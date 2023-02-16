Казахстан пойдёт путём Украины?

Казахское общество всё больше напоминает украинское периода Ющенко

Николай Андреев Градус русофобства в Казахстане растёт. В одном из кинотеатров Алма-Аты показали российский документальный фильм «Россия. Нам 30 лет». На киносеанс пришли ученики ближайшей гимназии. И тут же в казахской блогосфере развернулась травля директора школы, учительницы, которая привела детей на сеанс, директора кинотеатра. Их обвинили в «страшном преступлении» – пропаганде России.

Вот только некоторые комментарии блогеров: ««Закрыть эту школу!», «А куда смотрит акимат Алматы? Почему разрешают отправлять школьников на эти пропагандистские фильмы?», «Пусть помнят, что даже у самых гостеприимных людей, коими являются жители нашего многонационального государства, терпение не резиновое», «Начали свою пропаганду с наших детских неокрепших умов. Надо прекращать это!!!», «Мрази повсюду, учителя подхалимные чему могут научить? Кинотеатр этот закрыть, директора уволить и лишить гражданства, учителей отправить в Россию, там им и место, этого недогостя отправить домой, а Акима выкинуть из Акимата!!»…

Заинтриговало, что же это за фильм такой, что вызвал бешенство у казахских националистов? Нашёл в сети. Посмотрел. Мнение: насколько же надо быть упоротым, как надо ненавидеть северных соседей, чтобы так мерзко и низко оболгать добрый трогательный фильм. Какая пропаганда?! Он даже не о России. Он о людях. О россиянах – тех, кому сейчас 30 лет, кто родился сразу после развала СССР. Затрагиваются трагические и драматические события в стране, свидетелями которых им довелось быть. А управление образования Алма-Аты сообщила у себя на сайте: «Директору Гимназии № 132 Абдиманаповой К.А. вынесен выговор за ненадлежащее выполнение своих функциональных обязанностей».

Вообще всё, что связано с Россией, у казахских блогеров вызывает приступ истерики. В Казахстане проводится Международный кинофестиваль «Евразия». Это единственный казахстанский кинофестиваль, аккредитованный Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров. Британское издание International Film Guide включило «Евразию» в список 25 лидирующих мировых кинофестивалей. На «Евразии» были представлены киноленты из десятков стране. Но стая блогеров объявила охоту на заметное в мире казахстанской культуры мероприятие. Требование одно: отменить его. Только лишь потому, что в его организации участвует российская компания.

Российская культура не под запретом на земле Казахстана, как на Украине, но всё идёт к тому, что ей будет отказано в праве пересекать границу. Стоит появиться анонсу о гастролях артиста из России, как тут же в казахской блогосфере поднимается вой: запретить!

В декабре прошлого года было объявлено о гастролях Ларисы Долиной в Казахстане, первый концерт должен был состояться 12 февраля в Караганде. Под давлением казахских русофобов местная филармония отказалась предоставлять площадку для концерта российской певицы.

Отменён в Алматы концерт Полины Гагариной. Он должен был состояться 23 февраля этого года. Вину Гагариной нашли в том, что она выступила на концерте на стадионе «Лужники» в честь воссоединения Крыма с Россией.

Отменён музыкальный фестиваль «Жара». На фестиваль «ЖАРА-22» в Алматы должны были приехать Григорий Лепс, Emin, Ольга Бузова, Artik & Asti, Глюк'оZа, Нюша, Анет Сай, Егор Шип, Mia Boyka, Александр Панайотов, Валерия. Но у блогеров взрыв мозга. Они, воодушевленные тем, что им удалось отменить концерт Полины Гагариной, потребовали от устроителей шоу закрыть приезд звёзд российской эстрады. Блогер Сирил Икулов разглядел тут «руку Москвы». Он написал: «Это похоже на кремлёвские политтехнологии. На фоне проигрыша их официальной пропаганды с соловьевами-симоньянами, им нужны новые креативные решения».

