Афера столетия: куда исчезло советское «золото партии»?

История повторяется дважды: один раз в виде трагедии, а другой раз в виде фарса. Этот парадокс наглядно виден в истории утраты золотого запаса СССР.

Накопленный запас золота в России перед Первой мировой войной составлял 1,4 тыс. т. Лихолетья войны и революции сократили его до 150 т. Сталин увеличил золотые резервы СССР и, несмотря на тяжелейшую Отечественную войну 1941–1945 гг.

и выплату США ленд­лиза в количестве 1,5 тыс. т, оставил после себя 2,05 тыс. т золота. Счетная Палата РФ, проверявшая состояние золотой казны страны в 1996 г. сделала вывод: «Золотой запас Госфонда страны… исчерпан».

Ни тяжелейших открытых войн, ни страшных эпидемий не было. Куда исчезло золото? Как происходила утрата золотого запаса советской державы — СССР?

Согласно официальным данным, в 1991 году в хранилищах Госбанка не досчитались 11 миллиардов долларов США. Не лучше обстояли дела и с золотым запасом страны, из которого в буквальном смысле испарились 2400 тонн драгоценного металла. Эти цифры шокировали ревизоров, но, как оказалось, всё ещё хуже. По состоянию на 1985 год в золотом фонде СССР находились 2400 тонн золота. Всего 6 лет понадобилось для того, чтобы оно без следа исчезло с самых охраняемых в стране объектов. Найти пропажу не смогли ни отечественные спецслужбы, ни самые авторитетные в мире детективы.

Цепь загадочных смертей

Исчезновение золотого запаса сопровождалось странными смертями. Первой жертвой стал Николай Кручина, управляющий делами ЦК КПСС, которого нашли под его же собственными окнами. Этот человек непосредственно отвечал за вклады КПСС в зарубежных банках. Следующим ушёл из жизни Георгий Павлов, занимавший эту должность до Кручины.

Он также выпал из окна, что стало странным совпадением. Никаких сомнений не осталось после того, как в этом же году погиб Дмитрий Лисоволик — заведующий сектором США ЦК КПСС и имевший доступ к информации о «золоте партии». Нетрудно догадаться, что умер он также, выпав из окна своей квартиры. Расследование показало, что причина смерти всех трёх партийных функционеров — самоубийство. Тайна продолжала убивать причастных к сокровищам людей и позднее — кто-то погибал в ДТП, кто-то от нападения на улице, а кого-то убили, подвергнув пыткам. Мучительную смерть от рук неизвестных принял в 1994 году бывший полковник КГБ Леонид Кучерук, которого считали одним из фигурантов «золотого дела».

Источники гигантского состояния

У каждого, кто слышал про золото КПСС, возникал вполне логичный вопрос — откуда взялись 11 миллиардов долларов и 2400 тонн золота? В первую очередь, хороший приток денег давали партийные взносы, которые регулярно платили члены партии. В 1985 году в стране их было более 20 миллионов. Часть средств уходила на заработные платы, а оставшиеся оседали на счетах.

Ещё один источник денег — фонд мира, пополнявшийся добровольно-принудительными пожертвованиями отдельных лиц, а также целых рабочих коллективов. Немалую выгоду ещё приносила продажа тематической партийной литературы, которая также навязывалась всем кому можно, причём не только в СССР, но и в странах-собратьях по соцлагерю. Егор Тимурович Гайдар, исполняющий обязанности Председателя Правительства Российской Федерации.

Стоит отметить и то, что в этот «котёл» вливались и налоги, которые в то время платили православная, католическая и униатская церкви. Продолжать можно долго — большие и малые ручейки, струйки и целые потоки вливались в казну партии со всех сторон. Разумеется, КПСС, как рачительный хозяин, выгодно вкладывала сбережения, приобретая на них золото и твёрдую американскую валюту на внешнем рынке.

