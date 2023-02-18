Территория Героев...(71)

Мы из Советского Союза

Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. https://t.me/mod_russia/23820 https://t.me/mod_russia/23826 https://t.me/mod_russia/23843 https://t.me/mod_russia/23859 https://t.me/mod_russia/23877 https://t.me/mod_russia/23924

Военнослужащий Кузнецов Николай Мобилизованный военнослужащий – внук адмирала Флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова рассказал о прохождении службы и выполнении боевых задач в ходе спецоперации

Николай чтит семейные традиции. С объявлением частичной мобилизации на следующий же день явился в военный комиссариат и убыл для прохождения подготовки по своей военно-учётной специальности на один из полигонов Минобороны России. В зоне СВО военнослужащий выполняет задачи в составе подразделений материально-технического обеспечения по ремонту тяжелой и гусеничной техники, в том числе танков.

О своей жизни до призыва на военную службу потомок и тезка адмирала рассказывает мало. «Работал по гражданской профессии, срочную службу проходил в морской пехоте на Северном флоте», - поделился Николай.

Николай не пошел по стопам дедушки, на себя продолжение династии военных моряков взял его сын, который в настоящее учится в Нахимовском военно-морском училище Минобороны России.

Особого внимания к себе Николай не любит и не ждет этого от командиров, службу несет наравне со всеми, а сами сослуживцы говорят, что рядом с таким боевым товарищем чувствуют себя ещё более уверенно. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/23860 Российские подразделения во взаимодействии с казаками-добровольцами Терского казачьего войска успешно выполняют боевые задачи по защите мирного населения, а также отбивают попытки украинских боевиков высадить вражеский десант на Кинбурнской косе.

Украинские военные действуют подло: применяют запрещенные фосфорные боеприпасы, обстреливают мирное население в православные праздники.

Враг своими действиями только укрепляет решительность казаков.

«Казаки, как и их предки, стоят на позициях. Мы никого сюда не пропустим, как бы они не применяли свои запрещенные средства поражения. Они сюда не пройдут. Для этого мы здесь», - говорит Виталий Кузнецов, атаман Терского казачьего войска.

https://t.me/mod_russia/23591 Татьяна Пономарёва восемь лет проработала медсестрой в гражданской больнице, а потом ушла на службу в армию: «Почувствовала, что нужна Родине».

Служит по контракту с апреля 2017 года и с первого дня работает в зоне спецоперации, в военном госпитале, где медперсонал трудится круглосуточно и без выходных.

«Ну а как иначе? Ведь это же наши мальчики...» См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/23850 Проявив мужество и героизм, бывший юнармеец, гвардии ефрейтор Дмитрий Николаев под минометным обстрелом оказал первую медицинскую помощь командиру и вытащил его с поля боя.

«Стиснув зубы, берешь, бежишь, хватаешь, тащишь, оказываешь медпомощь и несешь. Больше никак. Ты спасаешь жизнь человеку»

За этот подвиг 23-летний санитарный инструктор ВДВ гвардии ефрейтор Дмитрий Николаев награжден медалью «За отвагу».

«Мы защищаем наше население, наш народ. Для этого мы и рождены, мужчины, чтобы наших людей защищать, жен, детей и родителей. Победа будет только за нами!»

В дальнейшем Дмитрий планирует стать офицером и воспитывать новое поколение, передавать свой опыт. См. видео по ссылке.

https://t.me/mod_russia/23852 Командир орудия младший сержант Валерий Капичников, отражая наступление противника, подавлял вражеские огневые средства. В бою он оперативно определял позиции украинской артиллерии и своевременно корректировал огонь.

Вступив в контрбатарейную борьбу, орудийный расчет Валерия Капичникова выполнил противоогневой маневр и продолжил бой с новой позиции. Действуя решительно, российские артиллеристы добились огневого превосходства и поразили две самоходные артиллерийские установки, тем самым лишив боевиков артиллерии на данном направлении.

После этого расчет Валерия Капичникова продолжил систематически обстреливать наступающие боевые порядки украинских националистов. В результате было уничтожено пять боевых бронированных машин и до 20 пехотинцев.

