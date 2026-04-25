ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

14 021 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Рыбчинская
    Теперь уже вряд ли😢Сталин и ветер ис...
  • igor kim
    Рыба начинает гнить с головы. Можно ли что-нибудь придумать, чтобы верхушка не стала загнивать?Сталин и ветер ис...
  • igor kim
    Возможно ли сейчас возрождение коммунистической идеологии? На этот вопрос народу архиважно найти ответ.Сталин и ветер ис...

60 лет со дня трагедии в Ташкенте

Ровно за двадцать лет до Чернобыльской катастрофы произошло событие, наглядно продемонстрировавшее, какие ценности были первичными для советского народа.

26 апреля 1966 года – землетрясение в Ташкенте

Всё это было в дни весенние.
В канун предпраздничной недели.
Вдруг страшный крик: «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ»
Всех повыбрасывал с постелей.

Виктор Аугустыняк

Ташкент

Ташкент с 1930 по 1991 годы – столица союзной республики СССР – Узбекской ССР. Столицей республики до Ташкента были: Бухара (1924–1925), Самарканд (1925–1930). Четвёртый по населению город Советского Союза. Ташкент – центр Ташкентской области, крупный промышленный транспортный узел, культурный центр СССР. Расположен в северо-восточной части республики, в Ташкентском оазисе, в долине р. Чирчик, на высоте 440—480 м.

В Ташкент во время войны 1941-1945 годов было эвакуировано много промышленных предприятий, семей с детьми и детей, оставшихся без родителей. Огромное количество детей были спасены от голода. Про город говорили: «Ташкент – город хлебный», «Звезда востока».

Ташкент — место многих встреч и симпозиумов представителей стран Азии и Африки. Здесь была подписана Ташкентская декларация 1966 руководителей Индии и Пакистана.Ташкент. Монумент Дружбы Народов (фото из открытых источников)

Ташкентское землетрясение

Ташкентское землетрясение произошло 26 апреля 1966 года в 5 часов 23 минуты по местному времени. Эпицентр находился в центре города. На монументе «Мужество» запечатлено время в граните.Фрагмент монумента «Мужество» (фото из открытых источников)

Некоторые характеристики землетрясения:

  • Магнитуда по шкале Рихтера — 5,2.
  • Сила толчков в эпицентре — 8–9 баллов, на окраинах — 6 баллов (по 12-балльной шкале MSK-64).
  • Сильные колебания почвы с частотой 2–3 Гц продолжались 10–12 секунд.
  • Зона максимальных разрушений составляла около 10 квадратных км.

Последствия:

  • Центральная часть Ташкента была практически полностью разрушена.
  • Подверглись разрушению более 2 000 000 кв. метров жилой площади, 236 административных зданий, около 700 объектов торговли и общественного питания, 26 коммунальных предприятий, 181 учебное заведение, 36 учреждений культуры, 185 медицинских и 245 промышленных зданий.
  • Без крыши над головой остались 78 000 семей или свыше 300 000 человек из проживавших тогда в Ташкенте полутора миллионов.
  • В результате стихийного бедствия погибло 8 человек, а около 200 были доставлены в больницы с различными травмами.

Некоторые факты:

  • Это землетрясение оказалось самым продолжительным в истории Ташкента. За период с апреля 1966 года по декабрь 1969 года было зафиксировано 1102 толчка.
  • 26 апреля 1966 года землетрясение ощущалось даже в Москве: слабые колебания достигли столицы СССР через пять минут после толчка в Ташкенте.

Развалины Ташкента после землетрясения (фото из открытых источников)

Восстановление после землетрясения

Сразу после землетрясения по всему СССР был брошен клич «Все на восстановление Ташкента». Изо всех уголков страны в Ташкент были направлены строители и другие специалисты. Молодёжь ехала на восстановление города, в основном, по комсомольским путёвкам.Возрождение Ташкента (фото из открытых источников)

Факты о восстановлении города:

  • Все пострадавшие семьи до зимы получили жильё.
  • На месте разрушенных старых глинобитных домов постройки ХIХ века были построены современные многоэтажные дома.
  • В центре города и в юго-западной его части была проведена реконструкция и построено несколько современных микрорайонов: Юнус-Абад, Северо-Восток 2, Каракамыш, Сергели, Чиланзар, Алмазар.
  • В Ташкенте появились дворец «Дружбы народов», телебашня, гостиницы «Россия», «Дустлик» (Дружба), «Москва» и «Узбекистан», музей истории, издательство «Шарк», университет, цирк.
  • Студенческим строительным отрядом МИИТа был построен 41 км железной дороги в обход Ташкента, две тупиковых станции в микрорайонах города Чиланзар и Сергели для приёма строительных грузов, поступающих для восстановления Ташкента.
  • Улицы, кварталы и дома Ташкента были названы в честь помогавших городу городов и союзных республик.
  • За восстановление, планировку и застройку Ташкента группа архитекторов была удостоена Государственной премии СССР.

Возрождённый Ташкент (фото из открытых источников)

Город был полностью восстановлен за 3,5 года. В честь этого события воздвигнут мемориальный комплекс «Мужество».Монумент «Мужество» (фото из открытых источников)

Огромное количество строителей Ташкента остались жить в Ташкенте. Ташкент стал многонациональным городом. Не зря его называли «Столица дружбы и тепла»

Дворец Дружбы Народов (фото из открытых источников)

Интересный факт – ровно через 20 лет с разницей всего в 60 минут после Ташкентского землетрясения произошла Чернобыльская катастрофа. Жутковато...

https://dzen.ru/a/aAtmXoW6hAEy17Zh?share_to=link

Ялла Сияй Ташкент

Предыдущий материал:

.

.

.

.

.

.

наверх