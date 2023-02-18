Мы из Советского Союза

13 823 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Александров
    Дикий, первобытный народ живёт в этой самой Европе...5 лучших советски...
  • Надежда Белугина
    Просто это не коснулось Вас лично. Узнаёшь о такой безответственности, бесчеловечности только тогда, когда самому при...Сделать инвалида ...
  • Евгений Алексеенко
    Сейчас страховая медицина придуманная Голиковой обязывает врачей больше писать,а не лечить население,50% бюджета меди...5 лучших советски...

Территория Героев...(71)

Территория Героев...(71)Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.Территория Героев...(71)https://t.me/mod_russia/23820Территория Героев...(71)https://t.me/mod_russia/23826Территория Героев...(71)https://t.me/mod_russia/23843Территория Героев...(71)https://t.me/mod_russia/23859Территория Героев...(71)https://t.me/mod_russia/23877Территория Героев...(71)https://t.me/mod_russia/23924

Военнослужащий Кузнецов НиколайТерритория Героев...(71)Мобилизованный военнослужащий – внук адмирала Флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова рассказал о прохождении службы и выполнении боевых задач в ходе спецоперации

Николай чтит семейные традиции. С объявлением частичной мобилизации на следующий же день явился в военный комиссариат и убыл для прохождения подготовки по своей военно-учётной специальности на один из полигонов Минобороны России. В зоне СВО военнослужащий выполняет задачи в составе подразделений материально-технического обеспечения по ремонту тяжелой и гусеничной техники, в том числе танков.

О своей жизни до призыва на военную службу потомок и тезка адмирала рассказывает мало. «Работал по гражданской профессии, срочную службу проходил в морской пехоте на Северном флоте», - поделился Николай.

Николай не пошел по стопам дедушки, на себя продолжение династии военных моряков взял его сын, который в настоящее учится в Нахимовском военно-морском училище Минобороны России.

Особого внимания к себе Николай не любит и не ждет этого от командиров, службу несет наравне со всеми, а сами сослуживцы говорят, что рядом с таким боевым товарищем чувствуют себя ещё более уверенно. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/23860Территория Героев...(71)Российские подразделения во взаимодействии с казаками-добровольцами Терского казачьего войска успешно выполняют боевые задачи по защите мирного населения, а также отбивают попытки украинских боевиков высадить вражеский десант на Кинбурнской косе.

Украинские военные действуют подло: применяют запрещенные фосфорные боеприпасы, обстреливают мирное население в православные праздники.

Враг своими действиями только укрепляет решительность казаков.

«Казаки, как и их предки, стоят на позициях. Мы никого сюда не пропустим, как бы они не применяли свои запрещенные средства поражения. Они сюда не пройдут. Для этого мы здесь», - говорит Виталий Кузнецов, атаман Терского казачьего войска.

https://t.me/mod_russia/23591Территория Героев...(71)Татьяна Пономарёва восемь лет проработала медсестрой в гражданской больнице, а потом ушла на службу в армию: «Почувствовала, что нужна Родине».

Служит по контракту с апреля 2017 года и с первого дня работает в зоне спецоперации, в военном госпитале, где медперсонал трудится круглосуточно и без выходных.

«Ну а как иначе? Ведь это же наши мальчики...» См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/23850Территория Героев...(71)Проявив мужество и героизм, бывший юнармеец, гвардии ефрейтор Дмитрий Николаев под минометным обстрелом оказал первую медицинскую помощь командиру и вытащил его с поля боя.

«Стиснув зубы, берешь, бежишь, хватаешь, тащишь, оказываешь медпомощь и несешь. Больше никак. Ты спасаешь жизнь человеку»

За этот подвиг 23-летний санитарный инструктор ВДВ гвардии ефрейтор Дмитрий Николаев награжден медалью «За отвагу».

«Мы защищаем наше население, наш народ. Для этого мы и рождены, мужчины, чтобы наших людей защищать, жен, детей и родителей. Победа будет только за нами!»

В дальнейшем Дмитрий планирует стать офицером и воспитывать новое поколение, передавать свой опыт. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/23852Территория Героев...(71)Командир орудия младший сержант Валерий Капичников, отражая наступление противника, подавлял вражеские огневые средства. В бою он оперативно определял позиции украинской артиллерии и своевременно корректировал огонь.

