Апти Алаудинов: «Некоторые руководители министерства обороны обманывали, обманывали, что в итоги обманули сами себя».

Хоть кто-то не побоялся высказаться.Алаутдинов командир интернационального Ахмата ( никогда не путайте его с чеченским Ахматом)

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"Пора что-то менять": Ситуация на Курском направлении вскрыла угрожающие проблемы страны

Оборонительная линия в Курском приграничье не была должным образом подготовлена, что привело к прорыву противника на территорию России. Новости СМИ2

Пока мы будем убеждать себя в том, что "всё хорошо", ничего в работе системы меняться не будет, заявил военный блогер Юрий Подоляка.

ВСУ прошли через нашу линию обороны довольно легко, в отличие от событий прошлого лета на Запорожье, отметил в Подоляка в своём телеграм-канале:

"Как так получилось, что спустя два с половиной года в Курском приграничье не была создана полноценная линия обороны. Нет у пацанов нормальной связи, а части прикрытия границы, судя по их действиям, не имели четкого плана действий и действовали по обстановке (и были разбиты) "

Наказать хотят того, кто помог стране

Подоляка указал на то, что единственный, кто сидит за "разворовывание средств при строительстве линий обороны", это генерал Иван Попов. Тот самый человек, который, даже по отзывам противника, построил непреодолимую оборону в полосе своей 58 армии, и во многом спас в прошлом году страну от огромных проблем.

Фото: соцсети Фото: соцсети

Эксперт указал на необходимость перемен в привычной системе, где "всё вроде бы хорошо":

"И пока мы будем убеждать себя, что "всё хорошо", ничего в работе нашей системы меняться не будет. И в этом я в очередной раз убедился сейчас на Курщине. Ровно та же рефлексия, что и два года назад во время боев под Балаклеей"

Ранее Подоляка прокомментировал реакцию Путина на доклад о ситуации в Курской области:

"Давно не видел нашего президента таким злым... Не сулит это кое-кому ничего хорошего. А по поводу, что "продвижение противника остановлено и он будет отброшен"? Да, когда-то так и будет, но пока он точно не остановлен"

По его словам, в ближайшее время можно ожидать нового этапа сражения за Суджу. Резервы к городу подходят как с юго-, так и северо-востока. Противник в городе уже успел закрепиться и легко не будет, но это уже перелом, добавил эксперт.

Фото: globallookpress.com/ Kremlin Pool Фото: globallookpress.com/ Kremlin Pool

Потеря Суджи приведет к тому, что основание плацдарма противника в данном районе будет подрезано и ему придется отступить. Однако это не конец боев в нашем пограничье, спрогнозировал Подоляка:

"Судя по всему, уже завтра-послезавтра мы с вами будем говорить о другом активном новом-старом направлении, где противник уже почти готов начать еще одну наступательную операцию. Гораздо большими силами"

Ошибки или ложь

Военный обозреватель Анастасия Кашеварова возмущена происходящим. Она уверена – бои в Курской области показали, кто врёт, а кто ошибается:

"Белоусов сказал: "Ошибаться можно, врать нельзя". Но продолжают наши ошибаться и врать. Врать, что на территории России нет противника. Скрывать очевидные факты. Разносят методички, что [ВСУ] на территории Курской области нет. Но это не так. Я не понимаю – зачем врать? Ведь это всё вскроется моментально. А знаете, почему врут? Потому что ошибаются постоянно. Потому что каждый день совершают ошибки, которые стоят жизни нашим бойцам. Потому что любая ошибка, любой промах, любое попустительство, и всё – раненые, погибшие, пленные, сбитая, раскуроченная техника"

Журналистка указала на главную ошибку, допущенную бывшим министром обороны Шойгу, которую необходимо срочно решить новому главе ведомства. Она напомнила, что ещё два года назад рассматривалось предложение о том, чтобы мобилизованные из Курска и Белгорода защищали свои границы. Ведь эти люди будут сражаться за свою малую родину гораздо яростнее.

"Мы знаем, что противник будет атаковать везде, где у нас есть слабые места. Но мы продолжаем расточительно расходовать человеческие ресурсы. Мы знаем, что бои будут в приграничье, но наши срочники до сих пор не являются участниками СВО. Собственно, все силы, находящиеся на старой территории, не являются участниками СВО. У них нет надбавок и льгот. Мы знаем, что ВСУ будут продвигаться с танками, но у пограничников в том районе один мавик и два РЭБа на подразделение"

На третий год СВО уже нет права на ошибку, подчеркнула Кашеварова. Она указала на то, что, несмотря на активные чистки в оборонном ведомстве, начавшиеся с приходом Белоусова, все еще не выявлены все виновные в подобной ситуации:

