Про «вьетнамских» лётчиков Ли Си Цына и Ван Ю Шина и «красные линии»

С самого начала СВО я всё ждала, когда же кто-нибудь расскажет про пресловутые «красные линии».

Эти слова у нас на слуху уже лет двадцать и похоже, что правительственные чиновники, когда произносят это, имеют ввиду определенные действия противника, а население нашей страны понимает под «красными линиями» то, что оскорбляет наши чувства и слух.

В данном случае, следует отметить, что вот как раз противник-то прекрасно понимает, о чем его предупреждает руководство России, а население страны не имеет об этом представления.

К слову: Запад-то внял предупреждению и к тому, что есть реальная «красная линия», не приближается – вытанцовывает на цыпочках в нескольких километрах от запретной – засечной – черты.

Сознаю, какой шквал негодования поднимается в душе россиянина прочитавшего эти строки, и какой вал нарушений «красных линий» он в состоянии перечислить – уже одно то, что обстрелам ВСУ подвергаются населенные пункты Белгородской и Курской областей, говорит о многом. А поставки всё более и более смертоносного оружия Западом, а провокации подобные той, что провели в Буче, а пытки и убийства российских пленных, а НАТОвские военные в рядах ВСУ, а НАТОвская разведка и разработка военных операций, которые реализует ВСУ, а расистская, нацистская риторика Брюсселя, Вашингтона, Прибалтики, Польши, а признание России государством-террористом, а обвинение российских военных в совершение преступлений – это что? Это разве не нарушение «красных линий»?

Знаете, я понимаю, когда эти вопросы задают молодые люди – тридцати или сорока лет. В период их взросления наша страна сначала переживала «святые девяностые», а потом восстанавливала разрушенное. Но я теряюсь, когда слышу эти же вопросы от телевизионных – то ли военных, то ли экономических – экспертов, маститых профессоров политических, философских и прочих околовоенных наук, политологов, политтехнологов, историков… Про журналистов даже и упоминать не стоит – у них от «красных линий» уже на языках мозоли.

Впрочем, на всю эту телевизионную братию с их риторикой – караул, всё пропало; встало; победило не благодаря, а вопреки – уже и внимания не обращаю и другим советую поступать так же. Ну, разрабатывают голосовые связки, наращивают мускулы на языки – наверное, им так зачем-то надо.

Но мы-то с вами, поколение, что родилось, училось, работало в СССР, кто смотрел «Новости», читал «Правду», «Труд», «За рубежом» … Мы, кто гордится своим, самым лучшим в мире советским образованием, те, кто рассказывает о том, как много знаний нам давали наши учителя, кто сетует на то, что современная молодежь не умеет думать, анализировать, обладает клиповым мышлением и памятью рыбки гупи….

Мы-то, наше поколение, почему перестали думать, анализировать – использовать свои знания, полученные в советский период?

К вопросу об образовании: смысл иметь знания и при этом не использовать их?

Еще не поняли о чем я?

А не вспоминаются ли нам песенки, которые мы школьниками распевали? Например, вот эта: …..

Четыре года я во Вьетнаме был.

Наш серый лайнер деревню там бомбил.

Под залп зениток мой лайнер запылал.

А я поймав свою волну, на базу передал:



Под облаками наш самолёт горит,

И вместе с нами на землю он летит.

Нам жить осталось не больше трёх минут,

Нас всех в коробках цинковых в Америку свезут.



Земля всё ближе. На крыльях чёрный дым.

В кабине трое, а парашют один.

Дерутся двое, а я слабее их.

С пробитой головой, а в голове шальной мотив….

Не пели таких песен? А про Фантом и летчика Ли Си Цына пели? Ну ту самую, которую в конце 80-х пел Летов, но популярной она стала после того, как её записали «Чиж и Ко»? А мы распевали её еще в середине 70-х:

«Мы бежим по огненной земле.

Гермошлем, защелкнув на ходу.

