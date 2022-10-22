Для чего наши летчики во время Великой Отечественной войны сбрасывали с самолетов ленты из фольги?

К 1943 году потери нашей ночной бомбардировочной авиации стали расти с геометрической прогрессией. В довольно короткие сроки была установлена причина, и крылась она в следующем: к середине 1943 года немцы стали активно устанавливать на свои самолеты радиолокационные приборы. Причем количество немецких самолетов, оборудованных новой техникой шло уже даже не на сотни, а на многие тысячи.

Из воспоминаний Главного маршала авиации А.Е. Голованова:

"Видимо, локационное наземное хозяйство в этой полосе оборонительных действий противника было организовано умело, потому что наводились перехватчики на наши самолеты довольно точно. Аппаратура на самих перехватчиках, позволявшая видеть наши самолеты после сближения с ними при помощи наземных локаторов, тоже, по всей вероятности, была надлежащей".

А.Е. Голованов "Дальняя бомбардировочная..." 2007

Очень хорошо вражеская радиолокация зарекомендовала себя в темноте. Нашим же пилотам приходилось довольствоваться лишь тем, что самолет противника зачастую обнаруживался уже на момент, когда самолет противника открывал огонь и уже на довольно близком расстоянии.

Дочитайте статью до конца и вы узнаете как была решена проблема.

Пик потерь нашей бомбардировочной авиации пришелся как раз на Курскую битву.

Такие немецкие инновационные истребители-перехватчики просто наводнили небо и не давали прохода нашим бомбардировщикам, а когда ко всему прочему у немцев появились наземные локационные станции наведения и обнаружения, наши дела оказались совсем плохи.

Немецкая РЛС

В связке с истребителями локационные станции выводили летчиков люфтваффе прямиком на наши бомбардировщики…

Как решили проблему?

Проблему решать приходилось, что называется, прямо на лету.

Усиление наблюдения всего экипажа за воздухом на предмет приближения вражеских истребителей особого эффекта не дало.

Полеты на малых высотах, хоть и затрудняли обнаружение вражескими локационными станциями советских самолетов, существенно уменьшить общее число наших потерь так и не смогли.

В этой ситуации нужно было искать выход в технической плоскости.

И выход был найден.

Каждый самолет стали снабжать лентами фольги разной длины, которые наши летчики сбрасывали как при подлете к цели, так и по мере острой необходимости.

Сброшенная фольга не позволяла инновационным немецким приборам устанавливать точное нахождение самолета.

А если фольга сбрасывалась еще и на разных высотах, то экран прибора на станции просто выдавал одни сплошные помехи, что, в свою очередь, позволяло нашим бомбардировщикам без проблем отбомбиться и уйти на свой аэродром.

Экран радара

Немцы долгое время не могли понять, что время от времени происходит с их радарами, пока один из местных крестьян не нашел на своем огороде эти самые полоски фольги.

☝ ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!

Данная методика, по сути, стала предшественницей современных дипольных отражателей, которые используются в авиации и сегодня.

Оставляйте ваши комментарии. Очень интересно будет узнать, что вы думаете по этому поводу.

👆 НАПОМИНАНИЕ!

Материалы на канале "Поле брани" выходят ежедневно: в 7:00 и 13:00 МСК.

ВАМ ТАК ЖЕ ИНТЕРЕСНО БУДЕТ УЗНАТЬ!

Рекомендую к прочтению!

На страницах книги приведена история создания, совершенствования и использования на фронте и в тылу самолетов, сыгравших огромную роль в ходе Великой Отечественной войны.

ЭТУ КНИГУ ВЫ НАЙДЕТЕ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ "ЧИТАЙ-ГОРОД"