Не даёт покоя некоторым в Казахстане и российское телевидение. Блогеры требуют запретить трансляцию российских телеканалов. Более 6 тысяч человек подписали интернет-петицию об отключении вещания российских телеканалов.

Комментарии в соцсетях: «Правильно. Задолбали эти каналы, отец с утра до вечера смотрит их…» «Так их там все каналы, кроме развлекательных можно запрещать. Но жаль у нашей власти смелости не хватит»… Можно, конечно, прекратить ретрансляцию российского ТВ в республике, но что будут показывать «правильные» телеканалы? Производители казахского телеконтента не располагают достаточным количеством программ и материалов. Пока что российским телеканалам разрешено вещать на местном телевидении, но кто знает, что будет лет через пять. Министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали заявил, что российские телеканалы в Казахстане могут быть заблокированы, но только по решению суда. Видимо, и в Казахстане жаждут отменить всё русское, как это сделали на Украине. Там тоже с этого начиналось: сначала через суд запрещали ТВ России, а потом и без суда. Запретили выступления всех российских артистов. И русский язык заодно запретили.

Запрещён въезд в Казахстан религиозным деятелям из России. В Астану и Алма-Ату должен был приехать и выступить главный имам Московской мемориальной мечети Шамиль Аляутдинов. Он известный в мусульманском мире богослов, его ютюб-канал насчитывает более миллиона подписчиков. Как только было объявлено о его предстоящем приезде, в соцсетях тут же появились призывы запретить ему ступать на землю Казахстана. Почему Аляутдинов стал неугоден казахским националистам? А тем, что публично не осудил СВО. Мало того, имам предупреждает об опасности агрессивных попыток Запада внедрить в сознание казахов свои представления о морали, которые не соответствуют принципам ислама. Агентство по делам религий Республики Казахстан пошло на поводу у националистов, выступило с заявлением: «Приезд иностранных проповедников с целью проведения проповедей находим неуместным. Считаем необходимым привлекать на подобные мероприятия отечественных исламоведов и религиоведов, которые будут проводить встречи в рамках национального самосознания, патриотизма, традиций нашего народа. Учитывая вышеизложенное, считаем нецелесообразным приезд Шамиля Аляутдинова для проведения проповедей, а также встреч в учебных заведениях Казахстана».

Доходит до смешного. В конце прошлого года Макдональдс закрыл свои заведения в Казахстане. Причина: местные производители не могут обеспечить нужное качество мяса и муки. До этого были поставки из России, но Макдональдс, опасаясь попасть под санкции, разорвал все связи. И ушёл. Через некоторое время российская сеть быстрого питания «Вкусно и точка» подала в сиротствующий орган Казахстана заявку на регистрацию товарного знака. Что тут началось! В блогосфере истошный вой: русские идут! И требование – запретить. Составлена петиция, под которой подписалось около шести тысяч блогеров.

Ещё пример борьбы со всем русским. Авиационный эксперт Абул Кекилбаев сообщил: «На сегодняшний день главный надзорный орган страны возглавляет иностранец, уже второй по счету. Национальным авиаперевозчиком управляет иностранец, тоже. Самую крупную воздушную гавань страны, аэропорт Алматы, возглавляет иностранец». Эксперт почему-то не называет имён, потому приведём их: авиационную администрацию Казахстана возглавляет гражданин Румынии Каталин Раду, авиакомпанию Air Astana, возглавляет гражданин Великобритании Питер Фостер, а аэропортом Алматы управляет гражданин Турции Тунга Ерсой. Но вывод Кекильбаев делает уничтожающий: «Фактически государство признает, что в стране нет грамотных управленцев в области гражданской авиации».

А всё началось в 90-е годы, когда из гражданской авиации стали выдавливать специалистов нетитульной нации, прежде всего русских. Стали неугодными и русские лётчики. На их место набирали западных специалистов. Хотя иностранным специалистам приходится платить в 5-10 раз больше, чем платили русским. Но националисты в антироссийском раже идут на любые расходы.