Благодаря точным и мужественным действиям младшего сержанта Капичникова наступление противника захлебнулось, а мотострелковые подразделения ВС РФ перешли в контратаку и заняли выгодные рубежи.

https://t.me/mod_russia/23868 Командир орудия гвардии сержант Артем Томилов во время штурма вражеских позиций оказывал огневую поддержку наступающим подразделениям ВС РФ.

В результате ответного артиллерийского обстрела со стороны боевиков несколько российских военнослужащих получили ранения. Артем Томилов вместе со своими подчиненными немедленно выдвинулся на позицию взаимодействующего подразделения, где оказал первую медицинскую помощь раненым и организовал их эвакуацию в безопасное место.

Одного из тяжелораненых товарищей Артем Томилов лично, находясь под огнем противника, вынес на себе с поля боя и доставил в ближайший медицинский пункт. Передав пострадавшего в руки медиков, он вернулся обратно и организовал эвакуацию техники и вывод орудия из-под обстрела.

Сменив огневую позицию, орудийный расчет Артема Томилова продолжил вести огонь по боевикам. В результате нанесенного удара был уничтожен бронеавтомобиль и пулеметный расчет противника. Это помогло российским мотострелкам продвинуться вперед и занять выгодные для развития наступления рубежи.

https://t.me/mod_russia/23903 В ходе наступательных действий боевая машина пехоты под управлением Константина Богатырева обеспечивала прикрытие подразделений морской пехоты. Морские пехотинцы попали под массированный обстрел.

Мгновенно оценив обстановку Константин Богатырев вывел БМП из-под огня, совершил маневр по выходу на удобную огневую позицию, что позволило точным огнем штатного вооружения БМП уничтожить огневую точку противника и сохранить жизни военнослужащих.

При начавшемся артобстреле Константин Богатырев получил указание прикрывать от стрелкового огня и осколков наступающее подразделение морских пехотинцев. Грамотно выбрав маршрут, боевая машина под управлением Константина Богатырева обеспечила прикрытие штурмовых групп морских пехотинцев и при поддержке штатного вооружения выбила обороняющиеся подразделения противника из укрепленного района обороны без тяжелых потерь.

Выверенные и оперативные действия рядового Константина Богатырева обеспечили успешный штурм укрепленного района обороны противника и позволили не допустить потерь среди российских военнослужащих.

https://t.me/mod_russia/23929

К огромному сожалению, такие операции не обходятся без потерь.

Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Прапорщик Садретдинов Динар В Башкирии простились с участником СВО 28-летним Динаром Садретдиновым

Профессиональный военный погиб во время исполнения боевой задачи неподалеку села Ягодное Купянского района Харьковской области.

Динар Дамирович родился в 1994 году в селе Уразбахтино Чишминского района. В 2014 году окончил ПЛ-82 в с.Толбазы Аургазинского района, получив специальность мастер сельскохозяйственного производства. С 2014 года по настоящее время проходил военную службу на различных должностях ВС РФ. В 2019 году участвовал в специальной операции в Сирийской Арабской Республике.

Награжден государственными наградами «Участнику военной операции в Сирии» и «5 лет на военной службе».

С 24 февраля 2022 года участвовал в зоне СВО. Последняя должность военного– старший механик разведывательной роты.

Динар Садретдинов награжден Орденом Мужества, медалью «Участник специальной военной», Орденом генерала Шаймуратова посмертно.

https://aur-vesti.info/news/novosti/2023-01-30/v-bashkirii-prostilis-s-uchastnikom-svo-28-letnim-dinarom-sadretdinovym-3124065

Ефрейтор Кабалин Евгений Нижегородец Евгений Кабалин погиб в СВО в канун Нового года.

Ефрейтор погиб 31 декабря при выполнении боевого задания в зоне специальной военной операции на Украине.

Погибший был уроженцем деревни Тарасово.

https://vk.com/wall-210977916_73102

Военнослужащий Горленко Алексей Алексей Горленко ранее служил на морфлоте на Дальнем Востоке.

Старшина первой статьи, машинист машинной команды электромеханической боевой части малого противолодочного корабля после службы в армии заключил контракт о прохождении военной службы.

Погиб 27 декабря 2022 года.

