Великие истории любви. Владимир Меньшов и Вера Алентова

Владимир Меньшов и Вера Алентова прожили в браке около 60 лет. В их совместной жизни было не все так гладко, им даже дважды пришлось расстаться. Как-то Владимир Валентинович даже удивлялся тому, как они вообще стали супругами, ведь, по его мнению, по своему типажу он вовсе не походил Вере Валентиновне.
Знакомство и брак
Сначала они просто дружили, актриса служила ему «подспорьем» в учебе и вообще, в Москве. Оба были приезжими. Алентова переехала в столицу из Котласа, а Меньшов из Астрахани. Студенческая дружба переросла в любовь к третьему курсу.
Педагоги не на шутку переполошились, узнав о том, что подающая большие надежды студентка собирается замуж за малоперспективного молодого человека. Однако девушка поверила в своего возлюбленного. Позже актриса признавалась:
«Он очень много читал, был эрудированным мальчиком. Я не понимала педагогов, почему они не видят в нем того, что вижу я».
Меньшов и вовсе говорил:
«По манере поведения, по типажу я не ее человек. И если бы мы не учились на одном курсе, мы не были бы вместе. Нам был дан редчайший шанс узнать друг друга. У Веры была возможность присмотреться ко мне».
Они сыграли свадьбу в 1962 году, будучи студентами-второкурсниками. Пока их друзья готовили праздничный стол, молодые поехали в ЗАГС на трамвае. На торжество невеста надела свое самое нарядное платье, свадебного у нее не было. Свадьбу отпраздновали на последние 20 рублей в комнате студенческого общежития. После регистрации жених и невеста даже не поцеловались, потому что Вера распереживалась, когда увидела, что сотрудница загса открывает бутылку шампанского: платить-то было нечем! Молодых выручил деньгами свидетель.
В советском кинематографе зародился новый культовый творческий тандем, но до славы им было еще очень далеко. Актриса вспоминала:
«Мы приехали в общежитие и прекрасно отметили с ребятами с курса. На столе была селедка, огурцы, помидоры».
После окончания института ее распределили в московский Театр имени Пушкина, а его — в театр Ставрополя.Актриса Вера Алентова в спектакле «Невольницы» в театре имени Пушкина, 1972-й.Фото: ИТАР-ТАСС
После окончания школы-студии МХАТ Владимира Валентиновича распредилили в театр Ставрополя. Он согласился на переезд, потому что актерская профессия его разочаровала, а там ему обещали дать возможность заниматься театральными постановками. Вера Валентиновна ехать за мужем отказалась: ее уже приняли в труппу театра имени Пушкина. Это была их первая разлука на несколько лет.
Так они вынуждено расстались на несколько лет. Наконец, в 1967 году возлюбленные воссоединились, а через 2 года у Владимира и Веры родилась дочь Юлия.Актер и режиссер Владимир Меньшов в к/ф «Человек на своем месте», 1973-й.Фото: РИА Новости
Ситуация с финансами усугубилась, когда в 1969-м родилась их единственная дочь Юлия. В одном из интервью Вера Алентова призналась, что воспитание дочери в ранние годы далось им очень тяжело, ведь они были «понаехавшими» и обратиться за помощью было не к кому.Когда-то много лет назад... Молодые родители Владимир и Вера с дочкой Юлей. Фото: личный архив
Спустя много лет Юлия вспоминала то нелегкое для их семьи время:
«Помню детские ясли-сад, в которые меня отдали трехмесячной. А как только я вышла из младенческого возраста — перевели на пятидневку. Время было нелегкое. Папа числился аспирантом на курсе у Михаила Ромма во ВГИКе, и стипендия ему была не положена. Ночами он подрабатывал, разгружая хлеб в булочной. Но денег нам, конечно, не хватало, и мама вскоре после родов вышла на работу в Театр Пушкина».
