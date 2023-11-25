Поздравляем с днём матери !

Мама - без преувеличения важнейшая фигура в жизни человека. Она дает нам самое важное - жизнь, учит, как по ней нужно идти, поддерживает в дороге, оберегает, всегда готова прийти на помощь. Мама - тот человек, который всегда будет с нами несмотря ни на что, будет любить и беречь своего ребенка. День матери в России отмечается каждое последнее воскресенье ноября. В 2023 году он выпадает на 26 ноября, в этот день и в его преддверии дети традиционно поздравляют своих мам, благодарят и воздают должное бескорыстному и самоотверженному материнскому труду.

В России все женщины обычно чествуются 8 марта. При этом неважно, поздравляют ли мать, бабушку, сестру, дочь или подругу. Однако для каждого такого случая есть отдельные праздничные дни в календаре. Большинство из них не носит официальный характер. А вот с матерями ситуация друга, их особый день в календаре российских праздников имеется. Всей истории человечества присущ культ матери, существовавший в разных народах на противоположных точках земного шара. У древних греков объектом поклонения была мать всех богов - Рея, у римлян - матерь богов Кибелла, кельты воздавали почести матерям во время чествования богини Бриджит. Первые попытки учредить День матери в российской истории датируются 1 декабря 1915 года, однако в то время дата не смогла устояться и не вошла в календарь праздников.

Одним из основоположников празднования Дня матери во времена позднего СССР стала учитель русского языка и литературы из Баку Эльмира Джавадовна Гусейнова. По ее инициативе в одной из городских школ 30 октября 1988 года был подготовлен и проведен праздничный концерт, посвященный материнству. Эльмира Джавадовна Гусейнова преподавала русский язык и литературу в бакинской школе № 228.

Законодательное закрепление праздника произошло лишь в 1993 году, однако не в национальном, а в региональном масштабе. Первым субъектом Федерации, установившим праздник День матери, стала Республика Саха.

Спустя пять лет, в 1998 году, День матери был учрежден указом президента России и официально стал праздником для всей страны. С инициативой учреждения праздника тогда выступил комитет Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи. Подобные праздники существуют во многих странах. Как бы ни различались культуры, которые живут на планете, всех людей роднит почитание матери.

Самая популярная дата Дня матери в мире — второе воскресенье мая. В 2023 году это 14 мая.

В этот день праздник матерей отмечается в таких государствах, как Украина, Эстония, США, Мальта, Кипр, Дания, Финляндия, Германия, Италия, Турция, Австралия, Япония и многие другие.

Есть и другие варианты:

3 марта — в Грузии;

5 марта 2023 года — в Великобритании (датируется первым воскресеньем месяца);

21 марта — в Египте;

7 апреля — в Армении;

2 мая — в Испании, Литве и Португалии (датируется первым воскресеньем месяца);

9 мая — в Греции;

10 мая — на Филиппинах;

15 мая 2023 года — в Киргизии (датируется третьим воскресеньем месяца);

26 мая — в Польше;

17 сентября 2023 года — в Казахстане (датируется третьим воскресеньем месяца);

14 октября — в Белоруссии.

И так далее. День матери — один из самых распространённых в мире праздников. И хотя общей даты для всех народов нет, практически всюду такой праздник можно встретить. Символом Дня матери в России стала незабудка, считается, что цветок символизирует постоянность, преданность и бескорыстную любовь - то, с чем более всего ассоциируется образ матери.

Уже несколько лет в России проходит социальная акция "Мама, я тебя люблю!", приуроченная ко Дню матери. В неделю перед праздником в рамках акции проводится раздача тематических открыток, которые можно подарить мамам, а также другие мероприятия, посвященные празднику. Интересные факты

Самой многодетной матерью России является 71-летняя Татьяна Сорокина из Ростовской области. За свою жизнь она воспитала 83 ребенка, из которых самостоятельно родила только двух детей, все остальные - усыновленные и приемные.

В СССР для матерей существовали специальные награды – "Медаль Материнства" вручалась женщинам, родившим и воспитавшим 5 или 6 детей. Те, кто родил и воспитал 7, 8 или 9 детей, удостаивались ордена "Материнская слава". А если детей 10 и более, был положен орден и звание "Мать-героиня". В августе 2022 года в России вернули это звание.

Слово "мама" звучит похоже во многих языках мира. Считается, что это может быть связано с тем, что оно происходит от звуков, которые издает ребенок.

