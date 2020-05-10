Лукашенко А.Г. Народ, который защищает родную страну, свои земли и будущее детей, непобедим

Выступление Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко на военном параде в ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 г.

Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры!

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

Уважаемые соотечественники и гости Беларуси!

Поздравляю вас с Днем Победы!Этот праздник для нас священный.

Трагедия белорусского народа, который вынес на плечах титанический груз потерь и разрушений самой жестокой войны двадцатого века, несоизмерима ни с какими трудностями нынешнего дня.

Даже мысль изменить традициям, которые вот уже 75 лет прославляют историю Великого Подвига победителей, для нас недопустима.

Но в этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас - наследников Победы, белорусов. Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора, а если и был бы, мы поступили бы так же, потому что на нас смотрят глаза погибших за нашу свободу советских солдат, глаза замученных в застенках гестапо партизан и подпольщиков, глаза стариков, женщин и детей Хатыни. Они очень хотели жить, но умерли, чтобы жили мы. И современная Беларусь - это памятник той страшной войне, погибшим, замученным и сожженным. Живая память и живой памятник.

И пусть в этом году военный парад в Минске станет единственным на постсоветском пространстве, он пройдет в честь всех советских воинов, освободивших мир от нацизма.

Сегодня мы чтим подвиг наших отцов и дедов. Их путь к победе был омыт слезами матерей, жен и детей, пропитан кровью павших в боях товарищей и мирных жителей, овеян пеплом сожженных врагом деревень.

Мы преклоняемся перед подвигом русских и белорусов, украинцев и евреев, татар и казахов, таджиков и узбеков, кыргызов и туркменов, грузин, армян, азербайджанцев и молдован, латышей, литовцев, эстонцев, всех жителей Советского Союза, бойцов движения Сопротивления Европы, наших союзников - США, Англии и Китая. Их мужество, отвага и готовность умереть за Родину стали страшным оружием возмездия для гитлеровских палачей и их сателлитов.

Последователям нацистской идеологии, захватчикам с непомерными геополитическими амбициями история преподала урок. Его смысл прост и справедлив - народ, который защищает родную страну, свои земли и будущее детей, непобедим.

Беларусь встала на пути агрессора живым щитом. Здесь, на нашей земле, пройдя пол-Европы, гитлеровцы впервые встретили столь яростное сопротивление.

Героическая оборона Брестской крепости, города Могилева длилась намного дольше, чем захват многих европейских государств.

Именно в жестоких боях сорок первого, в том числе и на белорусской земле, пошатнулась уверенность врага в собственном превосходстве, были заложены основы будущей Великой Победы.

Вклад белорусского народа в разгром фашизма не подлежит никаким сомнениям. Это миллион 300 тысяч наших воинов, которые сражались в рядах Красной Армии.

Это более 400 тысяч подпольщиков и партизан, которые к концу сорок третьего года контролировали 60 процентов оккупированной территории страны. Это гибель каждого третьего белорусского жителя, заслонившего собой дорогу нацистов дальше, на восток, на столицу нашего Союза.

И пока наши сердца отзываются болью за тех, кто не вернулся с полей сражений, пока звучит правда о той войне - мы помним!

Ведь за каждый день мирной и свободной жизни заплачено миллионами жертв и искалеченных войной судеб.

Мы навсегда связаны кровными узами с братскими народами, вместе с которыми наши отцы и деды остановили катастрофу двадцатого века.

Но мир игнорирует трагические уроки прошлого. И чем дальше мы отдаляемся от событий Великой Отечественной войны, тем агрессивней и опасней он становится.

Планета накаляется новыми очагами вооруженных конфликтов. Снова гибнут мирные люди. И на этом фоне возрождаются идеи нацизма.

Их новый след - разрушенные памятники воинам-освободителям, героизация гитлеровских преступников, фальсификация исторических фактов Второй мировой войны.

Беларусь - миролюбивая и открытая страна. Но наш исторический опыт наглядно показал, что дипломатия межгосударственного диалога не убедительна без наличия эффективной системы безопасности.

Но несмотря на современные вызовы, праздничный парад, посвященный Дню Победы, сегодняшний наш парад - это не демонстрация силы, а дань памяти нашей героической истории.

Солдаты, офицеры и генералы белорусской армии - наследники победителей. Вы сегодня пройдете в одном строю как продолжатели славных традиций советских воинов.

Покажете новые образцы вооружений и военной техники, созданные уже на отечественных предприятиях оборонного сектора. Сделаете это в честь дедов и прадедов, которые завещали нам мирную страну.

Наш святой долг - сохранить ее для будущих поколений. Сберечь проверенное в суровых боях единство народов.

Беларусь, как и прежде, будет верна памяти Великой Победы. Победы, которая является общим достоянием республик бывшего Советского Союза.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!

История жизни вашего поколения - истинный пример мужества, доблести и духовного величия. Вы были и навсегда останетесь победителями.

Сегодня мы склоняем головы перед памятью тех, кто отдал жизнь во имя нашего будущего. Благодарим всех, кто совершил трудовой подвиг.

Обещаем сберечь правду о той войне во славу героев, которые спасли многие народы от геноцида и рабства.

Низкий поклон и безграничная благодарность вам за Великую Победу! Беларусь будет помнить!

Дорогие соотечественники!

В этот торжественный день я хочу пожелать всем прежде всего крепкого здоровья, счастья и благополучия, мужества вам и стойкости в это непростое время!

Пусть небо над Беларусью всегда будет мирным!

С Днем Победы!

Ура!

Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ, БЕЛТА

https://www.sb.by/articles/vystuplenie-prezidenta-belarusi-na-voennom-parade-v-oznamenovanie-75-y-godovshchiny-velikoy-pobedy.html