Расследование Егора Гайдара и агентства Kroll

Отчаянную попытку найти пропавшие ценности предпринял в 1991 году вице-премьер РСФСР Егор Гайдар. Политик нанял для расследования хищения детективное агентство Kroll — одну из наиболее известных и эффективных в мире компаний, занимавшуюся поиском пропавших ценностей. Американцы получили солидный по тем временам гонорар в 500 тысяч рублей и рьяно принялись за дело. Глобального успеха сыщики не добились, доказав лишь несколько мелких эпизодов хищений и злоупотреблений, связанных с деньгами и золотом. Через 90 дней, согласно контракта, она представила доклад лично Гайдару, но «отчет бесследно исчез». Аппарат Правительства и Администрация Президента на соответствующий запрос утверждают, что не было и нет документов о фирме, и никто к ней с запросами не обращался. Для продолжения расследования агентство Kroll запросило ещё 500 тысяч рублей, но им отказали, и поиск на этом закончился.

Журналист Ю. Щекочихин, опубликовавший статью и фотокопии документов в 2002 г., неожиданно умирает в 2003 г. Окончательно круг замкнулся после кончины известного писателя и журналиста Ю. Семенова, который в газете «Совершенно секретно» не раз публиковал материалы по «золотому вопросу».

Завесу тайны, которая надежно закрыта на долгие годы, чуть приоткрыл Георгий Гаврилович Матюхин, первый Председатель Центрального Банка РФ в 1991 г. Он вспоминает в мемуарах, что когда начал работать с ВЭБ («Внешэкономбанк») в 1991 г., то обнаружил пропажу 12 млрд долл. валютных резервов и 300 т золота.

«Я в Базеле (Банк международных резервов, клуб и центр валютного мира планеты) поставил вопрос о поиске пропавших денег. Мне обещали найти пропажу. Информация о моих поисках дошла до самого верха. И это было причиной моего быстрого снятия. Гайдар, не зная о моих поисках, тоже нанял фирму, но вовремя остановился. Позже я выяснил, как уходило золото и деньги осенью 1991 г. На круизном корабле по Волге, затем по Черному морю они покинули страну». Ю.Ю. Карнаух, этот опытный советский «золотой» банкир, осторожно и тонко заключил, что этим золотом новая власть откупилась от старой власти.

Косвенно, но достаточно отчетливо, возможно отследить конечную точку этого маршрута. На секретном совещании Объединенного комитета начальников штабов США 24 октября 1995 г. Президент Билл Клинтон подвел итоги отношениям с Россией за последние годы. В частности, сказал, что «за последние четыре года мы и наши союзники получили стратегическое сырье на 15 млрд долл., сотни тонн золота, драгоценных камней и т. д. Под существующие проценты нам переданы за ничтожно малую сумму свыше 20 тыс. т меди, почти 50 тыс. т алюминия, 2 тыс. т цезия, бериллия и стронция…».

Грустно читать перечень утрат великой империи — СССР, как разворовывали в 90­-е годы нашу страну.

Версии исчезновения сокровищ

На сегодняшний день существуют две основные версии того, куда исчезли советские миллиарды. Большинство экспертов считают, что перед распадом Союза все деньги и золото были размещены в зарубежных банках, которые долгое время являлись финансовыми партнёрами СССР. В этом случае была проведена масштабная операция по транспортировке сотен тонн золота за рубеж, которая проводилась с участием настоящих профессионалов.

Второй вариант, также имеющий право на существование, говорит о том, что деньги никуда не переводились, а золото не покидало страну. Все ценности остались на территории бывшего СССР, но растворились в карманах ловких дельцов, некогда занимавших высокие партийные должности. Многие помнят миллионеров из числа бывших партийных и комсомольских вожаков, которые в начале 90-х появлялись как грибы после дождя, инвестируя в бизнес и скупая заводы, фабрики и месторождения. Вполне возможно, что в основе капитала этих людей и лежат украденное у исчезнувшего СССР «золото партии».

Как вы думаете, какая из версий ближе к истине: золото было тайно вывезено за границу или же оно стало основой состояний новых российских олигархов?