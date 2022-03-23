Давайте без истерики и оскорблений попробуем осмыслить ситуацию. Давайте без истерики и оскорблений попробуем осмыслить ситуацию.

Тяжело всем. Наши ребята гибнут. Граждане Украины гибнут.Но тяжелее всего военным, действующим и в запасе, и российским и украинским , прошедшим «горячие» конфликты. Скриплю от бессилия зубами, лично не уверен — смог бы выполнить приказ Главнокомандующего, будь сегодня в строю. Свести к минимуму потери среди мирного населения — это понятно, мы один народ. А как стараться не причинять критического ущерба ВСУ — в рамках тактики собственного подразделения слабо представляю.

Категорически возражаю против обнародования числа боевых потерь, пока операция не вступила в завершающую фазу. Это подарок для чужой информационной войны, козырь в руки врага, разгон лживой информации среди откровенных паникёров внутри страны: «они всё врут, скрывают, занижают», «нет войне», «матери, не пускайте сыновей», «как я хочу мира», «сколько можно лить кровь»...

Можно и должно. Погибают солдаты, герои. Которые пришли в армию не брусчатку подошвами полировать. А защищать Родину. Даже ценой собственной жизни. Это ошибка Генштаба была, народ должен чётко понимать цели операции, её необходимость, неотвратимость жертв. А не текущую цену.

Жестоко звучит, но такова суровая воинская реальность.

Собственные и женские слезы утрём после Победы, поклонимся каждой вдове, матери, невесте, сестре за подвиг их мужчин.

Первый этап операции…

Мы недооценили противника в силе информационного, идеологического, психологического отпора, нас ждали. Буквально в первые же сутки одним щелчком американских окровавленных пальцев — лишили поддержки мирного населения и готовых стать нейтральными частей ВСУ. Миллионы долларов, тысячи ай-тишников, глобальные медиа-корпорации отрезали Украину от любой объективной информации, смрадно рвануло у нас.

А главные наши потери пришлись на первые трое суток. Сейчас они стремительно будут сокращаться, миротворческой и гуманитарной операции, по типу Крымской, — русская армия больше не проводит. Бойцы получили другие приказы, втянулись, разозлились, собрались, надежды на активную поддержку мирного населения и одумавшихся частей ВСУ — развеялись.

Цветов и караваев видно мало, народ придавлен пропагандой и ложью, запуган до невменяемого состояния нацистами. Упустили в расчётах другой важный момент — почти 600 тысяч украинцев с 2014-го прошли через зону АТО на Донбассе, сегодня пополнили территориальную оборону повсеместно, многим есть чего опасаться. Особенно на волне фейков о расстрелах без суда атошников.

Представляете, что за год службы там в голову им напихали нацисты, дали возможность безнаказанно пострелять по населённым пунктам «ватников и колорадов», поглумиться над тамошним мирным населением. Так что, расчет на помощь местных и ВСУ не сработал, раковая опухоль в украинском обществе просто чудовищна. Но... вылечим.

Если объяснить наши тактические приёмы первых суток… это творчески переработанная «разведка боем» времён Великой Отечественной. Только с глубоким и стремительным проникновением на оккупированную нацистами территорию. Мы провоцировали активность противника тактическими группами, сознательно вытягивая на себя части ВСУ и нацбаты из мест расположения. Выдерживая малым числом страшные контратаки танков и бронетехники, превосходящей численно мотопехоты.

Иногда невозможно было подавлять гвоздящие по тебе «Грады», артиллерию и миномёты, спрятанные в жилых кварталах. Городские территории нельзя было зачищать методично в боевых порядках, вызывая поддерживающий огонь, ударные вертолёты, сапёров, огнемёты, танками разносить пулемётные точки в домах и объектах социальной инфраструктуры.

