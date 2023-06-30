Сделано у нас

В Костроме запустили производство дефицитных антиблокировочных тормозных систем (ABS) для автомобилей Отгрузки российским производителям с этой площадки начнутся уже с 1 июля. Импортозамещение в автопроме идет ускоренными темпами: уже локализовали жгутовую продукцию, электронные блоки управления, частично датчики. Дальше — импортозамещение недостающей электронной архитектуры.

До санкций российские автозаводы закупали ABS у немецкой Bosсh и других иностранных поставщиков. Блокировка поставок привела к полной остановке производства ряда моделей, а АвтоВАЗ несколько месяцев выпускал машины вообще без ABS.

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В Москве на заводе МЭЛ начнут выпуск российских скоростных лифтов Кабина «Космос» рассчитана на одновременную перевозку до 13 человек со скоростью передвижения 2,5 м в секунду. Заказчикам предлагается 10 вариантов отделки в цветах объектов Солнечной системы. Лифт «Широта» готов перевозить до 20 пассажиров. Модель предусматривает 5 вариантов отделки с отсылкой к регионам России.

С 2017 года МЭЛ входит в группу компаний ПИК, его лифты устанавливают в новых ЖК застройщика.

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В России построят новый завод для массового производства космических спутников С 1957 года каждый спутник собирался вручную, серийного выпуска не было никогда. Но теперь есть потребность не только в научных или военных, но и в коммерческих запусках. Запрос массовый, поэтому необходимо автоматизировать все процессы.

Суммарно все российские предприятия выпускают 15 спутников в год, с учетом некоторой модернизации это число можно довести до 42, но в Роскосмосе говорят, что спрос сильно больше. Среднесрочная цель — собирать по спутнику в день.

Сейчас подбирается площадка, первый завод начнут строить или в Московской области, или в Красноярском крае.

В Татарстане начинают выпуск российских дизельных двигателей для автомобилей Производитель – «Соллерс» собирал машины для Ford, Mazda и Aurus, а с прошлого года выпускает свои мини-грузовики «Арго» и «Атлант». Именно на них будут устанавливать первые движки объемом 2,7 л. Также планируется ставить двухлитровые дизели на легковые УАЗы.

В перспективе завод готов выпускать двигатели для сельхозтехники, машино- и судостроения.

https://t.me/blackponed/644

Настоящий бум импортозамещения. С начала года производство одежды в Москве выросло на 95%, обуви — на 58% Это рост к прошлому году, который и так был рекордным для легкой промышленности столицы. В целом в городе около 250 предприятий, выпускающих одежду. Среди них как фабрики с многолетней историей (например, «Большевичка»), так и ультрамодные бренды вроде «Аутло», которые быстро занимают нишу ушедших иностранных марок.

https://t.me/blackponed/645

Ученые Международного исследовательского института интеллектуальных материалов Южного федерального университета создали катализаторы с максимальной экономией палладия. Как сообщили в понедельник в пресс-службе ЮФУ, разработчики научились крайне экономно расходовать дорогой металл палладий, создав так называемый одноатомный катализатор на основе палладия в минерале цеолите.

https://t.me/ssigny/63546

В России разработали новые станки ЧПУ (c числовым программным управлением),

Новый станок СТШ ЭКО создан для шлифования алмазными кругами твердосплавных пластин, применяемых в инструментальной промышленности. Станок может работать полностью в автоматическом режиме, что ускоряет производство и удешевляет продукцию. Станок 1000VBFL будет применяться для изготовления сложных деталей, например турбинных лопаток газотурбинных двигателей.

Станкостроение — одна из самых импортозависимых отраслей российской экономики. Новые станки могут вытеснить с рынка японских и американских конкурентов. Разработчик — компания «СТАН», имеющая заводы в Москве, Рязани, Иваново, Стерлитамаке, Московской, Ростовской и Тверской областях.

https://t.me/blackponed/653

В Иркутской области запустили самый крупный в стране завод по производству гелия.

Там будут производить 7,5 млн кубометров этого газа ежегодно. Кроме того, строятся еще 2 завода — в Якутии (4 млн кубометров) и Амурской области (60 млн кубометров). Предполагается, что производство в Иркутской области позволит покрыть дефицит гелия внутри страны. В год России нужно около 6 млн литров, в то время как производится 3,5-4 млн. Излишки пойдут на экспорт, в частности, в Китай.

После ввода в эксплуатацию завода в Амурской области в 2026 году Россия должна стать мировым лидером по производству гелия.

Гелий используется не только в детских надувных шариках, но и в промышленности и медицине. Например, он необходим для охлаждения аппаратов МРТ.

https://t.me/blackponed/654

В Ивановской области запустили производство материнских плат.

Дополнительная производственная линия появилась на заводе компании «Аквариус» в городе Шуя. Благодаря этому компания планирует в 2 раза нарастить производство собственных серверов, ПК и моноблоков, планшетов, ноутбуков и смартфонов.

https://t.me/blackponed/655

Новый российский электровоз «Малахит» прошел приемку спецкомиссией.

Теперь начало производства на заводах в Свердловской области — вопрос нескольких недель. Первая партия, которая поступит на службу в РЖД, — 50 локомотивов. На электровозе установлен отечественный асинхронный двигатель. Предполагается, что на базе «Малахита» будет создана новая отечественная платформа, в рамках которой будут выпускать локомотивы переменного тока и двухсистемные машины.

https://t.me/blackponed/656

В России создали аппарат экстренного восстановления кровообращения Life Stream Ecmo. НПО «Сплав» им А.Н. Ганичева получило регистрационное удостоверение на устройство, которое поможет спасать жизни пациентов при внезапной остановке сердца. С помощью аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) в теле пациента поддерживается искусственное кровообращение в случае внезапной остановки сердца, а также насыщается кислородом кровь при острой дыхательной недостаточности. Это позволяет спасать жизни пострадавших в ДТП, пожарах, стихийных бедствиях. Ростех заявляет, что Life Stream Ecmo ни в чём не уступает иностранным аналогам и при этом на 30–40% дешевле их. Серийное производство аппарата начнётся в конце 2023 года.

https://www.ixbt.com/news/2023/06/27/life-stream-ecmo.html

В России разработали новый метод производства люминофорной керамики, которая необходима для изготовления диодов, лазеров и люминесцентных ламп. Технология, по словам создателей, отличается от аналогов высокой производительностью. Метод даст возможность точно управлять свойствами продукта.

Кроме того, в будущем благодаря ей удастся создавать материалы для современной фотоники.

https://t.me/izvestia/135573