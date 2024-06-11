По опросу о старом и новом министрах обороны

Опрос показал, что отставка Шойгу была очень своевременный. Промедление могло стоить потерь в позициях государства. В то же время, новый министр, с точки зрения респондентов, может привнести слаженность в работу всех служб. Какие ещё акценты удалось расставить по итогам опроса общественного мнения? Новости СМИ2

Расскажем прямо сейчас.

Позиция "партии мира" не находит поддержки у абсолютного большинства русских. Жители страны согласны с мнением главы государства: переговоры с врагом должны проходить с учётом "реальности на земле". Об этом свидетельствуют результаты очередного репрезентативного опроса общественного мнения института "Царьград", в котором приняли участие 1200 респондентов, представляющих все основные социальные группы нашего общества.

Основной целью опроса было выявление отношения русских к СВО, а также к недавним неожиданным кадровым изменениям.

К отставке Сергея Шойгу с поста министра обороны отнеслись с одобрением 43,8% опрошенных. Чуть меньше людей, которым по душе назначение на должность нового главы оборонного ведомства Андрея Белоусова – 30,5%. Таким образом, можно сделать вывод, что решение о смене руководителя Министерства обороны было сделано очень своевременно. Велика также вероятность того, что с течением времени одобрение назначения и деятельности Андрея Белоусова будет расти.

Интересно отношение респондентов к ходу спецоперации. За продолжение СВО до полной победы выступают 36% респондентов. Еще 38% не против того, чтобы спецоперация завершилась в течение нескольких месяцев. Но при одном условии – за Россией сохранятся все присоединённые территории.

В целом получается, что позицию Верховного главнокомандующего, заявившего, что переговоры о мире возможны только в случае признания "сложившегося положения дел на земле", поддерживают 74% (!) опрошенных. И только 19% респондентов согласны на скорейшее заключение мира, даже если будет потеряна часть территорий.

В одном из своих недавних выступлений Владимир Путин заявил, что чиновники должны работать в тылу как на фронте. Это очень близко к точке зрения Константина Малофеева. В феврале этого года, выступая на съезде Союза добровольцев Донбасса, основатель Царьграда отметил, что "люди ввоёвываются", то есть осознают, что боевые действия касаются всех. Новый опрос подтверждает правоту его наблюдений.

Почти половина опрошенных – 48,7% – заявили о своей готовности тем или иным образом внести свой вклад в победу России в СВО. В то же время лично участвовать в боевых действиях готовы только 6,3% населения. 5,5% опрошенных согласны работать как гражданские лица на присоединённых территориях, 17,3% – оказывать волонтерскую помощь, 19,6% – готовы помогать армии деньгами. Последние цифры свидетельствуют о том, что в сфере государственной пропаганды имеются серьёзные проблемы.

https://dzen.ru/a/Zl70J421n02q...

"К началу СВО в ВСУ насчитывалось до 250 боевых самолётов и вертолётов...Всего с начала СВО уничтожено 572 самолёта, 267 вертолётов".

Тут надо понимать, что вот этот подход касается любых цифр. Вообще любых. То есть из 10-летнего виртуального строительства "второй армии мира с "Арматами" и боевыми роботами" никто никаких выводов не сделал. И простейшую логическую цепочки "чем больше врём - тем больше проблем - тем больше гибнет русских солдат" выстроить так и не захотел. И шарашит далее по прежней схеме. Даже депутат-генерал Гурулёв в порыве откровенности сетовал:

"Враньё проявляется в реальном состоянии своих войск и их действиях, в этом дело. У нас частенько в докладах даже линия переднего края не совпадает с тем, где она находится на самом деле. Что такое враньё на войне? Это искажение исходных данных для принятия решения. Если они кривые, то и решение будет кривое. Это ключевой момент".

А теперь капитаноочевидное о том, почему такое систематическое враньё - это максимально вредоносное явление. Дело не только во вранье как каковом. Дело в том, что эти взятые с потолка цифры идут на самый верх. На основе них принимаются или же не принимаются те или иные решения. Неправильные исходные данные = неправильные решения. Не имеющие к реальности цифры = искажение реальности = ошибочная оценка ситуации.

Примерно так, видимо, принималось решение о начале СВО. Потому что на бумаге были одни данные, а в жизни всё оказалось совсем-совсем по-другому. И вместо "армии, на 70% обеспеченной новым вооружением", на Украину заехала армия 80-х годов прошлого века. Казалось бы, давно пора сделать выводы. В первую очередь об очковтирательных докладах и тех, кто их штамповку, за неимением других талантов, поставил на конвейер".

Но всё в итоге подменили пиаром, очковтирательством и лживой цифирью. Потому что они, эти цифры - самоцель. Результат - на поле боя. Да, в том числе и в Авдеевке, которую брали два года и взяли очень, мягко говоря, высокой ценой. Зато наверх идут красивые доклады. Вероятно, примерно такая же картина обстоит и с какой бы то ни было аналитикой вообще. Ход дают не той реальности, которая есть, а той, которую хочется видеть начальству и в которую ему хочется верить. Параллельной.

Это действительно как-то поможет победить? Сомневаемся. Коллеги пишут (вот тут):

"Военное ведомство сохранило и усилило свою политическую монополию и изоляцию от государства и общества. Война и её ключевой оператор - Минобороны не имеет стратегических, политических инструментов управления и экспертизы. А значит и целей, как и инструментов их достижения. Построенная Шойгу и его окружением система управления Минобороны сохранили свою абсолютную автономию.

Иронично, что эта властная монополия не распространяется на защиту территории страны. За регионы продолжают отвечать губернаторы, за границу - пограничная служба и так далее. Армия выступает безликой бюрократической массой, где никто не виноват. Для бюрократии нет целей, есть только процесс, это надо помнить".

Отсюда

А еще очень хочется понять: нНа Министерстве юстиции России модный герб - с ромбами вместо крестов. Там свой герб или как? Открываем сайт "Президентская библиотека"у и смотрим, помимо описания. https://www.prlib.ru/item/1327586