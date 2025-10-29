Новые реалии

Новая Москва для «новых москвичей». На фото - дублированные таблички на станции Прокшино для мигрантов, чтобы не заблудились, сообщает Zergulio

Это там вчера толпа дикарей устроила разборки с палками, арматурой и лопатами.

Город подготовлен к приему ценных специалистов!

https://t.me/the_yana_poplavskaya/11638

Мошенники начали использовать фото улыбок посторонних людей для оплаты в терминалах магазинов.

После того, как в сети завирусился ролик с «оплатой женщины товаров с помощью фото улыбки своего мужа» мошенники решили повторить подобный способ и уже несколько раз использовали найденные в интернете фотографии для оплаты своих товаров.Предупреждаем близких.

У россиян начнут списывать налоговые долги прямо с банковских карт без суда.

С 1 ноября 2025 года в России вступают в силу изменения в налоговое законодательство, которые разрешают Федеральной налоговой службе взыскивать задолженности с физических лиц без обращения в суд. Новый порядок будет применяться к гражданам, не зарегистрированным как индивидуальные предприниматели. Процедура взыскания будет осуществляться поэтапно. Первым шагом станет направление налогоплательщику официального требования об уплате долга.

У гражданина будет 30 дней с момента получения документа для добровольной оплаты или направления возражений. В течение этого периода никакие принудительные меры применяться не будут.

https://pravo.ru/story/260905/

В России требуют запретить мультсериал «Маша и Медведь».

Политолог и общественный деятель Вадим Попов призвал ограничить показ мультсериала «Маша и Медведь» на телевидении и стриминговых платформах, заявив, что сюжет подрывает традиционные семейные ценности.

Нашлись и активисты, которые считают, что он вреден для детей и противоречит традиционным ценностям: «Сюжет, где маленькая девочка живёт одна в лесу с медведем, искажает представление о семье» и может негативно влиять на психику детей. Однако мультфильм транслирует «опасную модель поведения» и подаёт пример «отчуждения от родителей».

Фиксики ожидают в страхе.

https://www.cybersport.ru/tags/series/v-rossii-predlozhili-o...

Учительница в московской школе требует от русских детей представлять армянскую культуру на школьном фестивале, угрожая плохими оценками в случае отказа.

https://t.me/c/2050257270/6336

А Центробанк на своей волне. Без нимба над головой - такой у них святой Георгий Победоносец, мученик.

Всё равно, что церкви без крестов..

Ничему не учится Центробанк, вообще, как специально. А может и правда специально?

Золотая монета с Георгием Победоносцем номиналом 10 000 рублей.

Сегодня 28 октября 2025 года Банк России выпускает в обращение эксклюзивную инвестиционную монету. Тираж — до 100 штук. У них на сайте так и сказано: "На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея.". Ни тебе мученик, ни тебе святой, ну, Георгий - имя такое, а фамилия у него, наверное, Победоносец.

Мельчайшая детализация присутствует, имеется - нимб не получилось прорисовать, неа, не получается у Центробанка.

Он же на Гербе Москвы с нимбом?

А на Гербе Вооружённых сил России?

А на штандарте президента?

А у Центробанка вот так вот. Отдельное государство в государстве. Собственный Ватикан похоже.

https://t.me/poisk_report/6326

Решила провести эксперимент и вбила в поисковик: депутаты предложили запретить...

Среди прочих предложений о запретах мне попались: отключать интернет на выходные, заставлять платить дополнительные налоги бездетных россиян, штрафовать за подарок в виде алкоголя, назвать чипсы чешуйками сатаны, запретить те или иные мультики, песни и даже целые ВИА и прочее. Начинаешь вчитываться в новости и понимаешь, что большинство этих предложений обычная попытка хайпануть, чтобы повысить цитируемость. Как правило такие предложения сразу же отвергаются, но подобное поведение приводит к тому, что у многих людей в головах депутат начинает походить на человека из сгенерированного нейросетью ролика. Я не знаю как его тут разместить, но в нем "депутат", сгенерированный нейросетью, вопит: нельзя-нельзя и взрывается.

Хотелось бы, чтоб занимающие столь ответственные посты люди были заняты непосредственно тем, что реально приносит пользу гражданам России, а не соревновались в абсурдных заявлениях и попытке всё запретить!