Заместитель председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Айбек Альжанов признал: «Казахстан остро нуждается в авиационных специалистах. Особенно тяжело сейчас местным компаниям, которые не могут набрать необходимое по штатному расписанию количество лётчиков и вынуждены приглашать их из-за рубежа». И приглашают.

Специальная военная операция России на Украине, разумеется, нашла отклик в Казахстане. Алма-атинское бюро мониторинга общественного мнения «Demoscope» провело опрос на тему «Отношение казахстанцев к войне в Украине». Результаты его ожидаемы: 45% не понимают, а из-за чего и за что воюют. При этом украинскую точку зрения о том, что Россия решила завоевать Украину, поддерживает 22%, а российскую принимают 33%. В победе Украины уверены 7% опрошенных, что победит Россия – 24 %.

Обратим внимание: 22% казахстанцев придерживаются, скажем так, проукраинской позиции, но если почитать СМИ и посты в казахской блогосфере, то в них приводится, за некоторым исключением, только украинская точка зрения. При этом блогеры утверждают, что поддержка Украины поголовная.

И эта антироссийская часть блогосферы не ограничивается только моральной поддержкой. Депутат украинской Верховной рады Сергей Нагорняк поблагодарил, как он выразился, «братский народ Казахстана» за подарок – 100 электрогенераторов, которые были доставлены на Украину. Нагорняк – ближайший друг Зеленского, возглавляет группу «Украина – Казахстан». Электрооборудования закупили представители казахского бизнеса. Их передали при поддержке посольства Казахстана в Киеве под лозунгом «Украинскому народу от братьев-казахстанцев».

Почти все новостные каналы Казахстана пометили «молнией» сообщением, что в Киевской области казахи открыли «Юрту несокрушимости». Чиновник местного горсовета Тарас Шаправский выразил в соцсетях благодарность: «Спасибо казахстанскому народу и бизнесменам за поддержку!». В юрте можно обогреться, поесть бешбармак, плов, попить чай, зарядить телефон.

Когда в 2015 году замерзали люди в Крыму из-за того, что Украина отрубила электричество на полуостров, представителям казахского бизнеса не пришло в голову отправлять туда генераторы. Да что далеко ходить! В ноябре прошлого года из-за аварии на ТЭЦ в течение почти месяца замерзали жители Экибастуза, но бизнес смотрел в другую сторону, не пришёл на помощь несчастным людям, потому что они видимо, «небратские». А вот Украина совсем другое дело. Да и дело даже не в том, что будто бы «братские народы», а юрта – это повод показать «фак» в сторону России.

А какие страсти разгорелись в казахских соцсетях по поводу сайта объявлений о найме на работу! Сайт рекрутингового агентства привлекает казахстанцев восстанавливать Мариуполь. Объявление о «работе вахтой в России», как сообщили в агентстве, пользуется большим спросом. На объявление обратил внимание блогер Лукпан Ахмедьяров: «Это вообще нормально? Напомню, Мариуполь это украинский город, временно оккупированный российскими захватчиками». Правда, есть и другое мнение: «Мариуполь – донецкий город, который был временно оккупирован украинскими захватчиками». Но суть даже не в этом, а в том, что казахстанцы едут восстанавливать разрушенный в ходе боёв город. Что в этом плохого? Несчастные люди получат жильё – неважно, на чьей оно территории расположено. Ведь с восторгом пишут казахские блогеры, что из Казахстана отправили сто электрогенераторов на Украину.

А в этом посте блогера из Караганды квинтэссенция ненависти к России: «В эту новогоднюю ночь желаю украинскому народу победы в этой страшной войне. По ходу только вы сможете сломать хребет великорусскому шовинизму и положить конец империи».

Родители же предпочитают отдавать детей в русские школы. Девушка из Алматы собиралась посмотреть фильм «Чёрная пантера: Ваканда навсегда». И посмотреть с озвучкой на казахском языке. Купила билеты на сеанс в кинотеатре «Premium Forum». Но когда пришла в кинотеатр, то ей предложили смотреть фильм на русском в другом зале, потому что в зал, где собирались демонстрировать фильм на казахском, куплено всего два билета.