Вступив в контрбатарейную борьбу, орудийный расчет Валерия Капичникова выполнил противоогневой маневр и продолжил бой с новой позиции. Действуя решительно, российские артиллеристы добились огневого превосходства и поразили две самоходные артиллерийские установки, тем самым лишив боевиков артиллерии на данном направлении.

После этого расчет Валерия Капичникова продолжил систематически обстреливать наступающие боевые порядки украинских националистов. В результате было уничтожено пять боевых бронированных машин и до 20 пехотинцев.

Благодаря точным и мужественным действиям младшего сержанта Капичникова наступление противника захлебнулось, а мотострелковые подразделения ВС РФ перешли в контратаку и заняли выгодные рубежи.

https://t.me/mod_russia/23868Территория Героев...(71)Командир орудия гвардии сержант Артем Томилов во время штурма вражеских позиций оказывал огневую поддержку наступающим подразделениям ВС РФ.

В результате ответного артиллерийского обстрела со стороны боевиков несколько российских военнослужащих получили ранения. Артем Томилов вместе со своими подчиненными немедленно выдвинулся на позицию взаимодействующего подразделения, где оказал первую медицинскую помощь раненым и организовал их эвакуацию в безопасное место.

Одного из тяжелораненых товарищей Артем Томилов лично, находясь под огнем противника, вынес на себе с поля боя и доставил в ближайший медицинский пункт. Передав пострадавшего в руки медиков, он вернулся обратно и организовал эвакуацию техники и вывод орудия из-под обстрела.

Сменив огневую позицию, орудийный расчет Артема Томилова продолжил вести огонь по боевикам. В результате нанесенного удара был уничтожен бронеавтомобиль и пулеметный расчет противника. Это помогло российским мотострелкам продвинуться вперед и занять выгодные для развития наступления рубежи.

https://t.me/mod_russia/23903Территория Героев...(71)В ходе наступательных действий боевая машина пехоты под управлением Константина Богатырева обеспечивала прикрытие подразделений морской пехоты. Морские пехотинцы попали под массированный обстрел.

Мгновенно оценив обстановку Константин Богатырев вывел БМП из-под огня, совершил маневр по выходу на удобную огневую позицию, что позволило точным огнем штатного вооружения БМП уничтожить огневую точку противника и сохранить жизни военнослужащих.

При начавшемся артобстреле Константин Богатырев получил указание прикрывать от стрелкового огня и осколков наступающее подразделение морских пехотинцев. Грамотно выбрав маршрут, боевая машина под управлением Константина Богатырева обеспечила прикрытие штурмовых групп морских пехотинцев и при поддержке штатного вооружения выбила обороняющиеся подразделения противника из укрепленного района обороны без тяжелых потерь.

Выверенные и оперативные действия рядового Константина Богатырева обеспечили успешный штурм укрепленного района обороны противника и позволили не допустить потерь среди российских военнослужащих.

https://t.me/mod_russia/23929

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.
Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Прапорщик Садретдинов ДинарТерритория Героев...(71)В Башкирии простились с участником СВО 28-летним Динаром Садретдиновым

Профессиональный военный погиб во время исполнения боевой задачи неподалеку села Ягодное Купянского района Харьковской области.

Динар Дамирович родился в 1994 году в селе Уразбахтино Чишминского района. В 2014 году окончил ПЛ-82 в с.Толбазы Аургазинского района, получив специальность мастер сельскохозяйственного производства. С 2014  года по настоящее время проходил военную службу на различных должностях ВС РФ. В 2019 году участвовал в специальной операции в Сирийской Арабской Республике.

Награжден государственными наградами «Участнику военной операции в Сирии» и «5 лет на военной службе».
С 24 февраля 2022 года участвовал в зоне СВО. Последняя должность военного– старший механик разведывательной роты.

Динар Садретдинов награжден Орденом Мужества, медалью «Участник специальной военной», Орденом генерала Шаймуратова посмертно.

https://aur-vesti.info/news/novosti/2023-01-30/v-bashkirii-prostilis-s-uchastnikom-svo-28-letnim-dinarom-sadretdinovym-3124065

Ефрейтор Кабалин ЕвгенийТерритория Героев...(71)Нижегородец Евгений Кабалин погиб в СВО в канун Нового года.

Ефрейтор погиб 31 декабря при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции на Украине.

Погибший был уроженцем деревни Тарасово.

https://vk.com/wall-210977916_73102

Военнослужащий Горленко АлексейТерритория Героев...(71)Алексей Горленко ранее служил на морфлоте на Дальнем Востоке.

