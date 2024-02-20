Великие истории любви. Владимир Меньшов и Вера Алентова

Владимир Меньшов и Вера Алентова прожили в браке около 60 лет. В их совместной жизни было не все так гладко, им даже дважды пришлось расстаться. Как-то Владимир Валентинович даже удивлялся тому, как они вообще стали супругами, ведь, по его мнению, по своему типажу он вовсе не походил Вере Валентиновне.

Знакомство и брак

Судьба свела тогда еще Веру Быкову (свою нынешнюю фамилию по матери она взяла чуть позднее) и Владимира Меньшова в стенах Школы-студии МХАТ, где они обучались актерскому мастерству. Вера поступила туда с первой попытки, а Владимир до этого три раза пытался покорить ВГИК, но все его попытки закачивались оглушительными провалами.

Сначала они просто дружили, актриса служила ему «подспорьем» в учебе и вообще, в Москве. Оба были приезжими. Алентова переехала в столицу из Котласа, а Меньшов из Астрахани. Студенческая дружба переросла в любовь к третьему курсу.

Педагоги не на шутку переполошились, узнав о том, что подающая большие надежды студентка собирается замуж за малоперспективного молодого человека. Однако девушка поверила в своего возлюбленного. Позже актриса признавалась:

«Он очень много читал, был эрудированным мальчиком. Я не понимала педагогов, почему они не видят в нем того, что вижу я».

Меньшов и вовсе говорил:

«По манере поведения, по типажу я не ее человек. И если бы мы не учились на одном курсе, мы не были бы вместе. Нам был дан редчайший шанс узнать друг друга. У Веры была возможность присмотреться ко мне».



Они сыграли свадьбу в 1962 году, будучи студентами-второкурсниками. Пока их друзья готовили праздничный стол, молодые поехали в ЗАГС на трамвае. На торжество невеста надела свое самое нарядное платье, свадебного у нее не было. Свадьбу отпраздновали на последние 20 рублей в комнате студенческого общежития. После регистрации жених и невеста даже не поцеловались, потому что Вера распереживалась, когда увидела, что сотрудница загса открывает бутылку шампанского: платить-то было нечем! Молодых выручил деньгами свидетель.

В советском кинематографе зародился новый культовый творческий тандем, но до славы им было еще очень далеко. Актриса вспоминала:

«Мы приехали в общежитие и прекрасно отметили с ребятами с курса. На столе была селедка, огурцы, помидоры».

Вынужденная разлука и рождение дочери

Однако даже после свадьбы супруги жили в отдельных общежитиях. Первые годы брака были кошмаром для них обоих. Владимир Меньшов признался, что одной из главных проблем было «тотальное безденежье». Молодой семье приходилось постоянно занимать деньги.

После окончания института ее распределили в московский Театр имени Пушкина, а его — в театр Ставрополя. Актриса Вера Алентова в спектакле «Невольницы» в театре имени Пушкина, 1972-й.Фото: ИТАР-ТАСС Однако даже после свадьбы супруги жили в отдельных общежитиях. Первые годы брака были кошмаром для них обоих. Владимир Меньшов признался, что одной из главных проблем было «тотальное безденежье». Молодой семье приходилось постоянно занимать деньги.После окончания института ее распределили в московский Театр имени Пушкина, а его — в театр Ставрополя.Актриса Вера Алентова в спектакле «Невольницы» в театре имени Пушкина, 1972-й.Фото: ИТАР-ТАСС

После окончания школы-студии МХАТ Владимира Валентиновича распредилили в театр Ставрополя. Он согласился на переезд, потому что актерская профессия его разочаровала, а там ему обещали дать возможность заниматься театральными постановками. Вера Валентиновна ехать за мужем отказалась: ее уже приняли в труппу театра имени Пушкина. Это была их первая разлука на несколько лет.

Так они вынуждено расстались на несколько лет. Наконец, в 1967 году возлюбленные воссоединились, а через 2 года у Владимира и Веры родилась дочь Юлия. Актер и режиссер Владимир Меньшов в к/ф «Человек на своем месте», 1973-й.Фото: РИА Новости

Ситуация с финансами усугубилась, когда в 1969-м родилась их единственная дочь Юлия. В одном из интервью Вера Алентова призналась, что воспитание дочери в ранние годы далось им очень тяжело, ведь они были «понаехавшими» и обратиться за помощью было не к кому. Когда-то много лет назад... Молодые родители Владимир и Вера с дочкой Юлей. Фото: личный архив

Спустя много лет Юлия вспоминала то нелегкое для их семьи время:

«Помню детские ясли-сад, в которые меня отдали трехмесячной. А как только я вышла из младенческого возраста — перевели на пятидневку. Время было нелегкое. Папа числился аспирантом на курсе у Михаила Ромма во ВГИКе, и стипендия ему была не положена. Ночами он подрабатывал, разгру­жая хлеб в булочной. Но денег нам, конечно, не хва­тало, и мама вскоре после родов вышла на работу в Театр Пушкина».