Это незнакомая нам, ветеранам, война. Особенно когда небо под полным твоим контролем, аэродромы забиты штурмовиками и бомбардировщиками, на вооружении состоят оперативно-тактические ракетные комплексы, есть масса тяжёлой артиллерии. Теперь понятно стало даже штатским: правильное название происходящего — действительно «специальная военная операция по денацификации». А демилитаризация Незалежной была закончена на исходе третьих суток.

ВСУ, как единая, управляемая и эффективная структура — перестала существовать. Сегодня это десятки изолированных друг от друга группировок разной численности, спрятавшихся в городах и посёлках. Никакого централизованного снабжения, поддержки с воздуха, подхода подкреплений. Они не способны действовать в рамках каких-либо замыслов украинского Генштаба. Просто толпы вооружённых людей с приказом стоять насмерть.

Обезглавлены и лишены командования главные группировки «Север» и «Восток» — это 22 бригады, на которые была возложена почётная обязанность утопить Донбасс в крови в начале марта. Мы опередили их на неделю-другую, начав собственную спецоперацию. Теперь 150 тысяч человек (вместе с нацбатами) маринуются в «котлах», отрезаны друг от друга. На секундочку — сделано сие меньшими по численности русскими силами… и за пять дней.

На других оперативных направлениях организованного сопротивления нет. Отдельные части ВСУ, нацбаты, диверсионные группы. Каждый действует на своё усмотрение, с различной степенью активности. Перемещаться колоннами, перегруппировываться, пополнять боеприпасы, ГСМ, снаряжение даже на местных складах — возможности нет, всё планомерно уничтожается высокоточным оружием и авиацией.

Через неделю-другую 80% ВСУ превратятся в полностью лишённые боеприпасов, горючего, медикаментов, продовольствия отряды. Морально и физически измотанные, не имеющие единого командования, целей и задач. Для армии это страшная штука, уныние и разложение. Особенно для украинской, которая держится на страхе, подпёртая бандеровскими заградотрядами. Военнослужащие опасаются за судьбу семей в тылу.

Второй этап операции…

Узнаваемо, сирийский сценарий. Нейтральное или боящееся террористов население, среди которого почти невозможно выявить боевиков. Такие населённые пункты русская Армия не берёт, города с бандеровскими нацбатами — окружает. Скоро будем наблюдать автобусы и «вывозные туры» в сторону Западенщины. Как спекутся без всякой поддержки и помощи извне.

В других местах города берутся в полу-окружение, тем самым приглашая защитников самостоятельно покидать территорию. Никаких организованных военных колон, тяжёлой техники, это добро уничтожается. Частным порядком, дорогие. Да, создаётся опасность появления большого числа диверсионных групп, но стратегически решаются три главные задачи спецоперации: минимизация потерь среди мирного населения и инфраструктуры, наших частей и армии Украины.

С упоением резаться русским и украинским военным друг с другом — это слишком роскошный подарок для Вашингтона и ЕвроРейха. Бандеровские «партизанские отряды» потреплют нервы, но задумка командования неплоха. Они станут законной добычей отрядов контр-террора, военной полиции и людей Рамзана Кадырова из Национальной Гвардии. Которые пленных террористов не берут, мочат… где застанут. Денацификация в прямом смысле слова.

Ещё более грустная участь ожидает многочисленных наёмников ЕвроРейха, из которых формируют не воинские подразделения (некогда), а диверсионно-тактические группы. Наш Генштаб уже заявил, что не считает их комбатантами со всеми вытекающими последствиями, никакие конвенции по военнопленным тут не работают. Уверен, за этими «солдатами удачи» будет вестись особая, жестокая и целенаправленная охота. Бедолаги…

Третий этап операции

Не буду подробно рассказывать, как и где разворачиваются боевые действия, в открытом доступе достаточно информации от профессиональных экспертов. Но происходит всё строго по планам, мы даже резервы не начали перебрасывать, так и стоят колоннами в приграничных областях. Потери не просто терпимые (с военной статистической точки зрения) — незначительные. Ни одно подразделение не отведено на переформирование или отдых, значит — полностью боеспособно.