День матери - международный праздник, отмечаемый ежегодно в большинстве стран мира, в основном он празднуется в мае.

https://rg.ru/2022/11/25/den-materi-v-rossii-istoriia-i-tradicii-prazdnika.html

https://dzen.ru/a/XMw0eG9haQCyEnsE

https://ren.tv/longread/1049216-den-materi-2022-data-istoriia-i-simvoly-prazdnika-v-rossii

Прекрасные советские фильмы о мамах:

Начнём с фильма «Мать», в котором роль матери рабочего-революционера Павла Власова сыграла на тот момент никому не известная актриса Вера Барановская

«Мать»

режиссер - Всеволод Пудовкин, 1926 год Кадр из фильма «Мать», 1926 год. Фото: Кинориум

Актриса настолько сильно вжилась в роль, что ее работа в фильме вошла в историю кино как один из самых мощных женских образов.

Вера Барановская действительно создала сложный образ матери. Это и архаичная мать-старушка, и свобода, ведущая народ, и Родина: все эти сложные идеи актриса соединила в реалистичной, психологически точно выстроенном образе матери. А ее взгляд с экрана надолго остается в памяти и тревожит сердце.

«Однажды 20 лет спустя»

режиссер - Юрий Егоров, 1980 год Кадр из фильма «Однажды 20 лет спустя», 1980 год. Фото: РИА Новости

Пожалуй, те, кто родились еще в советское время, именно этот фильм вспоминают самым первым, когда речь заходит о семье и материнстве.

В лирической комедии Наталья Гундарева сыграла роль Нади Кругловой — матери-героини, родившей и воспитавшей десятерых детей. Интересно, что у самой актрисы, сыгравшей скромную и заботливую маму такого большого семейства, своих детей не было. Несмотря на это, роль матери-героини ей, несомненно, удалась и, по-моему, это одна из ее лучших ролей.

«Хозяйка детского дома»

режиссер - Валерий Кремнев, 1983 год Кадр из фильма «Хозяйка детского дома», 1983 год. Фото: stuki-druki.com

А в этой двухсерийной мелодраме актриса Наталья Гундарева сыграла роль директора детского дома Александру Ванееву, которая всю свою жизнь посвятила воспитанию детей, оставшихся без родителей.

«Женщины»

режиссер - Павел Любимов, 1965 год Кадр из фильма «Женщины», 1965 год. Фото: РИА Новости

Мелодрама, состоящая из трех новелл, рассказывает нам о непростой судьбе женщин, которые не только в одиночку растили детей, но и продвигались по карьерной лестнице.

Три женщины – три судьбы, каждая из которых мечтает найти свое счастье, которое понимает каждая по-своему. У Кати (Нина Сазонова) – это вырастить и увидеть счастливым своего единственного сына, являющегося смыслом всей его жизни, ради которого она, овдовев, так и не решилась выйти замуж повторно. Для Дуси (Инна Макарова) – это найти любовь, которая постоянно ускользает от нее, а для Альки (Галина Яцкина), которая пока еще вся та же деревенская чистая и светлая девушка – просто пока устроиться в жизни и забрать к себе своего ребенка. режиссер - Павел Любимов, 1965 годКадр из фильма «Женщины», 1965 год. Фото: РИА НовостиМелодрама, состоящая из трех новелл, рассказывает нам о непростой судьбе женщин, которые не только в одиночку растили детей, но и продвигались по карьерной лестнице.Три женщины – три судьбы, каждая из которых мечтает найти свое счастье, которое понимает каждая по-своему. У Кати (Нина Сазонова) – это вырастить и увидеть счастливым своего единственного сына, являющегося смыслом всей его жизни, ради которого она, овдовев, так и не решилась выйти замуж повторно. Для Дуси (Инна Макарова) – это найти любовь, которая постоянно ускользает от нее, а для Альки (Галина Яцкина), которая пока еще вся та же деревенская чистая и светлая девушка – просто пока устроиться в жизни и забрать к себе своего ребенка.

«Мечта»

режиссер - Михаил Ромм, 1941 год Кадр из фильма «Мечта», 1941 год. Фото: Кинориум

Как бы странно не звучало, но для зрителей Фаина Раневская мало ассоциируется с образом матери. Тем не менее, большинство её кинообразов так или иначе с этим связаны (Ляля в «Подкидыше», Мачеха в «Золушке»).

Но речь пойдет не об этих фильмах, а о забытом на сегодняшний день фильме «Мечта», который стал единственной главной драматической ролью Фаины Георгиевны. В фильме Раневская досталась роль хозяйки комнат Розы Скороход. Актриса создала на экране очень сложный образ матери, страдающей от любви к сыну-негодяю и одновременно жестокой к другим людям.

«Чук и Гек»

режиссер - Иван Лукинский, 1953 год Кадр из фильма «Чук и Гек», 1953 год. Фото: РИА Новости

Ну, кто из вас не смотрел эту трогательную историю о том, как юные москвичи (7-летний Чук и 6-летний Гек) поехали с мамой к папе, который находился в далекой геологической экспедиции. режиссер - Иван Лукинский, 1953 годКадр из фильма «Чук и Гек», 1953 год. Фото: РИА НовостиНу, кто из вас не смотрел эту трогательную историю о том, как юные москвичи (7-летний Чук и 6-летний Гек) поехали с мамой к папе, который находился в далекой геологической экспедиции.

