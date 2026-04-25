60 лет со дня трагедии в Ташкенте

Ровно за двадцать лет до Чернобыльской катастрофы произошло событие, наглядно продемонстрировавшее, какие ценности были первичными для советского народа.
26 апреля 1966 года – землетрясение в Ташкенте
Всё это было в дни весенние.
В канун предпраздничной недели.
Вдруг страшный крик: «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ»
Всех повыбрасывал с постелей.
Виктор Аугустыняк
Ташкент
Ташкент с 1930 по 1991 годы – столица союзной республики СССР – Узбекской ССР. Столицей республики до Ташкента были: Бухара (1924–1925), Самарканд (1925–1930). Четвёртый по населению город Советского Союза. Ташкент – центр Ташкентской области, крупный промышленный транспортный узел, культурный центр СССР. Расположен в северо-восточной части республики, в Ташкентском оазисе, в долине р. Чирчик, на высоте 440—480 м.
В Ташкент во время войны 1941-1945 годов было эвакуировано много промышленных предприятий, семей с детьми и детей, оставшихся без родителей. Огромное количество детей были спасены от голода. Про город говорили: «Ташкент – город хлебный», «Звезда востока».
Ташкент — место многих встреч и симпозиумов представителей стран Азии и Африки. Здесь была подписана Ташкентская декларация 1966 руководителей Индии и Пакистана.Ташкент. Монумент Дружбы Народов (фото из открытых источников)
Ташкентское землетрясение
Ташкентское землетрясение произошло 26 апреля 1966 года в 5 часов 23 минуты по местному времени. Эпицентр находился в центре города. На монументе «Мужество» запечатлено время в граните.Фрагмент монумента «Мужество» (фото из открытых источников)
Некоторые характеристики землетрясения:
- Магнитуда по шкале Рихтера — 5,2.
- Сила толчков в эпицентре — 8–9 баллов, на окраинах — 6 баллов (по 12-балльной шкале MSK-64).
- Сильные колебания почвы с частотой 2–3 Гц продолжались 10–12 секунд.
- Зона максимальных разрушений составляла около 10 квадратных км.
Последствия:
- Центральная часть Ташкента была практически полностью разрушена.
- Подверглись разрушению более 2 000 000 кв. метров жилой площади, 236 административных зданий, около 700 объектов торговли и общественного питания, 26 коммунальных предприятий, 181 учебное заведение, 36 учреждений культуры, 185 медицинских и 245 промышленных зданий.
- Без крыши над головой остались 78 000 семей или свыше 300 000 человек из проживавших тогда в Ташкенте полутора миллионов.
- В результате стихийного бедствия погибло 8 человек, а около 200 были доставлены в больницы с различными травмами.
Некоторые факты:
- Это землетрясение оказалось самым продолжительным в истории Ташкента. За период с апреля 1966 года по декабрь 1969 года было зафиксировано 1102 толчка.
- 26 апреля 1966 года землетрясение ощущалось даже в Москве: слабые колебания достигли столицы СССР через пять минут после толчка в Ташкенте.
Развалины Ташкента после землетрясения (фото из открытых источников)
Восстановление после землетрясения
Сразу после землетрясения по всему СССР был брошен клич «Все на восстановление Ташкента». Изо всех уголков страны в Ташкент были направлены строители и другие специалисты. Молодёжь ехала на восстановление города, в основном, по комсомольским путёвкам.Возрождение Ташкента (фото из открытых источников)
Факты о восстановлении города:
- Все пострадавшие семьи до зимы получили жильё.
- На месте разрушенных старых глинобитных домов постройки ХIХ века были построены современные многоэтажные дома.
- В центре города и в юго-западной его части была проведена реконструкция и построено несколько современных микрорайонов: Юнус-Абад, Северо-Восток 2, Каракамыш, Сергели, Чиланзар, Алмазар.
- В Ташкенте появились дворец «Дружбы народов», телебашня, гостиницы «Россия», «Дустлик» (Дружба), «Москва» и «Узбекистан», музей истории, издательство «Шарк», университет, цирк.
- Студенческим строительным отрядом МИИТа был построен 41 км железной дороги в обход Ташкента, две тупиковых станции в микрорайонах города Чиланзар и Сергели для приёма строительных грузов, поступающих для восстановления Ташкента.
- Улицы, кварталы и дома Ташкента были названы в честь помогавших городу городов и союзных республик.
- За восстановление, планировку и застройку Ташкента группа архитекторов была удостоена Государственной премии СССР.
Возрождённый Ташкент (фото из открытых источников)
Город был полностью восстановлен за 3,5 года. В честь этого события воздвигнут мемориальный комплекс «Мужество».Монумент «Мужество» (фото из открытых источников)
Огромное количество строителей Ташкента остались жить в Ташкенте. Ташкент стал многонациональным городом. Не зря его называли «Столица дружбы и тепла»
Дворец Дружбы Народов (фото из открытых источников)
Интересный факт – ровно через 20 лет с разницей всего в 60 минут после Ташкентского землетрясения произошла Чернобыльская катастрофа. Жутковато...
