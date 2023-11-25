Поздравляем с днём матери !

Мама - без преувеличения важнейшая фигура в жизни человека. Она дает нам самое важное - жизнь, учит, как по ней нужно идти, поддерживает в дороге, оберегает, всегда готова прийти на помощь. Мама - тот человек, который всегда будет с нами несмотря ни на что, будет любить и беречь своего ребенка.День матери в России отмечается каждое последнее воскресенье ноября. В 2023 году он выпадает на 26 ноября, в этот день и в его преддверии дети традиционно поздравляют своих мам, благодарят и воздают должное бескорыстному и самоотверженному материнскому труду.
В России все женщины обычно чествуются 8 марта. При этом неважно, поздравляют ли мать, бабушку, сестру, дочь или подругу. Однако для каждого такого случая есть отдельные праздничные дни в календаре. Большинство из них не носит официальный характер. А вот с матерями ситуация друга, их особый день в календаре российских праздников имеется.Всей истории человечества присущ культ матери, существовавший в разных народах на противоположных точках земного шара. У древних греков объектом поклонения была мать всех богов - Рея, у римлян - матерь богов Кибелла, кельты воздавали почести матерям во время чествования богини Бриджит.Первые попытки учредить День матери в российской истории датируются 1 декабря 1915 года, однако в то время дата не смогла устояться и не вошла в календарь праздников.
Одним из основоположников празднования Дня матери во времена позднего СССР стала учитель русского языка и литературы из Баку Эльмира Джавадовна Гусейнова. По ее инициативе в одной из городских школ 30 октября 1988 года был подготовлен и проведен праздничный концерт, посвященный материнству.Эльмира Джавадовна Гусейнова преподавала русский язык и литературу в бакинской школе № 228.
Законодательное закрепление праздника произошло лишь в 1993 году, однако не в национальном, а в региональном масштабе. Первым субъектом Федерации, установившим праздник День матери, стала Республика Саха.
Спустя пять лет, в 1998 году, День матери был учрежден указом президента России и официально стал праздником для всей страны. С инициативой учреждения праздника тогда выступил комитет Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи.Подобные праздники существуют во многих странах. Как бы ни различались культуры, которые живут на планете, всех людей роднит почитание матери.
Самая популярная дата Дня матери в мире — второе воскресенье мая. В 2023 году это 14 мая.
В этот день праздник матерей отмечается в таких государствах, как Украина, Эстония, США, Мальта, Кипр, Дания, Финляндия, Германия, Италия, Турция, Австралия, Япония и многие другие.
Есть и другие варианты:
3 марта — в Грузии;
5 марта 2023 года — в Великобритании (датируется первым воскресеньем месяца);
21 марта — в Египте;
7 апреля — в Армении;
2 мая — в Испании, Литве и Португалии (датируется первым воскресеньем месяца);
9 мая — в Греции;
10 мая — на Филиппинах;
15 мая 2023 года — в Киргизии (датируется третьим воскресеньем месяца);
26 мая — в Польше;
17 сентября 2023 года — в Казахстане (датируется третьим воскресеньем месяца);
14 октября — в Белоруссии.
И так далее. День матери — один из самых распространённых в мире праздников. И хотя общей даты для всех народов нет, практически всюду такой праздник можно встретить.Символом Дня матери в России стала незабудка, считается, что цветок символизирует постоянность, преданность и бескорыстную любовь - то, с чем более всего ассоциируется образ матери.
Уже несколько лет в России проходит социальная акция "Мама, я тебя люблю!", приуроченная ко Дню матери. В неделю перед праздником в рамках акции проводится раздача тематических открыток, которые можно подарить мамам, а также другие мероприятия, посвященные празднику.Интересные факты
Самой многодетной матерью России является 71-летняя Татьяна Сорокина из Ростовской области. За свою жизнь она воспитала 83 ребенка, из которых самостоятельно родила только двух детей, все остальные - усыновленные и приемные.