Мой «Фантом» с звездою белой, на распластанном крыле,

С рёвом набирает высоту.

Вижу дыма черную черту.

Мой сосед теряет высоту.

Подо мною Эдвард с Бобом пронеслись на встречу с богом.

Ноль семнадцать вижу на борту»

Для справки:

«Песняк» – процитированные два куплета написаны в 1966 году курсантами Армавирского Высшего Военного Краснознамённого училища лётчиков. В первоначальном варианте мелодия и слова были такими.

А это уже в исполнении

Если кто-то не в курсе, то подскажу, что советские летчики- «добровольцы», участвовавшие в японо-китайской войне именовали себя Ван Ю Шин или Ли Си Цын.

Вопросы в отношении кавычек у слова «добровольцы» у кого-то возникают?

Я сейчас не стану вспоминать советский фильм «Парень из нашего города» и тем более, ставший культовым фильм «Офицеры», герои этих фильмов принимают участие в гражданской войне в Испании. Давно это было, еще до Великой Отечественной. Поэтому предлагаю вспомнить 12 апреля, но не как День Космонавтики, а как «Черный четверг». Вспомнили, как в 1951 году советские МиГ-15 крушили американские летающие суперкрепости?

12 апреля 1951 года в небе над Корейским полуостровом произошло крупное воздушное сражение. Всего за десять минут воздушного боя ВВС США потеряли 14 самолетов: 10 тяжелых бомбардировщиков B-29 Superfortress и 4 истребителя. Американцев сбили советские истребители МиГ-15, которые без потерь вернулись на свои базы. Надо ли говорить, что за штурвалом советских самолетов находились летчики-асы – Ли Си Цыны?

Вот и давайте о «красной линии» сейчас поговорим.

В Корее США вели войну на стороне Южной Кореи под флагом ООН, официально. со всеми родами своих вооруженных сил. А СССР тайно поддерживал Северную Корею. На полуостров было направлено около 200 военных советников, несколько дивизий с орудиями ПВО, составы, оснащенные прожекторами и радиотехникой, а также один авиационный корпус, который был элитным по своему летному составу. В его состав вошли новые истребители МиГ-15.

Чтобы скрыть участие СССР в этой войне, на самолетах были наклеены знаки отличия Северной Кореи. А летчики во время проведения боевых действий должны были бы общаться между собой на очень сложном корейском языке.

До появления советской авиации американцы обладали абсолютным превосходством в воздухе. Их истребители F-80 Shooting Star и F-84 Thunderjet легко справлялись с авиационной составляющей армий Северной Кореи и Китая. Однако с появлением советских истребителей МиГ-15 все в корне изменилось.

Советский МиГ, по сравнению с американскими конкурентами, имел значительно лучшие летно-технические характеристики. Столкнувшись с возросшими потерями, американские летчики все чаще избегали прямого противостояния в воздухе и при появлении МиГов «с разворота уходили восвояси». Американцам, терпящим поражение, было отправлено большое количество новых истребителей F-86 Sabre. Этот самолет считался революционным решением, потому что обладал стреловидным крылом и имел мощный реактивный двигатель – вкупе это обеспечивало высокую скорость полета. Советские МиГи стали целями этого суперистребителя. Американцы во что бы то ни стало должны были вернуть себе превосходство в воздухе. Остальным истребителям было приказано избегать боя с русскими и сосредоточиться на поддержке сухопутных войск. Советские МиГ-15 и американские F-86 Sabre были самолетами одного класса. Наши быстрее набирали высоту и имели преимущество в скорости и вооружении, а американцы были лучше приспособлены для горизонтальных маневров на меньших высотах.

В борьбе с истребителями МиГ-15 американцы старались максимально использовать преимущества своих самолетов. Они практиковали атаки с больших высот, когда удары наносились по противнику, который находился в фазе взлета с аэродрома. В таких условиях большое количество пулеметов, которыми были вооружены американцы, было смертельным для советских самолетов.

