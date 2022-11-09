Началось строительство ГИГАфабрики в Калининграде. Объясняем зачем

В Калининградской области на месте недостроенной Балтийской АЭС началось возведение первой в России фабрики по производству ячеек для литий-ионных аккумуляторов. В этом выпуске расскажем, почему это действительно важное и долгожданное событие, почему для строительства выбрана именно Калининградская область, и где будет использоваться продукция нового завода. Сразу после краткой сводки других позитивных новостей.

Время новостей

Ракета-носитель «Союз 2.1в» успешно стартовала с космодрома Плесецк и вывела на орбиту два российских спутника в интересах Минобороны.

Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно стартовала с космодрома Восточный и вывела на орбиту четыре российских спутника.

На Находкинском судоремонтом заводе спущен на воду новый краболов .

«Камаз» возобновил производство грузовиков поколения К5, локализовав для них компоненты, ранее закупавшиеся в Европе.

На Омском НПЗ запустили новый комплекс глубокой переработки нефти за 160 млрд руб.

В Твери заработал завод компьютерной техники «Аквариус».

В Санкт-Петербурге – контрактное производство микроэлектроники.

В Москве начат выпуск импортозамещающей микроэлектроники для промавтоматики, робототехники и других высокотехнологичных отраслей.

В Волгограде – производство пятиосевых промышленных принтеров .

В Новосибирской области завершено строительство крупного завода по производству секционных ворот.

Интересное место

В Неманском районе Калининградской области в 10 км от границы с Литвой на месте недостроенной Балтийской АЭС началось возведение первой в стране гигафабрики по выпуску ячеек для литий-ионных аккумуляторов. Интересен выбор места строительства. Ещё в 70-ые годы бизнес ФРГ предлагал Советскому Союзу построить здесь атомную станцию для обеспечения электроэнергией Западной Германии. Проект начали прорабатывать, но из-за политических разногласий и давления со стороны США вскоре забросили. В 2008 году к идее снова вернулись, и «Росатом» задумал построить на том же месте мощную АЭС с двумя блоками ВВЭР-1200. Такая мощность для Калининградской области была заведомо избыточна, поэтому предполагалось продавать излишки электроэнергии Литве, Польше, Швеции и Финляндии. В 2010 году началось возведение объекта, но вскоре отношения с Западом начали резко ухудшаться, и стало понятно, что покупать даже дешёвую электроэнергию у нас никто не станет. В 2014 году проект был официально остановлен. Однако он не был напрасным. Во-первых, была подготовлена хорошая площадка для любого промышленного производства на будущее. Во-вторых, корпус реактора, изначально предназначенный для Балтийской АЭС, был использован в строительстве однотипной АЭС в Белоруссии, которая теперь исправно снабжает республику электроэнергией.

Вопрос энергобезопасности Калининградской области был решён иным образом – за последние 5 лет было построены четыре новые мощные теплоэлектростанции, расширены объёмы подземных хранилищ газа, а для снижения зависимости от транзита через Литву был построен регазификационный терминал, принимающий морские танкеры с СПГ.

И вот на месте непостроенной АЭС начали возводить завод, который имеет самое прямое отношение и к энергетике тоже.

Гигафабрика

Итак, на новом заводе, который строит подразделение «Росатома», будут выпускать специальные ячейки для литий-ионных аккумуляторов. В России существует аналогичное мелкосерийное производство на импортном сырье, но оно настолько незначительно, что можно сказать – строится первая серьёзная фабрика в стране. Её годовая мощность составит 4 ГВт.часа, поэтому объект и называют гигафабрикой. Данная мощность позволит обеспечить аккумуляторами 50 тысяч электромобилей в год. По мировым меркам это не много, по российским – весьма прилично. Однако в будущем предусмотрено расширение мощностей фабрики в 3,5 раза, а также строительство аналогичных объектов в других регионах страны. Почему же выбор пал на Калининград в столь неспокойное время?