Посмотрите на карту, прикиньте расстояния, марш-броски, постоянные боестолкновения, перегруппировки, маневрирование на десятки километров, и помните — нашим ребятам противостоит третья по численности армия Европы и запредельно мотивированные нацистские формирования. Нам нужно подтягивать тылы, элементарно отдыхать, обслуживать технику, выполнять кучу ранее непредусмотренных действий.

Не нужно никого гнать, требовать более решительных действий, Флагов Победы над Мариуполем, Сумами, Черниговом, Харьковом, Одессой и тем более — бесполезным Киевом с тремя миллионами паникующих, накачанных пропагандой горожан. Цели операции, стратегия и тактика — совершенно новая страница в военном искусстве, спешка неприемлема.

Мой однокурсник по академии вчера спросил в «личке»:

1. Почему не уничтожается военная помощь Украине прямо в аэропорту прибытия?

2. Почему вообще возможно посещение воздушного пространства Украины транспортниками НАТО?

3. Есть ли у тебя ощущение начала слива усилий армии нашими дипломатами?... Мысли всякие нехорошие в голове бродят.

По пункту номер три. Никакого слива не будет, все цели специальной операции будут выполнены. Это каждый день категорически повторяет посуровевший Лавров, озвучил вчера ВВП. Умылся французский «миротворец» Макрон со своим посредничеством. А Мединский в Беловежской Пуще изощрённо измывается над метросексуалами из украинской делегации. Не с кем там разговаривать.

Посмотрите на бравого Главнокомандующего Зе, как он выглядит. Полный распад личности под наркотой. Ему не разрешат вести переговоры американцы и собственные нацисты, прибьют. Задача другая — полностью развалить страну, утопить её в хаосе, да не достанься же ты никому.

Спецоперация не прекращается, проволочек больше не будет. Каждый день задержки нам категорически вредит, появляются незапланированные дипломатические, политические, экономические и военные проблемы. Только быстрота и натиск, пока обстановку на Западе не начали оценивать холодной головой.

Насчёт летающих транспортников с символикой НАТО, доставляющих оружие. Это невозможно, небо над Незалежной и югом России закрыто для полётов. Наземкой будут перебрасывать из Польши. А мы не станем уничтожать такие конвои с «гуманитарной помощью». Почему, спросите? Задайте лучше другой вопрос — кто именно находится у власти на Украине?

Откровенные нацисты. Взявшие в заложники миллионы мирного населения в городах без гуманитарных коридоров, загнавшие перепуганных людей в подвалы и станции подземки. Отравив ложью о «зверствах русских», массовых расстрелах, казнях, насилии, ковровых бомбардировках. Расставляют штатских с автоматами возле стратегических объектов управления и командования. Как в Киеве у здания СБУ, вплотную примыкающего к Софии Киевской.

Кураторы Зеленского и бандеровские батальоны устраивают гуманитарную катастрофу, уходя из городков и посёлков Донбасса всё взрывают: мосты, подстанции, насосные станции. Вспоминайте освобождение Украины и 1945-й год, агонию Третьего Рейха. Цитату бесноватого, оформленную в приказах о разрушении всей инфраструктуры Германии: «если война проиграна, то абсолютно всё равно, что народ погибнет».

Полезно знать историю, чтобы предсказывать поведение нацистов. Это такая идеология, социальные нормы жизни, мировоззрении.

Так вот, военные колонны не будут уничтожаться по трём причинам. Во-первых, это трофеи. Во-вторых, в боеспособные части ВСУ и нацбаты Юго-Востока оружие не попадёт — адресаты сидят в «котлах». В-третьих, перевозиться всё будет обычными гражданскими фурами, тыловой транспорт частей ВСУ находится вместе со своими частями, либо уничтожен в автопарках.

