Китайские записки - вокруг Запретного города

Введение Введение

По роду занятий ещё в 2019 году выдалось мне побывать с командировкой в Китае. Левыми взглядами уже начинал пробавляться к тому времени, но в целом преобладала в голове леволиберальная повестка. Мой неокрепший ум на тот момент поразил контраст китайской реальности: сверхскоростные поезда, небоскрёбы, красные флаги повсюду с жёлтыми звёздами, и притом каждый метр городской среды занят либо бизнес-центром, либо мелкой лавочкой.

Жизнь кипит! Кипит так, что по улицам ездят теслы, бентли, астон-мартины. Стоит выехать за пределы мегаполиса, и по работе посетить пару фабрик — видишь иную картину.

Рабочие, создающие блага для всего мира, спят на рабочих местах, трудятся в пыли, и с удивлениям смотрят на очередных Белых Господ, в делегации которых я посещал эти места. Поездка была двухнедельной, и больше по работе, так что не было времени вдумываться — возвращение в Россию, сразу грянувший COVID и хлопоты изменившейся жизни. Затем настал роковой 2022 год, и стало ясно, что время спокойного амёбного созерцания окончено, надо осознавать и осмысливать реальность, искать причины/источники происходящего. Так я пришёл к марксистским идеям.

Анализ происходящего оказался способен предоставить лишь мудрец, почивший более века назад, и его верные последователи и продолжатели идей, развивающие их. Не буду разливаться словесами, сколько книг прочитано и выводов по ним сделано. Каждый читающий эту заметку проживал какой-то похожий период. Суть в том, что чем больше проникался коммунистической идеей, тем чаще вспоминал свою поездку в Китай 2019 года, страну, где хотя бы на словах декларируется СОЦИАЛИЗМ, пусть и с некоей спецификой. Среди левой среды в РФ также часто всплывали споры и тезисы, касающиеся Китая. Надо ли надеяться на него, или всё лишь красная обёртка?

2024 год, удаётся взять отпуск — решено! Вместе с девушкой, которая является и самым близким товарищем, также осваивающей сложную науку марксизма, делаем визы и берём билеты. Решаем поехать в средоточие власти и главных соцсимволов Китая, в Пекин, где покоятся останки Великого Кормчего на знаменитой площади, На-Которой-Ничего-Не-Происходить (шутка!). Опустим детали поездки: брони, отели, языковые барьеры и забавности на таможне. Пойдём дальше довольно сухим списком, где удалось побывать, что увидеть. Если это читают товарищи Маоисты — что-то будет им знакомо по истории становления Компартии Китая.

Попытка посетить Мавзолей Мао — провалена!

Если ты дикий пришелец из-за границы — сложно вклиниться в общественную жизнь Китая даже в мелочах. У тебя должен быть главный местный мессенджер Вичат, в котором есть сотни тысяч мини-приложений, а все эти мини-приложения на китайском. Посещение мавзолея бесплатно, но надо бронировать день и промежуток времени, оформлять условный электронный талончик — их количество ограничено. К моменту, когда удалось в этом разобраться и найти местного жителя, который мог помочь, посещения оказались закрыты уже на две недели вперёд.

Удалось взять лишь общие прогулочные талоны ВОКРУГ площади Тяньаньмэнь — хоть что-то. Прогулка прошла забавно, так как эта площадь является больным местом для политической конъюнктуры. Меры всяческих предосторожностей буквально ломают границы разумного — ТРОЙНОЙ контроль. На подходе к площади, по какой бы улице не пошёл, стоит преграда с местными полицейскими. Ежели ты местный, то просканируют твой паспорт/карточку, если иностранец — сверят визы и фото в паспорте. Опционально посмотрят рюкзак, если есть. Всё как в родном метро, но на улице.

Далее следуешь по направлящим тебя заграждениям, местами двойным, тройным коридорам из заборов. Встречает тебя второй пункт безопасности прохода. Снова ТА ЖЕ сверка всего + проверяют, оформлен ли талон на посещение. Проходишь дальше, и ещё один, финальный досмотр всего и вся: сумок, сумочек. Тебя заботливо ощупает местный служитель порядка. Всё, наконец-то можно погулять вокруг площади, огороженной заборами! Издалека увидеть редкий пример монументальной соцскульптуры с революционерами, мавзолей Мао — уже приятно.

