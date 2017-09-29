"Операция ВКС РФ в Сирии вписала себя в историю военного искусства"

30 сентября масштабной военной операции ВКС РФ на территории Сирии исполнится два года. За этот период ситуация в арабской республике и расстановка сил на карте САР претерпели значительные изменения. Этому в значительной мере способствовало появление российской боевой авиации. Сразу 10 экспертов рассказали корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) о том, каковы основные итоги работы ВКС России в Сирии.

Александр Асафов, политолог «Роль ВКС РФ сложно переоценить. Без их четких, решительных действий по уничтожению инфраструктуры, укрепрайонов, техники террористов никаких успехов у сирийской армии не было бы: страна была бы полностью растащена на клочки, а «Исламское государство» имело бы совершенно другие очертания. Кроме того, целью российских ВКС является не только борьба с «Исламским государством»3, но также и обеспечение мирной жизни в Сирии. Это связано в первую очередь с выстраиванием гуманитарных коридоров и выстраиванием поставок гуманитарной помощи гражданскому населению».

Борис Рожин, журналист «Одним из главных итогов всей кампании является достижение стратегического перелома в ходе сирийского конфликта. За последние два года обстановка кардинальным образом изменилась в пользу сил Башара Асада, в то время как «Исламское государство» терпит поражение.

Второй ключевой итог в том, что ВКС РФ нанесли критический удар по инфраструктуре двух крупнейших террористических акторов в регионе — по ИГИЛ1 и «Аль-Каиде»4 (деятельность запрещена в РФ). Они понесли огромный урон, который значительно сократил их возможности для операций на Ближнем Востоке и для расширения деятельности на территории других стран. По мере уничтожения боевиков и их ресурсов в Сирии, боевая авиация РФ снижает возможности террористов в других регионах мира, в том числе и в самой России.

Еще одним результатом операции стало изменение роли России на Ближнем Востоке. Сейчас мы находимся во главе крупной коалиции, которая по силе вполне равнозначна американской. Причем к ней присоединились страны, перебежавшие из альянса США — например, Катар и Турция. В силу успешной деятельности ВКС РФ они поменяли свою политическую позицию. Ведущую роль России в регионе теперь признают и сильнейшие ближневосточные страны (Саудовская Аравия, Израиль), и даже американская пресса».

Игорь Коротченко, военный эксперт «Главный итог — это высокая боевая эффективность в уничтожении террористов и их объектов. Второй заключается в том, что новый вид вооруженных сил России — ВКС — продемонстрировали способность решать самые сложные задачи на очень удаленном в географическом плане театре военных действий — на Ближнем Востоке. И третий вывод, который можно сделать, состоит в том, что система управления боевого применения работает отлично: мы комплексно используем возможности и наших новых боевых самолетов, и современного высокоточного оружия. Таким образом, мы показали всему миру, что Россия способна себя защищать в реальной войне. Для многих зарубежных аналитиков кампания ВКС РФ в Сирии стала поводом поставить наши вооруженные силы на одно из ведущих мест среди других армий мира». «Главный итог — это высокая боевая эффективность в уничтожении террористов и их объектов. Второй заключается в том, что новый вид вооруженных сил России — ВКС — продемонстрировали способность решать самые сложные задачи на очень удаленном в географическом плане театре военных действий — на Ближнем Востоке. И третий вывод, который можно сделать, состоит в том, что система управления боевого применения работает отлично: мы комплексно используем возможности и наших новых боевых самолетов, и современного высокоточного оружия. Таким образом, мы показали всему миру, что Россия способна себя защищать в реальной войне. Для многих зарубежных аналитиков кампания ВКС РФ в Сирии стала поводом поставить наши вооруженные силы на одно из ведущих мест среди других армий мира».

Дмитрий Солонников, политолог «Самое главное, что российская авиационная группа обеспечила продвижение и победу правительственных сирийских войск в борьбе с террористами во многих регионах страны. И, кроме того, важно отметить, что при этом мы продемонстрировали мировому сообществу свои широкие военные возможности».

Борис Долгов, историк «Начало действий российских ВКС в Сирии — важнейший этап в истории конфликта. С помощью авиационной группировки РФ удалось переломить военно-политическую ситуацию в стране в пользу легитимно избранного руководства республики. С этого момента начались успешные совместные боевые действия российских ВКС и сирийской армии по освобождению от террористов ряда ключевых регионов, а также крупных стратегических и экономических центров — например, Алеппо, а также Дейр эз-Зора, зачистка которого от боевиков ИГ2продолжается в настоящее время. Кроме того, нынешняя ситуация в Сирии, благоприятная для политического урегулирования и постепенного выхода из кризиса, — это также во многом заслуга ВКС РФ. Операция в САР — самый настоящий подвиг российских сил в борьбе против радикального исламизма».

Михаил Тимошенко, эксперт «ВКС России со своей задачей в Сирии, безусловно, справились. Точка и конец абзаца. А что вы еще хотите услышать от бывшего офицера? У нас не бывает иначе — либо справился, либо нет. Так вот, российская авиация свою задачу на Ближнем Востоке выполняет успешно». «ВКС России со своей задачей в Сирии, безусловно, справились. Точка и конец абзаца. А что вы еще хотите услышать от бывшего офицера? У нас не бывает иначе — либо справился, либо нет. Так вот, российская авиация свою задачу на Ближнем Востоке выполняет успешно».