Еще одно расставание Семейные неурядицы все больше подталкивали пару к разрыву. В то время Меньшов учился во ВГИКе, а Алентова активно играла в театре. Ей дали собственную квартиру, однако решение жилищного вопроса не спасло ситуацию. Из-за высокой занятости у супругов совсем не было времени на совместное времяпрепровождение, к этому прибавились мелкие ссоры и обиды.

Как когда-то признавался Владимир Валентинович, тогда они «сидели друг у друга в гландах». Они приняли решение расстаться, но развод оформлять не стали. Алентова вспоминала:

«Большое и чистое затирается бытом, вылезающим на передний план. Не из-за каприза, а потому что правда тяжело. И мы подумали в какой-то момент, что нам будет легче врозь», — поясняла актриса в программе «Судьба человека». В своем решении Вера была непреклонна, но официально брак супруги расторгать не стали.«Нам казалось, что если мы расстанемся, эти житейские испытания будет легче преодолевать по отдельности».

Алентова пыталась построить новую семью. Но последнего шага так и не сделала. И Меньшов пытался. Он закрутил роман с актрисой Людмилой Туевой, которая была моложе Владимира на девять лет. Он жаждал, чтобы она подарила ему наследника, однако после очередной ссоры по этому поводу начинающий режиссер навсегда ушел от Туевой. Через некоторое время актриса узнала, что беременна, но сына Меньшов так и не признал, и всю жизнь резко обрывал разговоры на эту тему.

Находясь в разлуке, Меньшов частенько приходил навещать супругу и дочь, привозил им подарки и баловал вниманием. Вера Валентиновна прописала мужа в своей квартире. Казалось, что вскоре все будет хорошо. Так и произошло.

Алентова и Меньшов воссоединились спустя несколько лет. Они вместе повели дочь в первый класс и вернулись домой уже в полном семейном составе. С тех самых пор пара больше никогда даже не предпринимала попыток к расставанию.

Бешеная популярность после фильма «Москва слеза не верит»

В конце 1970-х Меньшов начал съемки фильма «Москва слезам не верит». На главную роль он взял свою супругу, хотя на ее место претендовали и другие лучшие актрисы того времени. Режиссер беспокоился, что его будут упрекать в необъективности, потому спрос с Алентовой был очень высоким. Актрисы Вера Алентова и Ирина Муравьева в к/ф «Москва слезам не верит», 1980-й.Фото: РИА Новости

Все их старания окупились сполна — этому свидетельствовали многокилометровые очереди в кинотеатрах и, конечно же, полученная режиссером премия «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». После такого успеха семейной паре частенько приходилось выезжать в заграничные командировки, откуда они привозили книги и обновки для дочери. Юлия Меньшова вспоминала:

«Вот только они в основном про­сто лежали дома в шкафу — мне не разрешалось на­девать их в школу или в компанию одноклассников. Мама говорила: „Не у всех детей родители ездят заграницу! Не все могут себе позволить иметь джинсы!“ На самом деле мама сильно заблуждалась, и часто я выглядела скромнее всех в классе».

Строгое воспитание дочери Родители воспитывали Юлию в особой строгости. Ее отец был убежден, что дочь должна познавать жизнь не только посредством чтения книг и посещения музеев, но и трудом. И уже с 12 лет на протяжении трех лет отец отправлял ее под Астрахань к своей сестре, чтобы девочка целый месяц занималась прополкой помидоров в колхозе.

«Кроме того, он хотел, чтобы я узнавала жизнь как можно шире — не только через чтение книг и посещение музеев, поэтому с моих 12 лет он три года подряд отправлял меня под Астрахань к своей родной сестре-учительнице. И там я вместе со всеми школьниками (там это было абсолютной обязаловкой) работала по месяцу на прополке помидоров в колхозе», - вспоминала Меньшова.

В те времена ей очень нравилось, что после трудового дня можно было пойти на танцы. Сейчас Меньшова говорит о таких поездках в Астрахань с благодарностью. Она вспоминает, что подобная терапия не только помогла ей стать самостоятельной, но и расширила представления о стране.

«Я ощутимо поняла разницу: Москва и страна. И это было важное понимание. Не всегда исключительно комплиментарное, но в хорошем смысле дававшее знание о сермяжной правде. И уважение к труду там возникло огромное. Именно физическому труду, тяжкому. Которого все городские люди не знают или избегают. Но помидоры-то, например, есть все любят. И поэтому кто-то должен их посадить, прополоть и собрать. И общение в той среде было для меня очень важным. Формирующим, что ли. Условно говоря, не только юмор, но и идеологию мема из интернета, где фотография шахтеров, выходящих вечером из забоя, подписана: «Расскажи им, как ты устал на репетиции», я в полной мере поняла уже в подростковом возрасте. И золотая молодежь вызывала у меня глубокое неуважение. Так что папин воспитательный план удался», - поделилась Юлия.

Еще Юлия вспоминала, что папа с неприязнью относился к так называемой золотой молодежи и очень переживал, что дочь может примкнуть к этой группе.

«Поэтому он довольно часто вел со мной разговоры о том, что нет ничего более унизительного, чем кичиться в обществе успехом своих родителей, подчеркивая, что мне еще только предстоит доказать миру свою состоятельность», — говорила девушка.