Ему был 31 год.

У Алексея остались сын и дочь

https://ngs.ru/text/world/2023/01/19/71986580/

Гвардии старший сержант Добрынин Константин Добрынин Константин Владимирович - заместитель командира взвода, гвардии старший сержант контрактной службы.

Родился 11.05.1987 года на территории Новониколаевского района Волгоградской области.

После окончания средней школы был призван в ряды Вооруженных Сил РФ и направлен в Воздушно-десантные войска.

учебное подразделение ВДВ, с присвоением воинского звания «младший сержант», а позднее заключил контракт с Министерством обороны РФ. Около 15 лет прослужил в Костроме.

В составе парашютно-десантного батальона 331-го гвардейского Краснознамённого парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии участвовал в специальной военной операции на территории Украины.

Погиб при выполнении боевой задачи 08.03.2022 года.

Похоронен на «Аллее Славы» Костромского кладбища.

Посмертно награжден орденом Мужества. 14 октября 2022 года в Дуплятской средней школе состоялся митинг, посвященный открытию мемориальной доски выпускнику школы Добрынину Константину Владимировичу.

https://37kp.ru/добрынин-константин-владимирович/

Доброволец Скиданов Сергей В районе Сватово погиб боец поискового отряда «Обелиск» (г.Москва) Скиданов Сергей Викторович.

Ушёл добровольцем 20 октября 2022 г.

https://zpobeda.ru/sergej-skidanov/

Ефрейтор Громак Денис В с. Дивноморское простились с выпускником МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова Громак Денисом Романовичем, 27 августа 1998 года рождения, уроженцем города-курорта Геленджик.

9 сентября 2022 года Громак Денис заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации для участия в специальной военной операции. Проходил службу в составе 150-й мотострелковой дивизии, ефрейтор к/сл., наводчик-оператор миномётного отделения.

Громак Денис Романович погиб 31 октября 2022 года в городе Марьинка Донецкой Народной Республики.

https://vk.com/wall-211863447_372

Доброволец Орлов Александр При исполнении воинского долга, в ходе специальной военной операции, погиб Орлов Александр Павлович.

Доброволец из п.Пятовский Калужской обл.

https://zpobeda.ru/aleksandr-orlov-2/

Военнослужащий Ибрагимов Айнур Состоялась церемония прощания с военнослужащим Ибрагимовым Айнуром Рамилевичем погибшим при исполнении воинского долга.

Айнур Ибрагимов родился в городе Уфе. Учился в Башкирском кадетском корпусе Приволжского федерального округа, в городе Ишимбай. Средне-специальное образование получил в Уфимском топливно-энергетическом колледже. Проходил военную службу по призыву в Росгвардии в городе Балашиха Московской области. С 2020 года по 2022 год служил в ВС РФ по контракту в военной части №15871 города Чебаркуль Челябинской области наводчиком артиллерийского самоходного орудия.

С февраля 2022 года участвовал в зоне выполнения специальной военной операции в Украине. По предварительной информации погиб, 22 декабря 2022 года, до конца оставаясь верным военной присяге.

Указом Президента РФ за отвагу, самоотверженность и доблесть при выполнении воинского долга награжден Орденом Мужества посмертно.

https://vk.com/wall-34211772_127890

Военнослужащий Спиридонов Александр В ходе спецоперации на Украине, при выполнении боевой задачи, героически погиб уроженец Забайкальского края села Маккавеево

Спиридонов Александр Андреевич родился 30 октября 1991 года в с. Маккавеево и учился там же.

11 ноября 2022г.подписал контракт с ЧВК «Вагнер».

Оставаясь до конца верным своей Родине, погиб 17 декабря 2022 года в городе Артемовск (Бахмут).

https://zpobeda.ru/aleksandr-spiridonov/

Военнослужащий Тударов Адучи В ходе специальной военной операции при освобождении города Артемовска (Бахмута) погиб Тударов Адучи Сергеевич 1998 года рождения, родом из села Ябоган Усть-Канского района республики Алтай.

В 2016 году окончил Ябоганскую среднюю школу и в том же году был призван в ряды вооруженных сил. Проходил службу на Дальнем Востоке в сухопутных войсках, затем заключил контракт.