Сколько же приключений выпало на долю молодой миловидной женщины, мамы неугомонных мальчишек, роль которой сыграла несравненная Вера Васильева. Обаяние актрисы одинаково сильно действует как на взрослого зрителя, так и на детей.

«Сердце матери»

режиссер - Марк Донской, 1965 год Кадр из фильма «Сердце матери», 1965 год. Фото: Кинопоиск

В фильме, рассказывающем историю о жизни матери Владимира Ленина и о семье Ульяновых, мать семейства Марию Александровну, которая стала для своих детей настоящим другом и советчиком в их революционной деятельности, сыграла актриса Елена Фадеева.

Ее героиня, несмотря на все выпавшие на ее долю испытания, не сдалась и не упала духом, оказывая поддержку своим детям.

«Мачеха»

режиссер - Олег Бондарев, 1973 год Кадр из фильма «Мачеха», 1973 год. Фото: РИА Новости

Несмотря на множество образов в театре и кино, бурную личную жизнь и отсутствие детей, на экране же Татьяна Доронина прежде всего ассоциируется у зрителей с образом матери.

Актриса прекрасно воплотила этот образ в таких фильмах, как «Валентин и Валентина», «Три тополя на Плющихе». Но самый пронзительный — это, конечно, Шура Олеванцева в драме «Мачеха». режиссер - Олег Бондарев, 1973 годКадр из фильма «Мачеха», 1973 год. Фото: РИА НовостиНесмотря на множество образов в театре и кино, бурную личную жизнь и отсутствие детей, на экране же Татьяна Доронина прежде всего ассоциируется у зрителей с образом матери.Актриса прекрасно воплотила этот образ в таких фильмах, как «Валентин и Валентина», «Три тополя на Плющихе». Но самый пронзительный — это, конечно, Шура Олеванцева в драме «Мачеха».

«Мама»

режиссер - Элизабет Бостан, 1976 год Кадр из фильма «Мама», 1976 год. Фото: Кинопоиск

Ну, невозможно пройти мимо этой остроумной музыкальной версии всем известной истории про Серого Волка, семерых козлят (в фильме их пятеро) и их очаровательную Маму.

Роль Мамы Козы, легкомысленно оставившей детей без присмотра, сыграла блистательная Людмила Гурченко.

«По семейным обстоятельствам»

режиссер - Алексей Коренев, 1977 год Кадр из фильма «По семейным обстоятельствам», 1977 год. Фото: Кинориум

В кино актриса Галина Польских частенько представала в образе матери, а позже и бабушки.

Самая известная и любимая в народе роль в этом амплуа — Галина Аркадьевна в фильме «По семейным обстоятельствам».

«Родня»

режиссер - Никита Михалков, 1981 год Кадр из фильма «Родня», 1981 год. Фото: Кинопоиск

Роль шумной мамы и одновременно тещи в трагикомедии «Родня» стала самой яркой работой позднего периода творчества советской актрисы Нонны Мордюковой.

Вообще, самые пронзительные роли актрисы в кино — это, конечно, матери («Родня», «Мама», «Трясина», «Русское поле»).

«Москва слезам не верит»

режиссер - Владимир Меньшов, 1979 год Кадр из фильма «Москва слезам не верит», 1979 год. Фото: Кинориум

В культовой мелодраме «Москва слезам не верит», рассказывающей историю трех провинциалок, роль матери-одиночки Катерины сыграла Вера Алентова.

Ее героиня ради будущего своей дочери сумела выбраться из, казалось бы, безвыходной ситуации, получить образование и построить головокружительную карьеру.

«Впервые замужем»

режиссер - Иосиф Хейфиц, 1979 год Кадр со съемок фильма «Впервые замужем», 1979 год. Фото: РИА Новости

Роль матери-одиночки, которая всю жизнь посвятила своей чудесной талантливой дочке, сыграла Евгения Глушенко. Только вот в отличие от героини Веры Алентовой из фильма «Москва слезам не верит» фантастической карьеры она так и не сделала. Перебивая случайными заработками, она обеспечивала светлое по тогдашним понятиям детство единственного ребенка. Только вот ни к чему хорошему это все не привело.

Довольно грустная история, но наверное, поучительная для нас, женщин, о том, что надо любить себя, не растворяться в другом человека, даже в самом любимом и дорогом.

https://dzen.ru/a/Y4RCXF5gBmvzjhgG "Если с другом вышел в путь" Поют многодетные семьи юга России!

Предыдущие материалы: