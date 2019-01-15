Посольство Венгрии плачет по 120.000 невинно убиенным фашистам

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Как верно заметили в комментариях, 120.000 прикопанных в канавах советской армией гитлеровцев-венгров сражались за Венгрию почему-то на Дону, далековато от Венгрии.

Пробежимся по подвигам "героев", которые отличились такими зверствами, что их даже в плен не брали, кончали на месте:

"20 мая около 700 венгерских солдат направились из Орлии в ближайшие села. В колхозе «4-й Большевистский сев» они арестовали всех мужчин. «Когда увидели мужчин нашей деревни, то они сказали, что это партизаны, - рассказывала Варвара Федоровна Мазеркова. – И этого же числа, т.е. 20/V-42 схватили моего мужа Мазекова Сидора Бор[исовича] рождения 1862 и сына моего Мазекова Алексея Сид[оровича], год рождения 1927 и делали пытки, и после этих мучений они связали руки и сбросили в яму, затем зажгли солому и сожгли в картофельной яме. В этот же день они не только моего мужа и сына, они 67 мужчин также сожгли» (Там же. Л. 543-543об).

После этого мадьяры двинулись в деревню Светлово. Жители деревни помнили погром, устроенный карателями каких-то десять дней назад. «Когда я и моя семья заметили движущийся обоз, то мы все жители нашей деревни убежали в лес Хинельский», - вспоминал Захар Степанович Калугин. Впрочем, без убийств не обошлось и здесь: оставшиеся в деревне старики были расстреляны венграми (Там же. Л. 564).

Каратели целую неделю усмиряли окрестные деревни. Жители бежали в лес, но их находили и там. «Это было в мае м-це 28 дня 42 года, - рассказывала жительница Орлии Слободки Евдокия Ведешина. - Я и почти все жители ушли в лес. Туда следовали и эти головорезы. Они в нашем месте, где мы (нрзб) с своими людьми, расстреляли и замучили 350 человек в том числе и мои дети были замучены, дочь Нина 11 лет, Тоню 8 лет, маленький сын Витя 1 год и сын Коля пяти лет. Я осталась чуть жива под трупами своих детей» (Там же. Л. 488-488об).

Брошенные жителями деревни выжигались. «Когда мы возвратились из лесу в деревню, деревню нельзя было узнать, - вспоминала жительница многострадального Светлова Наталья Алдушина. - Несколько стариков, женщин и детей были зверски убиты фашистами. Дома были сожжены, скот крупный и мелкий был угнан. Ямы, в которых были закопаны наши вещи, были откопаны. В деревни не осталось ничего, кроме черного кирпича. Женщины, которые остались в деревне, рассказывали о зверствах фашистов» (Там же. Л. 517).

Таким образом, только в трех русских деревнях за 20 дней венграми было убито не менее 420 мирных жителей. Не исключено, что погибших было больше – мы не располагаем полными данными на этот счет. Зато мы знаем, что эти случаи были не единичными.

Так, в 1943 г. при отступлении из Чернянского района Курской области «немецко-мадьярские воинские части угоняли с собой содержащихся в концлагере 200 человек военнопленных бойцов Красной Армии и 160 человек советских патриотов. В пути следования фашистские варвары всех этих 360 человек закрыли в здании школы, облили бензином и зажгли. Пытавшихся бежать расстреливали» («Огненная дуга»: Курская битва глазами Лубянки. М., 2003. С. 248).

А вот как венгры обращались с советскими военнопленными: «12-15 июля 1942 г. на хуторе Харькеевка Шаталовского района Курской области солдатами 33-й венгерской пехотной дивизии было захвачено четверо военнослужащих Красной Армии. Одному из них, старшему лейтенанту П.В. Данилову, выкололи глаза, прикладом винтовки сбили на бок челюсть, нанесли 12 штыковых ударов в спину, после чего в бессознательном состоянии зарыли полуживым в землю. Трех красноармейцев, имена которых неизвестны, расстреляли (Шнеер А. Плен: Советские военнопленные в Германии, 1941 – 1945. М., 2005. С. 232. Со ссылкой на архив Яд Вашем. М-33/497. Л. 53).

5 января 1943 г. жительница города Остогожска Мария Кайданникова видела, как венгерские солдаты загнали группу пленных в подвал магазина на ул. Медведовского. Вскоре оттуда послышались крики. Глазам заглянувшей в окно Кайданниковой предстала чудовищная сцена: «Там ярко горел костер. Два мадьяра держали за плечи и ноги пленного и медленно поджаривали его живот и ноги на огне. Они то поднимали его над огнем, то опускали ниже, а когда он затих, мадьяры бросили его тело лицом вниз на костер. Вдруг пленный опять задергался. Тогда один из мадьяр с размаху всадил ему в спину штык» (Там же. Со ссылкой на архив Яд-Вашем. М-33/494. Л. 14).

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- Венгры отличились такими зверствами над мирным населением, после которых был дан приказ: «Мадьяр в плен не брать!» Это являлось одним из самых главных для бойцов Воронежского фронта. После 212 дней боёв за Воронеж, советские войска освободили город, взяли в плен 75000 гитлеровцев. Из двух дивизий состоящих из венгров, ни одного пленного не было. По некоторым данным в воронежской земле осталось лежать 160 000 венгров. Самое большое в мире воинское кладбище венгров под Воронежем.