Еще одно расставаниеСемейные неурядицы все больше подталкивали пару к разрыву. В то время Меньшов учился во ВГИКе, а Алентова активно играла в театре. Ей дали собственную квартиру, однако решение жилищного вопроса не спасло ситуацию. Из-за высокой занятости у супругов совсем не было времени на совместное времяпрепровождение, к этому прибавились мелкие ссоры и обиды.
Как когда-то признавался Владимир Валентинович, тогда они «сидели друг у друга в гландах». Они приняли решение расстаться, но развод оформлять не стали. Алентова вспоминала:
«Большое и чистое затирается бытом, вылезающим на передний план. Не из-за каприза, а потому что правда тяжело. И мы подумали в какой-то момент, что нам будет легче врозь», — поясняла актриса в программе «Судьба человека». В своем решении Вера была непреклонна, но официально брак супруги расторгать не стали.«Нам казалось, что если мы расстанемся, эти житейские испытания будет легче преодолевать по отдельности».
Алентова пыталась построить новую семью. Но последнего шага так и не сделала. И Меньшов пытался. Он закрутил роман с актрисой Людмилой Туевой, которая была моложе Владимира на девять лет. Он жаждал, чтобы она подарила ему наследника, однако после очередной ссоры по этому поводу начинающий режиссер навсегда ушел от Туевой. Через некоторое время актриса узнала, что беременна, но сына Меньшов так и не признал, и всю жизнь резко обрывал разговоры на эту тему.
Находясь в разлуке, Меньшов частенько приходил навещать супругу и дочь, привозил им подарки и баловал вниманием. Вера Валентиновна прописала мужа в своей квартире. Казалось, что вскоре все будет хорошо. Так и произошло.
Алентова и Меньшов воссоединились спустя несколько лет. Они вместе повели дочь в первый класс и вернулись домой уже в полном семейном составе. С тех самых пор пара больше никогда даже не предпринимала попыток к расставанию.
Бешеная популярность после фильма «Москва слеза не верит»
В конце 1970-х Меньшов начал съемки фильма «Москва слезам не верит». На главную роль он взял свою супругу, хотя на ее место претендовали и другие лучшие актрисы того времени. Режиссер беспокоился, что его будут упрекать в необъективности, потому спрос с Алентовой был очень высоким.Актрисы Вера Алентова и Ирина Муравьева в к/ф «Москва слезам не верит», 1980-й.Фото: РИА Новости
Все их старания окупились сполна — этому свидетельствовали многокилометровые очереди в кинотеатрах и, конечно же, полученная режиссером премия «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».После такого успеха семейной паре частенько приходилось выезжать в заграничные командировки, откуда они привозили книги и обновки для дочери. Юлия Меньшова вспоминала:
«Вот только они в основном просто лежали дома в шкафу — мне не разрешалось надевать их в школу или в компанию одноклассников. Мама говорила: „Не у всех детей родители ездят заграницу! Не все могут себе позволить иметь джинсы!“ На самом деле мама сильно заблуждалась, и часто я выглядела скромнее всех в классе».
Строгое воспитание дочериРодители воспитывали Юлию в особой строгости. Ее отец был убежден, что дочь должна познавать жизнь не только посредством чтения книг и посещения музеев, но и трудом. И уже с 12 лет на протяжении трех лет отец отправлял ее под Астрахань к своей сестре, чтобы девочка целый месяц занималась прополкой помидоров в колхозе.
«Кроме того, он хотел, чтобы я узнавала жизнь как можно шире — не только через чтение книг и посещение музеев, поэтому с моих 12 лет он три года подряд отправлял меня под Астрахань к своей родной сестре-учительнице. И там я вместе со всеми школьниками (там это было абсолютной обязаловкой) работала по месяцу на прополке помидоров в колхозе», - вспоминала Меньшова.
В те времена ей очень нравилось, что после трудового дня можно было пойти на танцы. Сейчас Меньшова говорит о таких поездках в Астрахань с благодарностью. Она вспоминает, что подобная терапия не только помогла ей стать самостоятельной, но и расширила представления о стране.
