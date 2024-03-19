Опытное после освобождения

Фоторепортаж из поселка, который долгое время был полем боя

Небольшой поселок Опытное имело стратегическое значение при штурме Авдеевки. Обороняющиеся здесь украинские военные не позволяли подразделениям армии ВС РФ продвинуться в сторону Авдеевки. Также отсюда открывается вид на Авдеевский коксохимический завод. Оттуда ВСУ могли наносить удары по позициям ВС РФ в промзоне и прилегающих населенных пунктах, в том числе по Донецку. Взять завод под контроль было одной из целей атакующих подразделений ВС РФ. В период после начала СВО Опытное стало самым настоящим полем боя. Особенно ожесточенные боестолкновения здесь происходили в последние месяцы, когда армия России пошла в окончательное наступление на Авдеевку. Несколько раз поселок переходил под контроль противоборствующих сторон, но в итоге его все же удалось освободить от боевиков киевского режима. После поражения ВСУ в Опытном ВС РФ продолжили наступать на Авдеевку. Операция завершилась полным освобождением города. Больше всего ВСУ опасались прорывов тяжелой техники армии России. Об этом свидетельствуют минные поля. Украинские военные «засеяли» противотанковыми минами и «лепестками» не только степь и посадки, но и улицы Опытного. Поэтому передвигаться необходимо только по колее, «протоптанной» танками. Из-за этого также затруднена эвакуация подбитой техники, которую еще можно восстановить и вернуть в боевое состояние. Нередки случаи подрывов на противотанковых минах. Полноценное разминирование с применением саперов МЧС на данный момент не представляется возможным.



https://asd.news/articles/dnr/opytnoe-posle-osvobozhdeniya/ Денис Григорюк