Помимо готовки, в семье Меньшов отвечал за киносеансы - всей семьей смотрели фильмы на видеомагнитофоне (в СССР это всегда был предмет роскоши - прим.), а перед этим режиссер рассказывал жене и дочке о картине и ее создателе. Юля вспоминала, что у папы взрослый интерес к ней появился лет с 12 - он начал подсовывать ей книги, которые надо прочесть, говорил, в какие музеи надо сходить... Юлия Меньшова окончила актерский факультет Школы-студии МХАТ. Кстати, поступала она туда под фамилией Большова, чтобы у приемной комиссии не возникло никаких ассоциаций с ее звездными родителями. Отец с матерью приходили на каждый экзамен дочери, а Юлия так вспоминает этот период:

«Мама говорила: то, что дочь делает на сцене, это „за гранью добра и зла“. Отец был еще категоричнее: мол, Юлю в институте держат из жалости».

Тем не менее окончила она его с красным дипломом.

В 2011 году состоялась премьера спектакля «Любовь. Письма», в котором Юлия выступила в качестве режиссера. Ее родители стали главными и единственными действующими лицами всего действа. Во время репетиций Владимир Валентинович все время ссорился с дочерью, так как ему не нравились некоторые моменты режиссуры, однако спектакль, к счастью, все же увидел свет. Ну а сами зрители остались в восторге от увиденного действа. Владимир Меньшов и Вера Алентова в спектакле «Любовь. Письма» в театре имени Пушкина, 2011-й.Фото: ИТАР-ТАСС / Александр Куров В 2011 году состоялась премьера спектакля «Любовь. Письма», в котором Юлия выступила в качестве режиссера. Ее родители стали главными и единственными действующими лицами всего действа. Во время репетиций Владимир Валентинович все время ссорился с дочерью, так как ему не нравились некоторые моменты режиссуры, однако спектакль, к счастью, все же увидел свет. Ну а сами зрители остались в восторге от увиденного действа.Владимир Меньшов и Вера Алентова в спектакле «Любовь. Письма» в театре имени Пушкина, 2011-й.Фото: ИТАР-ТАСС / Александр Куров Когда появились внуки Андрей и Таисия, Меньшов и Алентова начали строить дачу. Общее увлечение еще сильнее объединило. И если судить по итогам жизни: Алентовой очень повезло с мужем. Главное ведь не то, что было в молодости, а что стало в результате. А в результате, если бы не Меньшов, не было бы оскароносного фильма «Москва слезам не верит», очень смешной, несмотря на её критику, комедии «Ширли-мырли», мелодрамы «Зависть богов». Владимир Меньшов - талантливый актёр и режиссёр и просто хороший муж! Золотая свадьба

Как-то Вера Алентова рассказывала, что у них в семье не было жестко распределенных обязанностей. Она вспоминала: «Меньшов любит готовить и делает это очень хорошо, быстро и вкусно. Наш внук Андрей даже подарил ему рисунок, на котором написал: „Ах, как вкусно дед готовит!“ Я же готовить не люблю. Но зато лучше разбираюсь в вопросах ремонта квартиры и дачи».

В 2012 году супруги отметили 50-летие брака. Вера Валентиновна говорила, что любовные чувства после стольких лет брака «совершенно иного состава», но ощущения те же самые и заключила:

«Это прекрасно — стареть вместе!»

Владимир Меньшов и Вера Алентова обвенчались в церкви в честь 50-летия брака в 2012-м. На обряде присутствовали самые близкие люди пары. Они были неразлучны не только в жизни, но и на сцене. Актеры играли вместе в театре имени Пушкина. Владимир Меньшов и Вера Алентова на юбилее Школы-студии МХАТ в 2003-м.Фото: ИТАР-ТАСС / Александра Куров

Алентова призналась, что муж был для нее опорой в жизни. Только рядом с ним Алентова могла оставаться слабой женщиной и полностью доверить ему свою жизнь.

Как-то Вера Алентова рассказывала, что у них в семье не было жестко распределенных обязанностей. Она вспоминала:«Меньшов любит готовить и делает это очень хорошо, быстро и вкусно. Наш внук Андрей даже подарил ему рисунок, на котором написал: „Ах, как вкусно дед готовит!“Я же готовить не люблю. Но зато лучше разбираюсь в вопросах ремонта квартиры и дачи».В 2012 году супруги отметили 50-летие брака. Вера Валентиновна говорила, что любовные чувства после стольких лет брака «совершенно иного состава», но ощущения те же самые и заключила:«Это прекрасно — стареть вместе!»Владимир Меньшов и Вера Алентова обвенчались в церкви в честь 50-летия брака в 2012-м. На обряде присутствовали самые близкие люди пары. Они были неразлучны не только в жизни, но и на сцене. Актеры играли вместе в театре имени Пушкина.Владимир Меньшов и Вера Алентова на юбилее Школы-студии МХАТ в 2003-м.Фото: ИТАР-ТАСС / Александра КуровАлентова призналась, что муж был для нее опорой в жизни. Только рядом с ним Алентова могла оставаться слабой женщиной и полностью доверить ему свою жизнь.