Однако даже в таких сложных тактических ситуациях советским летчикам удавалось выходить победителями. Нашими был сбит известный американский пилот и воздушный ас майор Джордж Эндрю. Его сбил старший лейтенант Михаил Аверин. Самолет Аверина был подбит – попадание в крыло – но лейтенанту удалось поднять свой МиГ-15 и в классическом воздушном бою один на один сбить «Сейбра».

Американцы решили, что пора окончательно рассчитаться с «русскими» и устроить им «Черный четверг» – если не уничтожить все советские самолеты, то нанести такой урон, чтобы русские еще долго не могли восстановиться после поражения.

На 12 апреля 1951 года американцы запланировали один из крупнейших авиаударов ВВС США. В нем приняли участие 48 тяжелых бомбардировщиков B-29 Superfortress, которые известны тем, что сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Их защищала группа примерно из 150 самолетов-истребителей разного типа.

Основная цель американцев – ковровой бомбардировкой разрушить стратегически важный железнодорожный мост, через реку Ялуцзян.

Американской группировке самолетов противостояло 36 истребителей МиГ-15, которые взлетели с четким приказом: «основным направлением действий должны быть бомбардировщики B-29 Superfortress. Не дать им разрушить мост. Не обращать внимания на их защиту». «Аллея МиГов» – это не просто знаковое место, где американцам «надрали задницы». Именно здесь произошло самое масштабное воздушное сражение в истории реактивной истребительной авиации. В боях на околозвуковых скоростях применялась новая тактика. Советские летчики атаковали американцев по-разному – обстреливали с больших высот, атаковали с разных сторон, атаковали парами и четверками. Помимо тактических маневров, таких как «карусель», «клещи и окружение», «горка к солнцу», применялась еще и «косая петля». Так советские летчики старались загнать противника как можно выше. И у наших это отлично получалось. Из-за тяжелых потерь авиационная группа США изменила свой курс и отступила. Преследуя их, МиГи сбили еще четыре бомбардировщика. Практически каждый бомбардировщик, которому каким-то образом удалось добраться до американских и южнокорейских аэродромов, понес заметные потери в летном экипаже. Самолеты были полны убитых и раненых пилотов. Около сотни американских пилотов были взяты в плен. С другой стороны, все самолеты МиГ-15, участвовавшие в этой операции, вернулись на свои базы. Некоторые МиГи были серьезно повреждены, но все машины приземлились, ни одна не была потеряна.

В ВВС США был объявлен семидневный траур по погибшим пилотам, и через три дня после этого боя ни один американский самолет больше не появился в зоне патрулирования советских летчиков. Полное поражение американской авиации на «Аллее МиГов» заставило осознать самых упоротых американских генералов, – которые были убеждены, что в случае глобальной конфронтации с СССР решающую роль сыграют тяжелые бомбардировщики, оснащенные атомными бомбами, – что советские лётчики и без ядерного оружия распылят и их, и «благословенные» Штаты. Американские военные прогнозировали, что бомбардировочная авиагруппа, состоящая из самолетов B-29 Superfortress, с менее чем 10% общих потерь поставит на колени СССР и тем самым решит исход войны. Однако битва, которая произошла 12 апреля, показала, что советские истребители даже в очень неблагоприятных тактических условиях, без поддержки средств ПВО и систем разведки, могут причинить 25% урон – безвозвратные потери – такой бомбардировочной авиагруппе.

Почти все американские машины, участвовавшие в этой операции, получили повреждения. Были большие потери и среди летных экипажей. Американский «воздушный кулак» даже не приблизившись к означенной цели, был вынужден вести интенсивную оборону не для того, чтобы кого-то или что-то бомбить, а чтобы элементарно выжить.