С декабря 2022 года служил в штурмовом отряде ЧВК «Вагнер».

https://zpobeda.ru/aduchi-tudarov/

Военнослужащий Павлов Александр

https://zpobeda.ru/aleksandr-pavlov/

Военнослужащий Шадой Василий В ходе военной спецоперации на Украине 4 января погиб Василий Шадой.

Он был отличным парнем.

https://zpobeda.ru/vasilij-shadoj/

Военнослужащий Пустовит Владимир Пустовит Владимир Николаевич.

Погиб 19.11.2022г.

https://zpobeda.ru/vladimir-pustovit/

Военнослужащий Тропин Андрей Устюжане простились с Героем, настоящим мужчиной, отважным и мужественным молодым человеком Тропиным Андреем Андреевичем. Он погиб в зоне проведения специальной военной операции 8 января. Его жизнь оборвалась от миномётного обстрела.

Тропин Андрей окончил гимназию, после – многопрофильный колледж по специальности «Компьютерные сети». Одним из увлечений юного парнишки была гитара.

В 2019 году Андрей Андреевич был призван в армию и спустя год вернулся на родную землю, служил пулемётчиком.

В сентябре 2022 Андрея мобилизовали, дома его ждали, но так и не дождались мама, сестра, девушка, родные и близкие.

Ему было 22 года.

https://vk.com/wall-77306166_88027

Гвардии старший сержант Щегольков Евгений В ходе спецоперации наших войск на Украине смертью храбрых в бою пал гвардии старший сержант Щегольков Евгений Викторович.

Он родился в 1984 году в Серафимовиче Волгоградской области, позднее семья переехала в город Урюпинск. Окончил Дубовскую среднюю школу. Служил в ВДВ. Был заместителем командира боевой машины.

Евгений Щегольков погиб в бою 02 марта 2022 года.

https://vk.com/wall-106160452_235016

Военнослужащий Коренев Виктор В ходе спецоперации на Украине, при выполнении боевой задачи, героически погиб уроженец Забайкальского края села Савва — Борзя.

Коренев Виктор Геннадьевич — 01.03. 1975 года рождения.

Погиб 28.12.2022 года, оставаясь до конца верным своей Родине и воинской присяге.

https://zpobeda.ru/viktor-korenev/

Военнослужащий Авраменко Владимир Авраменко Владимир Юрьевич

14.03.1994 — 20.01.2023

https://zpobeda.ru/vladimir-avramenko/

Военнослужащий Киян Юрий Погиб Киян Юрий Михайлович.

Родился 1.12.1981. в Тульской области, Алексинского района, посёлок Авангард.

Срочную службу проходил в городе Калининград. В 2002 женился, 2003 родилась дочка, в 2009 заключил контракт с 98 ВДД, служил в 217 полку на должности заместителя командира взвода связи, в 2014 родился сын.

Дважды был в Сирии, ветеран боевых действий.

С первых дней принимал участие в СВО, получил в мае 2022 ранение, вернулся домой на реабилитацию,

13 ноября вернулся к своим пацанам.

Погиб исполняя свой воинский долг.

Награждён Орденом Мужества посмертно.

https://zpobeda.ru/jurij-kiyan/

Рядовой Муртазин Алексей Алексей Петрович Муртазин погиб при выполнении специальной военной операции на Донбассе.

Алексей Петрович Муртазин родился 5 ноября 1997 года в с. Урульга. Закончил школу в 2016 году. В этом же году ВК Карымского района в декабре был призван на срочную военную службу. Проходил службу в должности заместителя командира БМП-2. В декабре 2017 года отслужил и вернулся в родное село. Работал в ОПО-5 пожарным.

23 сентября призван по мобилизации. Не раздумывая, встал на защиту Родины. Воевал в составе в/ч 95482 в должности стрелка помощника гранатомётчика мотострелкового отделения. 14 января выполняя боевую задачу, отделение Алексея Петровича попало под ракетно-артиллерийский огонь противника.

Рядовой Муртазин А.П. погиб, но до последней секунды своей жизни остался верен воинскому долгу, военной присяге.

За проявленную стойкость и героизм при выполнении боевых задач награждён орденом Мужества посмертно.

https://ok.ru/karraion/topic/155062496252829

Военнослужащий Щеглов Роман Щеглов Роман Сергеевич

22.02.2002 г.р.

г. Мариинск, Кемеровская область

https://zpobeda.ru/roman-shheglov/

Гвардии сержант Валеев Рустам На фронтах Украины героически погиб Валеев Рустам Равильевич, с 2013 года проходил службу по контракту в 247 ПДП ВДВ.

Участвовал в присоединении Крыма к Российской Федерации, участвовал в урегулирования конфликта в Сирии, с первого дня участвовал в Спецоперации на Украине, в первых боях получил контузию но продолжил исполнять свой долг перед Отечеством.

20 января, не смотря на смертельную опасность, при взрыве мины, закрыл своим телом сослуживца. Остался до конца верен Присяги и своей Стране.

Погиб в 35 лет. У него остались жена и маленькая дочка.

https://zpobeda.ru/rustam-valeev/

Военнослужащий Тесович Вадим В Омутнинском районе Кировской области простились с погибшим воином.

В ходе военной операции по защите мирных жителей Донбасса пал смертью храбрых Вадим Викторович Тесович.

Ему было 38 лет.

https://zpobeda.ru/vadim-tesovich/

Военнослужащий Алиев Максим В ходе спецоперации на Украине погиб 31-летний Максим Алиев из Волгоградской области.

Максим Алиев окончил профессиональное училище № 28 имени адмирала флота Н. Д. Сергеева в Ворошиловском районе Волгограда. Службу проходил в 56-й отдельной десантно-штурмовой бригаде.

https://zpobeda.ru/maksim-aliev/

Военнослужащий Андрианов Евгений Андрианов Евгений Владимирович

33 года

с.Янгильский, Республика Башкортостан

ЧВК «Вагнер»

https://zpobeda.ru/evgenij-andrianov/

Военнослужащий Снежко Виктория (Снежок) Виктория Снежко «Снежок»

03.09.1985 -18.01.2023

https://zpobeda.ru/viktoriya-snezhko/

Военнослужащий Голубев Андрей Сын первого командира Вологодского ОМОНа Андрей Голубев ушел в центр подготовки в Кострому в числе мобилизованных из города, обратившись в военкомат. Андрей свою жизнь посвятил службе в спецназе ФСБ. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе.

Именно благодаря Андрею, его знаниям и была организована разведрота еще в учебке, затем в составе полка она выполняла на передовой серьёзные задачи каждый день. Его назначили командиром, в подразделение вошли наши земляки. Любимая фраза Андрея была -«это лучшая в мире работа»… Вчера группа Андрея попала под обстрел, в результате которого погиб он и несколько его боевых товарищей (см. ниже).

Ему было 39 лет.

У него остались двое маленьких детей.

На фото - Андрей с разведывательным байрактаром, изъятым у задержанного разведчиками корректировщика ВСУ.

https://vk.com/wall-171004409_235067

Военнослужащий Фомичев Григорий В зоне СВО погиб житель Череповца Фомичев Григорий Сергеевич.

Проходил срочную службу в армии в войсках ВДВ.

28.09.2022 был призван по мобилизации.

Погиб при исполнении своего долга в зоне СВО в составе группы Голубева Андрея.

https://zpobeda.ru/grigorij-fomichev/

Военнослужащий Котов Виктор Педагог Виктор Котов погиб во время исполнения боевого долга на Донбассе. О гибели мобилизованного рассказала директор школы №15 города Вологда.

Уроженец деревни Усть-Печеньга отправился в зону боевых действий в начале октября после получения повестки. Он служил там разведчиком. К сожалению, автомобиль, в котором был Виктор и его сослуживцы, попал под артобстрел. Учитель погиб от полученных ранений.

Виктор Котов был в группе разведчиков под командованием Андрея Голубева

https://vk.com/wall-171004409_235483

Военнослужащий Бороздин Михаил Военнослужащий из Великого Устюга Михаил Бороздин погиб в ходе спецоперации на Украине.