Старшина первой статьи, машинист машинной команды электромеханической боевой части малого противолодочного корабля после службы в армии заключил контракт о прохождении военной службы.

Погиб 27 декабря 2022 года.

Ему был 31 год.

У Алексея остались сын и дочь

https://ngs.ru/text/world/2023/01/19/71986580/

Гвардии старший сержант Добрынин КонстантинТерритория Героев...(71)Добрынин Константин Владимирович - заместитель командира взвода, гвардии старший сержант контрактной службы.

Родился 11.05.1987 года на территории Новониколаевского района Волгоградской области.

После окончания средней школы был призван в ряды Вооруженных Сил РФ и направлен в Воздушно-десантные войска.

учебное подразделение ВДВ, с присвоением воинского звания «младший сержант», а позднее заключил контракт с Министерством обороны РФ. Около 15 лет прослужил в Костроме.

В составе парашютно-десантного батальона 331-го гвардейского Краснознамённого парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии участвовал в специальной военной операции на территории Украины.

Погиб при выполнении боевой задачи 08.03.2022 года.

Похоронен на «Аллее Славы» Костромского кладбища.

Посмертно награжден орденом Мужества.Территория Героев...(71)14 октября 2022 года в Дуплятской средней школе состоялся митинг, посвященный открытию мемориальной доски выпускнику школы Добрынину Константину Владимировичу.

https://37kp.ru/добрынин-константин-владимирович/

Доброволец Скиданов СергейТерритория Героев...(71)В районе Сватово погиб боец поискового отряда «Обелиск» (г.Москва) Скиданов Сергей Викторович.

Ушёл добровольцем 20 октября 2022 г.

https://zpobeda.ru/sergej-skidanov/

Ефрейтор Громак ДенисТерритория Героев...(71)В с. Дивноморское простились с выпускником МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова Громак Денисом Романовичем, 27 августа 1998 года рождения, уроженцем города-курорта Геленджик.

9 сентября 2022 года Громак Денис заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации для участия в специальной военной операции. Проходил службу в составе 150-й мотострелковой дивизии, ефрейтор к/сл., наводчик-оператор миномётного отделения.

Громак Денис Романович погиб 31 октября  2022 года  в городе Марьинка Донецкой Народной Республики.

https://vk.com/wall-211863447_372

Доброволец Орлов АлександрТерритория Героев...(71)При исполнении воинского долга, в ходе специальной военной операции, погиб Орлов Александр Павлович.

Доброволец из п.Пятовский Калужской обл.

https://zpobeda.ru/aleksandr-orlov-2/

Военнослужащий Ибрагимов АйнурТерритория Героев...(71)Состоялась церемония прощания с военнослужащим Ибрагимовым Айнуром Рамилевичем погибшим при исполнении воинского долга.

Айнур Ибрагимов родился в городе Уфе. Учился в Башкирском кадетском корпусе Приволжского федерального округа, в городе Ишимбай. Средне-специальное образование получил в Уфимском топливно-энергетическом колледже. Проходил военную службу по призыву в Росгвардии в городе Балашиха Московской области. С 2020 года по 2022 год служил в ВС РФ по контракту в военной части №15871 города Чебаркуль Челябинской области наводчиком артиллерийского самоходного орудия.

С февраля 2022 года участвовал в зоне выполнения специальной военной операции в Украине. По предварительной информации погиб, 22 декабря 2022 года, до конца оставаясь верным военной присяге.

Указом Президента РФ за отвагу, самоотверженность и доблесть при выполнении воинского долга награжден Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-34211772_127890

Военнослужащий Спиридонов АлександрТерритория Героев...(71)В ходе спецоперации на Украине, при выполнении боевой задачи, героически погиб уроженец Забайкальского края села Маккавеево

Спиридонов Александр Андреевич родился 30 октября 1991 года в с. Маккавеево и учился там же.

11 ноября 2022г.подписал контракт с ЧВК «Вагнер».

Оставаясь до конца верным своей Родине, погиб 17 декабря 2022 года в городе Артемовск (Бахмут).

https://zpobeda.ru/aleksandr-spiridonov/

Военнослужащий Тударов АдучиТерритория Героев...(71)В ходе специальной военной операции при освобождении города Артемовска (Бахмута) погиб Тударов Адучи Сергеевич 1998 года рождения, родом из села Ябоган Усть-Канского района республики Алтай.