Девушка возмутилась, потребовала показать ей фильм на казахском, но владельцы кинотеатр отказали ей: невыгодно устраивать сеанс только для двух зрителей.

Это типичная ситуация для проката фильмов в Казахстане: публика в подавляющем большинстве хочет смотреть на русском языке.

Оголтелые требуют вообще уничтожить русский язык на казахстанской земле. И приводят в пример Украину: если там получилось избавиться от русского языка, то получится и в Казахстане.

Приведу несколько бурных антирусских высказываний в соцсетях:

«В первую очередь казахский язык продвигать и улучшать, английский второй, а без русского можно обойтись».

«Предлагаю начать с того, чтобы запретить фильмы с русской озвучкой. Пусть показывают на англ».

«Ненадо ничего запрещать. Надо понимать что руский изык нам не нужен».

«Не общайтесь просто по русски. Чето спрашивают просто делаете круглые глаза и идете дальше. Не ходите в магазы где не обслуживают на казахском. Все казахи иак будут лелать, магазы не обслуживающие на гос языке закроются».

«Все русское надо убирать с нашей земли если не хотим чтоб мерзкие орки не приехали как в Украину».

С русским языком в Казахстане – неясности. В 2017 году перевели казахский алфавит с кириллицы на латиницу. В 2019 году министр образования Казахстана Ерлана Сагадиев провозгласил программу перевода к 2023 году обучения в школах и вузах на английский язык. Ничего из этого не получилось.

Во-первых, нет кадров. Преподавать, скажем, физику или географию на английском – надо проходить серьёзную переподготовку, к чему у учителей нет ни возможности, ни желания. Так программа и затухла, не начавшись.

А казахи по-прежнему предпочитают отдавать детей в русские школы. Впрочем, если быть точным, в Казахстане нет «русских» школ – есть школы с обучением на русском языке. При этом 99% учителей и учеников таких школ могут быть этническими казахами. Уровень финансирования школ отличается в зависимости от используемого языка – «русские» школы получают из бюджета в два раза меньше, чем «казахские». При этом школьники, которые получают образование на родном языке, имеют значительно меньший уровень освоения предметов, нежели школьники, которые учатся на русском. Причина в том, что этот уровень зависит от учебников. Казахские родители хорошо понимают, что в их стране многие дисциплины никак нельзя освоить без русского языка. На казахском можно почитать Абая, а представьте себе казахский учебник по микробиологии или материаловедению! Обучение неминуемо зайдет в тупик из-за отсутствия терминологии, методической литературы и квалифицированных учителей.

Министр экологии Сериккали Брекешев выступал в парламенте. Выступление на русском языке. Один из депутатов потребовал, чтобы он говорил на языке предков. Министр ответил: «Я немного затрудняюсь ответить на государственном языке не из-за того, что я не знаю казахского языка, я просто не могу полностью сформулировать свои мысли». В казахском языке нет терминов по экологической теме, потому действительно проще что-то обсуждать на русском языке. Брекешева вскоре сняли.

Смена казахского алфавита создает проблемы не русскому языку и не России, а прежде всего, Казахстану и казахам. Страдает в первую очередь образование. Не хватает ресурсов на создание в рамках нового алфавита интеллектуального продукта, учебников, технических и научных книг, да и просто мировой художественной литературы. Государство, внедряя новый алфавит на латинице, вырывает целое поколение из информационного и интеллектуального мирового контекста.