Оформленный нами талон давал право на прогулку по периметру площади и открывал проход к воротам в Запретный город. В северной части площади Тяньаньмэнь, на центральной оси Пекина, проходящей с севера на юг, находится трибуна Тяньаньмэнь, построенная в 1417 году. В эпоху правления династий Мин (1368–1644) и Цин (1644–1912) эта трибуна являлась главными воротами императорского дворца (Запретного города). Вплоть до 1911 года, когда завершилось монархическое правление в Китае, обычным людям не разрешалось проходить через эти ворота и посещать Запретный город. Ныне вход/ворота украшены огромным и красивым портретом Мао, на фоне которого было невозможно не сфотографироваться.

Но попытка сделать фото в мерче «Красной угрозы» возбудила настоящую красную угрозу — сотрудников местного ФСО, которые дополнительно ходят и стоят по всему периметру площади. К нам с девушкой сразу подошли аж 3(!) сотрудника в штатском и в черных очках, на повышенных тонах и приказным тоном что-то требующие — но понять нам друг друга было невозможно. Подозвали местную сотрудницу полиции, и с помощью её голосового переводчика пояснили свои претензии. Спросили за все татуировки, что успели увидеть, так и не поняли, что за PUNK LIFE такой, но фотографироваться запретили. Под строгими взорами мы пошли гулять дальше, чтобы хоть традиционную императорскую архитектуру посмотреть, коль к социализму упорно не пускают. Смыть горьковатый осадок было решено следующим пунктом.

Посещение Красного Кампуса Пекинского университета

Гуляя по историческому центру Пекина, чуть за пределами Запретного некогда города, Вы можете наткнуться в одном ничем не примечательном переулке на стену, которая привлечёт внимание любого человека, в чьём сердце живёт сочувствие к идеям коммунизма. Стена, на которой высечены изумительные барельефы — профиль Маркса, надпись COMMUNIST + множество сцен, непонятных человеку, незнакомому с историей Китая и становления в нём социалистических идей.

Но это легко исправить, ведь увидев эту стен, за ней мы найдём музей, именуемый просто «Красное здание». В нём представлена на трех этажах последовательная экспозиция, охватывающая период от начала 20 века до наших дней. Самое интересное для нас, как для коммунистов — это история становления партии в отдельно взятой стране, так что место идеальное, и строго рекомендуемое мной лично к посещению. Из экспозиции мы можем узнать, как среди студенческого движения в Китае рождались первые прогрессивные мыслители, что черпали у западных товарищей, как перекладывали на свою действительность. Там выходец из пост-СССР увидит с теплом исторические газеты периода 1920-х годов с Лениным и статьями о нём, брошюры со Сталиным и множество книг и изданий с самыми важными словами/символами: MARXIST, MARXISM.

Проходя этаж за этажом, комнату за комнатой- ты будешь приобщаться к истории и гордиться первопроходцами борьбы за счастье и свободу для Китайского народа- но чем ближе идёшь к концу, тем больше недоумения будет возникать. Мао Вы увидите там не более, чем Ленина — всего в паре мест, а вот ЦЕЛЫЕ ПОСЛЕДНИЕ КОМНАТЫ будут посвящены «любимому» мной Дэн Сяопину, автору становления рыночных реформ и тысяч цитат, ушедших в народ: «Дэн Сяопин: коммунист, который сказал китайцам «Обогащайтесь!» ©

Порадуемся за всех деловых китайцев, кто успел обогатиться, пока массы днями трудятся на фабриках и улицах городов. Последние две комнаты экспозиции — это хвала Великому Си и современной партии Китая, тут более ничего не скажу. Сделаю лишь небольшое замечание по своим наблюдениям: мы можем увидеть в этом музее нужное нам зерно, но чуется чёткая редакция истории текущей властью, и видятся акценты, поставленные очень вдумчиво. Тот, кто в Ленинграде посещал БЫВШИЙ Музей Революции, мог бы ощутить дежавю.