Фото: globallookpress.com/ Kremlin Pool Фото: globallookpress.com/ Kremlin Pool

"Абсурдность саботажа уже зашкаливает. То засада, то измена. Мне так обидно, ведь победить украинцев можно, а нас буквально сковывают по рукам и ногам. И в таком связанном состоянии страна воюет"

https://dzen.ru/a/ZrfFGYPvQF9QGY-3

"Заслуги и регалии очень быстро забудутся": "Курский фронт" обнажил все проблемы Генштаба и русской армии

Восьмого августа начальник Генерального штаба наших Вооружённых сил Валерий Герасимов на заседании Совбеза России обещал президенту Владимиру Путину, что наступление ВСУ в Курской области было остановлено, а враг скоро будет вытеснен с наших земель. Но уже прошло двое суток, а противник продолжает продвигаться.

На полпути к Курчатову или "Балаклея 2.0"?

На текущий момент враг продвинулся достаточно далеко вглубь Курской области и отдельные ДРГ были замечены у села Кромские Быки, которое находится на полпути между городом Курчатов и русско-украинской границей. Таким образом, враг прошёл уже 35 километров и ему осталось дойти 20 километров до Льгова. Оттуда до Курской АЭС практически прямая дорога.

Военный инструктор "Штормов" Святослав Голиков отмечает, что данная операция была тщательно спланирована врагом:

"Хорошо подготовленная операция, в том числе в части военно-технических средств, прорывы на достаточно широком фронте и на весьма чувствительную глубину, выход на оперативный простор и маневренные действия", — нехотя похвалил врага автор телеграм-канала "Филолог в засаде".

Нашу сторону границы защищали небольшие силы местной теробороны, пограничников, срочников и, по имеющимся данным, росгвардейцев "Ахмат". Пробить небольшую линию обороны подготовленные и обученные украинские боевики смогли относительно легко. Но нужно отметить, что пограничники и тероборона задержали врага на границе, не имея тяжёлого вооружения, на более чем 12 часов, что является настоящим подвигом.

Фото: Пресс-служба Минобороны России/mil.ru Фото: Пресс-служба Минобороны России/mil.ru

К сожалению, сил в Курской области для ликвидации прорыва не оказалось — поэтому ВСУ начали стремительно заводить новые силы на нашу территорию. Поэтому теперь под Курск прибывают подкрепления с других участков фронта.

"При этом не соответствующее действительности уверение в лицо Верховному об остановке продвижения противника вглубь нашей территории при фактическом прорыве ВСУ к Судже и её блокировании противником. На текущем этапе ситуация выглядит как "Балаклея 2.0", — отмечает Голиков.

"Герасимов много гарантировал"

При первом натиске врага на Курскую область пресс-служба Минобороны даже отреагировало по старинке, указав, что на территорию Курской области вторглась ДРГ в количестве 300 боевиков, 11 танков и 20 боевых машин. В сообщении о потерях врага указывалось про 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники. И рапорт о том, что "ДРГ" была уничтожена и отброшена на территорию Украины был удалён. Как будто в Минобороны и не было смены главы ведомства и всё по-старому. Сотрудники пресс-службы МО будто забыли высказывание главы ведомства Андрея Белоусова:

"Ошибаться можно — врать нельзя!"

И даже на докладе президенту во время заседания Совбеза Герасимов заявил, что Курскую область атаковал примерно полк украинцев, а наступление врага было остановлено и в скором времени операция по защите региона закончится разгромом врага и выходом на государственную границу. Уже на следующие сутки ВСУ продвинулись ещё на 10 километров и ввели в Курскую область дополнительные резервы.

Фото: Пресс-служба Минобороны России/mil.ru Фото: Пресс-служба Минобороны России/mil.ru

Аналитический телеграм-канал "Мадам Секретарь" констатирует, что Герасимов потерпел крупное медийное поражение:

"Герасимов, конечно, очень много гарантировал, чтобы успокоить общество. Если его слова разойдутся с делом, то он как минимум будет отправлен в отставку. Также под ударом новый министр обороны и весь силовой блок. Прошлые заслуги и регалии очень быстро забудутся".

Автор телеграм-канала "Рыбарь" и военный эксперт Михаил Звинчук сообщил, что скопление сил врага в Сумской области фиксировалось 2 месяца подряд до начала наступления:

"Однако противник накапливал силы два месяца. Два месяца в бесполезные вышестоящие штабы шла вся полнота информации. Времени на принятие соответствующего решения было достаточно. В Курской области уроков из Белгородского печального и трагичного опыта не учли".