Вот мнение блогера из Алма-Аты Ахметова: «На работе мы общаемся в основном на русском языке. А по-казахски, если что-то трудно выразить на русском. Штат у нас в большинстве своём возрастной, все выросли в окружении русского языка. Они ходили в русский детский сад и русскую школу, на русском получали высшее образование. Они каждый день выходят на улицу и делают покупки в магазинах, где говорят по-русски. Мы читаем книги на русском языке, слушаем русские радиостанции и смотрим телеканалы. Даже голливудские блокбастеры выходят на русском. Так привыкли к этому в советское время. И вообще знание русского языка может помочь им построить успешную карьеру. Все дело в том, что на русском языке можно получить куда больше знаний и информации. Понятное дело, что английский является самым популярным иностранным языком и преподается с начальной школы, но вести бизнес, узнавать новости, читать научную литературу приходится на языке северного соседа. Мой отец преподавал в институте русский язык и литературу, казахский язык и литературу, немецкий и латинский языки. Сейчас он на пенсии, работает переводчиком. «Все языки знай, но свой уважай» – написал казахский поэт Кадыр Мырза Али. Я поддерживаю его слова. Нельзя говорить: "Наш язык лучше, ваш хуже..." А наши бабушки и дедушки, живущие в аулах, разговаривают на русском языке, так как в советское время все обучались на русском языке».

Не приживается пока в Казахстане и латиница. Все вывески на торговых точках, на государственных и образовательных учреждениях, да повсюду на казахском языке, но латиницей. Газеты, журналы, прочая печатная продукция на кириллице. И даже блогеры с русофобским устройством мозгов не используют латиницу.

Английский знать в общем-то нужно, всё же это всемирный язык. Но и русский – всемирный язык. А учитывая, географию, тесные экономические связи с Россией, некоторую культурную общность, заложенную в советские времена, знание русского языка становится жизненно необходимым.

Тем не менее, проявлять симпатии к России, не говоря уж о том, чтобы поддерживать её действия, в Казахстане опасно. Это убедился на своём опыте депутат парламента Казахстана Азамат Абильдаев. Он заявил, что если националистам дать ход, они приведут Казахстан к войне, что без России Казахстан долго не просуществует, что на Украине начиналось так же: думали, что ерунда, один русофоб ходит там, болтает – ну и что, а потом случился майдан. Сказал, что поддерживает политику президента России Владимира Путина и не отступит от своей позиции ни на миллиметр.

Высказывания Абильдаева подняли волну истерики в либеральном секторе соцсетей. Сирил Иткулов пишет: «Чем не госизмена? Человек будет рад, если завтра Петропавловск условно войдет в состав России». Руководство партии «Ак жол» исключила отважного Азамата из своих рядов. И направила в ЦИК письмо о прекращении депутатского мандата Абильдаева. Что ЦИК без раздумий и исполнил.

Другой бы сдался, согнулся, но Абильдаев продолжает стоять на своём. Он сказал: «Наши соотечественники, к большому сожалению, не имеют собственных мнений о происходящем во всем мире, и винят определенные страны и людей за поступки, которые они делают за свою страну. Не важно что это правильно или нет, но это определенно одна сторона конкурирующих. Например, американцы бомбят и убивают во всем мире, похищают людей, пытают. Неужели этого вы не видите? Мы все жертвы определенных пропаганд, жаль, что его нет у Казахстана».

Казахстанский блогер и тренер по боксу Бахтияр Тураров высказал в соцсети мнение о росте национализме в Казахстане: «Нас ждёт та же судьба, что и Украину. Казахстанский национализм верит, что русский мир несёт в себе угрозу. Но на самом деле, наоборот, это казахский мир нападает на русский мир. Посмотрите, сколько у нас звёзд, актёров, певцов, которые заслуживают уважения у российского зрителя, у всей России… А то, что делает национализм – это жалкое зрелище. Для сведения, расскажу причину казахстанского национализма. В Казахстане в 2022 году зарегистрировано 22 тысячи западных фондов, 16 тысяч из которых активно работают, продвигая под видом гражданских прав и демократий антироссийскую и русофобскую повестку. Иностранное финансирование получают примерно двести неправительственных организаций Казахстана, 70% из этих средств приходится на США. Во втором полугодии 2022 года финансирование в страны СНГ составило 248 миллионов долларов. Для сравнения, за весь прошлый год – 243 миллионов долларов. То есть ежегодно 250,5 миллионов долларов вкладывается в развитие казахстанского нацизма, поняли?»