«Я ощутимо поняла разницу: Москва и страна. И это было важное понимание. Не всегда исключительно комплиментарное, но в хорошем смысле дававшее знание о сермяжной правде. И уважение к труду там возникло огромное. Именно физическому труду, тяжкому. Которого все городские люди не знают или избегают. Но помидоры-то, например, есть все любят. И поэтому кто-то должен их посадить, прополоть и собрать. И общение в той среде было для меня очень важным. Формирующим, что ли. Условно говоря, не только юмор, но и идеологию мема из интернета, где фотография шахтеров, выходящих вечером из забоя, подписана: «Расскажи им, как ты устал на репетиции», я в полной мере поняла уже в подростковом возрасте. И золотая молодежь вызывала у меня глубокое неуважение. Так что папин воспитательный план удался», - поделилась Юлия.
Еще Юлия вспоминала, что папа с неприязнью относился к так называемой золотой молодежи и очень переживал, что дочь может примкнуть к этой группе.
«Поэтому он довольно часто вел со мной разговоры о том, что нет ничего более унизительного, чем кичиться в обществе успехом своих родителей, подчеркивая, что мне еще только предстоит доказать миру свою состоятельность», — говорила девушка.
Помимо готовки, в семье Меньшов отвечал за киносеансы - всей семьей смотрели фильмы на видеомагнитофоне (в СССР это всегда был предмет роскоши - прим.), а перед этим режиссер рассказывал жене и дочке о картине и ее создателе. Юля вспоминала, что у папы взрослый интерес к ней появился лет с 12 - он начал подсовывать ей книги, которые надо прочесть, говорил, в какие музеи надо сходить...Юлия Меньшова окончила актерский факультет Школы-студии МХАТ. Кстати, поступала она туда под фамилией Большова, чтобы у приемной комиссии не возникло никаких ассоциаций с ее звездными родителями. Отец с матерью приходили на каждый экзамен дочери, а Юлия так вспоминает этот период:
Тем не менее окончила она его с красным дипломом.
Когда появились внуки Андрей и Таисия, Меньшов и Алентова начали строить дачу. Общее увлечение еще сильнее объединило. И если судить по итогам жизни: Алентовой очень повезло с мужем. Главное ведь не то, что было в молодости, а что стало в результате. А в результате, если бы не Меньшов, не было бы оскароносного фильма «Москва слезам не верит», очень смешной, несмотря на её критику, комедии «Ширли-мырли», мелодрамы «Зависть богов». Владимир Меньшов - талантливый актёр и режиссёр и просто хороший муж!
Золотая свадьба
В 2012 году супруги отметили 50-летие брака. Вера Валентиновна говорила, что любовные чувства после стольких лет брака «совершенно иного состава», но ощущения те же самые и заключила:
«Это прекрасно — стареть вместе!»
Владимир Меньшов и Вера Алентова обвенчались в церкви в честь 50-летия брака в 2012-м. На обряде присутствовали самые близкие люди пары. Они были неразлучны не только в жизни, но и на сцене. Актеры играли вместе в театре имени Пушкина.Владимир Меньшов и Вера Алентова на юбилее Школы-студии МХАТ в 2003-м.Фото: ИТАР-ТАСС / Александра Куров
Алентова призналась, что муж был для нее опорой в жизни. Только рядом с ним Алентова могла оставаться слабой женщиной и полностью доверить ему свою жизнь.
Секреты крепкого бракаСупруги прожили вместе 59 лет.Звездным супругам оставался всего год до бриллиантовой свадьбы...
Их смог разлучить лишь уход из жизни Владимира Валентиновича в 2021 году. Вера Валентиновна довольно тяжело переживала кончину супруга и долгое время предпочитала не появляться на публике. Исключение она делала лишь ради внука, став гостьей на его свадьбе в июне 2023 года. А уже в августе прибыла на сбор труппы театра имени Пушкина. Там она появилась с обручальным кольцом, с которым в память о горячо любимом супруге предпочитает не расставаться.Меньшов гордился своей большой и дружной семьей (на фото с женой, дочерью, зятем Игорем Гординым, внуком Андреем и внучкой Тасей). Фото: Инстаграм (запрещена на территории России)
Воспитывая своих детей, Юлия никогда не шла у них на поводу.Именно поэтому дочь и сын ничем не отличались от других детей.