"Большой привет всем, кто пилил бюджеты"

В данный момент враг уничтожает наши средства связи, чтобы создать "туман войны" в зоне боевых действий, передаёт новостной обозреватель Юрий Подоляка:

"Большой привет всем тем, кто пилил бюджеты на связи, лишив её армию…. Как так получилось, что спустя два с половиной года в Курском приграничье не была создана полноценная линия обороны (нет у пацанов нормальной связи), а части прикрытия границы, судя по их действиям, не имели чёткого плана действий и действовали по обстановке (и были разбиты)?".

А военный журналист Владислав Шурыгин отметил, что враг хорошо подготовился к происходящему вторжению, и речь идёт не только о боевой части, но и технологической:

"К сожалению, российское командование на этом направлении вело себя вяло, расценивая его как второстепенное и снабжая его по остаточному принципу. Все ресурсы направлялись в воюющие группировки по ту сторону границы, и это привело к резкому контрасту насыщенности вооружением, техникой, системами связи, РЭБ-полосами прикрытия границы и воюющих группировок, чем и воспользовался противник".

Фото: Пресс-служба Правительства Курской области/kursk.ru Фото: Пресс-служба Правительства Курской области/kursk.ru

Тем временем аналитический телеграм-канал "Месть доброй воли" напомнил, что пограничники с КПП "Суджа" вели бой с бронегруппой противника всю ночь, имея при себе только автоматы и пистолеты. В конце отчаянного столкновения бойцы вызвали огонь на себя.

Почему на третий год войны пограничники на границе России и Украины не были вооружены противотанковым вооружением? Это тоже чей-то и очень крупный провал. И у него есть конкретные фамилия, имя, отчество и звание.

https://dzen.ru/a/Zrd00TxK5hgQCuAf



Тактика вермахта плюс РЭБ: почему ВСУ удался прорыв в Курскую область

Курская битва далека от завершения, но умные люди уже пытаются осмыслить произошедшее. Так сказать, по горячим следам понять: почему всё это произошло – и что нам с этим делать.

Понятно, что одним из слагаемых нынешней ситуации стали провалы командования, которое не подготовило нормальных рубежей обороны, не обеспечило нужную плотность войск на участке вражеского прорыва, растащило резервы на другие направления, проигнорировало данные разведки о концентрации врага, о которой писали даже некоторые Telegram-каналы. Это все понятно; и есть мнение, что конкретные имена с должностями мы по итогам разбора полётов ещё услышим.

Однако есть и другой компонент: грамотная и хорошо продуманная тактика врага, позволившая ему взломать нашу оборону и вырваться на оперативный простор.

«Противник сначала нормально «продувает» небо от наших глаз – БПЛА самолетного типа. Дальше под огневым валом выводит направленные средства РЭБ почти первую линию. Под прикрытием направленных сил РЭБ выводит огромное количество своих БПЛА. Использует «Мавики» на нестандартных частотах с платами, смещающими диапазон частот. Наши ружья и РЭБ бесполезны. Под непрекращающимся огневым валом высокоточных FPV-дронов, которые идут роями, сокращает дистанцию до позиций. Заходит и закрепляется в пустые разобранные окопы малыми группами 4-6 человек под прикрытием БПЛА»,

– поясняет канал «Тройка».

Дальше ВСУ повторяют то, что делал вермахт на начальном этапе Великой Отечественной: моторизованными группами прорывается вглубь территории, обходя узлы обороны. Сильные позиции сковываются огнем и обходятся. Идущие к ним на подмогу подкрепления расстреливаются из засад. При этом противник продолжает тащить с собой РЭБ и беспилотники.

Почему этот несложный алгоритм не был отработан и применен с нашей стороны людьми, закончившими Академию Генерального штаба – остаётся только гадать.

Влад Шлепченко, военный обозреватель Царьграда

https://t.me/tsargradtv/85281

Хотят реванша?: В Германии гордятся, что их танки снова под Курском

В публикации издания Bild не без гордости говорится, что в операции ВСУ в Курской области задействованы немецкие танки. Общий смысл статьи таков: Германия ждёт реванша. Об этом свидетельствуют и стилистические обороты в духе "захватывающее наступление" ВСУ с танками ФРГ на русскую землю.

Вторжение ВСУ на территорию Курской области вызвало ликование ряда европейских представителей. Так, в публикации немецкого издания Bild не без гордости замечают, что для атаки украинская армия использовала немецкие танки.

Заголовок публикации радостно выдаёт: "украинцы наступают с немецкими танками", а "Путин объявил в России чрезвычайное положение" якобы тоже из-за отправленной Германией техники.

Не без гордости обозреватель издания отмечает, что ВСУ устроили "захватывающее наступление", в котором участвуют немецкие танки.

Вся статья выдержана в духе реваншизма, что читается буквально с первых строк.

Пропагандистская агитка в Bild стала очередным свидетельством, что ФРГ вовсе не усвоила собственный горький исторический урок.

https://t.me/tsargradtv/85287