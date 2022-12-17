А Турция все химичит

Очень интересная ситуация с блокированием Турцией танкеров с нероссийской нефтью при проходе через черноморские проливы.

Ибо нефть это - казахстанская.

Точнее, добытая в Казахстане американской компанией Chevron.

Оттого получается, что турки блокируют транзит уже американской нефти через Босфор, что и объясняет ведение переговоров на данную тему именно Вашингтона и Анкары.

Однако не все так просто. Основным страхователем подавляющего большинства морских перевозок является лондонская страховая компания Lloyd's Ascot.

Что добавляет новый контекст - Турция и Великобритания блокируют транзит американской нефти.

Данная ситуация - прямое продолжение событий в Казахстане в январе этого года, когда британцы, с помощью прикормленнных элит клана Назарбаевых, хотели нанести удар по американской нефтянке - финансовой опоре Республиканской партии.

Которой быстро помогла решить проблемы Россия.

Таким образом, вся игра с потолком на цену российской нефти - это не противостояние России и Запада(США).

Это борьба между республиканцами и глобалистами-демократами (и их партнёрами в Лондоне).

А главная задача - лишить/взять под контроль финансовые активы противника перед очередными выборами президента США.

https://t.me/south0wind/2893

Скрытая борьба MI-6 и ЦРУ в Турции. Пробка, образовавшаяся из-за P&I страхования, начала немного рассасываться после звонка из США и визита Миллера в Турцию.

Что стоит за этим?

Турция закрыла пролив Босфор для проверки страховки всех нефтяных танкеров. Потолок цен, который ввели с 5 декабря, запрещает танкерам, загружающим российскую нефть, страховать перевозимый товар на Западе, если стоимость нефти выше установленной предельной цены в 60 долларов. После введения ограничений власти Турции потребовали предоставить доказательства, что нефть застрахована.

Собственно, этого и следовало ожидать. Хотя традиционно наша пропаганда и подаёт всё это как очередной «хитрый план Кремля», на практике действия Турции – это демонстрация солидарности с коллективным Западом и одновременно начало нового торга с Россией: если проход судов и будет возобновлён, то только после очередных серьёзных уступок с нашей стороны. Непонятно только, с чего наша элита решила, что в российско-турецких отношениях Эрдоган «хвостом не крутит»? Не крутит как раз Запад, откровенно демонстрируя враждебность, а Турция не только «хвостом крутит», но и периодически выкручивает руки России.

По-хозяйски ведет себя Анкара и на постсоветском пространстве. 13-14 декабря состоится энергетический саммит Турция-Азербайджан-Туркменистан. Турция планирует поставлять туркменский газ через Азербайджан. Далее возможен его транзит в Европу через трубопроводы TANAP и TAP. Резервная мощность трубопровода TANAP составляет около 15 миллиардов кубометров в год, а трубопровода TAP – около 10 миллиардов.

В Сирии Турция потребовала от России вывода сил SDF (СДС) из Манбиджа, Тель-Рифаата и Айн-эль-Араба, угрожая наземной военной операцией. ТАСС сообщает, что «российская сторона предпринимает усилия для выполнения требований Анкары, чтобы избежать военной операции Турции на севере Сирии». Более того, мы оказываем давление на Дамаск, чтобы заставить Сирию нормализовать отношения с Турцией. Но, несмотря на это, Асад не собирается идти на нормализацию отношений, чтобы не дарить Эрдогану дипломатическую победу в преддверии выборов.

Чтобы ограничить возможную помощь России со стороны Ирана, интересы которого в Сирии совпадают с российскими, на иранской границе прошли совместные турецко-азербайджанские военные учения. Министр обороны Турции Х. Акар заявил (подразумевая Иран), что любая угроза одной из двух стран будет расцениваться как угроза и против Турции, и против Азербайджана. Наша примирительная позиция только раззадоривает Анкару. Турецкие военные сегодня признают, что они ранее очень сильно переоценивали военную мощь РФ.

Впрочем, «стратегический партнёр» уже активно использует все возможности для усиления своего влияния. В Башкортостане сотрудники ФСБ задержали Ф. Алсынова — одного из лидеров башкирских националистов из запрещённой экстремистской организации БОО «Башкорт». Алсынов был тесно связан с турецкой правоэкстремистской организацией «Бозкурт» (Серые волки), являющейся ударной силой пантюркизма. «Серые волки» поддерживают связь с Партий националистического движения, которая входила в состав правящей в Турции коалиции вместе с исламистской Партией справедливости и развития президента Реджепа Эрдогана.

Мы постоянно уступаем туркам, делая вид, что это и есть наше «стратегическое партнёрство», и не пытаясь оказывать даже минимально эффективного противодействия (не стремимся даже направлять в нужное нам русло ОТГ). В ответ Анкара постоянно повышает планку своих требований, уже открыто не обращая внимания на российские «красные линии». Турки уже диктуют нам условия в Сирии и на Кавказе, на очереди – Средняя Азия. Мы постоянно демонстрируем собственную слабость. Только вот стоит ли при таком подходе всерьёз рассчитывать, что Турция отвернётся от Запада и пойдёт на равноправное сотрудничество с Россией?

(https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/16447917)

(https://t.me/voice_of_turkey/8171)

(https://t.me/voice_of_turkey/7425)

(https://t.me/RossiyaNeEvropa/22208)

(https://t.me/arslan_enn/158)

(https://t.me/rybar/41729)

(https://t.me/RossiyaNeEvropa/4163)

Но вернемся к "пробке". Американская Chevron является оператором крупнейшего в Казахстане месторождения Тенгиз, за который шла борьба с британскими корпорациями. Она завершилась исходом BP в 2009 году. Британцев выкинула семья Назарбаева, «присягнувшая» Шеврону. Однако после трансфера с Токаевым в BP задумались о возвращении. Реванш MI-6 (крышующей нефтянку в UK) был взят в январе 2022 года, когда за попытку госпереворота был арестован Карим Масимов, который являлся главным контактером с Chevron от семьи Назарбаева.

В целом консенсус «бессрочного» пребывания Назарбаева у власти был основан на соглашении о разделе продукции, подписанный в 1993 г, бенефициаром которого является Chevron. Токаев в июне 2022 г. уже огласил его пересмотр.

Британия после выхода из ЕС ищет новые «точки опоры» для возрождения «империи». Связка Турция-Казахстан в приоритетах. Анкара - ключевое логистическое звено для вывоза нефти через Черное море. Связи Анкары и Лондона трудно переоценить. Глава MI-6 Ричард Мур служил послом в Турции (2014-2017 г.г.) Одна из «точек входа» - футбол. Мур - фанат турецкого клуба Бешикташ. История футбола в «постосманской» Турции тесно переплетена с британской разведкой, которая использовала спортивные организации в разведцелях (экс-директор Бешикташа Сулейман Себа был офицером нацразведслужбы Турции (MIT), служил в миссии по противодействию коммунизму). Причину «танкерной разборки» в Босфоре следует видеть в возвращении британцев в Турцию. Ближайшие планы: перетащить казахскую нефть из КТК на мощности нефтепровода Джейхан-Баку, вгоняя Chevron в зависимость к туркам. Для диверсификации её поставок также продвигается строительство жд через Нахичевань – фактически вокруг этого вся драка за Карабах. Именно чтобы помешать британцам, США резко впряглись в карабахский конфликт.

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