Как появилась песня «Мурка»

«Мурка» по праву входит в число самых популярных русскоязычных песен 20 века. Она считалась едва ли не гимном криминального мира, но знали ее наизусть почти все, начиная от высоких партийных чиновников, заканчивая школьниками. Но почти никто не знает истории появления этой песни. А между тем она основана на реальных событиях, а главная ее героиня Маруся Климова — далеко не вымышленный персонаж.

Песня «Мурка» рассказывает о секретной операции ЧК, целью которой было уничтожение главаря одесской банды Бриллианта. Этот человек был очень опытным и опасным уголовником, но, как и все люди, имел слабость — был неравнодушен к женскому полу. Разрабатывалась операция по устранению бандита в 1919 году далеко от «жемчужины у моря» — в Москве, на Лубянке и к ней приложил руку лично Феликс Дзержинский. Чекисты в Одессе. Фото начала 20-х годов прошлого века

В «Мурке» рассказывается об этой операции от первого лица. Относили ее к народному творчеству, но на самом деле у этой композиции был автор — одесский поэт и публицист Яков Петрович Давыдов. Он сочинил песню в начале 20-х годов, но никогда не признавался в авторстве. Давыдову хватало лавров автора «Гопа со смыком», «Цыпленка жареного» и «Бубличков» — беспрецедентных хитов начала 20 века.

Музыку для своего произведения Давыдов взял из еврейской народной песни, слегка ее изменив. Яков был вхож в одесский МУР как журналист и поэтому хорошо знал о ходе операции, которую прославил в песне. Оригинальная рукопись теста «Мурки», кстати, почему-то долгие годы хранилась в одном из сейфов одесского уголовного розыска.

Женщина для главаря

Чтобы подобраться к Бриллианту и устранить его, нужна была женщина. Но это должна была быть не просто красивая дама, способная пленить видавшего виды главаря, а еще и отважная, презирающая смерть и при этом рассудительная. Выбор пал на врача Московского ЧК Марию Климову, подходившую по всем статьям. Мария Прокофьевна Климова. Фото из личного дела сотрудницы ВЧК

Женщине предстояла внедриться в окружение Бриллианта, который в Одессе занял место Мишки Япончика. Новый главарь бандитов был не только осторожнее, но и кровожаднее предшественника. В случае провала рассчитывать на снисхождение не приходилось и об этом прямо сказали Климовой. У женщины было время подумать и отказаться, но она согласилась сразу.

Группа московских чекистов под руководством опытного сотрудника МУРа Мартынова прибыла в Одессу под видом бывалых уголовников, работавших на Нестора Махно. Согласно легенде они должны были узнать настроения в городе и подготовить его к сдаче армии «батьки».

Появление приезжих «мазуриков» не могло пройти мимо внимания Бриллианта и он захотел пообщаться с «махновцами». Глубоко законспирированные москвичи смогли убедить осторожного главаря в своей ненависти к большевикам и строгой приверженности воровским законам. Мария Климова, изображавшая помощницу Мартынова, сразу приглянулась ловеласу Бриллианту и он пожелал продолжить знакомство с приезжей красоткой. В таких кафе, даже не успевших сменить вывеску после революции, собирались в 20-х одесские уголовники

Общение с уголовниками давалось непросто. Несколько раз Мария была на грани провала. Чтобы не раскрыть карты раньше времени, чекистам пришлось пожертвовать важной оперативной информацией, подстроив ее передачу Бриллианту через Климову. Это уверило самых бдительных бандитов в ее лояльности и все подозрения с женщины были сняты.

Чтобы не сорвать операцию, Мария решилась на самовольный и очень рискованный шаг — она порвала все связи со своими кураторами и полностью влилась в воровскую жизнь. Теперь, в случае опасности, шансов выжить у нее было еще меньше, но забрезжила надежда, что все-таки удастся остаться один на один с Бриллиантом и выполнить заочный приговор ЧК.

«И за это пулю получай»

Но развязка этой истории все равно наступила преждевременно и не так, как планировалось. Бриллианту доложили, что Климову видели в компании его злейшего врага и конкурента — бандита Червеня, на которого, кстати, тоже охотились чекисты. Ревнивый уголовник решил расправиться с предательницей и своим оппонентом одним махом.

Узнав через осведомителей, что Червень с дружками и Мария отмечают очередной успешный налет в ресторане, Бриллиант с подельниками заявился туда и устроил перестрелку. Есть предположение, что умная чекистка, достаточно хорошо изучившая свою цель, специально сыграла на ревности и подстроила бойню в ресторане. Так это или нет сегодня судить сложно, тем более что в перестрелке Мария Климова, или как ее называли бандиты «Мурка», сама получила три пули. В отважную женщину стрелял сам Бриллиант и попал ей в голову, грудь и руку.

Здравствуй, моя Мурка, здравствуй, дорогая,

Здравствуй, моя Мурка, и прощай.

Ты зашухарила всю нашу малину

И за это пулю получай.

К приезду чекистов в ресторане лежали 20 трупов и несколько раненных. Но Марии Климовой среди них не оказалось. При опросе свидетелей выяснилось, что «Мурка» если и выжила, то долго не протянет — несколько человек видели, как Бриллиант стреляет в нее почти в упор. Чекистку искали на кладбищах Одессы и пригородов, но там ее не было — Мария словно растворилась в воздухе.

Долгие годы о судьбе Климовой не было ничего известно — вся информация о той операции хранилась под грифом «секретно» в «Желтом доме» на Лубянке. Но недавно тайна смелой женщины была раскрыта — ее личное дело рассекретили и выяснилось, что «Мурка» выжила в кровавой мясорубке. «Желтый дом». Ул. Б. Лубянка, 14

В личной карточке капитана МВД Марии Климовой, уроженки города Великий Устюг, было сказано, что она ушла на пенсию в 1952 году. В архив карточку передали в 1962, очевидно, этот год можно считать датой смерти героини популярной песни. Журналисты проводили несколько расследований, чтобы узнать, как сложилась судьба оперативницы и кое-что все-таки выяснили.

Тяжело раненная Климова каким-то образом оказалась на конспиративной квартире, где ей оказали медицинскую помощь. Как только ее состояние немного стабилизировалось, Марию перевезли под чужим именем в один из одесских госпиталей, а оттуда — в московскую клинику.

Женщине удалось выздороветь и сохранить трудоспособность, но для оперативной работы она уже не годилась. Последствия тяжелого ранения — постоянные мигрени и головокружения, вынудили руководство МУРа назначить Климову на кабинетную работу. Именно поэтому такая выдающаяся сотрудница смогла дослужиться лишь до скромного капитанского звания. Памятник Марии Климовой на ее родине, в городе Великом Устюге

О том как прошли последние годы «Мурки», как она умерла и где находится ее могила мы так и не знаем. Возможно, открыв эту тайну, мы узнаем и другие вехи ее жизни, о которых молчат пыльные папки из «дома на Лубянке».

Михаил Гулько-МУРКА

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Murka from Odessa. Symphonic Adventure (Муркино Симфоническое Приключение) played by Sergeyenya/Katz

Новенькие Мурки. Современная Мурка

Вот любопытная вариация на эту тему в исполнении Silenzium - "Мурка" (оригинал, Full HD)