Американская стратегия ядерных бомбардировок СССР была, раз и навсегда, закрыта на «Алее МиГов» в Черный, для США, четверг – 12 апреля 1951 года. В Корейской войне 46 советских летчиков были удостоены звания мастера воздушного боя – ас. Им удалось уничтожить 416 самолетов противника. Лучший результат был у капитана Николая Сутягина, которому в воздушном бою удалось сбить 21 самолет противника.

Главный ас ВВС США Джозеф Кристофер Макконнелл одержал 16 побед.

Вот на этом месте, предлагаю каждому задуматься над тем, нарушил ли СССР пресловутые «красные линии» американцев и как американцы отреагировали на это «нарушение».

А я еще немного фактов про «красные линии», для размышления, подкину.

В марте 1965 года США начали операцию «Катящийся гром» – ковровые бомбардировки Северного Вьетнама.

Руководство Демократической Республики Вьетнам обратилось к Советскому Союзу с просьбой о помощи. Практически сразу после обращения, во Вьетнам стали доставляться советские зенитные комплексы и прибывать военные специалисты. За время войны Ханой получил зенитно-ракетные комплексы, около полутысячи самолетов, за сотню вертолетов, артиллерию, танки. В страну прибыло более десяти тысяч военных специалистов – ракетчиков, летчиков, мичманов, танкистов, врачей. Советские военные принимали активное участие в боевых действиях, средства ПВО – закрыли небо над Вьетнамом. Благодаря советским военным, ВВС и флот США потеряли огромное количество самолётов и живой силы. Американцам так и не удалось сокрушить Северный Вьетнам.

О том, как СССР воевала в воздухе, я уже рассказывала. А сейчас расскажу, как советский танк воевал на земле.

Война во Вьетнаме – это один из крупнейших вооруженных конфликтов во второй половине 20-го века. Война велась 8 лет, а исход ее решил советский танк, захвативший президентский дворец в Сайгоне (ныне Хошимин). Конец войны был эпичен – американцы попросту эвакуировались из страны, в чем им помог их хваленый 7 флот.

Весной 1975 года армия Северного Вьетнама начала широкое наступление, которое привело к захвату стратегически важного города – Сайгона. Главным символом победы стал военный флаг Северного Вьетнама, который был поднят на президентском дворце в Сайгоне, а также советский танк Т-54 (серийный номер «848») в базовой комплектации. Сегодня этот танк установлен у входа в военно-исторический музей, а рядом с президентским дворцом установлен его аналог. В конце апреля 1975 года танкисты армии Северного Вьетнама получили четкие инструкции. Их главной задачей было, несмотря на возможные потери, прорвать оборону противника концентрическим ударом с разных сторон и захватить Президентский дворец в центре города.

Битва за Сайгон началась с мощной артиллерийской подготовки. Тяжелые артиллерийские орудия начали действовать, задолго до рассвета. В результате обстрела аэродрома Таншоннят погибли два американских солдата, которые, стали последними жертвами армии США во время войны во Вьетнаме.

За время артподготовки танковая рота 203-его танкового полка, насчитывающая семь танков Т-54, проникла в сам город. В ходе боев за контроль над ключевыми коммуникациями, вьетнамским танкам удалось уничтожить два американских танка M41 и еще четыре бронетранспортера M113. Эта бронетехника американского происхождения, так же стала последней, что была уничтожена во время войны во Вьетнаме.

Около полудня первый советский танк Т-54 пробил вал, которым был опоясан президентский дворец. В это время на южной окраине города началась гигантская операция (кодовое название «частотный ветер») по эвакуации американских солдат и их союзников, которые работали в административных офисах в Сайгоне. В акции по переброске американских военнослужащих и вьетнамских беженцев, сосредоточившихся на берегах к югу от города, приняли участие 7-ой флот ВМС США с рекордным количеством военно-транспортных вертолетов. О степени паники, царившей среди американских солдат и офицеров, а также среди гражданского населения, говорит тот факт, что вертолеты сбрасывали с судов в море, чтобы люди могли поместиться на корабли. (При бегстве из Афганистана бросали людей, афганцев). Вьетнамская армия, которая в то время справлялась с оставшимися очагами сопротивления в Сайгоне и не думала мешать бегству американцев и их приспешников.

