожина Евгения Викторовича можно посмотреть тут, поскольку тема без рассылки: Пригожин Евгений Викторович отвечает
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