В 2014 году Михаил дважды был добровольцем, участвующим в боевых действиях на Донбассе.

Погибший являлся членом группы Андрея Голубева, которая погибла в ходе боевых действий 28 января.

https://dzen.ru/a/Y9siWd1UgW6AlpFw

Военнослужащий Шишебаров Александр В зоне СВО погиб Александр Николаевич Шишебаров.

39-летний вологжанин погиб вместе с командиром Андреем Голубевым и боевыми товарищами, попав под артиллерийский удар в Сватовском районе, выполняя боевую задачу.

У погибшего героя осталась жена и трое детей

https://vk.com/wall-106168579_6065

Военнослужащий Бессонов Андрей 2 января 2023 года похоронили мобилизованного Андрея Бессонова

https://zpobeda.ru/andrej-bessonov/

Военнослужащий Емельянов Николай В ходе спецоперации на Украине, при выполнении боевой задачи, героически погиб уроженец Забайкальского края села Билютуй.

Емельянов Николай Николаевич 31.03.1978 года рождения.

Родился и вырос в селе Билютуй Кыринского района всю жизнь прожил там.

В зоне СВО оказался после мобилизации.

У Николая осталось трое несовершеннолетних детей.

https://zpobeda.ru/nikolaj-emelyanov/

Военнослужащий Кожевников Станислав В ходе спецоперации на Украине, при выполнении боевой задачи, героически погиб уроженец Забайкальского края села Александровский Завод

Кожевников Станислав Олегович 22.05.2000 года рождения.

Родился и вырос в селе Александровский Завод, всю жизнь прожил там.

В зоне СВО оказался после мобилизации.

https://zpobeda.ru/stanislav-kozhevnikov/

Военнослужащий Рыжавский–Левченко Сергей Во время проведения спецоперации погиб 35-летний житель р.п. Колывань Сергей Рыжавский-Левченко.

Сергей в ноябре поступил на службу в ЧВК «Вагнер».

Сергей Рыжавский-Левченко родился в 1987 году в Казахстане. В 1994 году семья переехала в Колывань, и Сергей пошел в первый класс Колыванской школы № 1.

Жил и работал в Новосибирске.

У него осталась трёхлетняя дочь.

https://zpobeda.ru/sergej-ryzhavskij-levchenko/

Военнослужащий Мицкявичюс Артур Мицкявичюс Артур Ионович «АРЧИ»

01.09.1973 — 15.01.2023

https://zpobeda.ru/artur-mickyavichjus/

Военнослужащий Зозуля Владимир Зозуля Владимир

21.08.1982-24.04.2022,

командир взвода.

Погиб под Новобахмутовкой.

При последней встрече он сказал: « Я — штурмовик. Нам отступать нельзя, за нами весь Донбасс! Победа будет за нами!»

https://zpobeda.ru/vladimir-zozulya/

Военнослужащий Подставкин Александр В Чебаркуле похоронили 30-летнего хоккеиста Александра Подставкина, погибшего в зоне специальной военной операции.

Он у нас всегда был отважный, капитан команды, — рассказала мама Героя. — До декабря он находился на полигоне «Азов» в Чебаркуле.

«Мы играли вместе в ХК «Звезда», после переписывались в соцсетях… Подставкин был хороший, добрый парень, никогда ни с кем не конфликтовал, всегда помогал как в хоккее, так и в жизни. Всегда был добрым и позитивным», — рассказал товарищ Александра.

У Александра Подставкина остались жена и две дочки.

https://zpobeda.ru/aleksandr-podstavkin/

Военнослужащий Панфилов Никита В городе Фурманове простились с кавалером ордена Мужества Никитой Панфиловым.

Панфилов Никита Романович - участник СВО на Украине.

Родился 01.12.1997 года в городе Иваново.

Проживал в городе Фурманов. Закончил фурмановскую школу №7, а затем поступил в технический колледж №7 города Фурманов.

По достижению 18-летия, не закончив обучение, был призван в ряды Вооруженных Сил РФ и направлен в ВМФ.

Служил подразделениях Краснознаменного Северного флота (город Североморск).

Закончив службу, подписал контракт с Министерством обороны РФ.