Национальный музей искусств

Выйдя из Красного Здания, стоит пройти 100 метров, и окажешься в современном Музее искусств Китая. Музей представляет из себя модерновое здание с пятью этажами экспозиций, зачастую даже не тематических. Решено было посетить! Вежливые сотрудницы на входе оформили талоны посещения (музей бесплатный!). Праздно гуляя меж картин и скульптур, сделаны следующие, важные с нашей точки зрения, пометки — есть запрос со стороны государства на соцреализм. Можем найти статуи и картины рабочего быта, выдающихся деятелей науки, сталеваров, трактористов — всё это греет, конечно. Есть и современное искусство, каждый в музее найдёт что-то интересное для себя. В самых неожиданных местах, на лестничных пролётах и в закоулках: то небольшая статуя Маркса, то барельефы Маркс/Энгельс. Так же приятно радовало, но интересное наблюдение — ни одного портрета или произведения с Мао.

Книжные магазины Пекина

Была у меня идея-фикс: привезти из Китая себе и паре товарищей ту самую красную карманную книжицу с цитатами Великого Кормчего, просто как символ с его родины. Заранее намечены два крупнейших книжных магазина Пекина — вперёд, на поиски!

Первый книжный гигантский, девять этажей литературы и развлекательных изданий на разные тематики. Первый этаж с самого входа встретил нас красными обложками — весь этот раздел магазина отведён под политическую и аналитическую литературу. С изрядным оптимизмом углубились мы в ряды стеллажей, полнившихся красными обложками.

Какое же было моё удивление, когда мы уже нашли Маркса, Энгельса, Ленина, но по Мао лишь множество литературы китайских профессоров и биографов и лишь одно полное собрание сочинений. И всё. Решил просить о помощи сотрудницу магазина. После того, как удалось чётко дать понять, что именно ищу, получил неожиданную реакцию. Девушка с видимым испугом замахала руками, и дала понять, что такой книги у них не бывает.

У меня было идиотское выражение лица, изумлению нет предела. Как, в цитадели маоизма, в Пекине — и нет сборника цитат Мао? Далее ещё внесу пояснение. В магазине я стоял в футболке, которую подготовил специально к поездке. На спине плакат времён как раз Мао, с призывами бороться с империализмом и ревизионизмом, на китайском.

Пару раз ловил смех в спину от китайских обывателей. Могу понять, какой-то белый турист, с такими дерзкими лозунгами — для них смешно. А вот в магазине книг та футболка дала положительный эффект. К нам подошли два молодых человека, один из них минимально владел английским (что не так часто встретишь даже в Пекине). Познакомились с нами, заинтригованные моей футболкой + книгами Маркса и Энгельса в руках. Ребята оказались студентами Пекинского университета, и покупали политическую литературу по учёбе. Очень удивились и обрадовались, что НЕ-китайцы интересуются марксизмом (почему-то их это очень удивило). Попросил их помощи в поисках Красной книжицы. Они меня так же не сразу поняли, но поняв — удивились, что того сборника цитат нигде нет, для них это также оказалось странно и неочевидно, отсутствие такой символической книги.

Обменявшись контактами и порадовавшись этому внезапному проявлению интернационализма на идейной почве, отправились во второй крупный книжный магазин. Вкратце — поиски успехом не увенчались, но местная сотрудница сообщила, что именно сборник цитат, который я ищу, можно купить лишь в одном месте в стране, оно не в Пекине, и только для членов КПК, как я понял с её слов через переводчик (английским она не владела).

Досадно, глупо — но что в целом ещё интересного удалось найти? Из позитивного, Вы найдёте множество научной и научно-популярной литературы, для всех возрастов. Множество изданий Маркса и Энгельса, разных работ и сборников, и множество аналитики по ним от современных китайских политологов. В качестве их аналитики, правда, выражу сомнения, но это отдельный разговор.