В СССР для матерей существовали специальные награды – "Медаль Материнства" вручалась женщинам, родившим и воспитавшим 5 или 6 детей. Те, кто родил и воспитал 7, 8 или 9 детей, удостаивались ордена "Материнская слава". А если детей 10 и более, был положен орден и звание "Мать-героиня". В августе 2022 года в России вернули это звание.
Слово "мама" звучит похоже во многих языках мира. Считается, что это может быть связано с тем, что оно происходит от звуков, которые издает ребенок.
День матери - международный праздник, отмечаемый ежегодно в большинстве стран мира, в основном он празднуется в мае.
https://rg.ru/2022/11/25/den-materi-v-rossii-istoriia-i-tradicii-prazdnika.html
https://dzen.ru/a/XMw0eG9haQCyEnsE
https://ren.tv/longread/1049216-den-materi-2022-data-istoriia-i-simvoly-prazdnika-v-rossii
Прекрасные советские фильмы о мамах:
Начнём с фильма «Мать», в котором роль матери рабочего-революционера Павла Власова сыграла на тот момент никому не известная актриса Вера Барановская
«Мать»
режиссер - Всеволод Пудовкин, 1926 годКадр из фильма «Мать», 1926 год. Фото: Кинориум
Актриса настолько сильно вжилась в роль, что ее работа в фильме вошла в историю кино как один из самых мощных женских образов.
Вера Барановская действительно создала сложный образ матери. Это и архаичная мать-старушка, и свобода, ведущая народ, и Родина: все эти сложные идеи актриса соединила в реалистичной, психологически точно выстроенном образе матери. А ее взгляд с экрана надолго остается в памяти и тревожит сердце.
«Однажды 20 лет спустя»
режиссер - Юрий Егоров, 1980 годКадр из фильма «Однажды 20 лет спустя», 1980 год. Фото: РИА Новости
Пожалуй, те, кто родились еще в советское время, именно этот фильм вспоминают самым первым, когда речь заходит о семье и материнстве.
В лирической комедии Наталья Гундарева сыграла роль Нади Кругловой — матери-героини, родившей и воспитавшей десятерых детей. Интересно, что у самой актрисы, сыгравшей скромную и заботливую маму такого большого семейства, своих детей не было. Несмотря на это, роль матери-героини ей, несомненно, удалась и, по-моему, это одна из ее лучших ролей.
«Хозяйка детского дома»
режиссер - Валерий Кремнев, 1983 годКадр из фильма «Хозяйка детского дома», 1983 год. Фото: stuki-druki.com
А в этой двухсерийной мелодраме актриса Наталья Гундарева сыграла роль директора детского дома Александру Ванееву, которая всю свою жизнь посвятила воспитанию детей, оставшихся без родителей.
режиссер - Павел Любимов, 1965 годКадр из фильма «Женщины», 1965 год. Фото: РИА Новости
Мелодрама, состоящая из трех новелл, рассказывает нам о непростой судьбе женщин, которые не только в одиночку растили детей, но и продвигались по карьерной лестнице.
Три женщины – три судьбы, каждая из которых мечтает найти свое счастье, которое понимает каждая по-своему. У Кати (Нина Сазонова) – это вырастить и увидеть счастливым своего единственного сына, являющегося смыслом всей его жизни, ради которого она, овдовев, так и не решилась выйти замуж повторно. Для Дуси (Инна Макарова) – это найти любовь, которая постоянно ускользает от нее, а для Альки (Галина Яцкина), которая пока еще вся та же деревенская чистая и светлая девушка – просто пока устроиться в жизни и забрать к себе своего ребенка.
«Мечта»
режиссер - Михаил Ромм, 1941 годКадр из фильма «Мечта», 1941 год. Фото: Кинориум
Как бы странно не звучало, но для зрителей Фаина Раневская мало ассоциируется с образом матери. Тем не менее, большинство её кинообразов так или иначе с этим связаны (Ляля в «Подкидыше», Мачеха в «Золушке»).
Но речь пойдет не об этих фильмах, а о забытом на сегодняшний день фильме «Мечта», который стал единственной главной драматической ролью Фаины Георгиевны. В фильме Раневская досталась роль хозяйки комнат Розы Скороход. Актриса создала на экране очень сложный образ матери, страдающей от любви к сыну-негодяю и одновременно жестокой к другим людям.