Служил в составе 217-го гвардейского парашютно-десантного 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой ордена Кутузова 2-й степени дивизии.

По семейным обстоятельствам расторгнул договор.

В связи с мобилизацией, Никиту Панфилова призвали в армию в ноябре 2022 года и он сразу подписал контракт с МО РФ.

В должности старшего наводчика взвода самоходно-артиллерийского дивизиона 217-го гвардейского ордена Кутузова парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной ордена Кутузова 2-й степени дивизии имени 70-летия Великого Октября (войсковая часть № 62295; город Иваново) выполнял задачи СВО на Украине.

Погиб 18.01.2023 года, в ходе специальной военной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины.

Указом Президента РФ награжден орденом Мужества (посмертно).

https://vk.com/wall-106160452_447590

Военнослужащий Валиев Георгий В военном госпитале Екатеринбурга скончался житель Владикавказа Валиев Георгий Аланович, принимавший участие в СВО на Украине.

Георгию Валиеву был 21 год.

https://www.e-osetia.ru/news/3534494/v-voennom-gospitale-skoncalsa-ucastnik-svo-valiev-georgij-alanovic

Старший прапорщик Кормилин Станислав В боях на Украине погиб старший прапорщик Станислав Кормилин из Волгоградской области.

Станислав Кормилин был отцом шестерых детей, у него остались три дочери и три сына.

Часть, где служил военный, стоит в поселке Октябрьском.

https://zpobeda.ru/stanislav-kormilin/

Военнослужащий Власов Александр Погиб 16.01.23 в зоне СВО при штурме здания, как Герой.

В возрасте 24 лет

https://zpobeda.ru/aleksandr-vlasov/

Военнослужащий Курочка Максим Во время выполнения боевой задачи в селе Водяное погиб боец батальона «Сомали»

Курочка Максим Станиславович,14.04.1983 «Пепел»

У него остались жена и дочь - умница, красавица.

https://zpobeda.ru/maksim-kurochka/

Военнослужащий Беджисов Маирбек Маирбек Беджисов из Северной Осетии погиб в ходе СВО на Украине

Жителю Беслана было 39 лет.

У него осталось трое детей.

https://zpobeda.ru/mairbek-bedzhisov/

Военнослужащий Джимиев Ибрагим Уроженец Осетии погиб в ходе СВО.

Ибрагим Джимиев погиб при исполнение воинского долга.

Ему было 34 года. Без отца остались двое детей.

https://zpobeda.ru/ibragim-dzhimiev/

Военнослужащий Скоров Роман Во время проведения спецоперации на территории Донбасса погиб Роман Скоров.

Ему было 27 лет.

Роман Александрович Скоров родился 3 октября 1995 года в городе Курске в семье воина-афганца

Все предки Героя достойно несли воинскую службу и сражались на фронтах и в военных походах за Русь и за Веру. Представители рода Скоровых являлись родственниками многих выдающихся династий.

Роман с отвагой и честью продолжил воинский путь своего отца и далеких предков.

Во время службы в ходе специальной военной операции младший сержант Роман Скоров отправился на самый ответственный участок фронта – сражался в военной разведке.

Во время одного из походов в тыл противника в районе Сватово, разведгруппа, в которой сражался Роман, попала в засаду специальных частей НАТО.

Роман остался прикрывать своих боевых товарищей...

https://ok.ru/zhirovskie/topic/155685717368234 Старший лейтенант Савелий Евгеньевич Чурсин погиб при выполнении боевых задач в ходе спецоперации.

Савелию было 25 лет.

В 2013 году молодой человек окончил Стуженскую основную общеобразовательную школу. После школы он обучался в Старооскольском филиале РГГУ.

Савелий Чурсин проходил воинскую службу в 2016-2017 годах в Барнауле. В 2022 году осенью был мобилизован.

У него остались жена и полуторагодовалая дочь.

https://vk.com/wall-76597816_47945 Антон Валерьевич Крестьянников родился в 1985 году в городе Курске. С детства выбрал военную стезю. Суворовец, окончил МВВКУ (бывшее Московское краснознаменное пехотное училище им. Верховного Совета РСФСР).

