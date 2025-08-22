Секретные бункеры Гитлера - история и тайны подземных убежищ Третьего рейха

Третий рейх готовился к войне основательно. Строились не только военные заводы, фортификационные укрепления, но и секретные бункеры для Адольфа Гитлера и его ближайшего окружения. Многие из этих подземных сооружений не сохранились до наших дней, но до сих пор будоражат воображение историков, исследователей и теоретиков заговора.

Что скрывали бункеры Гитлера? И почему они продолжают привлекать внимание даже спустя десятилетия? Фюрербункер в Берлине

Самый известный бункер Адольфа Гитлера, где он провёл последние четыре месяца жизни и покончил с собой. Подземный комплекс, расположенный под садом рейхсканцелярии в центре Берлина, строили в два этапа — в 1935 и 1944 годах. Изначально это было обычное бомбоубежище, включавшее 12 помещений размером 3 на 5 метров каждое. Воздухозаборник «Фюрербункера» в саду рейхсканцелярии

В 1935 году в рамках реконструкции Имперской канцелярии построили «Малый бункер». Он не предназначался специально для Гитлера и обладал довольно скромными защитными характеристиками. Толщина перекрытий здесь не превышала двух метров, высота потолков составляла 3,05 метра, а стены были толщиной от 1,6 до 2 метров. Схема бункеров под Имперской канцелярией

В 1944 году была завершена вторая очередь строительства — на этот раз уже с расчетом на убежище для высшего руководства страны, получившее название «Фюрербункер». Тридцать новых помещений разместились на глубине 2,5 метра ниже прежнего уровня. Их защищала плита толщиной 4 метра, а выходы вели как в главное здание, так и в сад запасным ходом. Внутри «Фюрербункера» находились жилые и служебные помещения, комнаты охраны, медпункт, зал для совещаний, столовая и кабинет фюрера.

Подземные помещения бункера оставались нетронутыми под завалами обломков вплоть до конца 1980-х годов. Их обнаружили строители во время возведения жилых домов. Тогда их разрушили окончательно, и теперь над бомбоубежищем расположена парковка автомобилей. Лишь 8 июня 2006 года на этом месте появился информационный стенд с информацией о бункере.

Пожалуй о нём чуть поробнее.

После завершения кровопролитных боев в Берлине, фотограф LIFE Уильям Вандайверт прибыл в полуразрушенный город и запечатлел его улицы, а также секретный бункер Гитлера, в котором фюрер покончил жизнь самоубийством. Благодаря его работе и сохранились кадры тех дней. В апреле 1945 года Красная армия вела жестокие бои на улицах Берлина, метр за метром покоряя столицу Рейха. Было очевидно, кто выиграет войну в Европе.

В боях за столицу погибли сотни тысяч, включая никем точно не учтенные жертвы среди мирного населения. Бессчетное множество людей осталось без крыши над головой. Но конец Третьего рейха наступил 30 апреля 1945 года со смертью двух людей: Адольфа Гитлера и Евы Браун.