Нашёл удивительное издание Манифеста Компартии в разделе детской учебной литературы. Там просто и с картинками поясняется как классовое устройство общества, так и борьба угнетённых. Всё сопровождается классическими иллюстрациями с толстыми буржуями и угнетёнными, но гордыми пролетариями, которые находятся в состоянии неизбежной борьбы и противоречий.

Но, как и всё в моей небольшой заметке, имеет и эта книга свои сомнительные стороны. Финал издания изображает гигантский золотой знак юаня, сиящий над миром. Символично, конечно, но вряд ли авторы манифеста компартии согласились бы с таким финалом. Не удержался, издание это купил — где нынче встретишь в магазине научную литературу по марксизму для детей? Пусть даже и сомнительную.

Шанхай. Музей Первого Съезда КПК

Дом-музей первого съезда КПК (кит. 中共一大会址) — музей в Шанхае, место, где с 23 июля по 5 августа 1921 года проходил I съезд КПК, на котором Мао Цзэдун и другие китайские революционеры-подпольщики (всего 13 делегатов) провозгласили образование КПК. Впервые увидел это место на видео в канале Kazachmarxist. Дело было давно, но впечатлился неимоверно. Поставил себе заметку посетить обязательно.

Спланировали возвращение домой так, чтобы из Пекина лететь через Шанхай, и с большой пересадкой успеть заглянуть в колыбель всея КПК. Преодолев некоторые трудности с поиском на месте самого музея оказались внутри. Посещение традиционно уже бесплатное. Встречает тебя со входа огромное настенное панно/картина, с сияющим над миром серпом и молотом. Приятно!

Несёмся по экспозиции, чтобы успеть всё до вылета. Видим скульптурную группу всех участников — делегатов, картины, издания марксистской литературы, целый один портрет Мао, обстановка того самого первого подпольного съезда. Это даёт приобщиться на толику к истории, так нам интересной и важной. Но куда без концовки, где весь конец экспозиции отведён лично господину Си! Выбегаем из музея, несёмся на скоростном поезде на магнитной подушке в аэропорт. И вот мы дома и переходим к моим субъективным выводам и впечатлениям по поездке.

Вывод

Множество впечатлений было во время поездки, и мысли тяжелые в голове ворочались после её завершения. В выводе я перейду к серьёзному вопросу, который выбивается из общей сумбурности заметок выше. Что же в Китае по социализму? Могу ли я претендовать на полностью объективные и верные выводы? Нет. Но субъективное мнение сложить удалось, и как человек, причисляющий себя к коммунистам, я хочу ими поделиться с товарищами, вами. Что я увидел во время поездки, и какие итоги после долгого анализа всех этих частностей.

Увидел я мелкие лавочки, которыми забит каждый метр городского пространства. Увидел роскошь столиц и мегаполисов, которые контрастируют с бытом простых людей в самом же Китае. Всё это очевидно, конечно. Но о каком социализме речь, когда повышается пенсионный возраст, пустуют построенные дома при наличии бездомных, а медицина всё более уходит в коммерцию? Грустные и знакомые нам картины, с одним отличием лишь — наши руководители разыгрывают карту «красных» идей когда им удобно и ситуативно, не забываю поливать грязью всё соцпрошлое периодически.

В Китае же подчинили всё «красное» более умело, используя идеологию, как инструмент для объединения гигантской и неоднородной нации. Если инструмент работает — он хорош, вот и всё. Ведь там МАРКСИЗМ проходят аж в школах. Но что это за марксизм с такими итогами? Горькое послевкусие остаётся от этих мыслей и увиденного.

Не откажем в мудрости современной КПК — в народе жива память о Мао и пути к справедливому построению общества (можете найти случаи забастовок на фабриках с портретами Мао в Китае), но вся революционность давно выхолощена. Путь крепкого среднего уровня зажиточности и построение социалистической рыночной экономики к 2035 году. Решайте, насколько это путь к коммунистическому обществу. Я лично вижу, что этот путь забыт уже давно. Китай — фабрика всего мира, которая теперь может конкурировать с главными разместителями заказов прошлого. Век империалистических противоречий и их конфликтных разрешений ещё впереди. Товарищ Виктор

https://rusmaoparty.org/2459/