Десять лет назад уволился с военной службы. Трудился в городе Курске в сфере автосервиса.

Осенью 2022 года мобилизован для проведения специальной военной операции.

Старший лейтенант Антон Валерьевич героически погиб при исполнении воинского долга, в ходе боев по освобождению Донецкой и Луганской народных республик.

https://ok.ru/zhirovskie/topic/155681943805354 При исполнении воинского долга в ходе СВО погиб командир парашютно-десантного батальона 217-го гв.ПДП 98-ой гв.ВДД гвардии подполковник Макаров Александр Дмитриевич.

Награжден Орденом Мужества (посмертно).

https://vk.com/wall-210977916_84006

Гвардии лейтенант Омельченко Сергей В ходе специальной операции на территории Украины погиб еще один курянин. Сергею Омельченко было 23 года.

Он - уроженец села Весёлое.

Сергей Омельченко после окончания школы поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище, которое закончил в 2021 году.

- Сергей погиб как герой, - отметил глава района.

Сергей Омельченко награжден орденом Мужества и памятным нагрудным знаком "За верность долгу и мужество" посмертно.

Сергей был похоронен с воинскими почестями в родном селе Веселое.

https://46tv.ru/odnoj-strokoj/v-kurske/164158-sergej-omelchenko-iz-kurskoj-oblasti-pogib-v-hode-specoperacii-na-ukraine.html

Капитан Дорофеев Сергей Сергей Дорофеев (13.12.1987) из Камышина.

Закончил Московское высшее военное командное училище. Служил в одной из московских частей, командир разведроты, капитан.

С первых дней участвовал в спецоперации.

Погиб в районе города Сумы во время СВО.

Посмертно награжден орденом Мужества.

Похоронен со всеми воинскими почестями

https://m.ok.ru/group/52108110004436/topic/154616925011412

Стapший пpaпopщик Бoльшaкoв Алeкceй Бoльшaкoв Алeкceй Βaлepьeвич cлужил в 31-oй oтдeльнoй дecaнтнo-штуpмoвoй opдeнa Κутузoвa втopoй cтeпeни бpигaдe c 2005 гoдa.

Алeкceй пoгиб 3 мapтa 2022 гoдa пpи зaхвaтe г. Γocтoмeль и пoлгoдa cчитaлcя пpoпaвшим бeз вecти.

Γepoй нaгpaждeн opдeнoм Μужecтвa (пocмepтнo).

Алeкceя вce, ктo знaл eгo, зaпoмнили, кaк вecёлoгo, никoгдa нe унывaющeгo чeлoвeкa. Εгo душeвнoй дoбpoты и любви хвaтaлo нa вceх oкpужaющих eгo людeй.

https://zpobeda.ru/alekcej-bolshakov/

Военнослужащий Гуков Олег Гуков Олег Андреевич родился 21 сентября 2000г.

В 2018 окончил школу и был призван в армию на срочную службу, после решил продолжать службу по контракту в войсковой части 5543 г. Новосибирска. Службу начал со звания рядового разведчика, через год стал командиром отделения разведки отряда специального назначения.

В январе 2022 г. в составе отделения участвовал в операции по освобождению Сирии.

После возвращения был направлен для участия в СВО на территории Донецкой и Луганской республик.

Олег погиб исполняя свой служебный долг.

https://vk.com/wall-140899168_2331126

Доброволец Дратцев Дмитрий В Ярославле прошло прощание с погибшим в военной спецоперации контрактником 37-летним Дмитрием Дратцевым.

Перед тем как надеть военную форму, Дмитрий трудился каменщиком на стройке. Решение отправиться на спецоперацию он принял в конце осени 2022 года.

У Дмитрия остались жена и две дочери 8 и 14 лет.

Друзья Дмитрия отзываются о нем как о порядочном и верном друге. При жизни он увлекался внедорожным спортом.

Был активным, жизнерадостным человеком, отзывчивым и верным другом. Для него всегда были важны честь и мужское слово. Старался жить по совести и по сердцу. Он никогда никого не боялся, не захотел ждать, пока беда сама постучится в двери.

https://76.ru/text/gorod/2023/01/27/72006854/

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Олег Газманов - Солдаты России

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