Вскоре после завершения двухнедельной осады в Берлин приехал 33-летний фотограф LIFE Уильям Вандайверт. В данной подборке — его не публиковавшиеся ранее фото из бункера Гитлера и разрушенного Берлина. Обервальштрассе, центр Берлина. Здесь весной 1945-го шли самые жестокие бои. (William Vandivert/TIME & LIFE Pictures) Вандайверт был первым западным фотографом, получившим доступ в Фюрербункер Гитлера. Некоторые фотографии, сделанные им, были опубликованы LIFE в июле 1945-го, но большинство снимков из данной подборки не публиковались никогда. На фото: одно из помещений в командном бункере, сожженном отступающими немцами и очищенном от уцелевших ценностей наступавшими красноармейцами. (William Vandivert/TIME & LIFE Pictures) Картина 16-го века, увезенная немцами из музея в Милане. Вандайверт писал об этом в редакцию: «Приходилось фотографировать в темноте, используя для освещения одну свечу – света в помещениях не было. Наша группа опередила всех остальных, пришедших только сорок минут спустя». (William Vandivert/TIME & LIFE Pictures) Первая из 20 страниц записей Вандайверта, сделанных для редакции в Нью-Йорке. Фотограф описывал не только кадры, отснятые на каждой пленке, но и настроение и атмосферу в бункере Гитлера и Рейхсканцелярии («вид на Канцелярию… она разбомблена, сожжена и расстреляна к чертовой матери»). (William Vandivert/TIME & LIFE Pictures) Освещая темные коридоры свечами, корреспонденты обследуют диван, покрытый пятнами крови. Вандайверт пишет: «Фотографии корреспондентов, рассматривающих диван, на котором застрелились Гитлер и Ева Браун. Ева сидела у дальнего края, а Гитлер — посередине. Потом Гитлер упал на пол». Это оказалось правдой только наполовину. Историки уверены, что Ева Браун покончила с собой при помощи цианида, а не пистолета, так что кровь на диване не была кровью Евы. (William Vandivert/TIME & LIFE Pictures) Корреспондент Перси Кнаут изучает грязь и обломки на дне траншеи в саду Рейхсканцелярии, где, как считают, после самоубийства были сожжены тела Гитлера и Евы Браун. Записи Вандайверта: «Раздолбанная кормушка для птиц на дереве… такие были развешаны повсюду в Берхтесгадене (усадьба Гитлера в Баварских Альпах). Наверное, много для него значили». (William Vandivert/TIME & LIFE Pictures) Знаменитая «мертвая голова» — эмблема СС — еле видна под слоем плесени. Фуражка лежит на полу бункера, залитом водой. (William Vandivert/TIME & LIFE Pictures) Фраза «насилие и мародерство» звучит по-средневековому, но отлично описывает действия советских войск в завоеванном Берлине. Глупо это отрицать, потому что ни одна армия в истории войн не была полностью безгрешной в этом смысле. Неудивительно, что советские войска очистили бункер от того, что немцы не унесли с собой и не сожгли при отступлении. (William Vandivert/TIME & LIFE Pictures) Вандайверт пишет: «Почти все знаменитые здания Берлина лежат в руинах. В центре города солдаты могли пройти по несколько кварталов и не встретить ни одной живой души, чувствуя только запах смерти». На фото: вид разбомбленного района Шенеберг в Берлине. С августа 1940 по март 1945 года американские, британские и советские бомбардировщики совершили в общей сложности более 350 авианалетов на город. Погибли десятки тысяч мирных жителей. (William Vandivert/TIME & LIFE Pictures) Войска Союзников (британские, американские, французские и советские) получили контроль над Берлином, но это отнюдь не означает, что они почивали на лаврах. Велась тяжелая работа по восстановлению порядка в разрушенном городе. На плечи солдат, которые хотели вернуться домой, свалились беды целого народа. На фото: рядовой первого класса Дуглас Пейдж в берлинском Дворце спорта стоит на месте, где обычно выступал со своими речами Гитлер. Здание было уничтожено во время бомбардировки 30 января 1944 года. (William Vandivert/TIME & LIFE Pictures) Советские солдаты и неизвестный гражданский двигают огромного орла, висевшего раньше над входом в Рейхсканцелярию. Вандайверт: «Его грузили на машину, чтобы увезти в качестве трофея». (William Vandivert/TIME & LIFE Pictures) Колонны у входа в Рейхсканцелярию и вся нижняя часть здания исписана именами погибших и выживших, которые, подобно всем воинам во все времена, хотели посрамить врага, почтить павших товарищей или просто засвидетельствовать: «Я был здесь. Я выжил». (William Vandivert/TIME & LIFE Pictures) Разбитый глобус и бюст Гитлера среди обломков перед Рейхсканцелярией. Эта картина как нельзя лучше иллюстрирует состояние Берлина в апреле 1945 года накануне Потсдамской конференции. Как раз в это время в городе все популярнее становилась песня Berlin Kommt Wieder («Берлин вернется»). И ее считали «опасной» не столько из-за текста, сколько из-за того, как берлинцы пели ее. (William Vandivert/TIME & LIFE Pictures) Уильям Вандайверт снимал для LIFE с конца 1930-х до 1948-го. В 1947-м он совместно с Робертом Капой, Анри Картье-Брессоном и Дэвидом Сеймуром создал агентство Magnum Photos (где проработал всего год). Вандайверт умер в 1992 году.

Кельштайнхаус («Гнездо орла»)

Горное убежище Кельштайнхаус, которое иногда называют «Чайным домиком Гитлера», находится высоко в горах Баварии. Летнюю резиденцию фюрера, построенную на высоте 1834 метров, спроектировали и возвели по приказу Мартина Бормана в 1938 году. Архитектор Родерик Фик лично руководил работами, которые заняли всего год. Этот горный домик стал подарком от партии НСДАП к 50-летнему юбилею Гитлера. За внешне скромным зданием, возведённым на гребне высокой горной гряды, стоит колоссальный труд. В толщу скалы под Кельштайнхаус уходит 124-метровая шахта, по которой ходит лифт из бронзы, рассчитанный на 20 человек. Механизм поднимает полностью загруженную кабину на вершину всего за 41 секунду. Но попасть к лифту, нужно преодолеть тщательно охраняемый 126-метровый пешеходный тоннель. Тоннель к лифту в скале чайного домика/Kehlsteinhaus А. Гитлера.