В 2016 году окончил Ябоганскую среднюю школу и в том же году был призван в ряды вооруженных сил. Проходил службу на Дальнем Востоке в сухопутных войсках, затем заключил контракт.

С декабря 2022 года служил в штурмовом отряде ЧВК «Вагнер».

https://zpobeda.ru/aduchi-tudarov/

Военнослужащий Павлов АлександрТерритория Героев...(71)
https://zpobeda.ru/aleksandr-pavlov/

Военнослужащий Шадой ВасилийТерритория Героев...(71)В ходе военной спецоперации на Украине 4 января погиб Василий Шадой.

Он был отличным парнем.

https://zpobeda.ru/vasilij-shadoj/

Военнослужащий Пустовит ВладимирТерритория Героев...(71)Пустовит Владимир Николаевич.

Погиб 19.11.2022г.

https://zpobeda.ru/vladimir-pustovit/

Военнослужащий Тропин АндрейТерритория Героев...(71)Устюжане простились с Героем, настоящим мужчиной, отважным и мужественным молодым человеком Тропиным Андреем Андреевичем. Он погиб в зоне проведения специальной военной операции 8 января. Его жизнь оборвалась от миномётного обстрела.

Тропин Андрей окончил гимназию, после – многопрофильный колледж по специальности «Компьютерные сети». Одним из увлечений юного парнишки была гитара.

В 2019 году Андрей Андреевич был призван в армию и спустя год вернулся на родную землю, служил пулемётчиком.

В сентябре 2022 Андрея мобилизовали, дома его ждали, но так и не дождались мама, сестра, девушка, родные и близкие.

Ему было 22 года.

https://vk.com/wall-77306166_88027

Гвардии старший сержант Щегольков ЕвгенийТерритория Героев...(71)В ходе спецоперации наших войск на Украине смертью храбрых в бою пал гвардии старший сержант Щегольков Евгений Викторович.

Он родился в 1984 году в Серафимовиче Волгоградской области, позднее семья переехала в город Урюпинск. Окончил Дубовскую среднюю школу. Служил в ВДВ. Был заместителем командира боевой машины.

Евгений Щегольков погиб в бою 02 марта 2022 года.

https://vk.com/wall-106160452_235016

Военнослужащий Коренев ВикторТерритория Героев...(71)В ходе спецоперации на Украине, при выполнении боевой задачи, героически погиб уроженец Забайкальского края села Савва — Борзя.

Коренев Виктор Геннадьевич — 01.03. 1975 года рождения.

Погиб 28.12.2022 года, оставаясь до конца верным своей Родине и воинской присяге.

https://zpobeda.ru/viktor-korenev/

Военнослужащий Авраменко ВладимирТерритория Героев...(71)Авраменко Владимир Юрьевич

14.03.1994 — 20.01.2023

https://zpobeda.ru/vladimir-avramenko/

Военнослужащий Киян ЮрийТерритория Героев...(71)Погиб Киян Юрий Михайлович.

Родился 1.12.1981. в Тульской области, Алексинского района, посёлок Авангард.

Срочную службу проходил в городе Калининград. В 2002 женился, 2003 родилась дочка, в 2009 заключил контракт с 98 ВДД, служил в 217 полку на должности заместителя командира взвода связи, в 2014 родился сын.
Дважды был в Сирии, ветеран боевых действий.

С первых дней принимал участие в СВО, получил в мае 2022 ранение, вернулся домой на реабилитацию,
13 ноября вернулся к своим пацанам.

Погиб исполняя свой воинский долг.

Награждён Орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/jurij-kiyan/

Рядовой Муртазин АлексейТерритория Героев...(71)Алексей Петрович Муртазин погиб при выполнении специальной военной операции на Донбассе.

Алексей Петрович Муртазин родился 5 ноября 1997 года в с. Урульга. Закончил школу в 2016 году. В этом же году ВК Карымского района в декабре был призван на срочную военную службу. Проходил службу в должности заместителя командира БМП-2. В декабре 2017 года отслужил и вернулся в родное село. Работал в ОПО-5 пожарным.

23 сентября призван по мобилизации. Не раздумывая, встал на защиту Родины. Воевал в составе в/ч 95482 в должности стрелка помощника гранатомётчика мотострелкового отделения. 14 января выполняя боевую задачу, отделение Алексея Петровича попало под ракетно-артиллерийский огонь противника.

Рядовой Муртазин А.П. погиб, но до последней секунды своей жизни остался верен воинскому долгу, военной присяге.

За проявленную стойкость и героизм при выполнении боевых задач награждён орденом Мужества посмертно.

https://ok.ru/karraion/topic/155062496252829

Военнослужащий Щеглов РоманТерритория Героев...(71)Щеглов Роман Сергеевич

22.02.2002 г.р.

г. Мариинск, Кемеровская область

https://zpobeda.ru/roman-shheglov/

Гвардии сержант Валеев РустамТерритория Героев...(71)На фронтах Украины героически погиб Валеев Рустам Равильевич, с 2013 года проходил службу по контракту в 247 ПДП ВДВ.

Участвовал в присоединении Крыма к Российской Федерации, участвовал в урегулирования конфликта в Сирии, с первого дня участвовал в Спецоперации на Украине, в первых боях получил контузию но продолжил исполнять свой долг перед Отечеством.

20 января, не смотря на смертельную опасность, при взрыве мины, закрыл своим телом сослуживца. Остался до конца верен Присяги и своей Стране.

Погиб в 35 лет. У него остались жена и маленькая дочка.

https://zpobeda.ru/rustam-valeev/

Военнослужащий Тесович ВадимТерритория Героев...(71)В Омутнинском районе Кировской области простились с погибшим воином.

В ходе военной операции по защите мирных жителей Донбасса пал смертью храбрых Вадим Викторович Тесович.

Ему было 38 лет.

https://zpobeda.ru/vadim-tesovich/

Военнослужащий Алиев МаксимТерритория Героев...(71)В ходе спецоперации на Украине погиб 31-летний Максим Алиев из Волгоградской области.

Максим Алиев окончил профессиональное училище № 28 имени адмирала флота Н. Д. Сергеева в Ворошиловском районе Волгограда. Службу проходил в 56-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

https://zpobeda.ru/maksim-aliev/

Военнослужащий Андрианов ЕвгенийТерритория Героев...(71)Андрианов Евгений Владимирович

33 года

с.Янгильский, Республика Башкортостан

ЧВК «Вагнер»

https://zpobeda.ru/evgenij-andrianov/

Военнослужащий Снежко Виктория (Снежок)Территория Героев...(71)Виктория Снежко «Снежок»

03.09.1985 -18.01.2023

https://zpobeda.ru/viktoriya-snezhko/

Военнослужащий Голубев АндрейТерритория Героев...(71)Сын первого командира Вологодского ОМОНа Андрей Голубев ушел в центр подготовки в Кострому в числе мобилизованных из города, обратившись в военкомат. Андрей свою жизнь посвятил службе в спецназе ФСБ. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе.

Именно благодаря Андрею, его знаниям и была организована разведрота еще в учебке, затем в составе полка она выполняла на передовой серьёзные задачи каждый день. Его назначили командиром, в подразделение вошли наши земляки. Любимая фраза Андрея была -«это лучшая в мире работа»… Вчера группа Андрея попала под обстрел, в результате которого погиб он и несколько его боевых товарищей (см. ниже).

Ему было 39 лет.

У него остались двое маленьких детей.

На фото - Андрей с разведывательным байрактаром, изъятым у задержанного разведчиками корректировщика ВСУ.

https://vk.com/wall-171004409_235067

Военнослужащий Фомичев ГригорийТерритория Героев...(71)В зоне СВО погиб житель Череповца Фомичев Григорий Сергеевич.

Проходил срочную службу в армии в войсках ВДВ.

28.09.2022 был призван по мобилизации.

Погиб при исполнении своего долга в зоне СВО в составе группы Голубева Андрея.

https://zpobeda.ru/grigorij-fomichev/

Военнослужащий Котов ВикторТерритория Героев...(71)Педагог Виктор Котов погиб во время исполнения боевого долга на Донбассе. О гибели мобилизованного рассказала директор школы №15 города Вологда.

Уроженец деревни Усть-Печеньга отправился в зону боевых действий в начале октября после получения повестки. Он служил там разведчиком. К сожалению, автомобиль, в котором был Виктор и его сослуживцы, попал под артобстрел. Учитель погиб от полученных ранений.

Виктор Котов был в группе разведчиков под командованием Андрея Голубева

https://vk.com/wall-171004409_235483

Военнослужащий Бороздин МихаилТерритория Героев...(71)Военнослужащий из Великого Устюга Михаил Бороздин погиб в ходе спецоперации на Украине.

В 2014 году Михаил дважды был добровольцем, участвующим в боевых действиях на Донбассе.

Погибший являлся членом группы Андрея Голубева, которая погибла в ходе боевых действий 28 января.

https://dzen.ru/a/Y9siWd1UgW6AlpFw

Военнослужащий Шишебаров АлександрТерритория Героев...(71)В зоне СВО погиб Александр Николаевич Шишебаров.

39-летний вологжанин погиб  вместе с командиром Андреем Голубевым и боевыми товарищами, попав под артиллерийский удар в Сватовском районе, выполняя боевую задачу.

У погибшего героя осталась жена и трое детей

https://vk.com/wall-106168579_6065

Военнослужащий Бессонов АндрейТерритория Героев...(71)2 января 2023 года похоронили мобилизованного Андрея Бессонова

https://zpobeda.ru/andrej-bessonov/

Военнослужащий Емельянов НиколайТерритория Героев...(71)В ходе спецоперации на Украине, при выполнении боевой задачи, героически погиб уроженец Забайкальского края села Билютуй.

Емельянов Николай Николаевич 31.03.1978 года рождения.

Родился и вырос в селе Билютуй Кыринского района всю жизнь прожил там.

В зоне СВО оказался после мобилизации.

У Николая осталось трое несовершеннолетних детей.

https://zpobeda.ru/nikolaj-emelyanov/

Военнослужащий Кожевников СтаниславТерритория Героев...(71)В ходе спецоперации на Украине, при выполнении боевой задачи, героически погиб уроженец Забайкальского края села Александровский Завод

Кожевников Станислав Олегович 22.05.2000 года рождения.

Родился и вырос в селе Александровский Завод, всю жизнь прожил там.

В зоне СВО оказался после мобилизации.

https://zpobeda.ru/stanislav-kozhevnikov/

Военнослужащий Рыжавский–Левченко СергейТерритория Героев...(71)Во время проведения спецоперации погиб 35-летний житель р.п. Колывань Сергей Рыжавский-Левченко.

Сергей в ноябре поступил на службу в ЧВК «Вагнер».

Сергей Рыжавский-Левченко родился в 1987 году в Казахстане. В 1994 году семья переехала в Колывань, и Сергей пошел в первый класс Колыванской школы № 1.

Жил и работал в Новосибирске.

У него осталась трёхлетняя дочь.

https://zpobeda.ru/sergej-ryzhavskij-levchenko/

Военнослужащий Мицкявичюс АртурТерритория Героев...(71)Мицкявичюс Артур Ионович «АРЧИ»

01.09.1973 — 15.01.2023

https://zpobeda.ru/artur-mickyavichjus/

Военнослужащий Зозуля ВладимирТерритория Героев...(71)Зозуля Владимир

21.08.1982-24.04.2022,

командир взвода.

Погиб под Новобахмутовкой.

При последней встрече он сказал: « Я — штурмовик. Нам отступать нельзя, за нами весь Донбасс! Победа будет за нами!»

https://zpobeda.ru/vladimir-zozulya/

Военнослужащий Подставкин АлександрТерритория Героев...(71)В Чебаркуле похоронили 30-летнего хоккеиста Александра Подставкина, погибшего в зоне специальной военной операции.

Он у нас всегда был отважный, капитан команды, — рассказала мама Героя. — До декабря он находился на полигоне «Азов» в Чебаркуле.

«Мы играли вместе в ХК «Звезда», после переписывались в соцсетях… Подставкин был хороший, добрый парень, никогда ни с кем не конфликтовал, всегда помогал как в хоккее, так и в жизни. Всегда был добрым и позитивным», — рассказал товарищ Александра.

У Александра Подставкина остались жена и две дочки.

https://zpobeda.ru/aleksandr-podstavkin/

Военнослужащий Панфилов НикитаТерритория Героев...(71)В городе Фурманове простились с кавалером ордена Мужества Никитой Панфиловым.

Панфилов Никита Романович - участник СВО на Украине.

Родился 01.12.1997 года в городе Иваново.

Проживал в городе Фурманов. Закончил фурмановскую школу №7, а затем поступил в технический колледж №7 города Фурманов.

По достижению 18-летия, не закончив обучение, был призван в ряды Вооруженных Сил РФ и направлен в ВМФ.
Служил подразделениях Краснознаменного Северного флота (город Североморск).

Закончив службу, подписал контракт с Министерством обороны РФ.