Многое во внешней политике зависит от руководства страны. Президент Казахстана Токаев провозгласил курс на многовекторность, то есть не отдавать предпочтению ни одному направлению. Такой курс трудно выдержать, когда у тебя на севере мощный сосед, который ведёт себя на международной арене независимо, и ты крепко связан с ним экономически. Токаев это понимает, и первый официальный визит после своего избрания президентом нанёс в Москву. Где его встречали подчёркнуто уважительно. А из Москвы Токаев полетел в Париж. Логично. Показал, что и с Западом будет поддерживать отношения.

Но есть некоторые моменты, которые настораживают. Те же юрты, которые казахи ставили на Украине, и сотрудники посольства Казахстана принимали участие в этой антироссийской акции. Представитель МИД России Мария Захарова сделала по этому поводу специальное заявление. Ответ из Астаны был туманным и неконкретным: дескать, это частная инициатива граждан, а в это государство не вмешивается.

Однако по некоторым признакам можно сделать вывод, что в военном конфликте Казахстан придерживается проукраинской позиции. Об этом говорит и тот факт, что в сентябре 2022 года директором Службы центральных коммуникаций при президенте назначен откровенный русофоб Аскар Умаров.

А если учитывать, что главный информатор президента, мягко говоря, негативно настроен по отношению к России, плюс факт, что он стажировался в Польше и Англии, то можно догадаться, какого рода информацию он кладёт на стол Токаева.

Умаров прославился тем, что в 2018 году возглавляя государственное агентство Kazinform, разместил на его сайте карту, на которой в составе Казахстана оказались Оренбург, Омск, районы Китая, Монголии и чуть не половина Узбекистана. Тем не менее в 2021 году Токаев в назначил его министром информации и общественного развития Казахстана. В этой должности Умаров не раз оскорбительно отзывался о России, о проживающих в Казахстане русских. В частности, называл русских Казахстана «навязанной диаспорой», презрительно отзывался о победе в Великой Отечественной, составлял планы «деколонизации сознания казахов». Именно за слова «навязанная диаспора» и публикацию карт, на которых Оренбургская область РФ названа «аннексированной территорией Казахстана» Россотрудничество отказалось иметь дело с министром. А теперь это одна из близких к президенту фигур.

Запад тем временем строит анти-Россию в Средней Азии. Посол ЕС в Узбекистане Шарлотта Адриан прямо заявила на встрече с журналистами: «Направления сотрудничества Европейского союза с Центральной Азией нацелены на то, чтобы диверсифицировать экономики стран региона и облегчить зависимость от Российской Федерации». Просто замечательно! Такие эти заботливые чиновники и чиновницы из ЕС, день и ночь думают о том, чем бы ещё «облагодетельствовать» страны Средней Азии! И всегда приходят к одному и тому же гениальному выводу: все несчастья этих стран от России, потому держитесь подальше от неё, как можно подальше.

Послица Шарлотта выразилась обтекаемо: «облегчить зависимость от РФ».

А вот представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель изъясняется предельно прямо: «Евросоюз намерен усиливать присутствие в Центральной Азии, где сможет сбалансировать влияние России и Китая».

Во время поездки по региону на встрече с Токаевым он сказал: «Мы должны углубить наши связи с регионом и использовать тот огромный потенциал, который он может предложить, с точки зрения поставок энергии, критического сырья и новых транспортных коридоров, не зависящих от России».

От кого-кого, а от Борреля довольно странно слышать подобное. Ведь незадолго до этого он заявлял, что Европа – это «ухоженный сад», а окружающий ее мир – «агрессивные джунгли». И призывал беречь этот сад от вторжения из джунглей. То есть от вторжения, в том числе, и азиатов. Теперь же предлагает соединить два таких разных мира транспортным коридором. Правда, в обход России… Токаев ничего на это не сказал.

Если из Украины получилось сделать Анти-Россию, то можно то же самое проделать и с Казахстаном, где всё круче волна русофобии, разгоняемая казахской блогосферой, которая много делает, чтобы возбуждать и поддерживать в обществе ненависть к России, к русским.