Каким бы ни было время, а Калининградской области нужны новые рабочие места. На фабрике будет создано как минимум 900, ещё 600 – в смежных отраслях. Фабрика будет обеспечивать налоговые поступления в местный бюджет. На базе местного Балтийского федерального университета начнётся подготовка молодых специалистов. Но главное – один из ключевых потребителей продукции гигафабрики находится здесь же – это калининградский автомобильный завод «Автотор».

Сейчас из-за ухода западных марок завод перестраивается на выпуск новых автомобилей. В 2024 году с конвейера начнут сходить пилотные партии электромобилей, а в 2025 году заработает и гигафабрика. К этому моменту её продукция будет востребована и на других заводах, например, автозаводу «Москвич» потребуется 30 тыс. аккумуляторов в год. Недавно в Липецке было открыто производство электромобилей под маркой «Эволют» – это тоже потенциальный покупатель. А ведь не нужно забывать, что литий-ионные аккумуляторы необходимы вовсе не только для электромобилей. Они востребованы для комплектации спецтехники, сельскохозяйственных машин, электробусов и, конечно же, беспилотников. Также продукция гигафабрики найдёт применения в составе гибридных мобильных и стационарных электростанций, которые дадут энергию отдалённым посёлкам на территории нашей большой страны. В этом свете заявленная первоначальная мощность на 50 тыс. аккумуляторов в год уже не выглядит избыточной, скорее наоборот.

И что особенно важно, мы строим не сборочное производство, а фабрику полного цикла, где будут выполняться все операции – от процесса смешения компонентов катодных и анодных масс до выходного контроля готовой продукции. Все технологии принадлежат нам, и мы не будем зависеть от прихоти иностранных поставщиков.

Отдельный вопрос – это обеспечение сырьём. По мере увеличения количества электромобилей в мире, растёт и стоимость лития, необходимого для создания аккумуляторов. Этой проблеме мы посвящали уже не один выпуск. Россия находится на третьем месте в мире по запасам этого сырья, сосредоточенного в Восточной Сибири, Мурманской области и на Дальнем Востоке. Но до сих пор мы не трогали свои месторождения, закупая дешёвый литий в Чили и Аргентине. После введения санкций это стало затруднительно. Поэтому «Росатом» и «Норникель» планируют организовать добычу лития на крупнейшем в стране Колмозерском месторождении в Мурманской области. Есть свои проекты по добыче у «Газпрома» и других российских компаний. Таким образом в недалёком будущем гигафабрика будет не просто высокотехнологичным, но и полностью обеспеченным российским сырьём и компонентами предприятием. О чём мы ещё обязательно расскажем.

Далее, прослушайте одну образовательную рекомендацию.

Цифровой щит страны

Чем современнее производство, тем более оно уязвимо для кибератак. Текущий год показал, что не только предприятия, но и объекты критической и социальной инфраструктуры становятся привычными целями для скоординированных и всё более изощрённых атак. Как следствие, растёт спрос на специалистов по информационной безопасности: только за последний год в России количество соответствующих вакансий увеличилось на 47%.

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Теперь о героях.

Время Человека

В Якутске мастер Александр Козлов работал на объекте и вдруг услышал, как в окно стучит ребёнок и кричит: «Помогите, там мой друг тонет!». Мужчина сразу же выскочил на улицу и побежал вслед за мальчиком к озеру неподалёку. Оказалось, ребята катались на велосипеде по тонкому льду, и один из них, конечно же, провалился. Александр увидел его, ещё держащегося на плаву, но уже обессилевшего и, едва выбросив телефон из кармана, побежал на лёд, а потом и в воду, крикнув оставшемуся на берегу мальчику, чтобы тот бежал за подмогой. Ребёнок убежал, но так и не вернулся, видно, испугался, что взрослые заругают. Александр доплыл до потерпевшего и попытался затащить его на лёд, но тонкая кромка постоянно обламывалась, а дна под ногами в этом месте не было. Выбившись из сил, мужчина всё же вытащил ребёнка на берег, отнёс домой, где обогрел у печки и передал водителю, который отвёз бедолагу домой.

Александр сам воспитывает 11-летнего сына и считает, что на его месте любой поступил бы так же. А мы считаем, что смелый мастер не только оказался в нужное время в нужном месте, но ещё и настоящий герой!

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