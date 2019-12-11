Работы легендарного российского фотографа Карла Буллы, ч.1

Продолжаю публикацию исторических фото. В этот раз я предлагаю вам посмортреть работы русского фотографа Карла Булла. Карл Булла – портретист и мастер документальной фотографии. Карл Булла (1855-1929). родился в Пруссии в семье купца, примерно в 10-12-летнем возрасте Карл приехал в Санкт-Петербург, где устроился на работу посыльным в фирму по изготовлению и продаже фотопринадлежностей.

Солдат роты Дворцовых гренадеров у памятника императору Николаю I на Исаакиевской площади 1900 — 1903 годы.

Парад Лейб-Гвардии Конного полка. 1903





Группа участников старообрядческого хора. 1917 г. Петроград



Групповой портрет членов общества велосипедистов. до 1917



Фотография увлекла Карла, способного мальчишку вскоре перевели в ученики, а затем и в лаборанты. Карл принялся изучать основы изготовления фотопластинок, стал эксперементировать и достиг значительных результатов. Спустя годы, в 1875 году открыл своё собственное фотоателье в Санкт-Петербурге, которое помещалось в здании Пассажа на Невском.Через год принял гражданство России. Молодой фотограф сразу показал себя великолепным портретистом, его павильон на Садовой улице быстро приобрел большую популярность у столичной публики. Позже Карл Булла получил разрешение на "уличную" съёмку и открыл типографию для печати открыток. Его снимки стали публиковаться на страницах самых известных российских и зарубежных газет и журналов, что привело к настоящей известности Карла Буллы. Карл Булла и его сыновья оставили потомкам грандиозное фотографическое наследие. В Государственном архиве кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга хранится около 200 тысяч стеклянных негативов Карла Буллы и его сыновей.Его по праву называют «отцом российского фоторепортажа», ведь он всегда оказывался там, где происходило что-то значимое, и все исторические события сопровождались его снимками.Вера Комиссаржевская в домашней обстановке. 1890-е годы.Роллер-ринг на благотворительном базаре. 3 декабря 1911 года.Жители Петербурга наблюдают солнечное затмение. 4 апреля 1912 года.Состязания конькобежцев. На старте забега основатель клуба «Кречет» Г. Киселев. Слева с флагом Г. Трифонов. 1914 год.Демонстрация лыжного паруса доктора Нансена, изготовленного фирмой К. Кометса. 1910-е годы.Автомобильные гонки на приз журнала «Автомобиль». На финише гонок. 24 мая 1909 года.Празднование 200-летия Санкт-Петербурга. 16 мая 1903 года.Прибытие членов Думы на первое заседание. 27 апреля 1906 года.Депутаты Государственной Думы на приеме у императора Николая II в день открытия Думы. 27 апреля 1906 года.Группа художников у портрета Льва Толстого. 1909 — 1913 годы.Федор Шаляпин на репетиции оперы «Севильский цирюльник» в зале Народного Дома. 1914 год.В помещении безопасных ящиков Волжско-Камского коммерческого банка июнь 1911 года.Выборы во II Государственную думу. Председатель избирательной комиссии Василий Тимирязев (слева) запечатывает урну по окончании голосования. 1907 год.У входа в Михайловский манеж на Первую автомобильную выставку. 12 мая 1907 года.Наводнение у Театральной площади. 13 ноября 1903 года.Автомобильная авария на набережной реки Мойки. Спасательные работы. сентябрь 1912 года.Брандмейстер Александро-Невской пожарной части с помощником наблюдают за тушением пожара в Апраксином дворе. 3 июля 1914 года.Прививка препарата «606» служащему Императорского Воспитательного дома. 1910 год.Столовая для бедных. Петербург. Гавань. 1911Публика перед редакцией газеты «Вечернее Время» за чтением телеграмм. 1900-е годы.Внутренний вид «Пассажа», впервые освещенного электричеством. 1900 — 1903 годыНа Дворцовой площади в момент провозглашения манифеста о вступлении России в войну. 20 июля 1914 года.Великий князь Дмитрий Павлович – один из участников заговора против Григория Распутина. 1916 год.Один из первых русских авиаторов В. А. Лебедев после полёта с четырьмя пассажирами на самолёте «Фарман» во время первой международной авианедели в Санкт-Петербурге. 1910 год.Слева - члены аэроклуба наблюдают за полетом самолетов «Райт», «Фарман» и «Блерио» (на «Райте» — авиатор Н.Е. Попов) 25 апреля 1910 — 3 мая 1910 года. Справа - члены Императорского Всероссийского аэроклуба у гондолы воздушного шара. март 1909 года.Петр Столыпин на Елагином острове. 1906 год.Балерина А. Павлова на репетиции с педагогом Э. Чекетти в своей студии. 1907 год. И Анна Павлова.Очередь за бесплатным кипятком и порцией чая с сахаром, выдаваемыми пунктом Городской санитарной комиссии во время эпидемии холеры. 1908 год.Дезинфекционная камера в гостинице для рабочих, устроенная городским Попечительством о народной трезвости (в помещении бывшего Стеклянного завода). Ноябрь 1909 года.Гонщики на старте во время соревнований. Санкт — Петербург, 1896Жители Петербурга наблюдают солнечное затмение, 1912Многоместный автобус в Петербурге, 1911Ночлежники в спальне гостиницы для рабочих, устроенной городским Попечительством о народной трезвости в помещении бывшего Стеклянного завода на улице Глухоозерская, дом 4.Ноябрь 1909 года.Пехотный батальон, 1914Празднование 200-летия Петербурга. 1903