режиссер - Иван Лукинский, 1953 годКадр из фильма «Чук и Гек», 1953 год. Фото: РИА Новости
Ну, кто из вас не смотрел эту трогательную историю о том, как юные москвичи (7-летний Чук и 6-летний Гек) поехали с мамой к папе, который находился в далекой геологической экспедиции.
«Сердце матери»
режиссер - Марк Донской, 1965 годКадр из фильма «Сердце матери», 1965 год. Фото: Кинопоиск
В фильме, рассказывающем историю о жизни матери Владимира Ленина и о семье Ульяновых, мать семейства Марию Александровну, которая стала для своих детей настоящим другом и советчиком в их революционной деятельности, сыграла актриса Елена Фадеева.
Ее героиня, несмотря на все выпавшие на ее долю испытания, не сдалась и не упала духом, оказывая поддержку своим детям.
режиссер - Олег Бондарев, 1973 годКадр из фильма «Мачеха», 1973 год. Фото: РИА Новости
Несмотря на множество образов в театре и кино, бурную личную жизнь и отсутствие детей, на экране же Татьяна Доронина прежде всего ассоциируется у зрителей с образом матери.
Актриса прекрасно воплотила этот образ в таких фильмах, как «Валентин и Валентина», «Три тополя на Плющихе». Но самый пронзительный — это, конечно, Шура Олеванцева в драме «Мачеха».
«Мама»
режиссер - Элизабет Бостан, 1976 годКадр из фильма «Мама», 1976 год. Фото: Кинопоиск
Ну, невозможно пройти мимо этой остроумной музыкальной версии всем известной истории про Серого Волка, семерых козлят (в фильме их пятеро) и их очаровательную Маму.
Роль Мамы Козы, легкомысленно оставившей детей без присмотра, сыграла блистательная Людмила Гурченко.
«По семейным обстоятельствам»
режиссер - Алексей Коренев, 1977 годКадр из фильма «По семейным обстоятельствам», 1977 год. Фото: Кинориум
В кино актриса Галина Польских частенько представала в образе матери, а позже и бабушки.
Самая известная и любимая в народе роль в этом амплуа — Галина Аркадьевна в фильме «По семейным обстоятельствам».
«Родня»
режиссер - Никита Михалков, 1981 годКадр из фильма «Родня», 1981 год. Фото: Кинопоиск
Роль шумной мамы и одновременно тещи в трагикомедии «Родня» стала самой яркой работой позднего периода творчества советской актрисы Нонны Мордюковой.
Вообще, самые пронзительные роли актрисы в кино — это, конечно, матери («Родня», «Мама», «Трясина», «Русское поле»).
«Москва слезам не верит»
режиссер - Владимир Меньшов, 1979 годКадр из фильма «Москва слезам не верит», 1979 год. Фото: Кинориум
В культовой мелодраме «Москва слезам не верит», рассказывающей историю трех провинциалок, роль матери-одиночки Катерины сыграла Вера Алентова.
Ее героиня ради будущего своей дочери сумела выбраться из, казалось бы, безвыходной ситуации, получить образование и построить головокружительную карьеру.
«Впервые замужем»
режиссер - Иосиф Хейфиц, 1979 годКадр со съемок фильма «Впервые замужем», 1979 год. Фото: РИА Новости
Роль матери-одиночки, которая всю жизнь посвятила своей чудесной талантливой дочке, сыграла Евгения Глушенко. Только вот в отличие от героини Веры Алентовой из фильма «Москва слезам не верит» фантастической карьеры она так и не сделала. Перебивая случайными заработками, она обеспечивала светлое по тогдашним понятиям детство единственного ребенка. Только вот ни к чему хорошему это все не привело.
Довольно грустная история, но наверное, поучительная для нас, женщин, о том, что надо любить себя, не растворяться в другом человека, даже в самом любимом и дорогом.
https://dzen.ru/a/Y4RCXF5gBmvzjhgG"Если с другом вышел в путь" Поют многодетные семьи юга России!
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