Ровно 9 лет назад, 14 июня 2014 года, под Луганском был сбит украинский военно-транспортный самолет Ил-76 Военно-воздушных сил Украины. На борту уничтоженного самолета, по официальной версии Киева, находились 49 человек — десантники из Днепропетровской бригады и девять членов экипажа. Ответственность за падение военного транспортника Киев возложил на ЧВК «Вагнер», группу русских добровольцев, которая за пару недель до этих событий прибыла в ЛНР на защиту мирного населения от агрессии ВСУ.
О том, как падение Ил-76 затормозило наступление украинских войск на Луганщину — в нашем материале.
Кольцо вокруг Луганска
Летом 2014 года ситуация на территории Луганской Народной Республики оставалась крайне напряженной. По столице ЛНР непрерывно велся огонь из тяжелого вооружения, а украинская боевая авиация наносила удар за ударом по Луганску и окрестностям, стараясь поражать жилой сектор и гражданские объекты. После провозглашения независимости от Киева и первых удачных операций наскоро собранное ополчение столкнулось с крайней жестокостью Вооруженных сил Украины и боевиков националистических формирований, которые взяли Луганск в полукольцо.
К июню 2014 года ЛНР оказалась в кольце карательной операции, проводимой пришедшей в результате госпереворота в Киеве новой властью Украины. Боевики, наступавшие на Луганск с нескольких направлений, расстреливали гражданские автомобили, истребляли молодых людей, стариков, женщин и детей, пытавшихся уйти из зоны боевых действий. По городу непрерывно велся огонь из тяжелого вооружения, плюс с началом лета Киев перебросил в зону вооруженного конфликта в Донбассе авиацию, которая принялась целенаправленно бить по гражданским объектам в городской черте.Федеральное агентство новостей
Самый страшный и наиболее известный случай произошел 2 июня 2014 года: спустя неделю после авиаудара по Донецку украинские ВВС нанесли удар по зданию бывшей Луганской областной госадминистрации, в котором располагались официальные органы власти ЛНР. В результате авиаудара, накрывшего здание бывшей администрации и ближайшие городские кварталы, погибли восемь человек, еще 20 гражданских получили ранения различной степени тяжести. Такого варварства земля Луганщины не знала со времен Великой Отечественной войны.
Ключевым центром агрессии Киева в Луганске стали здание и территория международного аэропорта к юго-востоку от столицы ЛНР. По оценкам военных аналитиков, суммарно там базировались до 800 бойцов украинского спецназа, тяжелое вооружение и военная техника. Самолеты ВВС Украины, наносившие удары по Луганску, использовали воздушную гавань в качестве «аэродрома подскока» — для дозаправки и корректировки целей в мирном городе.
Помощь на подходе
Местным жителям — преимущественно русскому населению Луганщины — было некуда бежать от нападений украинских солдат и боевиков нацбатальонов и негде укрыться от снарядов. Многочисленные обращения правозащитных организаций, в том числе Amnesty International и Human Rights Watch, подтверждали факты военных преступлений националистов в Донбассе, однако мировая общественность смотрела на убийство мирных людей сквозь пальцы.
Выход был один — самоорганизовываться, собирать ополчение и вставать на защиту родных земель. Но на начало июня 2014 года в городе не хватало ни оружия, ни боеприпасов, ни квалифицированных кадров. В ополчение ЛНР записывались простые шахтеры, рабочие, трактористы, служащие местных предприятий, у которых не было никакой воинской подготовки и тем более боевого опыта. Подобие порядка в создаваемые подразделения внесли проживавшие в Луганске отставные советские офицеры, имевшие представление о несении службы. Однако оставалась главная проблема — нехватка опытных кадров, которые способны были бы отразить натиск ВСУ.Global Look Press | Kaniuka Ruslan
В июне 2014 года такие люди неожиданно нашлись. С самого начала вооруженного конфликта в Донбасс стали стекаться отряды добровольцев из России и стран ближнего зарубежья. Одним из этих отрядов стала батальонно-тактическая группа «Вагнер», собранная предпринимателем Евгением Пригожиным из ветеранов горячих точек и отставных военных — впоследствии эта группа получила в СМИ наименование ЧВК «Вагнер». Добровольцы присоединились к отряду, поскольку не могли равнодушно смотреть на страдания русскоязычного населения в Донбассе.