Вычислять и бить по грузовикам-контейнеровозам? Да, можно. Только учтите — все дороги к пропускным пограничным пунктам с «добросердечной Европой» забиты колоннами автомобилей бегущих украинцев на добрые сотни километров, трафик там жуткий. В машинах женщины и дети. А Польша и Венгрия не перенесли пункты досмотра в глубину своих территорий, не увеличили пропускные мощности КПП дополнительным персоналом.

То есть, украинские пограничники со своими «коллегами» держат сутками людей в ожидании пересечения границы. Дальше продолжать описывать сценарий, на который рассчитывают в Киеве и Вашингтоне? Или сами сообразите, какой телевизионной картинки ожидает весь «цивилизованный мир»? Мечтают, чтобы кровожадные русские начали бомбить гражданские автомобили... Или железную дорогу.

Но слабо верится в подобные сценарии, всем понятно — Украина полностью проиграна, любое количество оружия ей уже не поможет. Но какую-то часть обязательно доставят во Львов, получать будут наёмники с идейными бандеровцами. А потом группами отправляться совершать диверсии, запугивать местные администрации по всей стране, пытаться нарушить наши коммуникации и линии снабжения.

Но это уже другая спецоперация, полицейская. Которую сами украинцы способны провести с минимальной русской помощью, как от шока отойдут. Это их земля, им тут жить. Объяви за анонимный донос вознаграждение в пять тысяч долларов — через сутки все диверсанты и партизаны закончатся. Это такая страна.

Но мы успеем раньше…

Хочу успокоить, уже двенадцатые сутки наши парни действуют в другой оперативно-тактической реальности, потери стремительно будут сокращаться. Если раньше был строжайший приказ не причинять даже гипотетический вред мирному населению, гражданским объектам… сегодня он видоизменён. Одной фразой: «не в ущерб личному составу подразделений». Как военный полностью удовлетворён: теперь гуманитарные шутеечки закончились, пойдёт настоящая работа.

Обстреляли колонну — получи в ответ по всему военно-техническому меню. Подобные приказы только так работают. Пострадает мирное население? Да, какие-то потери неизбежны, но не по нашей вине. Мы не штурмуем города по Уставам, обходим или хирургически действуем спецназом, как в Харькове. С применением совсем неизвестной ранее тактики городского боя ночными маневровыми группами. Об этом поговорим отдельно.

Пусть украинцы сами маринуются в городах, переваривая засевших бандеровцев и оболваненных нацистской пропагандой «территориальные батальоны». Которые уже не справляются с мародёрами, какое там «отражение агрессии». Это теперь не наша проблема, как бы жестоко слова не прозвучали.

Окончательный перелом наступит после зачистки Харькова, блокирования или взятия Одессы. Все геройские силы самообороны других населённых пунктов рассосутся сами собой, в окружённых городах уже заметны явные признаки гуманитарной катастрофы. Морок, когда он насквозь лжив, быстрее всего спадает в темноте, бодрящей прохладе и на голодный желудок.

Население не готово морально стоять до последнего, украинские соцсети уже полнятся сообщениями из мест, где остались после прихода русской Армии местные администрации, бесперебойно подвозятся продукты, горит уличное освещение, улицы контролируют местные полицейские. С каждым новым днём фейковая истерика будет спадать, в одурманенные головы придёт мысль: а что дальше?

Начнут зверствовать окружённые бандеровцы в бессильной своей злобе? Что ж, этот крест украинцы тоже должны пронести самостоятельно. Конечно, постараемся всё сделать для вызволения детей и стариков. Но нести чувствительные потери Путин не позволит, это не та война.

Не мы исчадье ада вырастили, выпестовали, позволили захватить власть и заложников в лице целого народа. Не мы их вооружили и отправили убивать Донбасс, научили ненавидеть русских. Преступное равнодушие и содействие — тоже наказуемое деяние. Не нами, самой жизнью. 8 марта 2022 года.

Влади́мир Валенти́нович Чи́ркин, российский военачальник, генерал-полковник. Бывший Главнокомандующий Сухопутными войсками (2012-2013г)