60 лет со дня трагедии в Ташкенте

Ровно за двадцать лет до Чернобыльской катастрофы произошло событие, наглядно продемонстрировавшее, какие ценности были первичными для советского народа.

26 апреля 1966 года – землетрясение в Ташкенте

Всё это было в дни весенние.

В канун предпраздничной недели.

Вдруг страшный крик: «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ»

Всех повыбрасывал с постелей.

Виктор Аугустыняк

Ташкент

Ташкент с 1930 по 1991 годы – столица союзной республики СССР – Узбекской ССР. Столицей республики до Ташкента были: Бухара (1924–1925), Самарканд (1925–1930). Четвёртый по населению город Советского Союза. Ташкент – центр Ташкентской области, крупный промышленный транспортный узел, культурный центр СССР. Расположен в северо-восточной части республики, в Ташкентском оазисе, в долине р. Чирчик, на высоте 440—480 м.

В Ташкент во время войны 1941-1945 годов было эвакуировано много промышленных предприятий, семей с детьми и детей, оставшихся без родителей. Огромное количество детей были спасены от голода. Про город говорили: «Ташкент – город хлебный», «Звезда востока».

Ташкент — место многих встреч и симпозиумов представителей стран Азии и Африки. Здесь была подписана Ташкентская декларация 1966 руководителей Индии и Пакистана. Ташкент. Монумент Дружбы Народов (фото из открытых источников)

Ташкентское землетрясение

Ташкентское землетрясение произошло 26 апреля 1966 года в 5 часов 23 минуты по местному времени. Эпицентр находился в центре города. На монументе «Мужество» запечатлено время в граните. Фрагмент монумента «Мужество» (фото из открытых источников)

Некоторые характеристики землетрясения:

Магнитуда по шкале Рихтера — 5,2.

Сила толчков в эпицентре — 8–9 баллов, на окраинах — 6 баллов (по 12-балльной шкале MSK-64).

Сильные колебания почвы с частотой 2–3 Гц продолжались 10–12 секунд.

Зона максимальных разрушений составляла около 10 квадратных км.

Последствия:

Центральная часть Ташкента была практически полностью разрушена .

остались к из проживавших тогда в Ташкенте полутора миллионов. В результате стихийного бедствия погибло 8 человек, а около 200 были доставлены в больницы с различными травмами.

Некоторые факты:

Развалины Ташкента после землетрясения (фото из открытых источников)

Восстановление после землетрясения

Сразу после землетрясения по всему СССР был брошен клич «Все на восстановление Ташкента». Изо всех уголков страны в Ташкент были направлены строители и другие специалисты. Молодёжь ехала на восстановление города, в основном, по комсомольским путёвкам. Возрождение Ташкента (фото из открытых источников)

Факты о восстановлении города:

Все пострадавшие семьи до зимы получили жильё.

На месте разрушенных старых глинобитных домов постройки ХIХ века были построены современные многоэтажные дома.

В центре города и в юго-западной его части была проведена реконструкция и построено несколько современных микрорайонов: Юнус-Абад, Северо-Восток 2, Каракамыш, Сергели, Чиланзар, Алмазар.

В Ташкенте появились дворец «Дружбы народов» , телебашня, гостиницы «Россия», «Дустлик» (Дружба), «Москва» и «Узбекистан» , музей истории, издательство «Шарк», университет, цирк.

За восстановление, планировку и застройку Ташкента группа архитекторов была удостоена Государственной премии СССР.

Возрождённый Ташкент (фото из открытых источников)

Город был полностью восстановлен за 3,5 года. В честь этого события воздвигнут мемориальный комплекс «Мужество». Монумент «Мужество» (фото из открытых источников)

Огромное количество строителей Ташкента остались жить в Ташкенте. Ташкент стал многонациональным городом. Не зря его называли «Столица дружбы и тепла»

Дворец Дружбы Народов (фото из открытых источников)

Интересный факт – ровно через 20 лет с разницей всего в 60 минут после Ташкентского землетрясения произошла Чернобыльская катастрофа. Жутковато...