Служил в составе 217-го гвардейского парашютно-десантного 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии.

По семейным обстоятельствам расторгнул договор.

В связи с мобилизацией, Никиту Панфилова призвали в армию в ноябре 2022 года и он сразу подписал контракт с МО РФ.

В должности старшего наводчика взвода самоходно-артиллерийского дивизиона 217-го гвардейского ордена Кутузова парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени дивизии имени 70-летия Великого Октября (войсковая часть № 62295; город Иваново) выполнял задачи СВО на Украине.

Погиб 18.01.2023 года, в ходе специальной военной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины.

Указом Президента РФ награжден орденом Мужества (посмертно).

https://vk.com/wall-106160452_447590

Военнослужащий Валиев ГеоргийТерритория Героев...(71)В военном госпитале Екатеринбурга скончался житель Владикавказа Валиев Георгий Аланович, принимавший участие в СВО на Украине.

Георгию Валиеву был 21 год.

https://www.e-osetia.ru/news/3534494/v-voennom-gospitale-skoncalsa-ucastnik-svo-valiev-georgij-alanovic

Старший прапорщик Кормилин СтаниславТерритория Героев...(71)В боях на Украине погиб старший прапорщик Станислав Кормилин из Волгоградской области.

Станислав Кормилин был отцом шестерых детей, у него остались три дочери и три сына.

Часть, где служил военный, стоит в поселке Октябрьском.

https://zpobeda.ru/stanislav-kormilin/

Военнослужащий Власов АлександрТерритория Героев...(71)Погиб 16.01.23 в зоне СВО при штурме здания, как Герой.

В возрасте 24 лет

https://zpobeda.ru/aleksandr-vlasov/

Военнослужащий Курочка МаксимТерритория Героев...(71)Во время выполнения боевой задачи в селе Водяное погиб боец батальона «Сомали»

Курочка Максим Станиславович,14.04.1983 «Пепел»

У него остались жена и дочь - умница, красавица.

https://zpobeda.ru/maksim-kurochka/

Военнослужащий Беджисов МаирбекТерритория Героев...(71)Маирбек Беджисов из Северной Осетии погиб в ходе СВО на Украине

Жителю Беслана было 39 лет.

У него осталось трое детей.

https://zpobeda.ru/mairbek-bedzhisov/

Военнослужащий Джимиев ИбрагимТерритория Героев...(71)Уроженец Осетии погиб в ходе СВО.

Ибрагим Джимиев погиб при исполнение воинского долга.

Ему было 34 года. Без отца остались двое детей.

https://zpobeda.ru/ibragim-dzhimiev/

Военнослужащий Скоров РоманТерритория Героев...(71)Во время проведения спецоперации на территории Донбасса погиб Роман Скоров.

Ему было 27 лет.

Роман Александрович Скоров родился 3 октября 1995 года в городе Курске в семье воина-афганца

Все предки Героя достойно несли воинскую службу и сражались на фронтах и в военных походах за Русь и за Веру. Представители рода Скоровых являлись родственниками многих выдающихся династий.

Роман с отвагой и честью продолжил воинский путь своего отца и далеких предков.

Во время службы в ходе специальной военной операции младший сержант Роман Скоров отправился на самый ответственный участок фронта – сражался в военной разведке.

Во время одного из походов в тыл противника в районе Сватово, разведгруппа, в которой сражался Роман, попала в засаду специальных частей НАТО.

Роман остался прикрывать своих боевых товарищей...

https://ok.ru/zhirovskie/topic/155685717368234Территория Героев...(71)Старший лейтенант Савелий Евгеньевич Чурсин погиб при выполнении боевых задач в ходе спецоперации.

Савелию было 25 лет.

В 2013 году молодой человек окончил Стуженскую основную общеобразовательную школу. После школы он обучался в Старооскольском филиале РГГУ.

Савелий Чурсин проходил воинскую службу в 2016-2017 годах в Барнауле. В 2022 году осенью был мобилизован.

У него остались жена и полуторагодовалая дочь.

https://vk.com/wall-76597816_47945Территория Героев...(71)Антон Валерьевич Крестьянников  родился в 1985 году в городе Курске. С детства выбрал военную стезю. Суворовец, окончил МВВКУ (бывшее Московское краснознаменное пехотное училище им. Верховного Совета РСФСР).

Десять лет назад уволился с военной службы. Трудился в городе Курске в сфере автосервиса.