«Я считала правильным искать не элитную школу, а хорошую, но в нашем районе. Чтобы дети не ездили долгой дорогой с шофером и были изолированы в замкнутом кругу, а обрастали собственными друзьями во дворе и школе. Я никогда не давала им в руки деньги просто так. Они всегда были неким поощрением. И никогда это не были большие суммы. Кроме того, мы, конечно, говорили о том, что каждому из них предстоит состояться самостоятельно, абсолютно независимо от нас. Мы будем рядом, мы поддержим, если будет нужна помощь, но фишка в том, что гораздо интереснее жить, сознавая собственный вклад в свою успешность», - поделилась Юлия в беседе с «Телепрограммой».
Свое последнее интервью Владимир Меньшов дал дочери. Оно получилось очень личным и откровенным. В нем режиссер признался:
«Я думаю, что жену надо брать всегда несколько выше тебя по ощущению, чтобы тянуться, доказывать. Чтобы она была немножко недосягаема. Тогда ты сам встаешь на цыпочки и взлетаешь. <...> Я тянулся, я доказывал, что я стою больше, чем во мне разглядывают, и стою того, что она во мне разглядела. Это действительно чудо, что она согласилась выйти за меня замуж. Я до сих пор не очень понимаю, как это произошло — что мы полюбили друг друга».На вопрос о том, как им удалось сохранять свой брак на протяжении стольких лет, Вера Алентова отвечала, что дело в уважительном и терпимом отношеним друг к другу. Она продолжила свою мысль:
«За отношениями, тем более в семье, нужно ухаживать, как за цветами».
А еще как-то вспомнила романтическую историю, характеризующую их любовь:
«Однажды в мой день рождения я уезжала на гастроли в Ленинград. Володя пришел меня провожать на вокзал. Я сказала: мне так грустно, что я еду одна. «Какие проблемы?» - ответил Володя и прыгнул в вагон. Билета у него не было, поэтому он лег на мое место и спал замечательно. А я сидела на корточках и всю ночь смотрела на него, думая, какое это счастье…»
Больше о личной жизни Вера Алентова рассказывает в своих мемуарах — совсем недавно она выпустила книгу под названием «Все не случайно». В ней актриса вспоминает об актерской карьере, личной жизни и даже затрагивает щепетильную тему пластических операций.
Владимир Меньшов с дочкой Юлией. Фото: Инстаграм
Юлия Меньшова опубликовала в Инстаграме этот снимок из последней фотосессии отца с такой подписью: «Папа всю жизнь любил настенные художественные календари. Затеяв семейную фотосессию в декабре 2020-го, я хотела из полученных фотографий сделать для него большой перекидной календарь... Папа был очень доволен! Спустя полгода я уже немного подзабыла, как именно отбирала кадры, распределяя их по месяцам. Но вчера, заехав в квартиру родителей, натолкнулась глазами на замерший на календаре июнь и почти автоматически перекинула страничку…
А там оказалась именно эта фотография. Которая, теперь мне кажется, стала символом нашего прощания. Папа растворяется в вечности любви! Далеко не только моей! Всех, кто сегодня горюет...»
https://adme.media/tvorchestvo-kino/istoriya-lyubvi-very-ale...
https://www.5-tv.ru/tabloid/349756/otobsezitia-dooskara-isto...
https://www.wday.ru/seks-otnosheniya/sem/muza-v-kino-i-zhizn...
https://www.kp.ru/daily/28299/4439540/
https://teleprogramma.pro/stars/star-hist/1897673-vsyu-noch-...
https://kotlaslib.aonb.ru/doc/tajny_znam.pdf
https://graziamagazine.ru/lifestyle/schaste-dlinoyu-v-59-let...
https://www.starhit.ru/novosti/yuliya-menshova-zagovorila-o-...
https://www.kino-teatr.ru/lifestyle/news/y2021/7-15/25220/?y...
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