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Буквально пару слов скажу о Т-54. Думаю, это будет полезно тем, кто постоянно требует, чтобы на Украину отправляли «Армату».

Средний боевой танк Т-54 был сконструирован и сделан в Свердловской области, на Нижнетагильском предприятии Уралвагонзавод. Создан Т-54 на базе боевой машины предыдущей модификации – танке Т-44. Т-54 обладал улучшенными характеристиками по всем основным боевым параметрам, таким как: мобильность, броневая защита и огневая мощь. Внешняя форма брони была сделана под определенным углом, что увеличило защиту танка (более эффективное противодействие современным кумулятивным снарядам). Так, с новой конструкцией его бронированная защита была повышена и чисто визуально он выглядел более гармонично. Танк получил новую пушку, также были внесены изменения в ходовую часть (колеса и гусеницы).

Но Т-54 не только во Вьетнаме отличился.

На протяжении всей афганской войны Т-54 был основным боевым танком советской армии, который работал даже на больших высотах. Производство танка закончилось в 1974 году. Но это не сделало танк менее актуальным, он принимал участие в конфликтах в Сирии и Ливии. В целом, советский танк Т-54 находится на вооружении около 30 стран мира.

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Корея, Вьетнам….

Египет будем вспоминать? Там в войне приняло участие порядка 55 тыс. советских военных, два человека получили звание Героев Советского Союза и более ста человек – ордена и медали. Можно напомнить про Ирак, который без военной помощи СССР не смог бы победить в Ирано-Иракской войне.

Перечислять можно до бесконечности – где, когда и сколько раз СССР нарушал пресловутые «красные линии». Причем, жестко нарушал, грубо… Никиту Сергеича вспомните – прекрасного и пылкого оратора. Куда там дребезжащему голоску Борреля, до хорошо поставленного голоса бывшего комбайнёра, владеющего соответствующим вокабуляром. И чем, однако, закончился Карибский кризис?

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Я вот о чем хочу напомнить соотечественникам, которые поддерживают оскорбительную риторику некоторых «уважаемых» друг другом лидеров общественного мнения, кивают головой на реплики маститых политтехнологов и прочих экспертов и готовятся засучить рукава, чтобы жать на красную кнопку. Не торопитесь!

Превратиться в прах в огне ядерного взрыва мы всегда успеем. А вот пожить, победив полностью и окончательно нацизм, можем и не успеть. Давайте все-таки держать в памяти то, что на полях сражений в СВО принимают участие молодые мужчины и воюют они за мирное небо над головами своих, у кого-то еще не рожденных, у кого-то совсем маленьких детей. И они, служащие российской армии, сейчас делают всё, для того, чтобы их потомки жили под мирным небом, и им бы никогда не довелось столкнуться с тем, с чем имеем дело сегодня мы.

Так что словосочетание «красные линии» – это не для россиян звучит. Это для противника, которому таким образом указывают, что он недопустимо близко подходит к «многокилометровой полосе ничейной земли» перед «красными линиями» и те, как обжегшись – отскакивают.

Все закончится тогда, когда НАТОвцы, в очередной раз, теряя тапки, побегут, но нам лучше их не шугать, чтобы отскочили и собрались для нового наскока, а «перемолоть в фарш», чтобы некому было скакать.

https://rg.ru/2019/04/12/chernyj-chetverg-kak-migi-sbili-10-...

https://arsenal-otechestva.ru/blog/1416-12-aprelya-1951-goda...

https://pabliko.ru/@solovasiya/pro_krasnye_linii_i_letchikov...

https://www.mk.ru/politics/2021/04/30/chernyy-chetverg-ssha-...

https://nachfin.info/SMF/index.php?topic=30879.0