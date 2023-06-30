Сделано у нас

В Костроме запустили производство дефицитных антиблокировочных тормозных систем (ABS) для автомобилей Отгрузки российским производителям с этой площадки начнутся уже с 1 июля. Импортозамещение в автопроме идет ускоренными темпами: уже локализовали жгутовую продукцию, электронные блоки управления, частично датчики. Дальше — импортозамещение недостающей электронной архитектуры.
До санкций российские автозаводы закупали ABS у немецкой Bosсh и других иностранных поставщиков. Блокировка поставок привела к полной остановке производства ряда моделей, а АвтоВАЗ несколько месяцев выпускал машины вообще без ABS.
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В Москве на заводе МЭЛ начнут выпуск российских скоростных лифтовКабина «Космос» рассчитана на одновременную перевозку до 13 человек со скоростью передвижения 2,5 м в секунду. Заказчикам предлагается 10 вариантов отделки в цветах объектов Солнечной системы. Лифт «Широта» готов перевозить до 20 пассажиров. Модель предусматривает 5 вариантов отделки с отсылкой к регионам России.
С 2017 года МЭЛ входит в группу компаний ПИК, его лифты устанавливают в новых ЖК застройщика.
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В России построят новый завод для массового производства космических спутников С 1957 года каждый спутник собирался вручную, серийного выпуска не было никогда. Но теперь есть потребность не только в научных или военных, но и в коммерческих запусках. Запрос массовый, поэтому необходимо автоматизировать все процессы.
Суммарно все российские предприятия выпускают 15 спутников в год, с учетом некоторой модернизации это число можно довести до 42, но в Роскосмосе говорят, что спрос сильно больше. Среднесрочная цель — собирать по спутнику в день.
Сейчас подбирается площадка, первый завод начнут строить или в Московской области, или в Красноярском крае.
В Татарстане начинают выпуск российских дизельных двигателей для автомобилейПроизводитель – «Соллерс» собирал машины для Ford, Mazda и Aurus, а с прошлого года выпускает свои мини-грузовики «Арго» и «Атлант». Именно на них будут устанавливать первые движки объемом 2,7 л. Также планируется ставить двухлитровые дизели на легковые УАЗы.
В перспективе завод готов выпускать двигатели для сельхозтехники, машино- и судостроения.
https://t.me/blackponed/644
Настоящий бум импортозамещения. С начала года производство одежды в Москве выросло на 95%, обуви — на 58%Это рост к прошлому году, который и так был рекордным для легкой промышленности столицы.В целом в городе около 250 предприятий, выпускающих одежду. Среди них как фабрики с многолетней историей (например, «Большевичка»), так и ультрамодные бренды вроде «Аутло», которые быстро занимают нишу ушедших иностранных марок.
https://t.me/blackponed/645
Ученые Международного исследовательского института интеллектуальных материалов Южного федерального университета создали катализаторы с максимальной экономией палладия.Как сообщили в понедельник в пресс-службе ЮФУ, разработчики научились крайне экономно расходовать дорогой металл палладий, создав так называемый одноатомный катализатор на основе палладия в минерале цеолите.
https://t.me/ssigny/63546
В России разработали новые станки ЧПУ (c числовым программным управлением),
Новый станок СТШ ЭКО создан для шлифования алмазными кругами твердосплавных пластин, применяемых в инструментальной промышленности. Станок может работать полностью в автоматическом режиме, что ускоряет производство и удешевляет продукцию. Станок 1000VBFL будет применяться для изготовления сложных деталей, например турбинных лопаток газотурбинных двигателей.
Станкостроение — одна из самых импортозависимых отраслей российской экономики. Новые станки могут вытеснить с рынка японских и американских конкурентов. Разработчик — компания «СТАН», имеющая заводы в Москве, Рязани, Иваново, Стерлитамаке, Московской, Ростовской и Тверской областях.
https://t.me/blackponed/653
В Иркутской области запустили самый крупный в стране завод по производству гелия.
Там будут производить 7,5 млн кубометров этого газа ежегодно. Кроме того, строятся еще 2 завода — в Якутии (4 млн кубометров) и Амурской области (60 млн кубометров). Предполагается, что производство в Иркутской области позволит покрыть дефицит гелия внутри страны. В год России нужно около 6 млн литров, в то время как производится 3,5-4 млн. Излишки пойдут на экспорт, в частности, в Китай.
После ввода в эксплуатацию завода в Амурской области в 2026 году Россия должна стать мировым лидером по производству гелия.
Гелий используется не только в детских надувных шариках, но и в промышленности и медицине. Например, он необходим для охлаждения аппаратов МРТ.
https://t.me/blackponed/654
В Ивановской области запустили производство материнских плат.
Дополнительная производственная линия появилась на заводе компании «Аквариус» в городе Шуя.Благодаря этому компания планирует в 2 раза нарастить производство собственных серверов, ПК и моноблоков, планшетов, ноутбуков и смартфонов.
https://t.me/blackponed/655
Новый российский электровоз «Малахит» прошел приемку спецкомиссией.
Теперь начало производства на заводах в Свердловской области — вопрос нескольких недель. Первая партия, которая поступит на службу в РЖД, — 50 локомотивов. На электровозе установлен отечественный асинхронный двигатель. Предполагается, что на базе «Малахита» будет создана новая отечественная платформа, в рамках которой будут выпускать локомотивы переменного тока и двухсистемные машины.
https://t.me/blackponed/656
В России создали аппарат экстренного восстановления кровообращения Life Stream Ecmo. НПО «Сплав» им А.Н. Ганичева получило регистрационное удостоверение на устройство, которое поможет спасать жизни пациентов при внезапной остановке сердца.С помощью аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО) в теле пациента поддерживается искусственное кровообращение в случае внезапной остановки сердца, а также насыщается кислородом кровь при острой дыхательной недостаточности. Это позволяет спасать жизни пострадавших в ДТП, пожарах, стихийных бедствиях. Ростех заявляет, что Life Stream Ecmo ни в чём не уступает иностранным аналогам и при этом на 30–40% дешевле их. Серийное производство аппарата начнётся в конце 2023 года.
https://www.ixbt.com/news/2023/06/27/life-stream-ecmo.html
В России разработали новый метод производства люминофорной керамики, которая необходима для изготовления диодов, лазеров и люминесцентных ламп.Технология, по словам создателей, отличается от аналогов высокой производительностью. Метод даст возможность точно управлять свойствами продукта.
Кроме того, в будущем благодаря ей удастся создавать материалы для современной фотоники.
https://t.me/izvestia/135573
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