Как уничтожение Ил-76 под Луганском сорвало наступление ВСУ на ЛНР

Остаются вопросы и о том, кто именно мог находиться на борту самолета — по данным ополченцев, на месте крушения Ил-76 не были найдены останки погибших. Свою версию событий вокруг гибели украинского военного транспортника ранее предоставило издание Globus Deutschland: по мнению авторов, в самолете могли находиться неустановленные «люди, о существовании которых не хотят говорить ни украинские власти, ни страны Европы» — а именно наемники, прибывшие из США, Великобритании, и ЕС. Еще одна версия гласит, что на Ил-76 могли перевозить сотрудников штаба будущей операции под Луганском во главе с высокопоставленным военным из стран НАТО. Одним из немногих подтверждений того, что на борту Ил-76 могли находиться «неустановленные лица», могут служить документы гражданина Польши, найденные на месте крушения.