В ноябре прошлого года политолог Дмитрий Дробницкий в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» предостерёг: России нужно «обратить внимание, что следующая проблема – это Казахстан», потому что там, по его мнению, «тоже могут начаться нацистские процессы», как на Украине. Что тут началось в казахской блогосфере! Проклятия в адрес Соловьёва, России, русских лились бурным грязным потоком. Интернет-издание Kursiv Media сделало запрос в министерство информации и общественного развития РК: а не пора ли «оградить казахстанцев от российской государственной пропаганды и запретить вещать российскому телеканалу «Россия 1» на территории Казахстана? Главный редактор Arbat.media Сырым Иткулов выдвигает обвинение: «Справедливо утверждать, что это на главных российских телеканалах процветает яркая казахофобия». Это смешно – в России вообще не вспоминают о казахах. И политолог высказал мнение, которое даже не вызвало тогда в студии интереса. Дискуссия о «нацистских процессах» в Казахстане не завязалась. А казахские блогеры долго не могли успокоиться. Вот типичное высказывание: «Все те, кто обвиняют сегодня Казахстан в русофобии, на деле смотрят на себя в зеркало и видят там казахофобов. То есть, мы имеем дело с неуклюжими попытками оправдать собственную агрессию по отношению к нашей стране». Где они увидели агрессию России по отношению к Казахстану, остаётся загадкой.

У России нет никаких претензий к Казахстану. Об этом говорил и Владимир Путин, и Сергей Лавров, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Лавров чётко высказался на тему отношений между Россией и Казахстаном:

– наши отношения – союзнические. Всегда приходим на выручку друг другу и проявляем понимание тех решений, которые принимаются в Астане и в Москве;

– мы тесно координируем свои действия на региональном уровне и на международной арене;

– у отношений между нашими странами светлое будущее на всех уровнях.

А что началось после интервью посла России в Казахстане Бородавкина! Он сказал: «Если коротко, Казахстан – це не Украина. Казахстан – не анти-Россия, которой, к сожалению, с подачи и при поддержке Запада стала Украина. Казахстан – наш ближайший союзник и интеграционный партнёр, и вопрос о пересмотре этой политической аксиомы не стоит в повестке дня российско-казахстанских отношений». Нормальное высказывание. Но вот какие слова посла возбудили казахских блогеров: «Националистические и радикальные лозунги захватили казахстанское общество. С сожалением могу констатировать и выразить озабоченность по поводу того, что националистические тенденции, радикальные в Казахстане просматриваются все более и более явственно. Интернет наполняется видеосюжетами, в которых радикальные националисты выступают с совершенно неприемлемыми требованиями, лозунгами и так далее. Причем эти лозунги русофобские».

Всё так и есть. Посол лишь зафиксировал факт. И это вызвало дикую злобу у казахского сектора блогеров. Обвинения знакомые: имперский диктат… посягательство на независимость Казахстана… казахофобия… и так далее, и в том же духе. И, разумеется, собирают подписи за выдворение Бородавкина из страны. Смешно. Посол дал по этому поводу комментарий: «Безответственные спекуляции "экспертов" относительно неких воображаемых, скрытых от общественного мнения внешнеполитических замыслов Кремля контрпродуктивны с точки зрения общих интересов как Москвы, так и Астаны и играют на руку Западу в его стремлении вбить клин между нашим братскими государствами и народами… Провокаторскую функцию по заказу Запада выполняют казахские радикал-националисты, которые выставляют в интернете свои многочисленные русофобские заявления». Добавить к этому нечего.

На русском языке казахские блогеры высказывают откровенно русофобскую позицию. Можно только представить, что они пишут на казахском. Я попытался с помощью интернет-переводчика познакомиться с высказываниями. Это мрак! Точь-в-точь как на Украине.

Бешенная злоба по отношению к России, к русским, призывы порвать все отношения с нами, требования изгнать из Казахстана русский язык… Всё до боли знакомо. А главное – они жаждут войны с Россией!

Специально для «Столетия»