Осенью 2022 года мобилизован для проведения специальной военной операции.

Старший лейтенант Антон Валерьевич героически погиб при исполнении воинского долга, в ходе боев по освобождению Донецкой и Луганской народных республик.

https://ok.ru/zhirovskie/topic/155681943805354Территория Героев...(71)При исполнении воинского долга в ходе СВО погиб командир парашютно-десантного батальона 217-го гв.ПДП 98-ой гв.ВДД гвардии подполковник Макаров Александр Дмитриевич.

Награжден Орденом Мужества (посмертно).

https://vk.com/wall-210977916_84006

Гвардии лейтенант Омельченко СергейТерритория Героев...(71)В ходе специальной операции на территории Украины погиб еще один курянин. Сергею Омельченко было 23 года.
Он - уроженец села Весёлое.

Сергей Омельченко после окончания школы поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище, которое закончил в 2021 году.

- Сергей погиб как герой, - отметил глава района.

Сергей Омельченко награжден орденом Мужества и памятным нагрудным знаком "За верность долгу и мужество" посмертно.

Сергей был похоронен с воинскими почестями в родном селе Веселое.

https://46tv.ru/odnoj-strokoj/v-kurske/164158-sergej-omelchenko-iz-kurskoj-oblasti-pogib-v-hode-specoperacii-na-ukraine.html

Капитан Дорофеев СергейТерритория Героев...(71)Сергей Дорофеев (13.12.1987) из Камышина.

Закончил Московское высшее военное командное училище. Служил в одной из московских частей, командир разведроты, капитан.

С первых дней участвовал в спецоперации.

Погиб в районе города Сумы во время СВО.

Посмертно награжден орденом Мужества.

Похоронен со всеми воинскими почестями

https://m.ok.ru/group/52108110004436/topic/154616925011412

Стapший пpaпopщик Бoльшaкoв АлeкceйТерритория Героев...(71)Бoльшaкoв Алeкceй Βaлepьeвич cлужил в 31-oй oтдeльнoй дecaнтнo-штуpмoвoй opдeнa Κутузoвa втopoй cтeпeни бpигaдe c 2005 гoдa.

Алeкceй пoгиб 3 мapтa 2022 гoдa пpи зaхвaтe г. Γocтoмeль и пoлгoдa cчитaлcя пpoпaвшим бeз вecти.

Γepoй нaгpaждeн opдeнoм Μужecтвa (пocмepтнo).

Алeкceя вce, ктo знaл eгo, зaпoмнили, кaк вecёлoгo, никoгдa нe унывaющeгo чeлoвeкa. Εгo душeвнoй дoбpoты и любви хвaтaлo нa вceх oкpужaющих eгo людeй.

https://zpobeda.ru/alekcej-bolshakov/

Военнослужащий Гуков ОлегТерритория Героев...(71)Гуков Олег Андреевич родился 21 сентября 2000г.

В 2018 окончил школу и был призван в армию на срочную службу, после решил продолжать службу по контракту в войсковой части 5543 г. Новосибирска. Службу начал со звания рядового разведчика, через год стал командиром отделения разведки отряда специального назначения.

В январе 2022 г. в составе отделения участвовал в операции по освобождению Сирии.

После возвращения был направлен для участия в СВО на территории Донецкой и Луганской республик.

Олег погиб исполняя свой служебный долг.

https://vk.com/wall-140899168_2331126

Доброволец Дратцев ДмитрийТерритория Героев...(71)В Ярославле прошло прощание с погибшим в военной спецоперации контрактником 37-летним Дмитрием Дратцевым.

Перед тем как надеть военную форму, Дмитрий трудился каменщиком на стройке. Решение отправиться на спецоперацию он принял в конце осени 2022 года.

У Дмитрия остались жена и две дочери 8 и 14 лет.

Друзья Дмитрия отзываются о нем как о порядочном и верном друге. При жизни он увлекался внедорожным спортом.

Был активным, жизнерадостным человеком, отзывчивым и верным другом. Для него всегда были важны честь и мужское слово. Старался жить по совести и по сердцу. Он никогда никого не боялся, не захотел ждать, пока беда сама постучится в двери.

https://76.ru/text/gorod/2023/01/27/72006854/

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Олег Газманов - Солдаты России

Предыдущие выпуски:

Обновляемая библиотека ссылок

героифото сегодняНовороссияЧёшева

Картина дня

наверх