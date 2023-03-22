Их знают по позывным

«Когда звонят из дома и рассказывают о проблемах, я думаю: «Господи, мне бы твои проблемы. Я бы их за пять минут решил и пошёл спать». Да и вне дома командир роты с позывным Моздок справляется со всеми поставленными задачами на ура. И в этом нет ничего удивительного. Как и его однокурсники из Новосибирского военного училища, среди которых герои наших репортажей — Тишина, Рубин и Храм, Моздок применяет полученные знания на пользу Отечеству и делится ими со своими боевыми товарищами. Первый свой бой Моздок запомнил навсегда. Это произошло в Попасной. Его батальонная тактическая группа должна была забрать дом у противника, закрепиться и удержать позицию до прихода основных сил. Вражеский десантно-штурмовой батальон встал в оборону, а тяжёлая техника пошла вперёд, но её поджидали противотанковые мины.

«Тогда я первый раз увидел, как танк на 40 см поднимается в воздух».

Выйти из боя ему удалось живым, от взрыва снарядов получил только контузию. Но то, что он увидел, возвращаясь на позицию, до сих пор вспоминает с болью, а когда говорит об этом, к горлу подбирается ком. Там было много «трёхсотых», в том числе и его бойцов.

По рассказу он старался не показывать подчиненным, как ему тяжело, чтоб не давать не только слабину, но и не допустить паники и только когда вернулся на мозиции и его встречал "Рубин", тогда он понял, что его "заряд кончился и батарейки сели" и вот тогда он заплакал. Воины тоже плачут...

«Иногда думаешь: смерть воина — высшая смерть, но жить хочется, на самом деле».

«Самое тяжелое - потери, все остальное ерунда. Война, конечно, меняет человека».

https://t.me/milchronicles/1663

«Это мой долг, моя обязанность! Я сам выбрал эту работу и буду делать её до конца».

"Мне 25. Приехал я сюда 24 февраля."

Сейчас Тишина — командир роты, старший направления. Но с первого дня СВО он служил рядовым в составе штурмовой группы. Прошёл одну из самых горячих точек на карте Донбасса — Попасную. Там получил первое ранение: семь осколков от ВОГ попало в левую ногу. А после реабилитации вернулся на фронт.

Сегодня Тишина борется за освобождение Марьинки, у него широчайший функционал: руководит действиями групп, артиллерии и боевых машин.

«Я свою жизнь ему доверяю полностью и в бой бы с ним пошёл», — рассказывает о Тишине боец с позывным Компас.

Дома Тишину ждут жена и ребёнок, скоро в их семье будет пополнение.

https://t.me/milchronicles/1559

Боец с позывным Компас — командир штурмовой группы 103-го полка ВС РФ. «Любой артобстрел на позиции я встречаю с улыбкой. Потому что, если я буду умирать, на тот свет я хочу уйти улыбаясь». Компас в составе диверсионного отряда попадал под шквальный артиллерийский обстрел и чудом остался жив. Ему в грудь прилетала снайперская пуля калибра 7,62 мм, но спас бронежилет. После очередного задания его считали «двухсотым», но через несколько дней он живым вернулся на базу. И если он ещё не легенда, то точно один из тех, кто ходит с удачей под ручку.

Своим боевым крещением он считает штурм Марьинки (https://t.me/milchronicles/1522). Компас организовал взятие одного из самых сложных опорных пунктов — банка. Его группа не просто выдавила украинских боевиков, но и удержала эту позицию.

Дома Компаса ждут мама и дочь Даша. Он делает всё возможное, чтобы война скорее закончилась. И как говорит сам, «я хочу, чтобы больше не было крови на детских платьях».

https://t.me/milchronicles/1545

Позывной Рубин. «Победа в любом случае будет за нами. Противнику [желаю], чтобы поскорее сдался, чтобы уже осознал, что силы Российской Федерации превосходящие и за кем правда, за тем и будет победа», — заявил командир роты с позывным Рубин.

Наши бойцы взяли украинский опорный пункт, который находился в подвале под зданием городской Рады. Командир группы с позывным Кривой рассказал подробности военкору RT Владу @vandrytsa Андрице, как только вернулся со штурма:

«[У нас] потерь не было, всё отлично — зашли, отработали. Подвал в Раде был два этажа вниз. Мы, когда взорвали его, обнаружили отверстие в полу. Сняли бронежилеты и спустились туда.

Они сидели два этажа внизу, картинка [видео снаружи] была сверху, они наблюдали через мониторы, через мобильные телефоны».

https://t.me/rt_russian/147783

Российские подразделения выявили скопление ВСУ в жилом доме за проспектом Дружбы и ударили по ним «сапогом» (так называют противотанковый гранатомёт СПГ-9 «Копьё»). Боец с позывным "Храм" рассказал, что определённые участки дороги от Курахова до Марьинки под контролем РФ. Теперь противнику сложнее подвозить боеприпасы и восполнять потери живой силы.

https://t.me/rt_russian/148338