Санитарная авиация в Новосибирской области



Раньше врачи в Новосибирской области передвигались только на машинах — на скорых или реанимобилях. Но область большая, и возить пациентов из райцентров в город по дороге слишком долго, тем более когда когда случай экстренный и счёт идёт на часы. Поэтому сейчас им в этом помогают вертолёты санавиации Ми-8 — на них оперативно доставляют тяжелобольных со всех концов региона в областную больницу. Новости СМИ2

1. Вертолёты новосибирской санавиации базируются на загородном аэродроме в Мочище, так как отдельной площадки у них пока нет. Каждое утро к аэродрому приезжает дежурная бригада скорой помощи, и как только поступает вызов — врачи тут же вылетают на место.

2. Вертолёты санавиации Новосибирской области летают почти каждый день на расстояния больше 90 километров от здания облбольницы — в среднем один полёт туда-обратно занимает примерно 3,5 часа.









3. Посадка в Куйбышеве на экстренный вызов. Нужно, чтобы посадочная площадка всегда была готова. Например, зимой почищена от снега.











4. Экипаж санавиации прибыл за больным, который перенёс инфаркт миокарда и нуждается в помощи новосибирских специалистов. Ещё в больнице пациента подключают к монитору жизненно важных функций — с его помощью врачи дистанционно следят за состоянием больного, его пульсом и давлением.



5. Пациента предупреждают о предстоящем полёте, собирают его вещи и готовят к транспортировке. 6. На машине скорой помощи пациента доставляют на взлётную площадку и перемещают его в вертолёт. 7. Во время полёта пациенту может потребоваться помощь. Для этого на борту вертолета есть всё необходимое оборудование: аппарат искусственной вентиляции легких, кислородные баллоны и многое другое. 8. 9. Вертолёт садится в Новосибирске на левом берегу — на мотодроме рядом с «Советской Сибирью». Там уже ждёт машина скорой помощи, которая доставляет пациента до больницы в течение ближайших минут. 10. За полгода с помощью вертолётов санавиации спасли больше 250 тяжелобольных людей из разных районов Новосибирской области. В будущем санавиации обещают оборудованную взлётно-посадочную площадку и новую технику для спасения людей.

https://gelio.livejournal.com/251809.html