К нему ведёт узкий серпантин с перепадом высоты 700 метров, проходящий через пять тоннелей, пробитых в толще гор. Пешеходный тоннель к лифту Кельштайнхауса

Гитлер не слишком жаловал «Орлиное гнездо», поскольку плохо переносил разреженный горный воздух. После войны здание использовалось как штаб американских военных, а в 1951 году Кельштайнхаус передали властям Баварии. Достопримечательность чуть не снесли, но в итоге её сохранили. Сегодня «Орлиное гнездо» считается одной из самых популярных туристических точек Баварских Альп. Внутри расположились сразу несколько ресторанов.

«Майбах» — город бункеров

Комплекс «Майбах» стал крупнейшим сооружением подобного рода за всю историю Третьего рейха. Он включал 156 наземных одно- и двухэтажных зданий, а также семиэтажную подземную часть. Это был не просто масштабный бункер, но и место, где проводились ключевые военные совещания. Именно здесь, например, был разработан план «Барбаросса». Строительство комплекса стартовало в 1936 году недалеко от небольшого городка Цоссен в земле Бранденбург. Работы велись в ускоренном режиме, в несколько смен, причём многие инженеры даже не догадывались, что именно они строят. По официальной версии проекта, «Майбах» представлял собой крупный учебный центр для военных. Телефонный узел города бункеров

Под неприметным посёлком с однообразными наземными зданиями, где жили офицеры и обслуживающий персонал, скрывался обширный бункер. В нем находились командный пункт, узел связи, дизель-генераторная электростанция. Кроме того, под землёй разместили 12 конусообразных бомбо- и газоубежищ глубиной до 18 метров, рассчитанных на 360 человек. Надземная часть конусного бомбоубежища

Для соединения всех частей убежища на глубине 6–8 метров проложили кольцевой тоннель с автомобильной дорогой. От него отходила отдельная ветка, уходившая вглубь и в сторону. Она вела к радиостанции, расположенной на глубине 15 метров, которая могла поддерживать связь с разными уголками мира. Гитлер и его ближайшее окружение неоднократно бывали в «Майбахе». Руины надземного здания в «Майбахе»

После окончания войны входы в подземелья замуровали и взорвали. Однако позже власти ГДР восстановили бункеры и передали их советской армии. Сегодня город бункеров «Майбах» привлекает множество туристов. Правда, не весь комплекс доступен для посещения, но то, что можно увидеть, производит сильное впечатление.

Бункер «Вервольф»

Расположенный в Винницкой области бункер «Вервольф» входит в число особых объектов. Он строился не просто как убежище, а как ставка и полевое жилище фюрера. Изначально Гитлер намеревался разместить подземный штаб в Полтавской области. Но после неудач под Москвой планы пересмотрели, и для строительства ставки выбрали село Стриженовка под Винницей. Одна из немногих сохранившихся фотографий из «Вервольфа». Так называемый «Офицерский бункер»

Строительные работы на объекте «Вервольф» велись с 1941 по 1943 год. Генеральным подрядчиком выступила военно-строительная компания Тодта. На строительстве подземной ставки фюрера трудились 4086 человек, включая 991 гражданина Германии, 1425 иностранных специалистов, около 500 солдат строительных батальонов и 1100 военнопленных. Военное совещание на свежем воздухе. «Вервольф». 1942 год

Адольф Гитлер неоднократно посещал «Вервольф». У фюрера были амбициозные планы относительно будущего этой ставки. После победы над СССР он намеревался переместить сюда, под Винницу, центр управления военными операциями на Ближнем Востоке и в Индии. К счастью, этим планам не суждено было воплотиться. О подземном «Вервольфе» известно немного, поскольку комплекс был уничтожен по приказу Гитлера в 1944 году. Дополнительные повреждения он получил от советской авиации.

Все что осталось от бетонного бункера

Специалисты продолжают исследовать бункер «Вервольф» и сегодня. Уже установлено, что на глубине 20 метров, под 10-метровой толщей гранита, сохранилось около 70 помещений бывшей ставки общей площадью несколько тысяч кубометров. Размеры бункеров варьировались: первый составлял 7 на 17 метров, второй — 8 на 11 метров, а личный бункер Гитлера был размером 8,5 на 8,5 метров. Подземный комплекс также включал две радиостанции, узел связи с Берлином и Восточной Европой, а также электростанцию. Бассейн «Вервольфа». Купался ли в нем фюрер — неизвестно

Сверху сооружение скрывал лес. Рядом располагался военный аэродром, а сам лес, где находился «Вервольф», нацисты окружили двухметровым забором с 36 пулемётными вышками. От обитателей окрестных сел объект тщательно скрывали. Нацисты расстреливали всех местных жителей, которые оказывались в подозрительной близости от ограждения ставки. Вид сверху на бункер Гитлера – Вервольф, Винница, Украина

Сегодня о масштабном подземном комплексе напоминают лишь огромные глыбы взорванного бетона среди леса и сохранившийся чудом бассейн.