Падение «Ила»
В те же трагические дни июня 2014-го командиры ополчения ЛНР получают разведданные о том, что Генштаб ВСУ планирует десантную операцию по захвату Луганска, и для этих целей перебрасывает личный состав ВСУ и бронетехнику на территорию Луганского аэропорта. По данным открытых источников, только в июне в аэропорту приземлилось 19 грузовых военных бортов с живой силой, техникой, вооружением и боеприпасами.
Все эти усилия были направлены лишь на одну цель — задавить сопротивление защитников ЛНР. С учетом того, что украинские военные не стеснялись наносить авиаудары по Луганску, в случае карательной операции десанта ВСУ, высадившегося в Луганском аэропорту, погибло бы еще больше невинных людей.
Именно с этой целью 14 июня 2014 года в сторону Луганска выдвинулся военно-транспортный самолет Ил-76 ВВС Украины, на борту которого, согласно официальной версии Киева, находились девять членов экипажа и 40 десантников Днепропетровской бригады. В ночь на 14 июня на подлете к Луганску Ил-76 был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла». Кроме того, по сведениям военной прокуратуры Украины, ополченцы добили военный самолет выстрелами из зенитных орудий. Еще три украинских транспортника из состава 25-й транспортной авиабригады, летевших в ту же сторону с десантом на борту, были вынуждены вернуться в места дислокации.flickr.com / Serhij Hro
События, связанные с падением Ил-76 под Луганском, по-прежнему окутаны мраком. Тогдашний глава ЛНР Валерий Болотов подтвердил, что самолет был сбит отрядами ополчения в связи нарушением воздушного пространства республики. В свою очередь, спустя три года после инцидента Служба безопасности Украины поспешила возложить вину на добровольцев ЧВК «Вагнер», но никаких доказательств этому не предоставила.
Остаются вопросы и о том, кто именно мог находиться на борту самолета — по данным ополченцев, на месте крушения Ил-76 не были найдены останки погибших. Свою версию событий вокруг гибели украинского военного транспортника ранее предоставило издание Globus Deutschland: по мнению авторов, в самолете могли находиться неустановленные «люди, о существовании которых не хотят говорить ни украинские власти, ни страны Европы» — а именно наемники, прибывшие из США, Великобритании, и ЕС. Еще одна версия гласит, что на Ил-76 могли перевозить сотрудников штаба будущей операции под Луганском во главе с высокопоставленным военным из стран НАТО. Одним из немногих подтверждений того, что на борту Ил-76 могли находиться «неустановленные лица», могут служить документы гражданина Польши, найденные на месте крушения.
Угроза отведена
Падение Ил-76 под Луганском, вне зависимости от того, кто именно сбил самолет и кто находился на борту, фактически сорвало план украинских войск и их кураторов из НАТО по установлению контроля на Луганщиной. В результате ВСУ не пошли на прорыв и начали переброску сил на другие направления, продолжая при этом воздушные налеты на столицу ЛНР и артиллерийские обстрелы территории. По словам источников, воздушные рейды не щадили даже наблюдателей от ОБСЕ, которые вынуждены были прятаться в бомбоубежищах вместе с местными жителями.Народные Новости | Андрей Тюнников
Несмотря на это, защитники Луганска — ополченцы ЛНР и добровольцы из ЧВК «Вагнер» — продолжали бои на подходах к городу и в конечном итоге смогли отбросить украинские войска от столицы республики. В результате к концу лета 2014 года силы ЧВК «Вагнер» освобождают Хрящеватое и Новосветловку, подбираются вплотную к территории Луганского аэропорта и зажимают в кольцо оставшиеся в здании аэровокзала силы ВСУ. 31 августа ВСУ с боями бегут из аэропорта. Уже 1 сентября воздушная гавань Луганска, которая должна была стать центром наступления на город и массовой этнической чистки, была полностью освобождена от украинских войск.
Всего этого бы не случилось, если бы в июне 2014 года одна точечная операция по уничтожению украинского военного транспортника не отвела угрозу от столицы ЛНР.
https://riafan.ru/24108184-kak_unichtozhenie_il_76_pod_lugan...
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