«Беренхалле» («Медвежья берлога»)

Ещё один подземный бункер Третьего рейха, который до сих пор хранит свои тайны, — это «Беренхалле». Военная ставка фюрера, название которой переводится как «Медвежья берлога», появилась в Красном Бору под Смоленском. Её строительство длилось с октября 1941 года по август 1942 года. Как и в случае с «Вервольфом», под Смоленском планировали разместить ставку и полевую квартиру Гитлера. Работы также выполняла организация Тодта. Так выглядела наземная постройка «Беренхалле» в 1942 году

Надземная часть бункера представляет собой массивное железобетонное здание площадью 43 квадратных метра. На его возведение ушло около 900 кубометров бетона. В строительстве задействовали 2400 сотрудников организации Тодта и 950 русских гражданских рабочих. К объекту подвели отдельную железнодорожную ветку, предназначенную для перемещения специального поезда Гитлера. Так выглядит надземная часть бункера сегодня

Фюрер так и не побывал в этом бункере, поскольку к моменту его завершения надобность в нём отпала. «Логово медведя» использовалось как штаб группы армий «Центр». Подземная часть «Беренхалле» до сих пор остаётся не полностью исследованной. 25 сентября 1943 года штаб покинул бункер, после чего он был частично взорван. В 2003 году российские и немецкие специалисты провели изучение доступных подземных помещений.

Комплекс «Вольфшанце» («Волчье логово»)

Бункер Гитлера «Вольфшанце», или «Волчье логово», считался главной ставкой фюрера во время Второй мировой войны. Он находился в лесу Герлиц, неподалёку от города Растенбург в Восточной Пруссии (сейчас это город Кентшин в Польше). Среди всех подобных объектов эта ставка оставалась самой долго используемой — с 21 июня 1941 года по 20 ноября 1944 года. За этот период Гитлер провёл здесь в общей сложности 800 дней. Гитлер в ставке «Вольфшанце»

Главная ставка Гитлера включала более 80 бункеров и надземных сооружений, размещённых в густом лесу. Объект занимал площадь в 250 гектаров и был тщательно скрыт за искусственными деревьями. Вокруг него протянулись несколько рядов колючей проволоки, минные поля, замаскированные пулемётные точки и зенитные батареи. У комплекса имелись собственная железная дорога, аэродром и электростанция. Сохранившиеся до наших дней надземные постройки «Вольфшанце»

Бункеры взорвали 25 января 1945 года, когда передовые отряды Красной Армии находились в 15 километрах от ставки. С этим местом связано немало примечательных событий. Именно в «Вольфшанце» 20 июля 1944 года произошло самое известное покушение на Гитлера, после которого он чудом остался жив.

А в 2024 году в Тюрингском лесу на территории Восточной Германии в ходе археологических исследований были обнаружены ранее неизвестные подземные бункеры времён Второй мировой войны, сообщает издание Bild.

Учёные обнаружили многоуровневые бункеры с различными артефактами. Среди них секретные документы, фрагменты оборудования связи и оружие. Особое внимание привлекли зашифрованные карты с обозначением стратегических объектов в Европе. Эти карты могут содержать информацию о ранее неизвестных военных операциях.

Кроме того, в немецком городе Гамбург был обнаружен бункер, построенный с использованием принудительного труда во времена Третьего Рейха. Сейчас он переоборудован в гостиничный комплекс. За 180 евро любой желающий может снять номер в бункере высотой 58 метров. Построенный при Гитлере, этот бункер уже более 80 лет возвышается над городом, недавно в нём появились два ресторана, пятизвёздочный отель и бар на крыше в форме пирамиды.

Бункеры Третьего рейха — это не просто остатки бетонных сооружений. Это немые свидетели трагедий, амбиций и паранойи, окружавших одного из самых страшных диктаторов 20 века. Несмотря на прошедшие десятилетия, эти места по-прежнему вызывают споры. Для одних — это историческая память, для других — мрачные реликты, которые лучше забыть. А как вы считаете: нужно ли сохранять и исследовать такие объекты, или их место — в забвении вместе с идеологией, породившей их?

